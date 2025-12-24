Dosarele Epstein: Fostul prinț Andrew i-a cerut lui Ghislaine Maxwell „prietene nepotrivite”
Jurnalul.ro, 24 decembrie 2025 14:50
Departamentul de Justiție al SUA a publicat, marți, un nou set de circa 11.000 de dosare care par să includă mesaje ce îl implică pe fostul prinț Andrew.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
15:30
TAROM vine cu o ofertă specială, în perioada 24 - 31 decembrie 2025, pentru călătorii dus-întors efectuate începând cu 1 februarie şi oferă bilete la preţuri începând de la 79 de euro.
Acum 30 minute
15:10
Ianuarie 2026 este o lună de resetare, claritate și transformare. Pentru aceste cinci zodii, astrele creează contextul ideal pentru decizii inspirate, relații autentice și pași concreți spre obiectivele mari ale anului.
Acum o oră
14:50
Dosarele Epstein: Fostul prinț Andrew i-a cerut lui Ghislaine Maxwell „prietene nepotrivite” # Jurnalul.ro
Departamentul de Justiție al SUA a publicat, marți, un nou set de circa 11.000 de dosare care par să includă mesaje ce îl implică pe fostul prinț Andrew.
Acum 2 ore
14:30
CSM i-a trimis lui Nicușor Dan rezultatele consultării interne: Judecatorii se simt amenințați de campania publică împotriva justiției # Jurnalul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) ii trimite președintelui Nicușor Dan prezultatele consultăriiinterne, din care reiese ca judecatorii se simt amenințați.
14:10
Pisicile sunt considerate, de multe ori, distante și independente. Se spune despre ele că își văd de treaba lor și că nu sunt mari amatoare de afecțiune constantă.
13:50
Efective maxime de salvamontişti vor asigura permanenţa în staţiunea montană Rânca în perioada sărbătorilor, în zonă fiind înregistrate, începând de miercuri dimineaţă, precipitaţii sub formă de ninsoare.
Acum 4 ore
13:30
Ajunul Crăciunului, sărbătorit în data de 24 decembrie, este una dintre cele mai așteptate și pline de semnificație zile din an. Această zi pregătește sufletele oamenilor pentru Nașterea Domnului și este bogată în tradiții și obiceiuri, transmise din generație în generație.
13:10
Horoscopul tarot pentru Balanță în 2026 aduce un mesaj clar: anul este dedicat construirii siguranței financiare prin activități care îți aduc cu adevărat satisfacție.
12:50
Metroul Gara de Nord – Progresul intră în linie dreaptă: Guvernul a dat OK-ul pentru amplasament și exproprieri # Jurnalul.ro
Executivul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, prin hotărâre, amplasamentul lucrărilor de extindere a Magistralei 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord - Gara Progresul, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, precum şi exproprierea imobilelor aflate pe coridorul de expropriere al acestei lucrări.
12:30
Avertisment de la Cernobîl: Scutul centralei nucleare nu rezistă unui alt atac al forțelor ruse # Jurnalul.ro
Scutul intern împotriva radiațiilor al centralei de la Cernobîl ar putea să nu reziste unui al doilea atac al forțelor ruse, avertizează directorul acesteia.
12:10
Războinicii sunt gata de luptă! 12 concurenți motivați să simtă gustul victoriei intră în competiție, din 9 ianuarie, la Survivor! # Jurnalul.ro
Show-ul care rescrie limitele umane, care face din supraviețuire o artă și din conviețuirea cu oameni pe care abia i-ai cunoscut, o poveste de viață
11:50
Mai mult sprijin pentru persoanele vulnerabile. Guvernul actualizează costurile serviciilor sociale esențiale
11:40
Surpriză pentru bucureșteni: Moș Crăciun conduce autobuzele și tramvaiele din Capitală # Jurnalul.ro
Tot mai mulți șoferi și vatmani ai Societății de Transport București (STB) aleg să îmbrace costumul lui Moș Crăciun în timpul programului, transformând cursele obișnuite în momente de bucurie pentru călătorii din Capitală.
Acum 6 ore
11:30
Bani pentru fermieri: Ministerul Agriculturii achită restanțele la rambursarea accizei # Jurnalul.ro
Potrivit unui comunicat al MADR transmis marți, în conturile fermierilor urmează să ajungă în aceste zile suma totală de 263,5 milioane lei, reprezentând ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură.
11:10
Horoscopul Crăciunului, 25 decembrie 2025: Racii au parte de surprize plăcute, iar Scorpionii sunt fermecători # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 25 decembrie 2025: Berbecii au nevoie de odihnă, Leii lucrează din umbră, iar Capricornii sunt romantici.
11:00
Jaf ingenios la Cluj-Napoca: Un fals livrator de mâncare a furat un seif cu 40.000 de euro # Jurnalul.ro
Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare pentru a pătrunde într-o locuință din Cluj-Napoca și a furat un seif cu circa 40.000 de euro. Hoțul a fost arestat preventiv, alături de un complice, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.
10:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat adoptarea unei ordonanțe de urgență care include un pachet amplu de măsuri de sprijin destinat consumatorilor vulnerabili, unităților administrativ-teritoriale (UAT) și sistemelor de termoficare din România.
10:30
Guvernul a aprobat o hotărâre privind alocarea sumei de 1.3 miliarde de lei din Fondul de rezervă pentru Ministerul Apărării .în vederea continuării programelor de înzestrare a Armatei.
10:20
Nu trebuie să te lași păcălit atunci când auzi „credit fără dobândă”.
10:10
Teatrul de Operetă încheie anul 2025 cu spectacolul „Liliacul”, pe 31 decembrie. Bilanț excepțional al stagiunii #nouaopereta. # Jurnalul.ro
Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” programează faimoasa operetă a lui Johann Strauss – fiul „Liliacul” chiar în seara de Revelion. Televiziunea Română, partenerul nostru instituțional, va transmite spectacolul în aceeași zi.
10:00
Măsurile adoptate prin „ordonanța trenuleț”: Guvernul Bolojan favorizează multinaționalele # Jurnalul.ro
Guvernul a adoptat, marți seara, „ordonanța trenuleț” care prevede reduceri de cheltuieli bugetare, stimulente pentru mediul de afaceri, sprijin pentru persoanele vulnerabile și autoritățile locale, dar și măsuri de combatere a evaziunii fiscale.
09:40
Ministerul Finanţelor a publicat luni seara proiectul de OUG care reglementează măsurile fiscal-bugetare pentru anul 2026, care are impact asupra mediului de afaceri şi a bugetului pentru anul viitor.
Acum 8 ore
09:30
Prețul petrolului crește, pe fondul avansului economic al SUA. Riscuri de aprovizionare din Rusia și Venezuela # Jurnalul.ro
Prețul petrolului a înregistrat miercuri creșteri modeste, continuând ascensiunea din ultimele zile, pe fondul unei creșteri economice peste așteptări în Statele Unite și a riscurilor de aprovizionare din Venezuela sau Rusia, informează Reuters.
09:10
Pe măsură ce trecem de la energia Șarpelui la energia Calului, trei semne zodiacale chinezești sunt considerate, practic, „aleșii” anului 2026.
09:00
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de ninsoare ușoară și ceață densă, care scade vizibilitatea, miercuri, în dimineața de Ajun al Crăciunului.
08:50
Cu toții am auzit povești - pisicile care își găsesc drumul spre casă de la kilometri distanță, își recunosc numele sau își amintesc exact unde au lăsat ultimele boabe de mâncare.
08:30
Feng Shui este arta echilibrării energiei din spațiul în care trăim, iar relația de cuplu este direct influențată de modul în care este amenajat dormitorul și casa.
08:10
Pe măsură ce se apropie Crăciunul, consumatorii se pregătesc de cheltuieli suplimentare, deși speră ca dulciurile și produsele specifice să fie mai accesibile.
07:50
Ți se pare că nu vei trece niciodată peste o despărțire foarte proastă? Ai făcut totul, de la a vorbi cu prietenii tăi până la a-l bloca pe Facebook, dar nu te poți opri din a alterna între a visa cu ochii deschiși la modalități de a vă împăca.
Acum 12 ore
07:30
Toba, lebărul și caltaboșul sunt nelipsite de pe masa de Crăciun, dar de multe ori sunt privite cu suspiciune din cauza conținutului lor de carne de porc.
07:10
Piața energetică din România intră în 2026 într-o fază de transformare profundă, marcată de volatilitate structurală, presiuni pe infrastructură și un cadru legislativ imprevizibil.
06:50
Sărbătorile de iarnă sunt sinonime cu mese bogate, deserturi tradiționale și mai puțină mișcare.
06:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți că monitorizarea strictă a concediilor medicale a dus la recuperarea a 120 de milioane de lei pe lună, doar din concedii medicale fictive.
06:30
Un om de știință sud-coreean, recunoscut drept cel mai inteligent om din lume, a stârnit dezbateri aprinse după ce și-a exprimat public convingerea că știința poate demonstra existența lui Dumnezeu.
06:10
Pe 24 decembrie 2025, patru zodii primesc un semn clar și puternic de la Univers.
Acum 24 ore
01:10
Programul privind voucherele de 50 de lei pentru energie electrică se prelungește în 2026, a anunțat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
00:50
Avertisment CFA România: Euro mai scump în 2026, inflația persistă, deficitul bugetar se adâncește # Jurnalul.ro
Inflaţia rămâne ridicată şi în 2026, euro va creşte, iarconomia va continua să evolueze sub potențial, rata anticipată de creștere economică pentru anul viitor fiind în continuare sub 1%, conform unui sondaj realizat de CFA România.
00:30
ONG Mare Nostrum a ajuns la finalul proiectului BlackNETs „Exorcising the BLACK Sea’s Silent Killers” (Exorcizarea ucigașilor tăcuți ai Mării Negre, n.red).
00:20
După 24 decembrie 2025, viața începe să curgă mult mai lin pentru trei zodii.
00:00
Patronatele din Energie acuză: modificări fiscale făcute pe repede-înainte, fără consultare. Mediul de afaceri, din nou ignorat # Jurnalul.ro
FPE cere Guvernului consultare reală și timp pentru analiză asupra proiectului de OUG de modificare a Codului fiscal
23 decembrie 2025
23:40
Ce spune Ilie Bolojan despre demersurile unor parlamentari privind suspendarea președintelui Dan # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Antena 3 CNN că nu crede că demersurile opoziției privind suspendarea președintelui României, Nicușor Dan, pot ajunge într-un punct concret.
23:30
Primăria Sectorului 5 vine în ajutorul oamenilor care au fost afectați în urma deflagrației din Rahova.
23:10
Chestionar CSM: 98% dintre judecători spun că au resimțit o campanie publică împotriva justiției # Jurnalul.ro
Aproape toți judecătorii care au răspuns unui chestionar realizat de Consiliul Superior al Magistraturii spun că au resimțit, în ultimul an, existența unei campanii publice împotriva justiției, potrivit unei analize preliminare publicate marți de CSM, pe baza datelor colectate de la judecători.
23:00
Rompetrol ar urma să închidă temporar cele două rafinării ale sale, Petromidia și Vega # Jurnalul.ro
Rafinării Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, deținute de Rompetrol, parte a Grupului KazMunayGas International, ar urma să fie închise pentru 30 de zile, începând din februarie, conform surselor Mediafax din industrie.
22:50
Administrația Națională „Apele Române” respinge informațiile apărute în spațiul public privind existența unei fisuri structurale grave la Barajul Paltinu.
22:40
Serele și solariile fermierilor și din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate, anunță ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
22:30
Greta Thunberg arestată la o manifestație de susținere a unei organizații interzise la Londra # Jurnalul.ro
Activista suedeză pentru mediu, Greta Thunberg, a fost arestată în centrul Londrei la o manifestație de susținere a organizației interzise Palestine Action. Ea a încălcat secțiunea 13 din Legea privind terorismul din 2000, scrie Sky News.
22:30
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat marți seara ce impozite și cote vor fi diminuate în 2026.
22:10
Șase semne din zodiacul chinezesc atrag noroc și succes financiar pe 24 decembrie 2025.
22:10
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat oficial majorarea valorii punctului în ambulatoriu la 6,5 lei, măsură care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.