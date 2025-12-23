DECIZIE ULTIMA ORĂ Schimbare în spitale - Crește valoarea punctului în ambulatoriu
Profit.ro, 23 decembrie 2025 22:20
Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, de la 1 ianuarie 2026.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
22:40
Operatorul român de telecomunicații Digi confirmă că a lansat în Spania un val de angajări, ofertând peste 430 de locuri de muncă pe diferite poziții tehnice, comerciale și de management.
Acum 30 minute
22:20
Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, de la 1 ianuarie 2026.
22:20
ULTIMA ORĂ Nazare: Deficitul pentru primele 11 luni este 6,4% din PIB, față de 7,1% anul trecut. Primele consultări pe proiectul de buget pe 2026 vor fi în ianuarie, cu o țintă între 6% și 6,5% # Profit.ro
Deficitul bugetar pentru primele 11 luni din acest an s-a situat la 6,4%, 121 miliarde lei, comparativ cu 7,1%, 125 miliarde lei, în primele 11 luni din 2024, a anunțat astăzi, în conferință de presă, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Referitor la bugetul pe anul următor, Nazare a afirmat că primele consultări vor începe în ianuarie, urmând ca ținta de deficit să fie anunțată la momentul respectiv, dar cu încadrare în intervalul 6-6,5% și cu respectarea angajamentelor convenite cu Comisia Europeană.
Acum o oră
22:10
DECIZIE ULTIMA ORĂ Taxa pe stâlp - eliminată abia din 2027, IMCA se reduce la 0,5% și se elimină tot din 2027, impozitul pe cifra de afaceri din petrol și gaze va fi achitat de companii și anul următor # Profit.ro
Impozitul pe construcții (taxa pe stâlp) se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol și gaze, a decis astăzi Guvernul. Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) a fost redus la 0,5% și va fi eliminat din 2027, prevede ordonanța de urgență adoptată de executiv.
22:10
DECIZIE ULTIMA ORĂ România a schimbat graficul de închidere a termocentralelor pe cărbune # Profit.ro
Guvernul a modificat, prin ordonanță de urgență, legislația decarbonării producției de energie a României, după negocierile cu Comisia Europeană privind amânarea închiderii unor termocentrale pe cărbune.
21:50
DECIZIE ULTIMA ORĂ Bani din privatizare puși la loc. Guvernul ajută Ministerul Energiei cu sute de milioane de lei să pună la loc banii încasați din privatizări folosiți la subvenționarea Complexului Energetic Oltenia # Profit.ro
Guvernul a hotărât suplimentarea bugetului Ministerului Energiei cu peste 473 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Executivului, pentru ca, la rândul său, instituția să aibă suficienți bani pentru a pune la loc suma luată acum 3 ani din încasările din privatizare ale statului român pentru subvenționarea Complexului Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din România.
Acum 2 ore
21:40
DECIZIE ULTIMA ORĂ Guvernul a eliminat cota de 3% la microîntreprinderi. Facilitatea vine după ce în ultimii ani regimul micro a fost restricționat drastic # Profit.ro
Guvernul a decis, prin ordonanță de urgență, să elimine cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderi, astfel că de anul următor se va aplica o singură cotă de impozit pe venit, de 1%, a transmis pentru Profit.ro ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
21:30
DECIZIE ULTIMA ORĂ Bani în plus la Apărare pe final de an pentru arme, vehicule, infrastructură și IT&C # Profit.ro
Guvernul a hotărât în ședința de astăzi suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale (MApN) pe 2025 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Executivului.
21:20
DECIZIE ULTIMA ORĂ Guvernul revine: Serele și solariile fermierilor, din gospodării, nu vor fi impozitate. Alte clădiri agricole sunt scutite în continuare # Profit.ro
Guvernul a modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit.
21:20
DECIZIE ULTIMA ORĂ Bolojan reduce suma neimpozabilă pe care o pot primi salariații cu venit minim # Profit.ro
De la 1 iulie, odată cu majorare salariului minim la 4.325 lei, Guvernul va reduce de la 300 lei la 200 lei suma pe care angajații plătiți cu salariul minim o pot primi în plus de la angajator fiind scutiți de impozit pe venit.
21:10
DECIZIE Guvernul revine: Serele și solariile fermierilor, din gospodării, nu vor fi impozitate. Alte clădiri agricole sunt scutite în continuare # Profit.ro
Guvernul a modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit.
21:10
Barrier, unul dintre cei mai mari producători români de tâmplărie PVC și aluminiu, pune pe hold investițiile, argumentând prin contextul incertitudinilor care afectează mediul de afaceri și, implicit, piața de tâmplărie termoizolantă.
20:50
Pentru a-și consolida pregătirea militară împotriva amenințării Rusiei Finlanda urmează să crească limita de vârstă a rezerviștilor din armată de la 60 la 65 de ani în 2026.
Acum 4 ore
20:20
Bursa de la București cucerește un nou maxim. Tranzacție specială cu acțiuni Purcari GRAFIC # Profit.ro
Pe volume foarte bune, indicele BET, al celor mai importante acțiuni românești, a doborât o nouă valoare-record.
20:10
Cel mai greu Minister din România: 16 miniștri în 10 ani. Astăzi a fost operată o nouă schimbare, Irineu Darău preia Ministerul Economiei # Profit.ro
În ultimii zece ani, Ministerul Economiei a trecut prin 16 mandate distincte, potrivit succesiunii oficiale a miniștrilor care au condus instituția între 2014 și 2025, incluzând un mandat de interimat. E cel mai “frecventat” Minister din Guvern, următorul pe listă fiind cel al Sănătății, cu o rată de un ministru pe an.
20:00
„A fost șoc când mi-am văzut picioarele”. Ucrainenii sar granița în România pentru a scăpa de război # Profit.ro
Ucraina se confruntă astăzi cu o criză tot mai gravă de oameni.
20:00
Grupul francez Engie anunță că, în perioada sărbătorilor de iarnă, Centrele de relații cu clienții vor avea în România un program special de funcționare.
19:40
Constructorul român Dorinel Umbrărescu a venit la deschiderea circulației pe Autostrada Moldovei până la Adjud în mașină alături de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, prezentând o filmare în acest sens.
19:40
Un experiment realizat de Renault cu un concept-car a stabilit un nou record de consum pentru vehicule electrice. Mașina a parcurs 1000 de km în doar 10 ore.
19:20
Erste Group a primi undă verde de la autoritățile de resort pentru o achiziție majoră.
19:10
Compania de curierat Sameday, parte din grupul eMAG, și-a anunțat clienții că, începând cu 1 ianuarie 2026, în baza Legii 239/2025, va fi introdusă o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet, care îndeplinește următoarele condiții:
19:10
ULTIMA ORĂ Hidroelectrica se asociază cu un gigant francez pentru proiectul-mamut Tarnița, ce datează de pe vremea lui Ceaușescu # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, se asociază cu gigantul energetic francez EDF pentru a implementa proiectul centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița, ce datează de pe vremea lui Ceaușescu.
18:50
Luna decembrie 2025 marchează un final de epocă pentru celebra marcă auto Jaguar.
Acum 6 ore
18:30
Explozie puternică în București: Primăria Sector 5 acoperă rebranșarea la energie electrică și gaze naturale pentru locuitorii din blocul afectat # Profit.ro
Consiliul Local al Sectorului 5 a avizat decontarea sumelor aferente rebranșării la energie electrică și gaze naturale pentru locuitorii din blocul afectat de explozia din luna octombrie.
18:00
Ultima "Ordonanță trenuleț" din acest an, cu efecte pentru anul viitor, nu are la acest moment testul IMM făcut, spun surse din administrația centrală pentru Profit.ro.
17:30
Reacție din energie la draftul ordonanței-trenuleț: Prelungirea supraimpozitărilor afectează grav sectoare economice strategice! # Profit.ro
Federația Patronală a Energiei (FPE), fosta Federație Patronală Petrol și Gaze (FPPG), transmite că măsurile fiscale propuse prin recentul proiect al ordonanței-trenuleț au fost elaborate în lipsa unei consultări transparente, fără timp suficient pentru analiză și fără un dialog social autentic cu reprezentanții mediului economic.
17:30
Revolut a anunțat utilizatorii ucraineni că le închide conturile în următoarele două luni.
17:20
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) arată că rata șomajului înregistrat la nivel național la sfârșitul lui noiembrie a fost de 3,28%, mai mare decât cea din luna anterioară cu 0,07 puncte procentuale, numărul șomerilor bărbați depășindu-l pe cel al femeilor.
17:20
Paralela45 anunță deschiderea agenției Paralela45 ParkLake, în ParkLake Shopping Center, din București, un proiect pilot în cadrul planului de extindere națională.
17:10
Autoritățile din Federația Rusă au dispus arestarea în absență a renumitului șahist Garry Kasparov, unul dintre cei mai proeminenți opozanți ai președintelui Vladimir Putin. Acesta este acuzat de „apologie a terorismului”, iar Moscova solicită o detenție de două luni, scrie La Stampa.
17:10
Activitatea rafinăriilor Petromidia și Vega, deținute de Rompetrol Rafinare. se va opri în luna februarie timp de o lună.
17:10
ULTIMA ORĂ Procedura prin care au fost selectați actualii șefi ai Transelectrica, anulată de instanța de judecată # Profit.ro
Tribunalul București a dispus, în primă instanță, anularea procedurii de selecție demarate în vara anului trecut în urma căreia, în septembrie 2024, a fost numit un nou Directorat al companiei de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național.
16:50
Producătorul suedez de materiale de construcții și soluții de ventilații Lindab va renunța la operațiunile din România, finalizând acum restructurarea afacerii sale Profile Systems în Europa de Est.
16:50
Președintele Serbiei anunță că Gazprom negociază cu MOL vânzarea participației sale deținute la NIS # Profit.ro
Gazprom negociază cu MOL o posibilă vânzare a participației sale majoritare deținută la NIS, principala rafinărie din Serbia, a anunțat președintele sârb Aleksandar Vucic.
Acum 8 ore
16:40
McDonald’s continuă extinderea la nivel național prin inaugurarea restaurantului cu numărul 114, în Mediaș.
16:20
Administrația Trump a notificat zeci de membri ai corpului diplomatic american - șefi de post, diplomați de carieră -, numiți de către precedentul Guvern democrat al lui Joe Biden, să plece din post până la sfârșitul lui ianuarie.
16:10
Parlamentul și-a majorat bugetul, în ciuda tăierilor anunțate de Bolojan. Românii vor scoate din buzunar anul viitor aproape 600 milioane lei pentru veniturile aleșilor # Profit.ro
Camera Deputaților și-a estimat în bugetul pentru anul viitor cheltuieli de personal în sumă de circa 406 milioane lei, în timp ce Senatul are prevăzute cheltuieli de personal în sumă de peste 186 milioane lei.
16:10
ULTIMA ORĂ ANAF execută silit Gabriel Resources pentru zeci de milioane de lei. Sunt vizate acțiunile la Roșia Montană # Profit.ro
ANAF a început executarea silită a companiei Gabriel Resources Limited pentru recuperarea de creanțe bugetare însumând 46,78 milioane lei, a anunțat astăzi Fiscul. Suma reprezintă cheltuielile de judecată în procesul de arbitraj de nouă ani câștigat de statul român în fața Gabriel Resources, cheltuieli despre care Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis recent că pot fi recuperate.
15:50
Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov Todorică Constantin Șerban a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și constituire a unui grup infracțional organizat.
15:50
Pregătiri de vreme rea în București. Unele autobuze vor fi deviate temporar pe carosabil # Profit.ro
Societatea de Transport București (STB) anunță că autobuzele care circulă pe calea de rulare a tramvaielor vor fi deviate temporar pe carosabil și vor efectua opriri în stațiile de autobuz amplasate la bordură, începând de miercuri, 24 decembrie.
15:40
ULTIMA ORĂ Vânzarea La Cocoș. Proprietarul Lidl și Kaufland își asumă mai multe obligații după ce Concurența a indicat probleme # Profit.ro
Grupul german Schwarz, care operează în România rețelele de magazine Kaufland și Lidl, se angajează să continue actualu lmodel de afaceri al rețelei La Cocoș, care să ofere clienților produse la prețuri reduse și competitive pe piețele locale în care este prezent, prin plafonarea marjei brute la un nivel mediu al perioadei, precum și prin continuarea politicii de expansiune, cu menținerea formatului de business și a independenței operaționale și comerciale.
15:40
Situația financiară, preocuparea pentru sănătate și îmbătrânirea populației au schimbat obiceiul de consum.
15:30
Comisia Europeană a anunțat că noul Regulament privind siguranța jucăriilor va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, în urma adoptării sale de către Parlamentul European și Consiliu.
15:20
ULTIMA ORĂ Tavanul de la piscina interioară a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit. A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție # Profit.ro
Autoritățile din Sibiu au declanșat Planul Roșu de Intervenție, după ce tavanul de la piscina interioară a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit.
15:20
Ministerul Educației anunță două opționale noi pentru elevii de gimnaziu. Unul vizează dezvoltarea spiritului critic în interacțiunea cu mediul online, iar celălalt îndrumarea în dezvoltarea personală.
15:10
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România, anunță evoluția și rezultatele programului pentru perioada ianuarie–noiembrie 2025.
Acum 12 ore
14:40
La ce să ne așteptăm în 2026? TEZAUR explică tendințele financiare pentru anul care urmează # Profit.ro
Anul 2025 a fost unul al contrastelor economice: inflație persistentă, piețe financiare volatile și un climat general de prudență.
14:40
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) prezintă primele sancțiuni aplicate companiilor și regiilor de stat.
14:40
Harper Collective, brandul de produse premium de travel și bagaje co-fondat de Jaden Smith, intră în România printr-un parteneriat exclusiv cu TOFF Galleries, din capitală.
14:40
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) pregătește instalarea unei centrale fotovoltaice, de 31,5 MWp, susținută de un sistem de stocare de 30 MWh.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.