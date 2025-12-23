Consilierii generali au aprobat nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru 2026 şi instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Capitalei
RFI, 23 decembrie 2025 14:30
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a convocat pentru marţi o şedinţă extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la sediul Primăriei Generale, care a avut pe ordinea de zi cinci proiecte de hotărâri, între care stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2026 şi instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Bucureştilui, pentru anul viitor. Proiectele au fost aprobate de consilieri în şedinţa de marți.
• • •
Alte ştiri de RFI
Acum o oră
14:30
Consilierii generali au aprobat nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru 2026 şi instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Capitalei # RFI
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a convocat pentru marţi o şedinţă extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la sediul Primăriei Generale, care a avut pe ordinea de zi cinci proiecte de hotărâri, între care stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2026 şi instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Bucureştilui, pentru anul viitor. Proiectele au fost aprobate de consilieri în şedinţa de marți.
Acum 2 ore
13:30
Actorul ieșean Geo Șfaițer este de 36 de ani Moș Crăciun în perioada sărbătorilor de iarnă. Dacă atunci ducea în sac cadouri pentru mulți copii, acum sacul a devenit neîncăpător pentru darurile pregătite pentru un singur copil. Și cadourile s-au transformat: de la cărți, jucării și dulciuri, la daruri mari precum laptopuri sau jocuri cu ochelari VR.
13:10
În perioada 24 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, sălile reprezentative din Palatul Culturii – Holul de Onoare, Sala Voievozilor, Sala „Henri Coandă”, precum și expozițiile temporare de pe holul de la parter – sunt deschise spre vizitare în fiecare zi, între orele 9:00 și 22:00. Vizitatorii au posibilitatea de a achiziționa bilete online sau de la automatul de bilete de la intrare.
13:10
Românii intră în sărbători mai prudenți decât anul trecut, arată un sondaj Avangarde realizat în a doua jumătate a lunii decembrie. Românii își ajustează cheltuielile din această perioadă în funcție de nivelul perceput al venitului lor, așa că aproape jumătate dintre ei vor cheltui mai puțin și mult mai puțin față de 2024.
Acum 4 ore
12:40
Vicepremier: Șefii unor companii de stat nu-și merită banii, dar au contracte ce nu pot fi desfăcute # RFI
Vicepremierul Tanczos Barna declară într-un interviu la RFI că ”sunt în continuare, din păcate, câteva companii unde nu-și merită banii directorii, mai ales companiile din domeniul feroviar, unde sunt foarte mari pierderile”. Întrebat de ce sunt încă în funcție acei directori, demnitarul a răspuns: ”Pentru că au contracte care nu pot fi desfăcute”.
11:10
O renegociere a protocolului coaliției nu este necesară, spune la RFI vicepremierul Tanczos Barna. Premierul Ilie Bolojan ar fi vorbit într-o ședință a PNL despre nevoia de a modifica documentul, în așa fel încât partidele care încalcă protocolul să fie sancționate. Asta în contextul în care PSD a votat recent moțiunea simplă a Opoziției extremiste la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu.
Acum 6 ore
10:40
O eventuală procedură de suspendare a președintelui Nicușor Dan ar fi un lucru aberant, spune la RFI vicepremierul Tanczos Barna. Un grup de parlamentari extremiști intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare a șefului statului, pentru ”atacuri asupra independenței justiției”. Asta după ce Nicușor Dan a propus un referendum în rândul magistraților legat de funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în urma documentarului Recorder.
09:20
Partidele fasciste, din România interbelică, au fost implicate în numeroase atentate politice şi violenţe antisemite. Responsabilitatea principală pentru punerea la cale a unor acţiuni teroriste, sîngeroase, revine Mişcării Legionare. În contextul procesului de radicalizare a membrilor Legiunii a avut loc şi atentatul, comis de elevul legionar Constantin Dumitrescu-Zăpadă, în vîrstă de 18 ani. La sfîrşitul anului 1930, Dumitrescu-Zăpadă a încercat să-l asasineze pe directorul ziarelor „Adevărul” şi „Dimineaţa”. Din fericire, atentatul a eşuat.
Acum 8 ore
08:30
Serviciile secrete nu i-au trimis președintelui Nicușor Dan informații despre probleme de corupție din justiție. Cum vrea el să organizeze „referendumul” (HotNews) - Daniel David, ministrul care a livrat austeritate și a aruncat școala și profesorii în cea mai mare criză de încredere (Edupedu) - Legăturile lui Ion Iliescu cu generalii din rețeaua „Corbii” racolați de Moscova. Cum a reușit URSS să-și mențină influența în Armata Română (Libertatea)
Acum 24 ore
21:40
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia din Guvernul României. "Motivația retragerii mele prin demisie este simplă și nu trebuie construite motivații ascunse în jurul acesteia: niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcția de demnitate publică de ministru, pentru a ajuta țara și sistemul nostru de educație-cercetare în situațiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă!", a scris pe blogul personal ministrul Educației.
18:10
Discuția de la Palatul Cotroceni dintre Nicușor Dan și cei 11 actuali și foști magistrați care au acceptat să vorbească public despre situația din sistemul de justiție, s-a încheiat după aproape 4 ore. Judecatorii si procurorii prezenți au reclamat "un sistem profund disfuncțional" în care abuzurile sunt greu sancționate pentru că "puterea este concentrată în vârf". Reprezentantii sistemului au semnalat nevoia de a modifica legile justiției.
17:00
Moţiunea împotriva ministrului Justiţei, Radu Marinescu, a fost respinsă, luni, de Camera Deputaţilor, doar 95 dintre cei 251 de deputaţi prezenţi la dezbatere votând ”pentru”.
16:40
"Economia bate morala în noua lume a lui Trump", spune președintele Nicușor Dan (interviu Politico) # RFI
"Lumea s-a schimbat o dată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă", a declarat președintele Nicușor Dan într-un interviu pentru Politico. Șeful statului a vorbit despre cum Europa trebuie să se adapteze unui nou context, în care interesele economice sunt mai presus de moralitate, dar și despre riscurile pe care această nouă ordine le are asupra democrațiilor europene, inclusiv despre slăbiciunile liderilor europeni, care uneori pot lua decizii prea lent.
16:10
"Ce e cu banana aia?" - Ghid relaxat prin arta modernă şi contemporană, la Fundația Calea Victoriei # RFI
În 2019, la Art Basel, vizitatorii au putut vedea, printre multe lucrări de artă expuse acolo, o banană lipită cu scotch pe un zid. Este asta artă? Pentru a înțelege exprimarea artistică contemporană, avem întâlnire cu Răzvan Boar, artist vizual şi profesor cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul artelor vizuale, și care în ianuarie ne invită la Fundația Calea Victoriei să participam la un curs, un ghid prin arta modernă şi contemporană.
16:10
22 decembrie 1989| Nici până în ultimul moment Ceaușescu nu a crezut că regimul său ar putea să cadă (Istoric) # RFI
Astăzi, 22 decembrie, se împlinesc 36 de ani de la căderea regimului Comunismului în România. Este ziua în care puterea politică a lui Nicolae Ceaușescu se prăbușește, sub presiunea străzii. Este ziua în care Nicolae și Elena Ceaușescu au fugit de pe clădirea Comitetului Central la bordul unui elicopter. După fuga lui Ceaușescu din București, mulțimii care ocupa Piața Palatului i s-au alăturat zeci de mii de cetățeni, care au ieșit din case și au invadat bulevarde Capitalei. Anul acesta este prima comemorare a Revolutiei fără Ion Iliescu, cel care pe 22 decembrie 1989 a anunțat lansarea noii formațiuni de conducere a statului, Frontul Salvării Naționale.
15:40
Procurorii CSM resping ideea unui referendum care să valideze sau să demită actuala componență a Consiliului # RFI
Secţia pentru procurori a CSM afirmă, cu privire la referendumul vizâmd CSM propus de preşedintele Nicuşor Dan, că legea prevede modalităţi clare de demitere a membrilor Consiliului, referendumul nefiind printre acestea. ”De altfel, membrii Secţiei pentru procurori nu ar avea nicio problemă în a-şi depune mandatele dacă majoritatea alegătorilor ar cere-o”, transmite Secţia pentru procurori a CSM, care susţine că, începând cu luna mai 2025, Consiliul Superior al Magistraturii, în mod repetat, a adresat invitaţii preşedintelui României să participe la şedinţele plenului Consiliului.
Ieri
10:40
Propunerea președintelui Nicușor Dan privind organizarea unui referendum în justiție, în urma scandalului declanșat de documentarul Recorder, este binevenită, spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău.
10:20
Cătălin Predoiu va da cu siguranță explicații publice legate de neregulile din justiție dezvăluite de documentarul Recorder. Iată ce spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău, care dă de înțeles că fostul ministru de resort nu ar fi de vină pentru situația din prezent.
08:40
România urmează să joace un rol și mai important în sprijinirea efortului de război al Ucrainei. Pe teritoriul României urmează a fi înființat un al doilea centru logistic major, similar cu cel care funcționează în prezent în Polonia.
08:30
Ziua „consultărilor fără limită de timp”. Nicușor Dan, față în față cu magistrații pentru prima dată de la declanșarea scandalului după documentarul „Justiție capturată” (HotNews) # RFI
Președintele Nicușor Dan despre intimidări în magistratură (DW) - Administrația Prezidențială a publicat sinteza observațiilor transmise de magistrați. 10 concluzii, o cauză majoră și 13 soluții (SpotMedia) - Pot pleca „de urgență” membrii CSM, dacă la referendumul inițiat de președintele Nicușor Dan răspunsul majoritar va fi că nu reprezintă interesul public? / Legea stabilește clar că revocarea poate fi inițiată doar de magistrați (G4Media) - În 2025, România a trăit dintr-un maxim în maxim istoric (Ziarul Financiar) - Dincolo de baricadă | Noaptea de 21-22 Decembrie 1989 în București, povestită de protestatari bătuți și închiși la Jilava (Europa Liberă)
07:10
Premierul Bolojan „taie” „puntea” bugetară din ianuarie 2026. Premierul transmite mesajul că anul viitor mini-vacanțele vor fi mai scurte, iar implicarea angajaților bugetari mai mare. Mulți antreprenori se simt nedreptățiți de avantajele oferite bugetarilor.
03:50
Marș memorial pentru victimele Revoluției din 1989. "După 36 de ani, nu știu cine mi-a împușcat băiatul. L-au îngropat cu glonțul în el" (Foto-reportaj) # RFI
Câtea sute de persoane au participat, duminică seară, la un marș memorial pentru victimele Revoluției din 1989. Printre acestea, participanți la Revoluție, părinți, frați, bunici și urmași ai celor care au fost uciși sau răniți în evenimentele care au dus la căderea regimului comunist.
21 decembrie 2025
18:30
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina, la granița dintre județele Timiș și Hunedoara, din cauza numărului mare de autovehicule care intră în țară pe la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Nicușor Dan: Voi iniția un referendum în rândul magistraților. CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului? # RFI
„Extrem de puţini magistraţi” şi-au exprimat intenţia de a veni mâine la discuţiile de la Cotroceni pe tema situaţiei din Justiţiei, a declarat Nicușor Dan, într-o declarație de presă susținută duminică. „Au existat mesaje de influențare și intimidare”, a spus președintele. Nicușor Dan a mai anunțat că va iniția, imediat după sărbători, un referendum în corpului magistraților, iar dacă magistrații răspund, în majoritate, că CSM nu acționează în interes public, atunci CSM „va pleca de urgență”.
14:20
RFI România, pe prima poziție în topul celor mai citate posturi de radio în luna noiembrie (analiză mediaTrust) # RFI
Postul de radio RFI România conduce topul celor mai citate posturi de radio în luna noiembrie 2025, potrivit unei analize mediaTrust.
13:40
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la RFI: "Aproape jumătate dintre barajele din România, fără aviz de funcționare" # RFI
Aproape jumătate dintre barajele din România, câteva sute, funcționează fără aviz de funcționare, a declarat, vineri, la RFI, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, invitata emisiunii Ecofrecvența, realizată și moderată de Zoli Toth.
20 decembrie 2025
14:20
Decizia premierului Ilie Bolojan pentru formarea unui Comitet de analiză și revizuire a legislației Justiției a fost publicată în Monitorul Oficial. Inițiativa a apărut după ce un documentar al jurnaliștilor de la Recorder au scos la iveală nereguli grave în domeniul Justiției. La aceste dezbateri pot participa, pe baza unei invitații, inclusiv reprezentanți din societatea civilă sau ai organizațiilor internaționale.
14:00
Taxă de 10 lei la Spitalul Judeţean Suceava pentru ”eliberare documente care atestă ora naşterii”. Purtător de cuvânt: E posibil să fie legat de dorinţa de a face astrograme # RFI
Spitalul Judeţean Suceava instituie o taxă de 10 lei pentru ”eliberare documente care atestă ora naşterii”, o taxă similară fiind impusă şi pentru furnizarea altor documente cu caracter medical.
13:40
Nicuşor Dan: "Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie" # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie. De asemenea, precizează că discuţiile de luni cu reprezentanţii judecătorilor şi procurorilor vor avea loc în mai multe runde. La final, va avea loc o conferință de presă.
13:20
La Cluj-Napoca, pentru a păstra memoria celor care și-au dat viața pentru libertate, în decembrie 1989, trei organizații fac un tur ghidat prin oraș, în locurile-cheie în care au avut loc confruntări între populație și armată, în locurile au fost ucise zeci de persoane. De asemenea, a fost lansat și un documentar al Revoluției din Cluj, dintr-un unghi inedit: cel al forțelor de represiune.
19 decembrie 2025
17:10
Eurostat: România are cea mai mică rată de abandon educațional din UE | O veste nu chiar atât de bună (Interviu) # RFI
România se află printre statele cu cea mai mică rată a abandonului educațional din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat. Datele pe anul 2024 arată că 1,5% dintre persoanele cu vârste între 15 și 34 de ani din România au abandonat educația sau formarea profesională cel puțin o dată în viață, mult sub media Uniunii Europene, care se situează la 14,2%. Vestea nu este însă atât de bună pe cât pare. Datele publicate de Eurostat nu trebuie confundate cu abandonul școlar, unde România stă în continuare cel mai prost din Europa, explică Mihaela Nabăr, director executiv al World Vision România.
15:40
Dumitru Chisăliță la RFI: De la 1 ianuarie, noile accize aduc benzina și motorina aproape de 8 lei pe litru # RFI
După ce prețurile la benzină și motorină au scazut in ultimele zile, șoferii din România vor resimți din nou scumpiri la pompă de la 1 ianuarie iar carburanții vor atinge pragul psihologic de 8 lei . Asta din cauză că accizele la carburanți cresc iar la asta se adaugă și TVA-ul care a crescut deja de la 19 la 21%.
15:40
Grindeanu, atacuri la premierul Bolojan și ministrul Mediului| Liderul PSD vrea ca miniștrii să poată fi schimbați la cererea oricărui partid din coaliție # RFI
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat, vineri, într-o conferință de presă la Buzău, noi atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan și a ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR), despre care a afirmat că este incompetentă și trebuie demisă.
15:00
„E oare limba greacă «moartă», cum spun unii, doar pentru că nu se mai vorbește azi? Sau e, de fapt, cea mai vie, pentru că din ea au rodit limbile moderne ale Occidentului? Limba greacă este fundamentul pe care s-a ridicat civilizația mare a lumii.", spune Gabriel Liiceanu despre volumul lansat la Humanitas, "Kairos. Manual de greacă veche", adaptat și tradus de Ștefan Colceriu.
12:20
Bolojan: Aceste critici care vin din interiorul coaliţiei nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat despre atacurile recente din coaliţia de guvernare că aceste critici care vin din interior nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere şi este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost iar el este adeptul resetării lucrurilor. Despre acordul recent adoptat în şedinţa coaliţiei, pe măsurile fiscal-bugetare, şeful Executivului a precizat că faptul că au stabilit un grafic de parcurs în perioada următoare arată că această coaliţie are capacitatea să facă compromisuri.
11:40
Viețile a zeci de elevi de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” se schimbă prin proiectul „Adoptă o clasă pentru Iași!”. Companiile, multe dintre ele conduse de absolvenți ai liceului, modernizează câte o sală de clasă, dar investesc și în elevii care învață în ea. Se oferă mentorat, traininguri și oportunități de dezvoltare profesională, legând astfel mediul de business de cel educațional.
11:00
Coaliția aflată la putere nu va rezista până în 2028, spune la RFI președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban. Fostul premier acuză PSD-ul de comportament incorect față de partenerii de guvernare.
10:50
Dacă e decembrie, sunt și momentele în care încercăm să ne liniștim și să intrăm într-o mică hibernare. E momentul oportun să alegi o excursie de 1-2 zile prin natură, poate și cu scopul de a surprinde alături de cineva drag primele zăpezi.
10:20
Partidul Forța Dreptei ar putea fuziona cu PNL anul viitor. Anunțul a fost făcut la RFI de președintele formațiunii, Ludovic Orban, care speră că discuțiile cu liberalii vor începe în curând: ”Vor fi niște negocieri care trebuie derulate à la carte, adică cum se face. Trebuie un mandat de negociere, care să fie luat în forurile statutare ale ambelor partide și după aia încep negocierile efective”.
08:50
Marcel Ciolacu și Ciprian Ciucu, marii câștigători ai recentelor alegeri locale parțiale, și-au finanțat campaniile din împrumuturi de 1,47 milioane de lei de la persoane fizice. Ciucu a adăugat 133.000 de lei din venituri proprii (G4Media) - Joia cuțitelor lungi la PNL. Ilie Bolojan a decapitat organizațiile din sectoarele 2, 3, 4 și 5. Ciprian Ciucu e însărcinat cu găsirea de soluții (Libertatea) - Cele 20 de măsuri concrete de relansare economică, puse pe masă de mediul de business (CursDeGuvernare) - Revedere dintre Plahotniuc și Filat. Ex-premierul moldovean a fost condamnat în perioada în care oligarhul controla totul peste Prut (Adevărul)
07:10
Există o preocupare reală legată de ceea ce se numește schimbarea modelului de creștere al economiei românești și, în termeni mai preciși, pentru definirea unui pachet de măsuri care să ducă la relansare și la creștere economică.
18 decembrie 2025
20:50
O nouă tulpină de gripă A circulă intens la nivel european, inclusiv în România. Medicii recomandă vaccinarea # RFI
Cazurile de gripă se răspândesc accelerat în Europa, inclusiv în România. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că sezonul gripal din această iarnă a început mai devreme cu o lună decât în mod obişnuit, după ce o nouă tulpină de gripă A, cunoscută sub numele de H3N2 subclada K, pune o presiune suplimentară asupra sistemelor sanitare din unele ţări. Este vorba despre subclade K, o mutație responsabilă pentru ceea ce medicii britanici au numit „super-gripă“, pentru că determină un număr crescut de îmbolnăviri.
17:40
Legea privind combaterea extremismului a fost adoptată de Parlament. "Partidele vor deveni mai circumspecte" (Politolog) # RFI
Camera Deputaților a adoptat miercuri Legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, în calitate de for decizional. Legea a fost retrimisă Parlamentului de Nicușor Dan pentru reexaminare, însă obiecțiile președintelui au fost respinse și proiectul a trecut în forma în care a fost adoptat prima dată și trebuie promulgat. Odată cu promulgarea acestei legi "mai precise", Parchetul General nu va mai avea nicio scuză să nu condamne în mod sistematic antisemitismul și xenofobia, spune la RFI politologul Cristian Pîrvulescu.
17:00
Adrian Negrescu la RFI: Acordul coaliției pe măsurile fiscale înseamnă decizii luate strict politic, fara studii de impact # RFI
Coaliția a decis reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri incepând cu 1 ianuarie anul viitor și apoi eliminarea acestuia din 2027. De asemenea s-a stabilit o creștere a salariului minim brut, la 4325 de lei de la 1 iulie 2026. De alta parte, taxa pe stâlp rămâne și anul viitor. Economistul Adrian Negrescu spune la RFI că masurile fiscale ale guvernului sunt luate strict politic și nu au fost realizate studii de impact din care să reiasă câți bani vor fi colectați la buget.
16:30
Timișoara are, de astăzi, un primar care este și cetățean român cu acte în regulă. Dominic Fritz a depus jurământul de credință la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, ultimul pas dintr-un proces început în urmă cu un an și jumătate.
14:40
Nicuşor Dan, la ultima reuniune a Consiliului European din acest an: Pentru România, subiectul cel mai important este discuţia despre Cadrul Financiar Multianual pentru 2028–2034 # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan Nicuşor Dan este prezent, joi, la ultima reuniune a Consiliului European din acest an, despre care afirmă că este un moment important pentru definirea direcţiilor strategice ale Uniunii în perioada următoare. Şeful statului precizează că, pentru România, subiectul cel mai important este discuţia despre Cadrul Financiar Multianual pentru 2028–2034 şi va susţine necesitatea asigurării unui acces echitabil pentru toate statele membre la instrumentele dedicate creşterii competitivităţii.
13:30
USR îi propune Radu Miruţă la Ministerul Apărării ţi pe Irineu Darău la Ministerul Economiei, nominlalizările urmând să fie validate vineri de Comitetul Poilitic al partidului.
11:00
Vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă îl apără la RFI pe colegul său de partid Cătălin Predoiu, acuzat de oamenii ieșiți în stradă că ar fi responsabil pentru neregulile din Justiție, dezvăluite de documentarul Recorder.
10:50
Proiectul de mediere culturală digitală AniMuz a fost lansat oficial la Palatul Culturii din Iași, oferind vizitatorilor o experiență imersivă inedită. Conceptul este simplu și fascinant: vizitatorii se opresc în fața unui exponat, scanează un cod QR, iar obiectul de patrimoniu sau pictura prinde viață pe ecranul telefonului.
10:30
Măsurile stabilite de coaliție vor ajuta România să se încadreze în țintele asumate în fața Uniunii Europene. Iată ce spune la RFI vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, după ce liderii formațiunilor aflate la guvernare au ajuns la un acord. Salariul minim va crește anul viitor, parlamentarii și partidele pierd 10% din venituri, impozitul minim pe cifra de afaceri scade la 0,5%, iar cheltuielile în administrația centrală vor fi reduse cu 10%, fără a fi afectate salariile de bază.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.