România pe ultimele locuri în clasamentul UE atunci când vine vorba consumul de legume şi fructe, activitate fizică şi obiceiul ridicat al tinerilor de a fuma. Ioana, 21 de ani: „Nu prea am timp întotdeauna să îmi gătesc sănătos, ajung târziu acasă după facultate şi mai şi lucrez”

08:45

La finalul săptămânii trecute, ANRE a anunţat că a trimis către Black Sea Oil & Gas S.A., Petro Ven­­tures Resources S.R.L. şi Gas Plus Dacia S.R.L, consorţiul care a dez­vol­tat proiectul Midia din Marea Nea­gră, singura dezvoltare offshore din ul­ti­mii 30 de ani de pe plan local, amenzi în valoare de 3% din cifra de afaceri pe 2024. Motivul? Instituţia a constatat că firmele nu şi-au îndepli­nit obligaţia legală de a vinde, în peri­oa­da 01.01.2024-31.12.2024, cantităţi­le ne­ce­sa­re de gaze naturale rezultate din ac­tivitatea de producţie internă cu­ren­tă, cu preţul reglementat de 150 lei/MWh, respectiv de 120 lei/MWh, stabilit de prevederile din O.U.G nr. 27/2022. Astfel, BSOG a primit o amendă de 37 milioane de lei, Petro Ventures Re­sources a fost amendată cu 11,5 mil. lei, iar Gas Plus Dacia a primit o amendă de 5,8 mil. lei.