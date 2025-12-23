Adulţii transportaţi la spital după ce tavanul de rigips de la piscina interioară a hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit nu au rămas internaţi - VIDEO
News.ro, 23 decembrie 2025 20:20
Trei adulţi care au ajuns la Spitalul Judeţean Sibiu, după ce tavanul de rigips de la piscina interioară a hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit, au fost evaluaţi de medici, dar nu a fost necesară internarea.
• • •
Acum 30 minute
20:20
Adulţii transportaţi la spital după ce tavanul de rigips de la piscina interioară a hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit nu au rămas internaţi - VIDEO
Trei adulţi care au ajuns la Spitalul Judeţean Sibiu, după ce tavanul de rigips de la piscina interioară a hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit, au fost evaluaţi de medici, dar nu a fost necesară internarea.
20:10
Federaţia Norvegiană de Biatlon a anunţat marţi, într-un comunicat de presă, moartea subită a biatlonistului Sivert Guttorm Bakken, la vârsta de 27 de ani.
20:10
Rafila, despre prorogarea creşterii punctului pentru medicii din ambulatorii: O criză de sănătate într-un timp scurt / Eu nu pot să votez o astfel de iniţiativă / Urmează să depun un amendament în Parlament # News.ro
Fostul ministru al Sănătăţii prof. Dr. Alexandru Rafila, preşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, a explicat pentru News.ro ce înseamnă din punctul său de vedere prorogarea cu un an a creşterii punctului pentru medicii din ambulatoriile de specialitate, prevăzută în proiectul Ordonanţei Trenuleţ prezentat de către Guvern: este o soluţie care va provoca o criză de sănătate într-un timp scurt.
20:10
Trump a zburat cu avionul lui Epstein de opt ori în anii '90, potrivit noilor documente făcute publice. Într-o postare din 2024, Trump spunea că nu a fost niciodată în avionul lui Epstein sau pe insula lui „stupidă” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a zburat cu avionul privat al infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein „de mai multe ori decât s-a raportat anterior”, potrivit unui e-mail al unui procuror din New York, care face parte din noul set de documente despre Epstein publicat marţi de Departamentul de Justiţie al SUA, relatează Reuters.
Acum o oră
19:50
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a reconfirmat la Chişinău sprijinul solid acordat de România pentru consolidarea stabilităţii şi rezilienţei Republicii Moldova şi pentru asigurarea unui parcurs accelerat de integrare europeană # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a reconfirmat în cadrul vizitei pe care a efectuat-o la Chişinău sprijinul solid acordat de România pentru consolidarea stabilităţii şi rezilienţei Republicii Moldova şi pentru asigurarea unui parcurs accelerat de integrare europeană.
19:50
Jucătoarea americană de tenis, care nu a mai disputat un meci din august, a anunţat marţi că nu va reveni pe teren în prima parte a sezonului viitor.
Acum 2 ore
19:30
Chestionar CSM aplicat judecătorilor – Peste 98% au resimţit o campanie publică împotriva justiţiei / 67% de acord cu poziţiile publice ale CSM / Un singur judecător a apreciat că a fost schimbat pentru a interveni prescripţia / Principalele probleme # News.ro
Peste 98% dintre judecătorii care au completat chestionarul online cu referire la problemmele din justiţie au resimţit în ultimul an o campanie publică împotriva justiţiei, iar 67% dintre ei sunt de acord cu poziţiile publice ale CSM. Datele centralizate arată că 192 de judecători au fost înlocuiţi din completul care judeca anumite cauze, 31 dintre ei fără să-şi fi dat acordul în acest sens. Un singur judecător a apreciat că schimbarea a fost realizată cu scopul de a conduce la intervenirea prescripţiei răspunderii penale.
19:30
Armata ucraineană a anunţat marţi că s-a retras din oraşul Siversk, din estul Ucrainei, în faţa atacurilor trupelor ruse, care au revendicat capturarea acestei localităţi încă din 11 decembrie, relatează AFP.
19:30
Chestionar CSM aplicat judecătorilor – Pasivitatea Parlamentului, durata urmăririi penale şi deciziile CCR văzute ca principalele cauze ale prescripţiei răspunderii penale / Volumul de muncă şi schemele de personal insuficiente, principalele probleme # News.ro
Cei mai mulţi dintre judecătorii care au răspuns la chestionarul despre problemele din justiţie apreciază că pasivitatea Parlamentului, durata urmăririi penale şi deciziile CCR au dus, de cele mai multe ori, la prescripţia răspunderii penale. Schimbarea completurilor de judecată, invocată în discursul public, este văzută ca principala cauză a prescripţiei de puţini dintre judecătorii care au participat la sondaj. Majoritatea acestora apreciază că volumul mare de muncă şi schemele de personal insuficiente sunt principalele probleme din sistem.
19:30
Rafila (PSD): Proiectul Ordonanţei 'Trenuleţ' prezentat de către Guvern are o componentă care este inacceptabilă: amână cu un an mărirea punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate / Nu voi susţine o astfel de poziţie # News.ro
Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, transmite marţi că Proiectul Ordonanţei 'Trenuleţ' prezentat de către Guvern are o componentă care este inacceptabilă, pentru că amână cu un an mărirea punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate. El precizează că prorogarea cu un an de zile nu face altceva decât să facă imposibilă orice reformă în domeniul serviciilor de sănătate şi apreciază că trebuie foarte serios discutat atât în cadrul Guvernului cu Ministerul Sănătăţii, cât şi în cadrul Parlamentului. Fostul ministru al Sănătăţii aminteşte că ordonanţă va ajunge şi în Parlament şi anunţă că nu va susţine o astfel de poziţie.
19:20
Handbal feminin: Jucătoarele Crina Pintea şi Emma Friis şi-au prelungit contractele cu campioana CSM Bucureşti # News.ro
Handbalistele Crina Pintea şi Emma Friis şi-au prelungit contractele cu încă un sezon, respectiv două, cu campioana CSM Bucureşti.
19:10
Poveştile dezertorilor ucraineni. CNN a stat de vorbă cu bărbaţi ucraineni care preferă să-şi rişte viaţa în munţi, trecând Carpaţii în România, decât să moară pe front. Cât costă o călăuză şi ce spun salvatorii români # News.ro
După aproape patru ani de luptă împotriva invaziei ruseşti pe scară largă, Ucraina se confruntă cu o criză tot mai gravă de oameni, în condiţiile în care forţele Kievului încearcă să menţină o linie de front de peste 1.000 de km şi să facă faţă trupelor ruseşti care duc un război de uzură fără milă. CNN a vorbit cu şase dezertori ucraineni care nu au vrut să rişte să moară într-un conflict fără sfârşit şi au preferat să facă o traversare dificilă şi periculoasă prin munţii Carpaţi ca să ajungă în România.
19:00
Chestionar CSM aplicat judecătorilor – Peste 98% au resimţit în ultimul an o campanie publică împotriva justiţiei / 67% dintre ei, de acord cu poziţiile publice ale CSM / Un singur judecător a apreciat că a fost schimbat pentru a interveni prescripţia # News.ro
Peste 98% dintre judecătorii care au completat chestionarul online cu referire la problemmele din justiţie au resimţit în ultimul an o campanie publică împotriva justiţiei, iar 67% dintre ei sunt de acord cu poziţiile publice ale CSM. Datele centralizate arată că 192 de judecători au fost înlocuiţi din completul care judeca anumite cauze, 31 dintre ei fără să-şi fi dat acordul în acest sens. Un singur judecător a apreciat că schimbarea a fost realizată cu scopul de a conduce la intervenirea prescripţiei răspunderii penale.
19:00
Federaţia Română de Scrimă şi-a desemnat marţi laureaţii pentru anul 2025. Amalia Covaliu a fost desemnată cea mai bună junioară, în timp ce fratele său este cel mai bun scrimer la masculin.
Acum 4 ore
18:20
În timpul unei sesiuni de antrenament pe şosea, o echipă italiană de ciclism a fost vizată de focuri de armă trase de un şofer.
18:20
ANM modernizează sistemul de avertizare meteo, prin extinderea reţelei de staţii / Diana Buzoianu: Un pas tehnic cu impact foarte concret: mai puţine surprize din partea vremii şi mai mult timp pentru ca autorităţile şi cetăţenii să reacţioneze # News.ro
Ministerul Mediului a supus dezbaterii publice un proiect de Hotărâre de Guvern pentru modernizarea sistemului de avertizare meteo, prin extinderea reţelei de staţii. Se vor instala 300 de de staţii meteorologice automate şi 100 de staţii agrometeorologice automate. ”Reprezintă un pas tehnic, dar cu impact foarte concret: mai puţine surprize din partea vremii şi mai mult timp pentru ca autorităţile şi cetăţenii să reacţioneze”, a precizat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
18:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Primăria Sector 5 va deconta sumele aferente rebranşării la energie electrică şi gaze naturale pentru locuitorii din blocul afectat # News.ro
Consiliul Local al Sectorului 5 a aprobat, marţi, decontarea sumelor aferente rebranşării la energie electrică şi gaze naturale pentru locuitorii din blocul afectat de explozia din luna octombrie. Va fi necesară o cerere şi depunerea de documente justificative care să ateste cheltuielile efectuate.
18:00
Proiectul care modifică legislaţia privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice, vot în Senat / Autorităţile locale, obligate să contacteze victima în 3 zile de la emiterea ordinului de protecţie şi cu cel puţin 14 zile înainte de expirare # News.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu declară, marţi, că proiectul care modifică legislaţia privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice a fost votat în Senat şi merge la Camera Deputaţilor, for decizional. Proiectul prevede că autorităţile locale sunt obligate să contacteze victima în 3 zile de la emiterea ordinului de protecţie şi cu cel puţin 14 zile înainte de expirare.
18:00
Tribunalul Zamoskvoreţk de la Moscova ordonă arestarea în contumacie a lui Garry Kasparov, pe care-l acuză de difuzare de conţinuturi ”teroriste” online # News.ro
Tribunalul Zamoskvoreţk de la Moscova a emis o ordonanţă de arestare în contumacie a campionului mondial la şah Garry Kasparov cu privire la infracţiuni legate de terorism, relatează agenţia rusă oficială de presă Tass.
17:50
Peste 3.300 de poliţişti de frontieră vor acţiona, zilnic, în perioada sărbătorilor de iarnă/ Personalul, suplimentat la graniţa cu Ucraina, Republica Moldova şi Serbia/ Este recomandată utilizarea tuturor PTF de la graniţa cu R. Moldova # News.ro
Peste 3.300 de poliţişti de frontieră vor acţiona, zilnic, în perioada sărbătorilor de iarnă, personalul fiind suplimentat la graniţele cu Ucraina, Republica Moldova şi Serbia. De asemenea, poliţiştii de frontieră recomandă utilizarea tuturor punctelor de trecere a frontierei la graniţa cu Republica Moldova, având în vedere că este estimată o intensificare a traficului rutier.
17:50
Administratorii „Fermei Dacilor”, complexul turistic din Prahova mistuit de un incendiu în urmă cu doi ani şi soldat cu opt morţi, au fost trimişi în judecată pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru/ Concluziile procurorilor # News.ro
Administratorii fostului complex turistic „Ferma Dacilor”, din Tohani, judeţul Prahova, mistuit de un incendiu, în urmă cu doi ani, în a doua zi de Crăciun, soldat cu opt morţi, inclusiv unul dintre fiii patronului pensiunii, au fost trimişi în judecată sub control judiciar pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Potrivit procurorilor, pensiunea avea restaurant, bucătărie şi spaţii de cazare, însă a funcţionat timp de şapte ani fără nicio autorizaţie de securitate la incendiu şi fără respectarea normelor în domeniu. Anchetatorii au stabilit că incendiul s-a produs din cauza unui scurtcircuit la instalaţia electrică, subdimensionată şi fără protecţie adecvată, iar focul s-a extins rapid întrucât lemnul din care era făcută clădirea nu fusese ignifugat. Totodată, procurorii au stabilit că turiştii nu au putut fi salvaţi din cauză că instalaţia de detectare şi alarmare la incendiu era nefuncţională, iar căile optime de evacuare lipseau.
17:40
Ciprian Ciucu a semnat un contract de finanţare de aproape 30 de milioane de euro pentru consolidarea a şase clădiri din perioada interbelică / Unul dintre şantiere va viza clădirea Muzeului Gheorghe Tătărescu - FOTO # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că a semnat, marţi, un contract de finanţare de aproape 30 de milioane de euro cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru consolidarea a şase clădiri din perioada interbelică. Unul dintre şantiere va viza clădirea Muzeului Gheorghe Tătărescu, iar restul sunt blocurin în care locuiesc 184 de familii.
17:40
Numele lui Trump apare de multe ori în noua serie de documente Epstein dată publicităţii. O scrisoare a lui Epstein către infractorul sexual Larry Nassar face referiri vulgare la „preşedintele nostru”. Reacţia Departamentului de Justiţie # News.ro
Departamentul Justiţiei din SUA a publicat marţi mai multe dosare din ancheta care îl priveşte pe infractorul sexual Jeffrey Epstein, iar numele preşedintelui Donald Trump apare în mai multe documente. O scrisoare scrisă de mână semnată „J. Epstein” pare să facă referiri vulgare la preşedintele Donald Trump într-un scurt mesaj trimis în 2019 din închisoare către Larry Nassar, fostul medic al lotului naţional de gimnastică, şi el condamnat pentru infracţiuni sexuale. Departamentul de Justiţie al SUA (DOJ) a declarat că unele dintre materiale conţin afirmaţii „neadevărate şi senzaţionaliste” despre preşedinte, relatează CNN.
17:20
Scutari Law a asistat cu succes compania bulgară Zaharni Zavodi în recuperarea unei creanţe în România. Zaharni Zavodi, fondată în 1912, este cel mai mare complex de producţie alimentară din Bulgaria, fiind un lider în fabricarea de zahăr, produse de cofetărie şi alcool etilic din ţară.
17:20
Un atac rus ar putea provoca o surpare a adăpostului antiradiaţie intern al Centralei Nucleare Cernobîl, avertizează directorul centralei Serghii Tarakanov # News.ro
Un atac rus ar putea provoca o surpare a adăpostului antiradiaţie intern al Centralei Nucleare de la Cernobîl,, în prezent oprită, în Ucraina, declară AFP directorul centralei, Serghii Tarakanov, care anunţă că repararea completă a părţii exterioare avariate a centralei va dura trei-patru ani.
17:20
Bilanţul primelor şase luni de activitate la Ministerul Culturii. Înscrierea în Patrimoniul imaterial UNESCO a cobzei, lansarea ePatrimoniu, finanţarea renovării a 14 obiective importante, între realizări # News.ro
Ministrul Culturii, András István Demeter, a prezentat marţi bilanţul primelor şase luni de activitate. Între realizările de după 24 iunie se numără: înscrierea în Patrimoniul imaterial UNESCO a cobzei, lansarea ePatrimoniu, finanţarea renovării a 14 obiective importante, printre care şi Vila Regală de la Mamaia, care a aparţinut Reginei Maria, lansarea Sezonului Cultural România-Italia.
17:10
Camera Deputaţilor, despre majorarea cu 14% a bugetului pe 2026: A fost determinată de impactul inflaţiei asupra cheltuielilor de funcţionare, majorarea tarifelor la utilităţi şi necesitatea continuării unor investiţii # News.ro
Camera Deputaţilor vine, marţi, cu explicaţii despre bugetul instituţiei pe 2026, arătând că sunt prevăzute credite bugetare în sumă de 632.370 mii lei, comparativ cu 553.288 mii lei în anul 2025, o creştere de aproximativ 14%, determinată, în principal, de impactul inflaţiei asupra cheltuielilor de funcţionare, majorarea tarifelor la utilităţi şi necesitatea continuării unor investiţii. Camera Deputaţilor dă asigurări că ”bugetul instituţiei pentru anul viitor nu include creşteri de indemnizaţii pentru deputaţi şi nici majorări de salarii/sporuri pentru angajaţi, nefiind alocări pentru posturi noi”.
17:10
Trei bărbaţi, trimişi în judecată de PICCJ pentru tentativă de omor calificat şi tentativă de tâlhărie calificată, după agresiunea petrecută în vară, la Cluj-Napoca, asupra a doi cetăţeni nepalezi # News.ro
Trei bărbaţi au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru tentativă de omor calificat şi tentativă de tâlhărie calificată, după ce au participat la agresiunea petrecută în vară, la Cluj-Napoca, asupra a doi cetăţeni nepalezi. Atunci, una dintre victime a ajuns la spital, în comă, cu răni care i-au pus viaţa în pericol.
17:00
Sora lui Messi a suferit un accident la Miami şi şi-a anulat nunta cu doar câteva zile înainte de ceremonie # News.ro
María Sol Messi, sora mai mică a lui Leo Messi, se află în recuperare după ce a suferit un accident de maşină la Miami. Incidentul, care a avut loc în timp ce tânăra punea la punct ultimele detalii pentru nunta sa, a dus la amânarea ceremoniei care era programată pentru 3 ianuarie în Rosario, Argentina, relatează Marca.
16:50
Grupul Schwarz se angajează să continue actualul model de afaceri al reţelei ”La Cocoş”. Consiliul Concurenţei anunţă care sunt angajamentele propuse pentru a înlătura îngrijorările concurenţiale # News.ro
Consiliul Concurenţei supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Project Brazil Beta GmbH (Grupul Schwarz) pentru a înlătura îngrijorările concurenţiale identificate pe piaţa comercializării cu amănuntul de produse alimentare şi nealimentare de consum, în contextul preluării Supermarket ”La Cocoş SA”. Astfel, grupul Schwarz se angajează să continue actualul model de afaceri al reţelei La Cocoş, care să ofere clienţilor produse la preţuri reduse, dar şi să nu achiziţioneze magazine (retaileri) mai mici – cu cifră de afaceri sub 4 milioane de euro, în zonele în care are o cotă de piaţă mai mare de 40%.
16:40
Autoritatea italiană a concurenţei anunţă marţi că a amendat Ryanair cu peste 255 de milioane de euro, cu privire la abuz de poziţie dominantă - prin împiedicarea accesului agenţiilor de voiaj la serviciile sale, relatează AFP.
16:40
Ultimele atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei au ucis trei persoane, inclusiv un copil, şi au provocat întreruperi generalizate de curent electric. Cele mai afectate sunt regiunile vestice # News.ro
Atacurile ruseşti cu rachete şi drone au ucis marţi cel puţin trei ucraineni, inclusiv un copil, provocând întreruperi de curent la scară largă şi determinând Polonia vecină să ridice avioanele de luptă, regiunile vestice, îndepărtate de linia frontului, fiind cele mai afectate, relatează Reuters..
Acum 6 ore
16:30
ANAF anunţă că a început executarea silită a acţiunilor deţinute de Gabriel Resources Limited la Roşia Montană Gold Corporation SA, pentru recuperarea creanţelor bugetare de aproape 47 de milioane de lei # News.ro
Agenţia Naţionalǎ de Administrare Fiscalǎ (ANAF) anunţă că a declanşat acţiunile de recuperare a creanţelor bugetare de aproape 47 de milioane de lei de la Gabriel Resources Limited, fiind executate silit acţiunile deţinute de firmă la SC Roşia Montană Gold Corporation SA.
16:20
Preşedintele american Donald Trump îl avertizează în mod clar pe omologul său venezuelean Nocolas Maduro că este ”înţelept” să plece de la putere, în contextul în care Statele Unite îşi consolidează presiunile asupra Caracasului, relatează AFP.
16:20
Cluj: Bărbat, arestat preventiv după ce s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă de unde a furat un seif cu 40.000 de euro/ Aceeaşi măsură, luată şi pentru complicele său # News.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, la începutul lunii noiembrie, s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă din municipiul Cluj-Napoca, de unde a furat un seif în care se aflau 40.000 de euro. Aceeaşi măsură preventivă a fost luată şi în cazul complicelui său, care l-a luat cu maşina după comiterea faptei.
16:10
UPDATE - Tavanul de la piscina interioară a hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit/ A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie/ Opt persoane scoase din piscină de salvatori/ Şase persoane, între care patru copii, duse la spital - FOTO # News.ro
Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul de la piscina interioară a hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit, conform primelor informaţii. Până în prezent, opt persoane au fost scoase din piscină de salvatori, dar căutările continuă. Acolo a fost chemat şi un echipaj de scafandri. ISU Sibiu a precizat că au fost şapte victime, şase dintre acestea - între care patru copii - fiind transportate la spital, conştiente.
16:10
Ministerul Educaţiei a publicat variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a / A fost extinsă lista de autori români recomandaţi prin includerea unor autoare precum Maria Rosetti şi Sofia Nădejde # News.ro
Ministerul Educaţiei a publicat, marţi, variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a, fiind astfel extinsă lista autorilor români recomandaţi, printre includerea unor autoare precum Maria Rosetti, care introduce cronica dramatică în spaţiul publicistic din secolul al XIX-lea, şi Sofia Nădejde, o pioneră a feminismului românesc. De asemenea, lista de autori străini recomandaţi conţine nume de autoare consacrate din spaţiul occidental, precum Doamna de Staël şi George Eliot.
16:00
UPDATE - Tavanul de la piscina interioară a hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit/ A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie/ Opt persoane, între care trei copii, scoase din piscină de salvatori - FOTO # News.ro
Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul de la piscina interioară a hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit, conform primelor informaţii. Până în prezent, opt persoane, între care trei copii, au fost scoase din piscină de salvatori, dar căutările continuă. Acolo a fost chemat şi un echipaj de scafandri.
16:00
Federaţia CulturMedia anunţă protest de Ziua Culturii Naţionale. Sindicaliştii acuză: „Ministrul Culturii, alături de o grupare obedientă, a preluat Cultura Naţională „pe persoană fizică” # News.ro
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Presă „CulturMedia” anunţă că va protesta de Ziua Naţională a Culturii, 15 ianuarie, în faţa Ministerului Culturii „ca reacţie la atitudinea sfidătoare, lipsită de dialog şi profund dăunătoare manifestată de actualul ministru al Culturii faţă de angajaţii din domeniul cultural”.
16:00
CIO l-a invitat pe schiorul rus Nikita Filippov să participe la Jocurile Olimpice de iarnă # News.ro
Schiorul rus Nikita Filippov a primit o invitaţie oficială să participe la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 din Italia, a anunţat Comitetul Olimpic Internaţional (COI).
16:00
Avocaţii se opun „categoric” intenţiei Executivului de a elimina indexarea anuală a onorariilor din oficiu/ UNBR: Guvernul împinge justiţia spre blocaj total prin atac direct la dreptul la apărare # News.ro
Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) se opune „categoric” intenţiei Guvernului de a elimina din Legea 51/1995 mecanismul de indexare anuală a onorariilor din oficiu ale avocaţilor şi de a-l înlocui cu „o formulă discreţionară”, condiţionată de „fondurile aprobate cu această destinaţie”, discutată în şedinţa de Guvern din 23 decembrie 2025. UNBR cpnsideră că prin această decizie, Executivul „împinge justiţia spre blocaj total prin atac direct la dreptul la apărare”. „Este inadmisibil ca, într-un context în care justiţia este deja supusă presiunilor politice, publice şi bugetare, soluţia Guvernului să fie slăbirea deliberată a apărării - ultima linie de protecţie a cetăţeanului în faţa forţei coercitive a statului”, susţin avocaţii.
15:40
UPDATE - Tavanul de la piscina interioară a unui hotel din municipiul Sibiu s-a prăbuşit/ A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie/ Opt persoane, între care trei copii, scoase din piscină de salvatori - FOTO # News.ro
Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul de la piscina interioară a unui hotel din municipiul Sibiu s-a prăbuşit, conform primelor informaţii. Până în prezent, opt persoane, între care trei copii, au fost scoase din piscină de salvatori, dar căutările continuă. Acolo a fost chemat şi un echipaj de scafandri.
15:30
Prima întrunire a Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din justiţie, la Palatul Victoria. S-a discutat realizarea unui audit independent privind repartizarea dosarelor / Actul normativ, redactat până la începutul sesiunii parlamentare # News.ro
Marţi a avut loc la Palatul Victoria prima întrunire a Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, în care a fost discutată demararea procedurilor pentru realizarea unui audit independent privind repartizarea dosarelor în cadrul sistemului judiciar dar şi stabilirea unor soluţii normative concrete pentru problemele identificate în dezbaterea publică, inclusiv prin investigaţii jurnalistice şi petiţii asumate de magistraţi. O nouă întrunire a Comitetului va avea loc la data de 5 ianuarie 2026, iar un act normativ urmează să fie redactat până la începerea noii sesiuni parlamentare.
15:20
UPDATE - Tavanul de la piscina interioară a unui hotel din municipiul Sibiu s-a prăbuşit/ A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie/ Opt persoane, între care trei copii, scoase din piscină de salvatori # News.ro
Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul de la piscina interioară a unui hotel din municipiul Sibiu s-a prăbuşit, conform primelor informaţii. Până în prezent, opt persoane, între care trei copii, au fost scoase din piscină de salvatori, dar căutările continuă. Acolo a fost chemat şi un echipaj de scafandri.
15:20
Noii miniştri ai Apărării şi Economiei, Radu Miruţă şi Irineu Darău, au depus jurământul la Palatul Cotroceni, doar în prezenţa premierului Bolojan / Liderii partidelor din coaliţie nu au fost prezenţi # News.ro
Noii miniştri USR ai Apărării şi Economiei, Radu Miruţă şi Irineu Darău, au depus marţi jurământul la Palatul Cotroceni.
15:10
Greta Thunberg, arestată la Londra, în baza legii antiteroriste, la o manifestaţie de susţinere a organizaţiei Palestine Action. Sute de activişti ai organizaţiei, încarceraţi, opt în greva foamei # News.ro
Activista suedeză de mediu Greta Thunberg a fost arestată marţi, la Londra, în timpul unei manifestaţii - ”Deţinuţi pentru Palestina” - de susţinere a organizaţiei Palestine Action, anunţă într-un comunicat asociaţiile Defend Our Juries şi Prisoners for Palestine, relatează AFP.
15:10
Presupuşi proxeneţi acuzaţi că au pus trei tinere să se prostitueze în ţări europene, reţinuţi/ Beneficiul obţinut de aceştia, aproximativ două milioane de lei/ Ce au găsit poliţiştii la percheziţiile făcute la locuinţele lor - FOTO VIDEO # News.ro
Doi bărbaţi şi o femeie din Râmnicu Sărat au fost reţinuţi pentru proxenetism, fiind acuzaţi că au pus trei tinere să se prostitueze în mai multe ţări europene, de pe urma cărora ar fi obţinut aproximativ două milioane de lei. La percheziţiile făcute la locuinţele presupuşilor infractori poliţiştii au descoperit sume de bani în lei, euro, dolari americani şi canadieni, lire sterline şi franci elveţieni, precum şi 15 cartuşe şi zeci de kilograme de materiale pirotehnice din diferite categorii. Totodată, anchetatorii au pus sechestru asigurator pe două autoturisme evaluate la 67.000 de euro.
15:10
Tavanul de la piscina interioară a unui hotel din municipiul Sibiu s-a prăbuşit/ Nu se ştie dacă sunt persoane sub dărâmături/ A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie # News.ro
Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul de la piscina interioară a unui hotel din municipiul Sibiu s-a prăbuşit, conform primelor informaţii. Deocamdată nu se ştie dacă sunt persoane prinse sub dărâmături.
15:10
Ministerul Agriculturii le plăteşte fermierilor peste 263 milioane lei, ajutorul de stat pentru motorinei utilizate în agricultură # News.ro
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă că virează în aceste zile suma totală de 263,5 milioane lei, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în conturile fermierilor beneficiari ai ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură.
15:00
Vicepreşedintele CJ Braşov Todorică Constantin Şerban, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi constituire a unui grup infracţional organizat în dosarul privind vicierea procedurii de numire a două persoane în CA al Companiei de Apă Braşov # News.ro
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov Todorică Constantin Şerban a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi constituire a unui grup infracţional organizat, fiind acuzat că, alături de alte persoane, a constituit o grupare pentru a dobândi controlul asupra resurselor materiale gestionate de SC Compania Apa Braşov SA. Astfel, el ar fi viciat procedura de numire a două persoane - inculpaţi în dosar - în Consiliul de Administraţie al companiei.
