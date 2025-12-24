REPERE SPIRITUALE: Biserica Naşterea Domnului din Bethleem

22:00

Peste 40% dintre români trăiesc în spații supraaglomerate, mai mult decât dublu decât media Uniunii Europene, care este de aproape 17% – arată datele Eurostat. Este vorba de locuințe cu un număr insuficient de camere raportat la mărimea gospodăriei, componența familiei și vârsta ocupanților. Țara noastră este, de altfel, pe primul loc în Uniunea Europeană […]