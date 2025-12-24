Originea, semnificația și tradițiile colindatului: De ce se cântă colinde de Crăciun
BizBrasov.ro, 24 decembrie 2025 04:00
Colindele de Crăciun au legătură cu semnificația religioasă a Nașterii Domnului. De-a lungul timpului, colindele au devenit un simbol al Crăciunului, reflectând valori transmise din generație în generație. Tradiția de a cânta colinde de Crăciun are rădăcini adânci în istorie și poate fi legată, într-o oarecare măsură, de obiceiuri mult mai vechi. În Roma antică [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum o oră
04:00
Acum 12 ore
18:10
8 contracte de echipamente IT, achiziționate din fonduri europene pentru trei spitale din Brașov # BizBrasov.ro
Digitalizarea activității medicale la nivelul spitalelor clinice de interes județean va fi implementată începând de anul viitor. Reprezentanții Consiliului Județean Brașov au semnat 8 contracte de furnizare a echipamentelor IT necesare implementării platformelor e-Health la Spitalul Clinic Județean de Urgență, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii. Este [...]
17:10
A fost lansat Muzeul Virtual al Artei sub Comunism: Proiectul reunește peste 500 de lucrări din colecția Muzeului de Artă Brașov # BizBrasov.ro
Muzeul de Artă Brașov, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), anunță lansarea website-ului proiectului Muzeul Virtual al Artei sub Comunism, care poate fi accesat la adresa: https://mvac.muzeulartabv.ro/ Muzeul Virtual al Artei sub Comunism este o platformă digitală dedicată recuperării, reinterpretării și valorificării patrimoniului artistic realizat în România [...]
Acum 24 ore
15:40
Ce program au farmaciile din județul Brașov de sărbători. Patru vor fi deschise non-stop # BizBrasov.ro
Patru farmacii din județul Brașov vor avea program non-stop în perioada sărbătorilor de iarnă. În conformitate cu datele publicate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brașov, în municipiul Brașov, vor fi deschise non-stop atât de Crăciun, cât și de Revelion, farmaciile de pe Bulevardul Griviței nr. 67, str. 13 Decembrie 117 și de pe [...]
15:30
Legea privind pensiile private, adoptată de Parlament: Bolnavii de cancer nu primesc banii integral. Rămâne tranșa de 30% # BizBrasov.ro
După pensionare, toți românii participanți la fondurile de pensii private vor putea retrage din aceste fonduri maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani, conform proiectului de lege adoptat din nou de Parlament, după ce Curtea Constituțională a stabilit ca neconstituțională prevederea ca bolnavii de [...]
14:40
Brașoveanul Irineu Darău depune astăzi jurământul în fața președintelui Nicușor Dan. Devine ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului # BizBrasov.ro
Brașoveanul Irineu Darău depune astăzi jurământul în fața președintelui. Devine ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Radu Miruță și Irineu Darău sunt astăzi, la ora 15.00, investiți oficial în funcțiile de ministru al Apărării și al Economiei. Cei doi miniștri USR vor participa, de la ora 18.00, și la ședința de Guvern, unde este așteptată [...]
14:40
Lotul PNL de la Compania Apa, trimis în judecată de către DNA. „A fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat” # BizBrasov.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lotului PNL Brașov implicat în jocurile de la Compania Apa. Potrivit unui comunicat al DNA au fost trimiși în judecată, ȘERBAN TODORICĂ CONSTANTIN, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov și președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în [...]
14:10
30 de bețivi la volan, scoși de polițiști de pe străzile din municipiul Brașov în ultimele 7 zile. Nouă dintre ei s-au ales cu dosare penale # BizBrasov.ro
30 de bețivi la volan, scoși de polițiști de pe străzile din municipiul Brașov în ultimele 7 zile. Nouă dintre ei s-au ales cu dosare penale. În perioada 15–22 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier au desfășurat acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere și combaterea uneia dintre cele mai periculoase comportamente [...]
14:00
Codlean, arestat după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție. Bărbatul a șantajat-o pe fosta iubită # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale au fost sesizați de către o femeie, care semnala faptul că fostul său iubit ar fi încălcat, în mod repetat, un ordin de protecție. „Din cercetările imediat efectuate de polițiști, după primirea sesizării, a reieșit că, în perioada 16 – 21 decembrie 2025, bărbatul, [...]
13:50
Accident mortal azi-noapte, în zona Hanul din Ardeal. Un tir a intrat pe contrasens, a lovit o autoutilitară și un autoturism. Șoferul de pe autoutilitară a murit # BizBrasov.ro
Accident mortal azi-noapte, în zona Hanul din Ardeal. Un tir a intrat pe contrasens, a lovit o autoutilitară și un autoturism. Șoferul de pe autoutilitară a murit. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au fost sesizați aseară în jurul orei 22.40, cu privire la faptul că, pe DN 13, în zona unei girații de la [...]
13:30
Au mai rămas doar două zile până se dă startul sărbătorilor de iarnă, iar românii așteaptă cu nerăbdare vacanțele de Crăciun și Revelion. Hotelierii din Poiana Brașov se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru sezonul de sărbători. Turiștii sunt așteptați cu pachete complete, care includ facilități pentru relaxare și activități pentru copii, [...]
12:20
Taximetriștii vor face concurență Uber și Bolt, urmând ca de la 1 ianuarie cursele să poată fi solicitate printr-o aplicație valabilă în toate orașele din România # BizBrasov.ro
Aplicația SPEED Taxi va funcționa la nivel național, în toate orașele din România unde există taxiuri autorizate, începând cu anul viitor. Platforma, care rulează sub numele dispeceratului Speed Taxi, intermediază și transmite comenzi doar către serviciul de taxi prin aplicațiile deținute de către acestea. Începând cu 01.01.2026, plata dispeceratului SPEED Taxi va fi: 40 lei/săptămână [...]
12:10
Jandarmii brașoveni au ajutat un vârstnic care rătăcea pe străzile orașului, neștiind cum să mai ajungă acasă # BizBrasov.ro
În ajunul sărbătorilor, când graba și agitația sunt tot mai mari, o mână de ajutor poate face diferența.Jandarmii din cadrul Grupării Mobile Brașov au intervenit pentru sprijinirea unui bărbat în vârstă de aproximativ 80 de ani, care se afla într-o stare de confuzie și nu mai știa cum să ajungă la domiciliu, după ce plecase [...]
12:00
Germanii de la Diehl Controls au pus investiția de la Brașov în așteptare. Halele din CTP Park sunt goale # BizBrasov.ro
CTP, cel mai mare dezvoltator industrial de pe piaţa europeană, a demarat în septembrie 2023 construcţia pentru Diehl Controls a unei fabrici la Braşov, investiţie de 40 milioane de euro. Nemţii anunţau la acea vreme faptul că primele componente vor ieşi din fabrică la jumătatea anului 2024. În prezent, la final de 2025 halele sunt [...]
11:50
Brașovenii și turiștii sunt aștepați și în perioada sărbătorilor la Patinoarul Olimpia, care va funcționa după un program special. „Miercuri 24 decembrie, vor fi 3 serii disponibile, începând cu orele 10:00; 12:00; 14,00. Joi, 25 decembrie patinoarul este închis. În zilele de 26, 27, 28 și 30 decembrie patinoarul va avea program normal de funcționare, [...]
11:40
Vremea de Ajun și Crăciun. Coduri galbene de vânt, ninsori și polei, depuneri de zăpadă de până la 25 de centimetri # BizBrasov.ro
Vremea de Ajun și Crăciun. Coduri galbene de vânt, ninsori și polei, depuneri de zăpadă de până la 25 de centimetri. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite şi polei, care vizează, în intervalul 23 decembrie, ora 18:00 – 25 decembrie, ora 20:00, Dobrogea, Muntenia, Oltenia [...]
11:20
În perioada sărbătorilor, mallurile din Brașov, respectiv Coresi Shopping Resort, AFI Brașov și Eliana Mall vor avea program special. Programul de sărbători la Coresi Shopping Resort: Programul de sărbători la AFI Brașov: Programul de sărbători la Eliana Mall:
11:10
Aplicația CEC Bank nu funcționează în prezent, fiind semnalate, totodată, probleme și în funcționarea bancomatelor. „Vă informăm că momentan aplicațiile de Internet Banking și Mobile Banking sunt indisponibile. Echipele noaste tehnice lucrează cu prioritate pentru remedierea situației într-un timp cât mai scurt. Vă cerem scuze pentru eventualele neplăceri provocate”, se arată într-un mesaj al CEC [...]
10:20
Kaufland își extinde oferta de sărbători cu noi produse românești, provenite din mai multe regiuni ale țării. este vorba de peste 200 de produse noi, de la peste 30 de furnizori locali, de la alimente de bază și produse de panificație, până la lactate, mezeluri și dulciuri. Aceste produse se adaugă portofoliului existent de peste 19.500 deproduse [...]
10:00
Temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a ţării. Ninge mult de Bobotează și Sfântul Ioan # BizBrasov.ro
Temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a ţării. Ninge mult de Bobotează și Sfântul Ioan. Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a ţării, anunţă meteorologii. Pentru săptămâna 5 – 12 ianuarie, este prognozat un „regim [...]
09:50
Investiție de peste 10 milioane de lei finalizată pentru modernizarea DJ 130B, între Părău și Grid # BizBrasov.ro
Ieri, au fost finalizate procedurile de recepție la terminarea lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 130B, pe tronsonul cuprins între km 3+150 și km 4+550, în cadrul contractului „Proiect tehnic și execuție modernizare DJ 130B Părău (DN 1S) – Grid Perșani (DN 1)”. Recepția a avut loc în satul Grid, comuna Părău, în prezența [...]
09:50
Salariul minim rămâne cu facilități fiscale și în 2026. Ce condiții impune „ordonanța-trenuleț” # BizBrasov.ro
ngajații plătiți cu salariul de bază minim brut pe țară ar putea beneficia de menținerea facilităților fiscale până la finalul anului 2026, în anumite condiții, potrivit unui proiect de Ordonanță de urgență privind măsuri fiscale, cunoscut drept „ordonanța-trenuleț”. Documentul a fost pus luni seară în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor. Concret, proiectul prevede menținerea scutirii [...]
09:40
Programul băncilor de Crăciun și Anul Nou 2025. Ce trebuie să știe clienții. În perioada sărbătorilor de iarnă 2025, clienții principalelor bănci din România trebuie să țină cont de modificările programului unităților. Majoritatea sucursalelor vor fi închise pe 25 și 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie, precum și pe 6 și 7 ianuarie. Program BCR [...]
09:30
Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), instituţie aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), a recepționat, în municipiul Codlea 30 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. Locuințele (13 garsoniere și 17 apartamente cu 2 camere) au fost construite în amplasamentul din str. Venus nr. 18, pe un regim de înălţime P+4E (parter+4 etaje), [...]
09:10
Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei. Cine e pe „lista scurtă” pentru a ocupa această poziție # BizBrasov.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a demisionat aseară din funcţie. El a refuzat să mai facă reduceri de cheltuieli de la domeniile pe care le gestiona, respectiv Educaţie şi Cercetare. Daniel David a confirmat depunerea demisiei pe blogul personal şi a precizat că a primit răspuns de la Cabinetul premierului. ”Am vrut să fie o plecare [...]
05:50
Primăria Brașov face planul pentru revitalizarea unor vechi cartiere, expuse degradării urbane și excluziunii sociale. Se va face și o evaluare a riscului seismic al clădirilor # BizBrasov.ro
După ce anii trecuți, Agenția Metropolitană Brașov a întocmit un studiu de regenerare urbană pentru municipiul Brașov, care ar urma să stea la baza accesării unor noi finanțări nerambursabile, acum, Primăria, ar urma să întocmească un plan similar pentru alte zone care nu au fost cuprinse în respectivul document. Astfel, edilii vor să semneze un [...]
05:40
Luminițele de Crăciun: De unde vine tradiția și cine este inventatorul acestui obicei # BizBrasov.ro
Strălucirea luminițelor de Crăciun care împodobesc casele, pomii și străzile orașelor este unul dintre cele mai îndrăgite simboluri ale sezonului sărbătorilor. Dar cum a început și de unde vine tradiția luminițelor de Crăciun? Istoria luminițelor festive este o poveste interesantă despre inovație, credință și spirit festiv, care a evoluat de-a lungul secolelor. Istoria luminițelor de [...]
05:40
Lipsa telefoanelor în școală îmbunătățește substanțial rezultatele și comportamentul elevilor și reduce diferențele de învățare – studiu # BizBrasov.ro
Lipsa telefoanelor în școală îmbunătățește substanțial rezultatele și comportamentul elevilor și reduce diferențele de învățare – studiu. Studiile desfășurate în diverse țări, în 2025, au demonstrat clar că lipsa telefoanelor mobile în timpul orelor are rezultate pozitive majore asupra învățării, notează site-ul de specialitate Edutopia într-un sumar al studiilor de impact pe teme educaționale, publicate în lume [...]
05:40
Contract de aproape 325 de milioane de lei pentru amenajarea centurii mari a județului, de la Săcele, la Vulcan # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a semnat în luna iunie contractul de finanțare, prin Programul „Regiunea Centru” 2021 – 2027, pentru implementarea proiectului de modernizare a „ocolitoarei mari” a Brașovului, respectiv a drumurilor DJ103B Săcele (DN1A) – Tărlungeni – Budila – Teliu (DN10) până la limita cu județul Covasna, DJ103A Hărman (DN11) – Bod – Hălchiu – Codlea [...]
05:40
Până vom avea Skywalk din sticlă pe Tâmpa, se expertizează platforma betonată degradată pentru a se stabili ce lucrări sunt necesare # BizBrasov.ro
Reamenajarea platformei belvedere de pe Tâmpa a fost luată în calcul de către executivul Primăriei Brașov, în contextul în care actuala structură este degradată, dar și pentru a crește atractivitatea din punct de vedere turistic pentru acest simbol al municipiului. În vederea implementării unui proiect de modernizare, ar urma să fie efectuată o expertiză tehnică [...]
05:20
Aproape 75% dintre români nu consumă nici măcar o porţie de legume sau fructe pe zi. România are una dintre cele mai scăzute rate de consum de fructe şi legume din Uniunea Europeană, în condiţiile în care aproape 75% dintre români nu consumă nici măcar o porţie de legume sau fructe pe zi, arată datele [...]
Ieri
04:40
Tradițiile de Crăciun, păstrate cu sfințenie într-un sat din județul Brașov: Localnicii, invitați să participe la jocuri și baluri # BizBrasov.ro
În satul Berivoi, județul Brașov, este păstrată vie tradiția sărbătorilor de iarnă și în sezonul 2025–2026. Ceata de feciori va merge la colindat pe la casele oamenilor, ducând vestea Nașterii Domnului și spiritul comunității, iar localnicii sunt invitați să participe la jocuri și baluri organizate pe tot parcursul sărbătorilor de iarnă. Evenimentele aduc împreună tradiția, [...]
22 decembrie 2025
17:40
6 din 10 români consideră că Justiția este controlată politic / 2 din 3 români cred că este important ca cetățenii să susțină independența magistraților prin acțiuni civice # BizBrasov.ro
66% dintre români declară că nu s-ar simți în siguranță dacă ar ajunge în fața Justiției pentru a li se face dreptate. Tot două treimi dintre români sunt nemulțumiți de modul în care se împarte dreptatea, iar peste 60% consideră că Justiția este controlată politic în mare și foarte mare măsură, arată un studiu statistic [...]
16:50
Cu mașina radiată, beat și fără permis, un bărbat a plecat la plimbare: A avut „ghinion” înainte de sărbători și s-a întâlnit cu polițiștii # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției Voila au oprit o mașină pe DN 1S, la intrarea în comuna Părău, din județul Brașov. În urma verificărilor, agenții au constatat că autovehiculul era condus de un bărbat, care nu avea permis de conducere. De asemenea, testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,85 mg/l alcool pur [...]
16:40
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au intervenit în noaptea de 20 decembrie, în jurul orei 01.00, după ce au fost sesizați cu privire la un conflict izbucnit într-o zonă publică din municipiu, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că un bărbat ar fi fost agresat fizic de [...]
16:20
Cât vor plăti brașovenii impozite pe casă sau mașină în 2026. Pentru autovehiculele cu motoare non-euro – Euro 4, majorarea este de 100% # BizBrasov.ro
În ședința de astăzi a Consiliului Local au fost aprobate noile impozite și taxe locale, conform ultimelor modificări la Codul Fiscal, care prevăd o serie de modificări asupra nivelului de impozitare și modului de calcul. Astfel, odată cu modificarea acestui act normativ, deși executivul și Consiliul Local nu au propus nici o modificare în privința [...]
16:00
Tranzacție finalizată: Rețeaua medicală Regina Maria a fost vândută. Finlandezii s-au obligat să plafoneze prețurile din Brașov, București și Constanța # BizBrasov.ro
Grupul finlandez Mehiläinen a semnat achiziția rețelei de unități medicale Reginei Maria, cea mai mare tranzacție din sectorul medical din Europa Centrală și de Est. Valoarea tranzacției depășește un miliard de euro. Grupul finlandez Mehiläinen se obligă ca, pentru o perioadă de 3 ani, să plafoneze prețurile serviciilor de reproducere umană asistată în clinicile din [...]
15:30
Tatăl adoptiv al tinerei ucise de urs anul trecut în Bucegi a lansat o afacere unică în țară: Noi suntem obișnuiți să mergem la cimitir, la preot, dar apoi, mulți uită # BizBrasov.ro
Ștefan Zaharia, tatăl adoptiv spiritual al Dianei Maria, tânăra din Iași care, în 2024, a murit în Bucegi, a lansat un start-up imediat după această tragedie. Diana Maria, tânăra în vârstă de 19 ani, a murit în vara anului trecut din cauza rănilor provocate de un urs. A fost atacată de animal, târâtă și ucisă pe traseul [...]
14:50
A fost suspendată aplicarea până în 31 decembrie 2026 a prevederilor legii care interzicea cumulul pensie-salariu/ Daniel David: Are implicaţii majore pentru sistemul de educaţie-cercetare # BizBrasov.ro
A fost suspendată aplicarea până în 31 decembrie 2026 a prevederilor legii care interzicea cumulul pensie-salariu/ Daniel David: Are implicaţii majore pentru sistemul de educaţie-cercetare Ministerul Educaţiei anunţă că, printr-o ordonanţă de urgenţă, a fost suspendată, până în 31 decembrie 2026, aplicarea prevederilor legii care interzicea cumulul pensie-salariu în domeniul educaţiei. ”Am solicitat acest lucru [...]
14:00
Uber, obligată să plătească drepturi de autor pentru muzica pusă în mașinile din România # BizBrasov.ro
Curtea de Apel București a obligat Uber să plătească drepturi de autor de peste 7,3 milioane de lei pentru muzica din mașini. Decizia nu este definitivă. Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor a dat în judecată Uber pentru drepturi de autor, solicitând instanței obligarea pârâtelor Uber BV – Filiala București SRL și Uber BV ”la plata [...]
13:50
De ce nu ajunge carnea de porc românească în „galantarele” din magazine: Consiliul Concurenței investighează piața # BizBrasov.ro
Consiliul Concurenței a declanșat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piața procesării și comercializării cărnii de porc. Autoritatea vizează identificarea eventualelor disfuncționalități ale sectorului care ar putea afecta concurența și implicit consumatorii. Astfel, studiul urmărește stabilirea limitărilor administrative, de reglementare și de acces la finanțare, care frânează dezvoltarea fermelor [...]
13:40
„Găşti din interiorul sistemului şi-au dat mâna cu găşti din afara sistemului şi fiecare pe palierul de competenţă a reuşit să aducă un sistem judiciar în stare de moarte clinică”- procuror militar, la dicuțiile cu președintele Nicușor Dan # BizBrasov.ro
„Găşti din interiorul sistemului şi-au dat mâna cu găşti din afara sistemului şi fiecare pe palierul de competenţă a reuşit să aducă un sistem judiciar în stare de moarte clinică”- procuror militar, la dicuțiile cu președintele Nicușor Dan Preşedintele Asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie, procurorul militar Bogdan Pîrlog, a afirmat, luni, la întâlnirea cu magistraţii de [...]
13:30
FOTO 500 de copii din medii defavorizate din Brașov au primit jucării, haine, alimente și dulciuri, în cadrul proiectului „O iarnă călduroasă”/Micuții au participat la activități educaționale, culturale și recreative # BizBrasov.ro
Pentru unii copii, iarna înseamnă mai mult decât sărbători. Înseamnă lipsuri, griji și puține ocazii de a trăi bucurii simple. Din dorința de a aduce mai multă normalitate, siguranță și speranță în viața acestor copii a luat naștere proiectul județean de voluntariat „O iarnă călduroasă. Acesta a fost inițiat și coordonat Grădinița cu Program Prelungit „Lumea copiilor” [...]
12:40
FOTO Un nou contingent de pușcași marini spanioli a ajuns la baza NATO de la Cincu, din județul Brașov # BizBrasov.ro
Un nou contingent de pușcași marini spanioli a ajuns la baza NATO de la Cincu, din județul Brașov. Contingentul militar spaniol a început cea de-a treia rotație pe flancul estic al NATO, în România. Astfel, militarii spanioli din Grupul de Luptă Multinațional NATO dislocați în România au început o nouă misiune la Cincu. În această [...]
12:10
Principalele rețele de magazine din România au făcut public programul de sărbători. Cel mai important lucru este că de Crăciun, adică în 25 decembrie, și în prima zi din 2026 magazinele vor fi închise. Hypermarketul Carrefour va funcţiona până pe 23 decembrie după programul obișnuit, între orele 7:00 și 22:00. În Ajunul Crăciunului, unitățile se [...]
12:10
Cine sunt cei 11 magistrați curajoși care au venit la discuțiile despre justiție convocate de președintele Nicușor Dan. Unul dintre ei este judecător la Tribunalul Brașov # BizBrasov.ro
Cine sunt cei 11 magistrați curajoși care au venit la discuțiile despre justiție convocate de președintele Nicușor Dan. Unul dintre ei este judecător la Tribunalul Brașov. Președintele Nicușor Dan are discuții luni, 22 decembrie, la Palatul Cotroceni, cu magistrații care au dorit să vorbească deschis despre situația din sistemul de justiție, după dezvăluirile din documentarul [...]
12:10
De la Tractorul, la Drumul Poienii: cum s-a schimbat harta prețurilor imobiliare din Brașov în 2025 # BizBrasov.ro
Cele mai scumpe cartiere din România pentru cei care și-au dorit să-și cumpere propria locuință în 2025 se găsesc în București, Cluj-Napoca și în Brașov. Doar în aceste orașe întâlnim zone în care apartamentele au fost scoase la vânzare cu prețuri medii ce au depășit pragul de 3.000 euro/mp util și au ajuns să se [...]
11:50
Primul val de ninsori din această iarnă începe în 24 decembrie. Unde vor cădea primii fulgi de nea # BizBrasov.ro
Administrația Națională de Meteorologie anunță ninsori în Moldova și la munte. Potrivit meteorologilor, în intervalul 24 decembrie, ora 08:00 – 25 decembrie, ora 08:00, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare în Moldova și în zonele montane, unde se va depune strat de zăpadă. Cele mai mari cantități sunt estimate în Carpații Meridionali și [...]
11:50
Suspiciuni de licitații „trucate”, la un spital din județul Brașov. Dosar penal în urma licitației pentru consumabile medicale la secția de hemodializă # BizBrasov.ro
O anchetă jurnalistică făcută de ziarul Monitorul de Făgăraș susține că la Spitalul Municipal „Aurel Tulbure” din oraș sunt, la acest moment, probleme cu licitațile pentru consumabilele medicale pentru secția de hemodializă, pe lângă alte suspiciuni, mult mai vechi, dar neconfirmate de procurori. Redăm pasaje din ancheta jurnalistică a monitorfg.ro: „Contractul pentru consumabile medicale pentru [...]
10:50
Director din ANPC: „Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice. Lămâile și portocalele din România sunt furaj animalier” # BizBrasov.ro
Paul Anghel, director general în Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a transmis un mesaj extrem de dur pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, multe din citricele aflate la vânzare în supermarketuri ar trebui în mod normal să intre în categoria , furaj animalier, fiind sub [...]
