Cât ne îngrășăm de sărbători și cum evităm kilogramele în plus

20:10

Sărbătoarea Naşterii Domnului şi Moş Crăciun au adunat pe meridianele Planetei diverse obiceiuri şi tradiţii, dar şi denumiri diferite: spre exemplu, finlandezii îl au pe 'Joulupukki', care ar veni din ţinutul 'Korvatunturi', tărâm care are forma unei urechi despre care se spune că ar fi urechea cu care Moşul ascultă să afle dacă sunt cuminţi copiii.