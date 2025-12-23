Despre Justiție, fără patimă (II). Când rechizitoriul ajunge să țină loc de sentință
Economica.net, 23 decembrie 2025 15:50
În percepția publică, trimiterea în judecată este adesea echivalată cu o condamnare. Când un procuror finalizează urmărirea penală și sesizează instanța, verdictul pare deja pronunțat. Procesul este văzut ca o formalitate menită să confirme ceea ce „se știe”. Această percepție este greșită și contravine unui principiu fundamental al procesului penal: prezumția de nevinovăție.
• • •
