Rata șomajului din România a ajuns la 3,28% în luna noiembrie

17:00

Şase persoane, printre care şi patru copii, au fost transportate la spital conştiente, pentru a primi îngrijiri medicale, după ce au fost extrase din piscina al cărei tavan s-a prăbuşit, la un hotel de cinci stele de la ieşirea din municipiul Sibiu spre comuna Răşinari, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.