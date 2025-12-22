Robert Sighiartău (PNL): Referendum în justiție, o idee binevenită

17:10

România se află printre statele cu cea mai mică rată a abandonului educațional din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat. Datele pe anul 2024 arată că 1,5% dintre persoanele cu vârste între 15 și 34 de ani din România au abandonat educația sau formarea profesională cel puțin o dată în viață, mult sub media Uniunii Europene, care se situează la 14,2%. Vestea nu este însă atât de bună pe cât pare. Datele publicate de Eurostat nu trebuie confundate cu abandonul școlar, unde România stă în continuare cel mai prost din Europa, explică Mihaela Nabăr, director executiv al World Vision România.