SUA triplează „bonusul” pentru autodeportare: 3.000 de dolari și bilet de avion pentru migranții care pleacă de bunăvoie
Adevarul.ro, 23 decembrie 2025 16:00
Guvernul SUA a decis să tripleze stimulentul financiar oferit migranților aflați ilegal pe teritoriul american care aleg să părăsească voluntar țara până la 31 decembrie.
Acum 30 minute
16:15
Vicepreședintele CJ Brașov și alți inculpați, trimiși în judecată pentru abuz în serviciu. Au manipulat selecția directorilor de la Compania Apa Brașov # Adevarul.ro
Procurorii DNA Brașov au trimis în judecată, sub control judiciar, pe Șerban Todorică Constantin, vicepreședintele CJ Brașov, și alți inculpați, acuzați de abuz în serviciu.
16:15
Un deputat critică creșterea cheltuielilor bugetare ale Parlamentului: „E clar că austeritatea nu e pentru toți. Deodată sunt bani” # Adevarul.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui a criticat public majorările de cheltuieli aprobate pentru bugetul Camerei Deputaților, susținând că, în ciuda discursului oficial privind austeritatea, cheltuielile statului continuă să crească semnificativ.
Acum o oră
16:00
15:45
Un tavan fals s-a prăbușit la piscina unui hotel de lux din Sibiu. Sunt opt victime. Plan Roșu de Intervenție # Adevarul.ro
Zeci de echipaje de poliție, pompieri și medici intervin marți la hotelul Hilton din Sibiu, după ce tavanul piscinei interioare s-a desprins și s-a prăbușit în bazin.
Acum 2 ore
15:30
Ministrul israelian al Apărării: Israelul nu se va retrage niciodată complet din Fâșia Gaza. Atacurile nu au încetat complet # Adevarul.ro
Israelul nu se va retrage niciodată din întreaga Fâșie Gaza, a declarat marți ministrul Apărării israelian, Israel Katz, afirmație făcută în cadrul unei ceremonii desfășurate în așezarea Beit El, din Cisiordania ocupată.
15:30
Doi bărbați din Iași, arestați preventiv după ce au incendiat mai multe vehicule din răzbunare # Adevarul.ro
Doi bărbați din Iași au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că au provocat intenționat un incendiu într-un gest de răzbunare, distrugând trei mașini și o motocicletă.
15:30
Unul dintre cei mai importanți propagandiști ruși a fost lichidat pe frontul din Ucraina # Adevarul.ro
Propagandistul rus Nikolai Cihasov, fost jurnalist care s-a înrolat voluntar să lupte împotriva Ucrainei, a fost ucis în Donbas, ca urmare a unui atac al unei drone ucrainene.
15:00
Rupturile din POT și SOS împiedică demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan: câte semnături au, de fapt, suveraniștii # Adevarul.ro
Demersul AUR pentru strângerea de semnături, în vederea declanțării procedurilor pentru suspendarea și demiterea președintelui, nu pare să aibă succes. În condițiile în care partidul POT pune condiții, opoziția suveraniștilor dispune chiar de mai puține voturi decât era de așteptat.
15:00
Greta Thunberg, arestată în Londra. Activista participa la un protest de susținere a organizaţiei Palestine Action # Adevarul.ro
Activista suedeză Greta Thunberg a fost arestată în Londra, marți, 23 decembrie, în timpul manifestaţiei „Deţinuţi pentru Palestina”, de susţinere a organizaţiei Palestine Action.
15:00
14:45
Guvernul a lansat în transparență decizională proiectul privind angajarea lucrătorilor străini. Deficitul de forță de muncă, accentuat în continuare # Adevarul.ro
Guvernul României a lansat în procedură de transparență decizională proiectul Ordonanței de urgență care vizează înregistrarea și obligațiile angajatorilor ce încadrează lucrători străini, autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a forței de muncă din afara UE.
Acum 4 ore
14:30
Garry Kasparov a fost arestat în lipsă de justiția rusă, fiind acuzat de „justificarea publică a terorismului” # Adevarul.ro
Șahistul rus Garry Kasparov, critic al președintelui Vladimir Putin, a fost arestat marți, 23 decembrie, în lipsă, de un tribunal rus. Acesta este acuzat de justificarea terorismului ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina.
14:30
14:30
14:15
14:15
Sora lui Lionel Messi, transportată de urgență la spital, după ce a făcut accident în Miami. Starul argentinian, profund afectat # Adevarul.ro
Sora starului argentinian a pierdut controlul volanului, urmând să intre dur într-un zid cu autoturismul.
14:00
Primul accident pe Autostrada 7, între Focșani și Adjud, la o oră după inaugurarea tronsonului # Adevarul.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A 7 Focșani - Adjud, la kilometrul 180, în zona municipiului Adjud, județul Vrancea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism, o autoutilitară și un autocamion.
14:00
A fost reținut bărbatul care o obliga o minoră de 16 ani să se prostitueze, ucisă apoi de un client # Adevarul.ro
Bărbatul care exploata sexual minora de 16 ani, ucisă de un client pe 16 noiembrie, a fost reținut marți, 23 decembrie.
13:30
O piesă necunoscută a trupei Queen, în care se aude vocea lui Freddie Mercury. „Nimeni nu a auzit vreodată această versiune” # Adevarul.ro
Brian May, chitaristul trupei Queen, a dezvăluit luni, 22 decembrie, în cadrul unei emisiuni la postul de radio Planet Rock, o piesă inedită a legendarului grup britanic, care nu a fost inclusă pe al doilea album al grupului, în care pare să se audă vocea legendarului Freddie Mercury.
13:30
Aproape 8.000 de documente noi din Dosarul Epstein, publicate de Departamentul american al Justiţiei # Adevarul.ro
Aproape 8.000 de documente noi din scandalul Epstein erau disponibile marţi, 23 decembrie, pe site-ul Departamentului american al Justiţiei
13:15
A murit pilotul-erou al Ucrainei care a efectuat ultimul raid aerian asupra combinatului Azovstal din Mariupol # Adevarul.ro
Oleksandr Șemet, cel care a efectuat ultima misiune de aviație la „Azovstal”, pentru care a fost decorat cu titlul de Erou al Ucrainei, a murit după ce elicopterul de luptă în care se afla s-a prăbușit în timp ce intercepta drone „Shahed”.
13:15
Mesajul CTP de Crăciun pentru călători. Cum vor circula mijloacele de transport public între 24 și 28 decembrie # Adevarul.ro
CTP a transmis un mesaj special cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă și a anunțat programul mijloacelor de transport public în intervalul 24-28 decembrie.
13:00
Irineu Darău, propus pentru ministerul Economiei, și Radu Miruță, propus pentru Ministerul Apărării, vor depune jurământul de investire în funcție, marți, 23 decembrie, la palatul Cotroceni.
13:00
Macron e decis să negocieze cu Putin. Ce ascunde mutarea Franței și cum răspunde România. „Bucureștiul dă mai multe semnale” # Adevarul.ro
Analistul politic Ștefan Popescu anunță că negocierile pentru pace în Ucraina marchează trecerea spre o nouă etapă, odată cu anunțul președintelui Macron. Liderul francez a anunțat că vrea să discute cu Putin, iar Moscova și-a dat acordul. Europa și România sunt acum obligate să caute răspunsuri
13:00
Bărbat trimis în judecată după ce le-a promis unor persoane angajarea în MAI, contra unor sume de mii de euro # Adevarul.ro
Un bărbat de 33 de ani, din Arad, a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă, după ce ar fi promis unor persoane diverse posturi la stat, în cadrul unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, promisiune pentru care ar fi primit mii de euro.
13:00
Bolojan ar face o greşeală dacă l-ar numi pe Marilen Pirtea, suspectat de plagiat, ca ministru al Educaţiei # Adevarul.ro
Au mai fost cazuri, Victor Ponta, Sorin Cîmpeanu, Nicolae Ciucă şi alţii, a căror carieră politică a fost marcată de acuze, discuţii, cercetări, reclamaţii referitoare la suspiciunea de plagiat.
12:45
Ce a decis prima instanță în cazul medicilor trimiși în judecată pentru moartea unui copil de doi ani. Dosarul ținut la sertar șapte ani se prescrie în 2026 # Adevarul.ro
Judecătoria Oradea a pronunțat luni, 22 decembrie, primul verdict în cazul morții, în 2018, a unui copil de 2 ani și 6 luni, într-un dosar ținut în sertarele procurorilor timp de șapte ani și trimis în fața judecătorilor abia anul trecut, cu doi medici pediatri inculpați pentru malpraxis.
Acum 6 ore
12:30
Un fost polițist, devenit ulterior consul și scriitor, condamnat pentru conducere sub influența alcoolului # Adevarul.ro
Radu Corozel, un polițist vasluian cunoscut în spațiul public, devenit ulterior consul în Canada și scriitor, a fost condamnat după ce, la începutul acestei luni, a fost prins băut la volan, pe străzile din municipiul Timișoara.
12:30
Iarna pune stăpânire pe România: ninsori în mare parte din țară, vânt puternic și ger. Cod galben în 19 județe și în București # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie anunță ninsori și precipitații mixte în cea mai mare parte a țării până vineri dimineață.
12:30
Legea pensiilor private, reexaminată de Parlament. Excepția pentru pacienții oncologici, eliminată # Adevarul.ro
Deputații au votat decizional proiectul care reglementează modul de retragere a banilor din fondurile de pensii private. Inițiativa a fost modificată, după ce CCR a decis că este neconstituțională, în contextul unor excepții pentru pacienții bolnavi de cancer.
12:15
25 Femei Relevante pentru 2025: Madi Rădulescu, executive coach. „Învățăm să colaborăm când vrem să scăpăm de «pietricelele din pantof», frustrările mici, dar persistente care ne blochează” # Adevarul.ro
Noul episod din podcastul 25 Femei Relevante pentru 2025 o are invitată pe Madi Rădulescu executive coach, de la care aflăm de ce lucrul împreună face diferența și cum poate fi construită o cultură a colaborării.
12:15
Delegația Inter a transformat o zi de spital într-o amintire specială pentru copii. Cristi Chivu a împărțit cadouri pe secția de pediatrie: „Gest prețios” # Adevarul.ro
Inter Milano este un club cu tradiție, cunoscut atât pentru performanțele sale pe teren, cât și pentru implicarea activă în comunitate.
12:15
De ce nu vrea pace Vladimir Putin: este convins că Rusia câștigă războiul, susține Financial Times # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin continuă războiul din Ucraina deoarece ar fi convins că Rusia are un avantaj decisiv pe câmpul de luptă, o percepție alimentată de rapoarte militare exagerat de optimiste, potrivit unei analize publicate de Financial Times.
12:00
La aproape o lună de la îndepărtarea celui mai apropiat colaborator al său, președintele Volodîmîr Zelenski conduce Ucraina fără un șef formal al Administrației Prezidențiale. În lipsa unui succesor imediat, atribuțiile-cheie rămân concentrate în mâinile președintelui.
12:00
S-a deschis tronsonul Focșani–Adjud al Autostrăzii A7. Când vor putea românii circula de la București la Pașcani pe autostradă # Adevarul.ro
Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că marți, 23 decembrie, s-a deschis circulația pe tronsonul Focșani–Adjud al Autostrăzii A7.
12:00
Care sunt numele de pe lista scurtă pentru șefia Ministerului Educației, după demisia lui Daniel David # Adevarul.ro
Pe lista scurtă a persoanelor care ar putea prelua portofoliul la Ministerul Educației se află două nume: Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest Timişoara și Luciana Antoci, fost prefect de Iași ,consilier al premierului Ilie Bolojan.
11:30
Varșovia anunță capacitate operațională completă pentru sistemul Patriot. Ce înseamnă asta pentru securitatea Poloniei și a flancului estic al NATO # Adevarul.ro
Ministerul polonez al Apărării Naționale a anunțat că Escadrila 37 de rachete antiaeriene, parte a Brigăzii a 3-a de Apărare Aeriană „Varșovia”, a atins capacitatea operațională deplină, marcând finalizarea primei etape a programului național de apărare aeriană și antirachetă, cunoscut sub numele de
11:30
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia # Adevarul.ro
Potrivit unei investigații a publicației independente ruse „Proekt”, Patriarhul Kiril, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, ar avea o parteneră secretă care locuiește în apartamentul său, îl însoțește în călătoriile externe și deține formal imobilele și mașinile familiei.
11:30
Cei mai mulți români petrec Crăciunul și Revelionul acasă și cheltuie mai puțin anul acesta. Așteptările pentru 2026 sunt mai degrabă pesimiste # Adevarul.ro
Românii intră cu prudență financiară sezonul sărbătorilor. În contextul presiunilor economice, incertitudinilor și nevoii crescute de stabilitate, oamenii se orientează către mese în familie și au așteptări moderate pentru viitor.
11:15
Dr. Laura Claudia Toda, MedLife: „Un control simplu poate aduce claritate în bolile endocrine” # Adevarul.ro
Endocrinologia este adesea asociată aproape exclusiv cu afecțiunile tiroidei. Dar, în realitate, această specialitate medicală este mult mai complexă.
11:15
Ministerul Finanțelor prezintă măsurile pentru bugetul pe 2026: reduceri de taxe, sprijinirea angajaților vulnerabili și tăierea cheltuielilor # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor a publicat o ordonanță de urgență care stabilește măsuri pentru elaborarea bugetului 2026 și strategii pentru anul următor.
11:15
Un Crăciun în beznă se conturează în regiunea Odesa, după atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, porturilor și podurilor # Adevarul.ro
Regiunea Odesa se confruntă cu pene masive de curent și temperaturi scăzute cu doar câteva zile înainte de Crăciun, după ce atacuri rusești au avariat grav infrastructura energetică, portuară și de transport din sudul Ucrainei.
10:45
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu, înmormântată pentru a doua oară săptămâna trecută # Adevarul.ro
Marți, 23 decembrie, au loc percheziții la casa fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu (îmormântată pe 19 decembrie, pentru a doua oară, după ce procurorii au dispus deshumarea pentru a investiga circumstanțele decesului).
Acum 8 ore
10:30
Avertismentul românilor din batalionul Getica: „O asemenea manevră ar aduce forțele ruse la granița noastră mai rapid decât anticipam” # Adevarul.ro
"Atenția strategică a Rusiei se va îndrepta, în 2026, tot mai mult spre regiunea Odessa, care are frontieră directă cu Republica Moldova și România”, se arată într-o analiză a batalionului de militari voluntari români care luptă de partea Ucrainei – Getica.
10:30
România în clasamentul FIFA 2025: locul ocupat de tricolori și poziția adversarei din baraj. Turcia pornește favorită # Adevarul.ro
Între România și Turcia există un decalaj semnificativ în clasamentul FIFA, ceea ce îl face pe adversar favoritul întâlnirii de baraj.
10:30
Marți, 23 decembrie, Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei se întruneşte în prima şedinţă, urmând să analizeze care sunt aspectele legislative şi cele de administrare care ar putea să ţină de Guvern.
10:15
Explozia unei rachete SpaceX a pus în pericol 3 avioane cu pasageri: decizia pe care au luat-o piloții # Adevarul.ro
Explozia unei rachete a SpaceX, companie fondată de Elon Musk, din 16 ianuarie, a reprezentat un pericol mai mare pentru avioanele aflate în zbor decât se știa public.
10:15
Incendiu la un important combinat petrochimic din Rusia, după un presupus atac cu drone ucrainene # Adevarul.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de duminică spre luni, 22 spre 23 decembrie, la combinatul petrochimic „Stavrolen” din orașul Budionnîvsk, regiunea Stavropol, potrivit autorităților locale ruse și canalelor media de pe Telegram.
10:00
Anchetarea magistraților corupți ar putea reveni la DNA, după eșecul actualei structuri SURSE # Adevarul.ro
Referendumul printre magistrați, dacă nu va fi altă varianta, va fi cu vot prin poștă, potrivit intențiilor președintelui Nicușor Dan, arată surse de la Cotroceni. Dacă demersul șefului statului reușește, DNA ar avea din nou competențe pe cazurile cu magistrați corupți.
10:00
Explozii în mai multe regiuni ale Ucrainei, în urma unui atac rusesc de amploare asupra infrastructurii energetice # Adevarul.ro
Forțele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți, 23 decembrie, un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, vizând în principal infrastructura energetică, au anunțat autoritățile ucrainene.
