Despre Justiție, fără patimă (II). Când rechizitoriul ajunge să țină loc de sentință

Aproape jumătate dintre români estimează că vor cheltui mult mai puţin sau mai puţin în perioada Sărbătorilor de iarnă, comparativ cu anul trecut, şi 18% spun că vor cheltui mai mult sau mult mai mult, conform unui sondaj realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde, citat de Agerpres.