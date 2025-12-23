Roxana Nemeș vorbește pentru prima dată despre minunea din viața ei! Cum a reușit artista să rămână însărcinată. Declarații emoționante
SpyNews, 23 decembrie 2025 22:20
Roxana Nemeș vorbește pentru prima dată despre miracolul care i-a schimbat viața: minunea din noaptea de Revelion! În urmă cu un an, la trecerea dintre ani, vedeta și-a pus o dorință, iar puțin timp mai târziu aceasta s-a împlinit, a rămas însărcinată! Declarații emoționante ale cântăreței.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 10 minute
22:30
Durere fără margini la mormântul lui Gabi Stângău. Gestul făcut de familia violonistului înainte de sărbători # SpyNews
La aproape doi ani de când Gabi Stângău s-a stins din viață, durerea rămâne vie pentru familia lui. Înainte de sărbători, familia regretatului violonist a mers la mormântul acestuia, iar gestul făcut de ei arată cât de grea este acea perioadă a sărbătorilor fără prezența lui.
Acum 30 minute
22:20
Roxana Nemeș vorbește pentru prima dată despre minunea din viața ei! Cum a reușit artista să rămână însărcinată. Declarații emoționante # SpyNews
Roxana Nemeș vorbește pentru prima dată despre miracolul care i-a schimbat viața: minunea din noaptea de Revelion! În urmă cu un an, la trecerea dintre ani, vedeta și-a pus o dorință, iar puțin timp mai târziu aceasta s-a împlinit, a rămas însărcinată! Declarații emoționante ale cântăreței.
22:20
Cum își vor împărți CRBL și fosta soție fetița de sărbători! Elena Vîșcu, declarații exclusive pentru Spynews.ro # SpyNews
Chiar dacă nu mai sunt soț și soție, CRBL și fosta lui parteneră, Elena Vîșcu, vor rămâne mereu părinți pentru Alessia, fiica lor! Am aflat cum va petrece adolescenta sărbătorile de iarnă, astfel încât să fie atât alături de bunicii din partea tatălui, cât și de cei din partea mamei. Elena Vîșcu face declarații exclusive pentru Spynews.ro.
22:20
Top 5 cele mai cunoscute rețete de prăjituri de casă care nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun # SpyNews
Crăciunul este în prag, iar în casele românilor mirosul îmbietor de prăjituri se simte tot mai puternic. Încă din copilărie, mamele și bunicile noastre se ocupau ca masa de sărbătoare să fie plină cu bunătăți, iar desertul era deliciul nostru, al celor mici. Iată cinci dintre cele mai cunoscute prăjituri, care nu ar trebui să lipsească de pa masă!
22:20
Principele Nicolae al României, interviu exclusiv: ,,Fiecare vine cu povestea lui, fiecare cu amintirea lui, ne bucurăm de copiii noştri” # SpyNews
Principele Nicolae al României face declarații emoționante, în cadrul unui interviu exclusiv, difuzat în seara de Ajun, pe Antena Stars, la emisiunea „Crăciunul starurilor”.
22:20
Vacanță spectaculoasă pentru Anca Turcașiu! Vedeta pleacă din țară pentru o perioadă lungă. Ce destinație au ales artista și partenerul ei # SpyNews
Vacanță spectaculoasă pentru Anca Țurcașiu! Vedeta și partenerul ei, Călin Șerban, pleacă din țară pentru o perioadă lungă de timp. Ce destinație spectaculoasă au ales cei doi, dar și ce surprize culinare pregătește artista pentru familia sa. Declarații exclusive!
Acum o oră
21:50
Monica Orlanda a atras toate privirile după ce a făcut publice câteva imagini îndrăznețe în care apare purtând lenjerie senzuală. Iubita lui Alin Cocoș arată demențial și a stârnit rapid reacții în mediul online.
Acum 2 ore
21:30
Primele imagini cu Lucian Popa de la Survivor, din Republica Dominicană: “Tot ce ați văzut la TV nu este adevărat!” # SpyNews
Au apărut primele imagini cu Lucian Popa de la Survivor, filmate în Republica Dominicană, iar antrenorul a făcut declarații surprinzătoare. „Tot ce ați văzut la TV nu este adevărat!”, a spus el, dezvăluind că realitatea competiției este mult diferită față de cum este văzută pe micul ecran.
Acum 4 ore
20:30
Alina Eremia a dat și ea startul sărbătorilor de iarnă și a împodobind bradul de Crăciun. Artista a ales cu grijă fiecare detaliu, combinând lumini calde și ornamente elegante, pentru a crea o atmosferă de poveste chiar acasă la ea. Cum a ales să îl decoreze și cât de spectaculos arată bradul artistei.
20:10
2025 a fost un an pe care cel mai mulți români l-ar descrie ca fiind epuizant. A fost o perioadă plină de provocări și evenimente care au pus pe toată lumea la încercare. Nu puțini au fost cei care au simțit că a fost prea mult pentru o singură perioadă, și mulți sunt cei care se gândesc acum că își doresc un 2026 mai bun.
19:10
2026, începutul unui nou capitol în numerologie, anul 1. Cum îți poate transforma viața acest ciclu # SpyNews
2026 marchează începutul unui nou capitol în numerologie, fiind anul universal 1. Acest ciclu aduce energie proaspătă, oportunități de renaștere și șansa de a-ți contura un nou destin, influențând modul în care iei decizii și deschizi noi direcții în viața personală și profesională.
Acum 6 ore
18:10
(P) Swiss Clinics și Valentin Burada aduc magia Crăciunului în inimile copiilor din centrele de zi, printr-o amplă acțiune socială realizată alături de DGASPC și ONG-uri partenere # SpyNews
București, România - Într-o perioadă în care solidaritatea și empatia devin mai importante ca oricând, Swiss Clinics, cea mai mare rețea de clinici de medicină estetică din România, a organizat, in prag de sărbători, o amplă acțiune socială dedicată copiilor proveniți din medii defavorizate, reafirmându-și rolul activ în comunitate și angajamentul față de responsabilitatea socială.
18:10
O însoțitoare de zbor a fost ucisă de fostul iubit într-un hotel de lux! Tânăra de 25 de ani a fost înjunghiată de 15 ori # SpyNews
O însoțitoare de zbor în vârstă de 25 de ani a fost ucisă într-un hotel de lux din Dubai. Potrivit autorităților, tânăra, pe nume Anastasia, a fost omorâtă de fostul iubit. Bărbaul a înjunghiat-o de 15 ori.
17:30
Nepoata lui Horațiu Potra a fost eliberată din închisoare, după ce magistrații au decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar. Decizia autorităților permite ca tânăra să fie cercetată în stare de libertate, sub supravegherea oamenilor legii, în timp ce ancheta își urmează cursul.
Acum 8 ore
16:20
Imaginile durerii! Mălina Guler, tânăra de 27 de ani care a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea, a fost înmormântată # SpyNews
Mălina Guler, tânăra în vârstă de 27 de ani, care a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea, a fost condusă pe ultimul drum de familie și apropiați astăzi, 23 decembrie. Înmormântarea a avut loc într-o atmosferă copleșitoare, marcată de lacrimi, tăcere și multă durere.
16:10
Directorul unei școli a fost împușcat de un elev de 12 ani! Băiatul furase arma crimei de la tatăl său # SpyNews
Caz halucinant! Un elev de 12 ani l-a împușcat pe directorul școlii la care mergea. Victima se află în stare gravă, împușcătura cauzându-i răni puternice. Directorul are 39 de ani și luptă să trăiască în aceste momente.
15:40
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență # SpyNews
Caz șocant, în Sibiu! Tavanul de la Hotelul Hilton a căzut peste piscina interioară. A fost activat planul roșu de urgență, deoarece există șanse ca oamenii să fie prinși sub dărâmături. Din primele informații, opt persoane au fost extrase, însă este posibil să fie și victime.
15:30
Tavanul de la Hotelul Hilton din Sibiu s-a părbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență # SpyNews
Caz șocant, în Sibiu! Tavanul de la Hotelul Hilton a căzut peste piscina interioară. A fost activat planul roșu de urgență, deoarece există șanse ca oamenii să fie prinși sub dărâmături. Din primele informații, opt persoane au fost extrase, însă este posibil să fie și victime.
15:10
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp # SpyNews
Vanessa, cea despre care s-a spus că ar avea o relație cu Bogdan de la Ploiești, a plecat în vacanță și nu, nu s-a dus singură. Bruneta, care a fost în centrul atenției vreme bună, a apărut în ipostaze apropiate, alături de două persoane dragi.
Acum 12 ore
14:30
Informație de ultimă oră! Greta Thunberg a fost arestată în timpul unei demonstrații în Londra # SpyNews
Informație de breaking news! Greta Thunberg, cunoscuta activistă, a fost arestată în timpul unei demonstrații din centrul Londrei. Protestul a avut loc în fața sediului companiei Aspen Insurance, vizată de activiști pentru legăturile sale comerciale cu industria de apărare israeliană.
14:00
Un român și un polițist maghiar au fost omorâți pe banda de urgență. Un microbuz românesc a dat peste ei # SpyNews
Caz șocant! Două persoane și-au pierdut viața pe banda de urgență, după ce un microbuz românesc a dat peste ele. Este vorba despre un pompier român și un polițist maghiar, care se opriseră pentru a acorda o mână de ajutor. Iată cum s-a întâmplat totul!
13:30
(P) Cauți suspensii pe aer pentru Dacia Lodgy? Descoperă confortul și stabilitatea cu Air Power # SpyNews
Tot mai mulți șoferi își doresc soluții eficiente și prin care să își protejez mașina și să sebucure de un confort mai bun la volanul vehiculului pe care îl conduc. Dacă ai în garaj omașină Dacia Lodgy, merită să iei în calcul suspensiile pe aer. Citește mai multe în continuare și descoperă care este varianta prin care poți îmbunătățiexperiența condusului fără să aduci modificări majore sau să înlocuiești. În continuare veiafla ce sunt, ce fac și cum să alegi suspensiile potrivite pentru tine.
13:30
Fericire mare în familia lui Enrique Iglesias! Partenera lui, Anna Kournikova, a născut pentru a patra oară, iar familia lor s-a mărit acum la șase membri. Artitul internațional și fosta sportivă rusoaică sunt împreună încă din 2001, anul viitor urmând să împlinească 25 de ani de relație.
13:30
Victorie istorică a lui Chef Sautner, cu un singur concurent, ieri, la Chefi la cuțite, într-o ediție lider de audiență. Semifinala sezonului 16 aduce provocări în premieră # SpyNews
În seara aceasta, de la ora 20:30, urmează marea semifinală a sezonului 16 Chefi la cuțite – după ce aseară, ultimul battle a adus surprize uriașe, atât în privința deznodământului, cât și a noului mecanism de calificare în Semifinală. Surprizele vor continua și în această seară, când concurenții vor avea parte de provocări în premieră la show-ul culinar!
12:50
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, dat în urmărire internațională, a fost prins! Fratele Lambadei, acuzat de tentativă de omor # SpyNews
Emoții mari pentru familia lui Tzancă Uraganu! Cumnatul manelistului, dat în urmărire internațională, a fost prins în România. Acesta este acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv tentativă de omor. Iată cine este fratele Lambadei!
12:10
Locuința Rodicăi Stănoiu, percheziționată în aceste momente! Se caută indicii pentru dosarul de moarte suspectă # SpyNews
Informații de ultimă oră în cazul morții Roidcăi Stănoiu! Domiciliul fostului ministru al Justiției este percheziționat, în aceste momente, de către aomenii legii. Aceștia caută indicii pentru dosarul de moarte suspectă, care s-a deschis în urma morții ei.
12:00
Ce a apărut în locul în care Mălina Guler a căzut de la etajul 7. Tânăra din Oradea și-a pierdut viața într-un mod tragic # SpyNews
Imagini sfâșietoare de la locul în care Mălina Guler și-a pierdut viața! Tânăra de 27 de ani, din Oradea, a murit într-un mod tragic, sâmbătă, 20 decembrie. Potrivit primelor date, aceasta ar fi căzut de la etajul apartamentului în care locuia cu chirie. Există însă suspiciuni legate de acest caz.
11:50
Nikita, bătută cu bestialitate și amenințată cu moartea în Centrul Vechi! A ajuns de urgență la spital. Avem dovada! # SpyNews
Nikita a trecut prin momente de coșmar în urmă cu doar două zile. Vedeta a ajuns de urgență la spital, după ce a fost bătută în Centrul Vechi de un bărbat. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Nikita povestește ce s-a întâmplat și cum a fost la un pas de moarte, după ce agresorul a amenințat-o cu un cuțit.
11:30
Irina Columbeanu și Monica Gabor, călătorie luxoasă cu private jet-ul. În ce ipostaze s-au afișat cele două # SpyNews
Monica Gabor nu se uită la bani! Vedeta și-a luat fiica și au călătorit, așa cum numai bogații o pot face. Irina Columbeanu și mama ei duc o viață luxoasă, iar acesta nu este un secret pentru nimeni. Iată în ce ipostaze s-au afișat cele două!
11:00
Care este starea actuală de sănătate a lui Dan Petrescu. Mărturisiri cutremurătoare: „Se zbârlește pielea pe mine” # SpyNews
Au apărut noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. În urmă cu puțin timp, în spațiul public au apărut informații, conform cărora fostul tehnician al celor de la CFR Cluj ar urma un tratament de chimioterapie. Iată care este starea actuală de sănătate a acestuia!
10:30
Sora Nataliei Mateuț a avut o apariție de senzație la petrecerea de ziua prezentatoarei TV. Alexandra, căci acesta este numele ei, este cu aproximativ cinci ani mai mică decât vedeta Antenei Stars, însă cu nimic mai prejos decât aceasta. Cele două s-au fotografiat în ipostaze demne de pus în ramă!
10:30
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, mărturisiri încărcate de emoție și optimism, înainte de startul sezonului Power Couple: ”Cel mai important este să fii bun în cuplu” # SpyNews
Viața de cuplu nu este doar ușoară sau grea, nu este doar bazată pe momentefrumoase sau dure și nu vine niciodată la pachet cu multe clipe de iubire sau de ceartă. Orelație presupune responsabilitatea de a învăța că alături de persoana care ți-a furat sufletul,poți face orice.
10:00
Războinicii sunt gata de luptă! 12 concurenți motivați să simtă gustul victoriei intră în competiție, din 9 ianuarie, la Survivor! # SpyNews
Show-ul care rescrie limitele umane, care face din supraviețuire o artă și din conviețuirea cu oameni pe care abia i-ai cunoscut, o poveste de viață. Formatul care a câștigat atenția telespectatorilor din toată lumea și care a demonstrat că motivația poate bate puterea. SURVIVOR, cel mai așteptat reality al anului, începe din 9 ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, iar în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, lupta este garantată!
09:50
Ce a decis Oksana Ionașcu! De ce nu mai mănâncă placenta ultimului copil născut, așa cum a făcut cu cele de la restul bebelușilor # SpyNews
Decizie neașteptată, în cazul Oksanei Ionașcu! Soția lui Cezar Ionașcu a devenit, recent, mamă pentru a șaptea oară și, după ce s-a recuperat cât de cât, a dat startul seriei de întrebări, legate de sarcină, respectiv naștere. Aceasta a șocat pe toată lumea, atunci când a spus ce va face cu placenta bebelușului ei.
Acum 24 ore
09:30
Tragedie în lumea vlogging-ului! Un youtuber celebru a murit, la vârsta de 51 de ani. Acesta era cunoscut la nivel internațional, iar vestea decesului său a șocat pe toată lumea, mai ales pentru faptul că nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea întâmplare nefericită.
09:10
Laura Cosoi nu va petrece sărbătorile acasă! Unde și de ce a plecat vedeta cu câteva zile înainte de Crăciun # SpyNews
Laura Cosoi nu va petrece sărbătorile acasă! Vedeta a plecat deja din țară și nu intenționează să se revină decât după o perioadă destul de lungă. Prezentatoarea TV a explicat care este motivul pentru care a făcut această alege. Iată despre ce este vorba!
08:30
Să fie oare Cristina Pucean vinovata? Bogdan de la Ploiești, mesaj exploziv în prag de sărbători # SpyNews
Bogdan de la Ploiești aruncă o nouă bombă! În plin „proces” de singurătate, manelistul a transmis un mesaj cu subînțeles pe rețelele de socializare. Să fie oare Cristina Pucean destinatarul la care artistul își dorește să ajungă informația?! Iată despre ce este vorba!
01:00
Meteorologii au anunțat ninsori în România, de Crăciun! După ani întregi de temperaturi crescute, românii vor avea parte de sărbători cu zăpadă. Iată zonele din țară în care se va circula greu din cauza stratului de zăpadă.
00:50
Cine sunt semifinaliștii Chefi la cuțite, sezonul 16. Lacrimi și emoții după ultima confruntare # SpyNews
S-a aflat cine sunt semifinaliștii Chefi la cuțite, sezonul 16! Jurații și-au luat la revedere de la concurenții din echipele lor care au primit cele mai mici punctaje și și-au format echipele pentru ultimele etape ale competiției.
00:00
Diana Bart a vorbit pentru prima dată despre divorț! Când s-a produs ruptura de fostul soț # SpyNews
Diana Bart a fost căsătorită timp de 8 ani cu Mihai Dumitrescu, însă anul 2025 a venit cu decizia care i-a schimbat viața. Vedeta a divorțat de tatăl copiilor ei, iar recent a vorbit despre motivele care au adus-o în acest punct.
22 decembrie 2025
23:00
Tragedie uriașă în Deva! Un militar în vârstă de doar 23 de ani a fost găsit împușcat în baia unității militare unde lucra. Nimeni nu a mai putut să îi salveze viața lui Alin, medicii confirmând decesul în cele din urmă.
Ieri
22:30
Chefi la cuțite, sezon 16. Veste incredibilă pentru concurenți! Ce avantaj primește câștigătorul probei # SpyNews
Concurenții de la Chefi la cuțite se apropie din ce în ce mai mult de finalul sezonului 16. Pe măsură ce trec zilele, probele devin din ce în ce mai grele. La începutul battle-ului din episodul 21, Irina Fodor a făcut un anunț în premieră!
22:20
Nikita, bătută cu bestialitate și amenințată cu moartea în Centru Vechi! A ajuns de urgență la spital. Avem dovada! # SpyNews
Nikita a trecut prin momente de coșmar în urmă cu doar două zile. Vedeta a ajuns de urgență la spital, după ce a fost bătută în Centrul Vechi de un bărbat. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Nikita povestește ce s-a întâmplat și cum a fost la un pas de moarte, după ce agresorul a amenințat-o cu un cuțit.
22:20
Răsturnare de situație în dosarul de șantaj al lui Florin Salam | Un judecător a schimbat totul # SpyNews
Dosarul de șantaj în care Florin Salam este victimă, alături de alți artiști, a rămas „în aer”, zilele trecute, iar Curtea de Apel București a anunțat că urmează să stabileasă un „complet competent” în dosarul deschis în urmă cu cinci ani.
22:20
Marina Voica, declarații exclusive despre Andrei Bănuță! Ce relație are artista cu cel care a readus la viața muzica ei # SpyNews
Marina Voica face declarații exclusive despre Andrei Bănuță! Ce relație are artista cu cel care a readus la viață muzica ei. Cunoscută interpreta oferă detalii din culise. Mai mult, cântăreața vorbește și despre dificultățile cu care s-a confruntat în acest an.
22:20
Ruby vorbește despre semnul primit de la Divinitate înainte de Crăciun. Artista mărturisește ce sacrificii a făcut, dar și ce plan are imediat ce practica spirituală va lua sfârșit. Mai mult, Ruby ne spune și cum, dar și de ce o va supli pe bunica. Declarații exclusive!
22:20
Crăciunul este un moment de sărbătoare, iar masa de Crăciun nu ar fi completă fără o selecție de aperitive delicioase care să încânte simțurile și să adune familia la masă. Dacă vrei ca această sărbătoare să fie una cu adevărat specială, iată 5 aperitive savuroase care nu trebuie să lipsească de pe masa ta!
21:30
Natalia Mateuț, ținută răvășitoare la petrecerea exclusivistă de ziua ei! Cea de-a rochie a întrecut toate așteptările # SpyNews
Natalia Mateuț a purtat două rochii superbe la petrecerea aniversară! Celebra prezentatoare TV a împlinit 35 de ani și a sărbătorit la un restaurant de lux, într-un cadru exclusivist. Dacă prima rochie a fost fabuloasă, nimeni nu era pregătit pentru de-a doua!
21:00
Ministrul Educației și-ar fi dat demisia! Daniel David ar fi renunțat la funcție înainte de Crăciun # SpyNews
Cutremur în Guvern! Ministrul Educației din România și-ar fi dat demisia! Daniel David și-ar fi prezentat demisia la cabinetul premierului, însă nu ar fi primit niciun răspuns până în acest moment. Iată ce l-ar fi deranjat pe Daniel David.
20:30
Oksana Ionașcu a născut acasă, în apă! Cum a ajutat-o Cezar Ionașcu: ”Cea mai intensă durere” # SpyNews
Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a șaptea oară! Soția lui Cezar Ionașcu a născut un băiețel zilele trecute, înainte de Crăciun, iar recent a dezvăluit cum a decurs cea de-a șaptea naștere pentru ea. Acasă, în apă, cu soțul ei alături de ea.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.