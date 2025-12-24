Originea, semnificația și tradițiile colindatului: De ce se cântă colinde de Crăciun

12:10

Cine sunt cei 11 magistrați curajoși care au venit la discuțiile despre justiție convocate de președintele Nicușor Dan. Unul dintre ei este judecător la Tribunalul Brașov. Președintele Nicușor Dan are discuții luni, 22 decembrie, la Palatul Cotroceni, cu magistrații care au dorit să vorbească deschis despre situația din sistemul de justiție, după dezvăluirile din documentarul [...]