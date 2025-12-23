Doi bărbați condamnați pentru viol în Iran au fost executați după ce pedeapsa a fost confirmată de Curtea Supremă
Adevarul.ro, 23 decembrie 2025 21:45
Doi bărbaţi condamnaţi pentru viol în Iran au fost executaţi, a anunţat marţi agenţia puterii judiciare iraniene.
Acum 10 minute
22:00
Primul an al lui Trump după revenirea la Casa Albă zguduie relația transatlantică. Europa se clatină în fața noii ordini mondiale # Adevarul.ro
Primul an al președintelui Donald Trump după revenirea la Casa Albă a spulberat orice iluzie rămasă în rândul liderilor europeni că acesta poate fi „gestionat” sau influențat ușor.
Acum 30 minute
21:45
Doi bărbați condamnați pentru viol în Iran au fost executați după ce pedeapsa a fost confirmată de Curtea Supremă # Adevarul.ro
Doi bărbaţi condamnaţi pentru viol în Iran au fost executaţi, a anunţat marţi agenţia puterii judiciare iraniene.
Acum o oră
21:30
Bărbat de 55 de ani, lovit mortal de un tren între Ocna Sibiului și Mândra. Traficul feroviar, oprit temporar # Adevarul.ro
Un bărbat de 55 de ani a fost lovit de tren, marți seara, între localitățile Ocna Sibiului și Mândra, județul Sibiu. În urma accidentului, circulația trenurilor a fost oprită pe magistrala 208, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.
21:15
Programul mall-urilor și supermarketurilor de sărbători. În ce zile sunt deschise marile centre comerciale # Adevarul.ro
În perioada sărbătorilor de iarnă, marile lanțuri de retail și mall-urile vor avea program special, cu închideri parțiale sau totale în zilele de Crăciun și Anul Nou, iar programul exact diferă de la un magazin la altul.
Acum 2 ore
21:00
Bărbat arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei, după un presupus complot cu explozibili asupra transporturilor de mărfuri din Germania # Adevarul.ro
Un bărbat arestat în Elveția, suspectat că ar fi fost implicat într-un complot pentru comiterea unor atacuri cu explozibil asupra transporturilor de mărfuri din Germania, a fost adus în fața unui judecător al Curții Federale de Justiție și plasat în arest preventiv.
20:30
Actorul britanic Russell Brand, acuzat de noi infracțiuni de viol și agresiune sexuală # Adevarul.ro
Russell Brand a fost acuzat de două noi infracțiuni, inclusiv un caz de viol, a anunțat Poliția Metropolitană din Londra.
20:15
Alexandru Rafila critică amânarea majorării punctului pentru medicii din ambulatorii: „Face imposibilă orice reformă” # Adevarul.ro
Fostul ministru al Sănătății și președinte al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, a criticat dur proiectul Ordonanței „Trenuleț” prezentat de Guvern.
20:15
Omul Kremlinului îl contrazice pe J.D. Vance. Peskov consideră că nu au fost făcute progrese în discuțiile ruso-americane de la Miami # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că recentele consultări dintre Rusia și Statele Unite privind situația din Ucraina, desfășurate la Miami, nu pot fi considerate un progres. Acesta a contrazis evaluările optimiste făcute de oficiali americani.
Acum 4 ore
20:00
Jaf neobișnuit în sudul Franței. O bandă de hoți a furat o stație de epurare de 400 de kilograme din curtea unei companii # Adevarul.ro
O bandă de hoți a reușit să fure o stație de epurare de aproape 400 de kilograme din curtea unei întreprinderi din sudul Franței.
19:45
Cele mai bune 15 vinuri de pe eMAG în 2025: ce aleg românii de sărbători. Transformă mesele de Crăciun și Revelion în momente magice # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune vinuri de pe eMAG în 2025, alese de români pentru Crăciun, Revelion și sărbătorile de iarnă. Ghid complet cu top selecții, recenzii verificate și recomandări pentru mese festive și cadouri rafinate.
19:30
Comisia Federală de Comunicaţii din SUA a anunţat luni că interzice importurile tuturor modelelor noi de drone fabricate în străinătate şi ale unor componente critice, inclusiv de la producătorii chinezi DJI și Autel.
19:15
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața # Adevarul.ro
Un expert în mecanismele interne ale Pământului a dezvăluit că planeta are, de fapt, doi poli nordici, iar mișcarea unuia dintre ei ar putea perturba călătoriile la nivel global.
19:15
Chestionar CSM: majoritatea judecătorilor spun că au resimțit o campanie publică împotriva justiției. Volumul de muncă și lipsa de personal, principalele probleme # Adevarul.ro
Aproape toți judecătorii din România susțin că au resimțit, în ultimul an, existența unei campanii publice îndreptate împotriva justiției, arată analiza preliminară realizată pe baza unui chestionar completat de magistrați.
19:15
Metodă inedită de furt în Cluj: un bărbat s-a dat drept livrator și a furat un seif cu 40.000 de euro # Adevarul.ro
Un bărbat din Cluj a fost arestat preventiv după ce a furat un seif cu bani dintr-o locuință, folosind o metodă atent pusă la punct.
19:00
Donald Trump anunță o nouă clasă de nave militare care îi va purta numele: „Vor fi de o sută de ori mai puternice” # Adevarul.ro
Donald Trump a anunțat lansarea unei noi clase de nave de război care îi poartă numele.
18:45
Compania Ryanair, amendată cu 256 de milioane de euro pentru „strategie abuzivă”. A îngreunat activitatea agențiilor de turism și experiența pasagerilor # Adevarul.ro
Compania aeriană Ryanair a fost amendată cu 256 de milioane de euro pentru abuz de poziție dominantă pe piață. Autoritatea italiană pentru concurență a acuzat operatorul Ryanair că a impus obstacole tehnice pentru a limita vânzarea biletelor prin intermediul agențiilor de turism online.
18:30
Se înțelege din surse bine informate că nici premierul nu era foarte mulțumit de ministrul Educației, Daniel David, și nici ministrul de complicațiile funcției, cărora nu a știut mereu să le răspundă adecvat.
18:15
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi plăcea să pună mâna” # Adevarul.ro
O scrisoare atribuită lui Jeffrey Epstein, trimisă din închisoare către Larry Nassar, reapare în noile documente publicate de Departamentul de Justiție. Textul face referiri explicite la Donald Trump și la „dragostea” pentru „fetele tinere”.
18:15
După finala MasterChef România 2025, Sorin Bontea a vorbit despre cum arată sărbătorile de iarnă în familia sa.
Acum 6 ore
18:00
Imagini inedite cu Emmanuel Macron. Președintele și-a sărbătorit ziua de naștere antrenându-se alături de soldați, în Emiratele Arabe Unite # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron, care a împlinit, duminică, 48 de ani, și-a petrecut ziua de naștere într-un mod inedit.
18:00
Adăpostul antiradiație de la Cernobîl ar putea fi distrus de un atac rus. Avertismentul directorului Centralei Nucleare # Adevarul.ro
Un atac direct al armatei ruse ar putea provoca surparea adăpostului antiradiație intern al Centralei Nucleare de la Cernobîl, în prezent oprită, a avertizat directorul centralei, Serghii Tarakanov.
17:30
Bărbat condamnat la închisoare cu executare după ce a maltratat un cățeluș în Sectorul 5 al Capitalei # Adevarul.ro
Bărbatul în vârstă de 71 de ani, care în luna iulie a agresat un câine de talie mică în Sectorul 5 al Capitalei, a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare. Instanța a dispus o pedeapsă de doi.
17:15
Vicepreședintele ASF: Adoptarea de către Parlament a legii plății pensiilor private aduce stabilitate și predictibilitate # Adevarul.ro
Parlamentul României a adoptat Legea privind plata pensiilor private, act normativ care urmează să fie transmis spre promulgare.
17:00
ANAF a început executarea silită a acțiunilor Gabriel Resources la Roșia Montană. Creanțele se apropie de 47 milioane de lei # Adevarul.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat măsurile de executare silită a acțiunilor deținute de compania canadiană Gabriel Resources Limited la SC Roșia Montană Gold Corporation SA, în vederea recuperării unor creanțe.
17:00
Delapidare la o sală de jocuri din Argeș: o angajată ar fi ajutat clienți să câștige ilegal aproape 500.000 de lei # Adevarul.ro
O tânără de 26 de ani, angajată ca supraveghetor într-o sală de jocuri de noroc din județul Argeș, este cercetată pentru delapidare.
16:45
Dorinel Umbrărescu anunță public câți kilometri din Autostrada Moldovei vor fi gata în 2026 # Adevarul.ro
Dorinel Umbrărescu a vorbit despre graficul de lucrări pentru restul Autostrăzii Moldovei, pe sectorul cuprins între Adjud și Pașcani.
16:45
Ministerul Educației a publicat noile programe la Română pentru clasa a IX-a, cu lista extinsă de autori # Adevarul.ro
Variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a, au fost publicate, marți, pe site-ul Ministerului Educației, fiind extinsă lista autorilor români recomandați.
16:15
Vicepreședintele CJ Brașov și alți inculpați, trimiși în judecată pentru abuz în serviciu. Au manipulat selecția directorilor de la Compania Apa Brașov # Adevarul.ro
Procurorii DNA Brașov au trimis în judecată, sub control judiciar, pe Șerban Todorică Constantin, vicepreședintele CJ Brașov, și alți inculpați, acuzați de abuz în serviciu.
16:15
Un deputat critică creșterea cheltuielilor bugetare ale Parlamentului: „E clar că austeritatea nu e pentru toți. Deodată sunt bani” # Adevarul.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui a criticat public majorările de cheltuieli aprobate pentru bugetul Camerei Deputaților, susținând că, în ciuda discursului oficial privind austeritatea, cheltuielile statului continuă să crească semnificativ.
Acum 8 ore
16:00
SUA triplează „bonusul” pentru autodeportare: 3.000 de dolari și bilet de avion pentru migranții care pleacă de bunăvoie # Adevarul.ro
Guvernul SUA a decis să tripleze stimulentul financiar oferit migranților aflați ilegal pe teritoriul american care aleg să părăsească voluntar țara până la 31 decembrie.
15:45
Un tavan fals s-a prăbușit la piscina unui hotel de lux din Sibiu. Sunt opt victime. Plan Roșu de Intervenție # Adevarul.ro
Zeci de echipaje de poliție, pompieri și medici intervin marți la hotelul Hilton din Sibiu, după ce tavanul piscinei interioare s-a desprins și s-a prăbușit în bazin.
15:30
Ministrul israelian al Apărării: Israelul nu se va retrage niciodată complet din Fâșia Gaza. Atacurile nu au încetat complet # Adevarul.ro
Israelul nu se va retrage niciodată din întreaga Fâșie Gaza, a declarat marți ministrul Apărării israelian, Israel Katz, afirmație făcută în cadrul unei ceremonii desfășurate în așezarea Beit El, din Cisiordania ocupată.
15:30
Doi bărbați din Iași, arestați preventiv după ce au incendiat mai multe vehicule din răzbunare # Adevarul.ro
Doi bărbați din Iași au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că au provocat intenționat un incendiu într-un gest de răzbunare, distrugând trei mașini și o motocicletă.
15:30
Unul dintre cei mai importanți propagandiști ruși a fost lichidat pe frontul din Ucraina # Adevarul.ro
Propagandistul rus Nikolai Cihasov, fost jurnalist care s-a înrolat voluntar să lupte împotriva Ucrainei, a fost ucis în Donbas, ca urmare a unui atac al unei drone ucrainene.
15:00
Rupturile din POT și SOS împiedică demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan: câte semnături au, de fapt, suveraniștii # Adevarul.ro
Demersul AUR pentru strângerea de semnături, în vederea declanțării procedurilor pentru suspendarea și demiterea președintelui, nu pare să aibă succes. În condițiile în care partidul POT pune condiții, opoziția suveraniștilor dispune chiar de mai puține voturi decât era de așteptat.
15:00
Greta Thunberg, arestată în Londra. Activista participa la un protest de susținere a organizaţiei Palestine Action # Adevarul.ro
Activista suedeză Greta Thunberg a fost arestată în Londra, marți, 23 decembrie, în timpul manifestaţiei „Deţinuţi pentru Palestina”, de susţinere a organizaţiei Palestine Action.
15:00
Pentru mulți oameni, dimineața nu mai începe cu energie, ci cu un mic ritual al precauției: mișcări lente, o clipă de ezitare, o durere de spate sau o tensiune musculară care s-a strecurat, încet, în viața de zi cu zi.
14:45
Guvernul a lansat în transparență decizională proiectul privind angajarea lucrătorilor străini. Deficitul de forță de muncă, accentuat în continuare # Adevarul.ro
Guvernul României a lansat în procedură de transparență decizională proiectul Ordonanței de urgență care vizează înregistrarea și obligațiile angajatorilor ce încadrează lucrători străini, autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a forței de muncă din afara UE.
14:30
Garry Kasparov a fost arestat în lipsă de justiția rusă, fiind acuzat de „justificarea publică a terorismului” # Adevarul.ro
Șahistul rus Garry Kasparov, critic al președintelui Vladimir Putin, a fost arestat marți, 23 decembrie, în lipsă, de un tribunal rus. Acesta este acuzat de justificarea terorismului ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina.
14:30
Miramagica continuă să inoveze experiența sărbătorilor de iarnă din București, iar în perioada 22-28 decembrie ninge la Târgul oficial de Crăciun din București, organizat în Piața Constituției de Primăria Capitalei.
14:30
Călătoriile, schimbările în programul de somn și socializare, mesele îmbelșugate de la care nu lipsesc dulciurile și potențialele stresuri personale și financiare își pot face viața și mai dificilă în timpul sărbătorilor dacă ai diabet.
14:15
IQOS aduce arta mai aproape de oameni în Sibiu și Ploiești: două orașe, doi artiști și o campanie care transformă curiozitatea în experiențe vizuale inedite # Adevarul.ro
Curiozitatea deschide porți către posibilități neașteptate, iar arta le transformă în experiențe memorabile.
14:15
Sora lui Lionel Messi, transportată de urgență la spital, după ce a făcut accident în Miami. Starul argentinian, profund afectat # Adevarul.ro
Sora starului argentinian a pierdut controlul volanului, urmând să intre dur într-un zid cu autoturismul.
Acum 12 ore
14:00
Primul accident pe Autostrada 7, între Focșani și Adjud, la o oră după inaugurarea tronsonului # Adevarul.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A 7 Focșani - Adjud, la kilometrul 180, în zona municipiului Adjud, județul Vrancea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism, o autoutilitară și un autocamion.
14:00
A fost reținut bărbatul care o obliga o minoră de 16 ani să se prostitueze, ucisă apoi de un client # Adevarul.ro
Bărbatul care exploata sexual minora de 16 ani, ucisă de un client pe 16 noiembrie, a fost reținut marți, 23 decembrie.
13:30
O piesă necunoscută a trupei Queen, în care se aude vocea lui Freddie Mercury. „Nimeni nu a auzit vreodată această versiune” # Adevarul.ro
Brian May, chitaristul trupei Queen, a dezvăluit luni, 22 decembrie, în cadrul unei emisiuni la postul de radio Planet Rock, o piesă inedită a legendarului grup britanic, care nu a fost inclusă pe al doilea album al grupului, în care pare să se audă vocea legendarului Freddie Mercury.
13:30
Aproape 8.000 de documente noi din Dosarul Epstein, publicate de Departamentul american al Justiţiei # Adevarul.ro
Aproape 8.000 de documente noi din scandalul Epstein erau disponibile marţi, 23 decembrie, pe site-ul Departamentului american al Justiţiei
13:15
A murit pilotul-erou al Ucrainei care a efectuat ultimul raid aerian asupra combinatului Azovstal din Mariupol # Adevarul.ro
Oleksandr Șemet, cel care a efectuat ultima misiune de aviație la „Azovstal”, pentru care a fost decorat cu titlul de Erou al Ucrainei, a murit după ce elicopterul de luptă în care se afla s-a prăbușit în timp ce intercepta drone „Shahed”.
13:15
Mesajul CTP de Crăciun pentru călători. Cum vor circula mijloacele de transport public între 24 și 28 decembrie # Adevarul.ro
CTP a transmis un mesaj special cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă și a anunțat programul mijloacelor de transport public în intervalul 24-28 decembrie.
13:00
Irineu Darău, propus pentru ministerul Economiei, și Radu Miruță, propus pentru Ministerul Apărării, vor depune jurământul de investire în funcție, marți, 23 decembrie, la palatul Cotroceni.
