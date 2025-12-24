Ordine de evacuare în Los Angeles după ce un „râu atmosferic” a fost anunțat în Ajunul Crăciunului
Adevarul.ro, 24 decembrie 2025 07:30
Autorităţile din Los Angeles au emis ordine de evacuare marţi, 23 decembrie, deoarece în statul american California sunt aşteptate ploi torenţiale, notează AFP. Prognozele au stârnit temeri privind inundaţii periculoase în Ajunul Crăciunului.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
07:30
Ordine de evacuare în Los Angeles după ce un „râu atmosferic” a fost anunțat în Ajunul Crăciunului # Adevarul.ro
Autorităţile din Los Angeles au emis ordine de evacuare marţi, 23 decembrie, deoarece în statul american California sunt aşteptate ploi torenţiale, notează AFP. Prognozele au stârnit temeri privind inundaţii periculoase în Ajunul Crăciunului.
Acum o oră
07:15
Zelenski: „Simţim că America doreşte să ajungă la un acord final. Esenţial este ca Rusia să nu saboteze această diplomaţie” # Adevarul.ro
După ce negociatorii ucraineni, conduşi de Rustem Umerov, au prezentat un raport al întâlnirilor cu emisarii SUA, Volodimir Zelenski a declarat că America doreşte să ajungă la un acord final privind pacea, iar din partea Ucrainei există o cooperare deplină
07:15
Sondaj: Aliați importanți consideră Statele Unite că sunt imprevizibile și destabilizatoare # Adevarul.ro
Un nou sondaj internațional sugerează că o parte semnificativă dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite percep Washingtonul drept un partener imprevizibil și, în unele cazuri, o forță negativă pe scena globală.
07:15
Motivul pueril pentru care Lamine Yamal spune că nu poate avea o iubită: „Îmi place să fac asta” # Adevarul.ro
Starul Barcelonei a făcut turul casei pe care se pregătește să o schimbe cu propria vilă.
07:00
Șeful Statului Major al armatei libiene a murit după ce avionul în care se afla s-a prăbușit în Turcia, la o zi după prelungirea mandatului trupelor turce dislocate în Libia # Adevarul.ro
Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, șeful Statului Major al armatei libiene a murit marți într-un accident de avion în Turcia, după ce s-a întâlnit cu omologul său turc și cu ministerul Apărării de la Ankara.
Acum 2 ore
06:45
Catedrala Naţională este deschisă de miercuri până pe 8 ianuarie 2026, potrivit unei informări transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
06:45
Italia își consolidează apărarea antiaeriană. Compania Leonardo va dezvolta radare capabile să detecteze amenințări balistice la 3.000 km # Adevarul.ro
Italia face un nou pas în întărirea capacităților sale de apărare aeriană și antirachetă, după ce compania italiană din industria de apărare Leonardo a semnat un contract pentru dezvoltarea și livrarea unor radare de mare putere
06:30
Doi oameni au murit şi mai mulţi sunt dați dispăruţi în urma unei explozii la un azil de bătrâni în Pennsylvania # Adevarul.ro
Cel puţin două persoane au murit şi alte câteva sunt căutate în urma unei explozii produse marţi, 23 decembrie, la un azil de bătrâni din apropierea oraşului Philadelphia, în statul american Pennsylvania, a anunţat guvernatorul statului, Josh Shapiro.
06:15
Sprijinul militar acordat Ucrainei de Statele Unite a fost redus semnificativ, iar golul creat este acoperit doar parțial de statele europene, în special de țările din Europa de Nord și de principalele economii occidentale.
Acum 4 ore
05:15
Putin nu câștigă în Ucraina. Mizează doar pe iluzie și pe oboseala Occidentului ANALIZĂ # Adevarul.ro
Președintele Rusiei nu este pe punctul de a câștiga războiul din Ucraina.
04:15
Imaginile apărute recent din estul Ucrainei, care arată soldați ruși atacând poziții ucrainene călare, nu reprezintă un episod izolat sau o improvizație de moment.
Acum 6 ore
03:45
Există analiști care susțin că războiul declanșat de președintele rus Vladimir Putin împotriva Ucrainei nu este motivat exclusiv de temeri de securitate sau de ambiții imperiale, ci și de o dorință profundă de a recâștiga respectul pierdut pe scena internațională.
03:15
Vânzarea de haine second-hand online este impozitată? Dezbaterea aprinsă stârnită de o tânără îngrijorată de ANAF # Adevarul.ro
O tânără care a vândut haine și produse second-hand pe o platformă online se teme că va fi obligată să își declare veniturile la ANAF, deși susține că nu a obținut profit. Relatarea sa a stârnit o dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare.
02:15
Trucuri pentru sărbători memorabile, fără stres și cu mai mult sens. Psihoterapeut: „Ritualurile dau profunzime momentelor” # Adevarul.ro
În luna decembrie, listele de cadouri, mesele în familie și obligațiile sociale se adună rapid și pot cauza experiențe mai puțin plăcute, dacă nu știm să le gestionăm. Pentru mulți dintre noi, sentimentul acela de conectare cu cei dragi poate rămâne doar o intenție.
Acum 8 ore
01:30
Tot mai multe afaceri se vor închide în 2026. Creșterea impozitului pe dividende lovește mediul privat # Adevarul.ro
Majorarea impozitului pe dividende la 16% nu înseamnă doar că antreprenorii vor avea mai puțini bani în buzunar, ci că mulți nici nu vor mai scoate dividende, ceea ce înseamnă mai puțin bani direcționați la stat.
00:45
Preparatul tradițional românesc cu origini antice, nelipsit de sărbători. Era delicatesa de pe mesele romanilor # Adevarul.ro
Unele dintre mâncărurile tradiționale românești aproape nelipsite din mesele de iarnă au origini antice. Printre acestea se numără cârnații de porc, considerați o delicatesă în anumite regiuni ale Imperiului Roman.
00:15
24 decembrie: Ziua când Apollo 8 a orbitat pentru prima dată în jurul Lunii. Echipajul a realizat o misiune de Crăciun # Adevarul.ro
Pe 24 decembrie 1968, Apollo 8 a orbitat Luna de zece ori de-a lungul a 20 de ore, timp în care echipajul a realizat o emisiune de Crăciun în care membrii săi au recitat primele 10 versete din Geneză.
00:00
Un loc de parcare din Londra a fost scos la vânzare pentru aproape 300.000 de lire sterline # Adevarul.ro
Un loc de parcare dintr-un cartier exclusivist al Londrei a ajuns pe piață la prețul exorbitant de aproape 300.000 de lire.
00:00
Papa Leon al XIV-lea face apel la o zi de armistițiu în întreaga lume cu ocazia Crăciunului # Adevarul.ro
Papa Leon al XIV-lea a cerut marţi seară un armistiţiu de o zi în lumea întreagă cu ocazia Crăciunului, fără a menţiona niciun conflict specific, dar exprimându-şi regretul că "Rusia pare să fi respins cererea de armistiţiu".
Acum 12 ore
23:45
După doi ani marcați de volatilitate ridicată, piața creditelor din România va intra în 2026 într-o fază de stabilizare, de prudență, arată o analiză de piață, trecând în revistă principalele aspecte ale anului 2025.
23:15
Comitetul privind monitorizarea Strategiei pentru combaterea antisemitismului condamnă atacurile antisemite împotriva lui Silviu Vexler # Adevarul.ro
Comitetul interministerial pentru monitorizarea Strategiei naționale împotriva antisemitismului condamnă valul de manifestări antisemite și de instigare la ură din ultimele zile la adresa deputatului Silviu Vexler, avertizând asupra riscurilor pentru comunitățile evreiești și pentru democrație.
23:00
Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, anunță ministrul Sănătății. Măsura va fi aplicată de la 1 ianuarie # Adevarul.ro
Valoarea punctului în ambulatoriu va crește la 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026, a anunțat, marți seară, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, adăugând că ambulatoriul „nu este o anexă a sistemului de sănătate”, ci „structura care susţine prevenţia”.
22:45
Daniel David, la bilanț, după demisie: „În 4-5 ani va crește calitatea educației și cercetării”. Expert: „A fost un mandat ezitant” # Adevarul.ro
Ministrul demisionar al Educației și Cercetării, Daniel David, a prezentat un raport de activitate în care arată că rezultatele reformelor se vor vedea în 4-5 ani. Mandatul său a fost intens criticat din cauza măsurilor de austeritate.
22:15
Guvernul a adoptat, în ședința de marți, așa-numita „Ordonanţă-trenuleț”, care reduce anumite cheltuieli, amână altele şi reglementează aspecte necesare până la aprobarea bugetului pentru anul viitor.
22:15
Înjurăturile pot îmbunătăți performanța fizică și implicarea, spun cercetătorii: „Te simți mai concentrat, mai sigur pe tine și mai puțin distras” # Adevarul.ro
Cercetarea arată că folosirea cuvintelor considerate urâte îi poate ajuta pe oameni să se concentreze mai bine, să se simtă mai încrezători și să fie mai puțin distrași în timpul efortului fizic
22:00
Primul an al lui Trump după revenirea la Casa Albă zguduie relația transatlantică. Europa se clatină în fața noii ordini mondiale # Adevarul.ro
Primul an al președintelui Donald Trump după revenirea la Casa Albă a spulberat orice iluzie rămasă în rândul liderilor europeni că acesta poate fi „gestionat” sau influențat ușor.
21:45
Doi bărbați condamnați pentru viol în Iran au fost executați după ce pedeapsa a fost confirmată de Curtea Supremă # Adevarul.ro
Doi bărbaţi condamnaţi pentru viol în Iran au fost executaţi, a anunţat marţi agenţia puterii judiciare iraniene.
21:30
Bărbat de 55 de ani, lovit mortal de un tren între Ocna Sibiului și Mândra. Traficul feroviar, oprit temporar # Adevarul.ro
Un bărbat de 55 de ani a fost lovit de tren, marți seara, între localitățile Ocna Sibiului și Mândra, județul Sibiu. În urma accidentului, circulația trenurilor a fost oprită pe magistrala 208, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.
21:15
Programul mall-urilor și supermarketurilor de sărbători. În ce zile sunt deschise marile centre comerciale # Adevarul.ro
În perioada sărbătorilor de iarnă, marile lanțuri de retail și mall-urile vor avea program special, cu închideri parțiale sau totale în zilele de Crăciun și Anul Nou, iar programul exact diferă de la un magazin la altul.
21:00
Bărbat arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei, după un presupus complot cu explozibili asupra transporturilor de mărfuri din Germania # Adevarul.ro
Un bărbat arestat în Elveția, suspectat că ar fi fost implicat într-un complot pentru comiterea unor atacuri cu explozibil asupra transporturilor de mărfuri din Germania, a fost adus în fața unui judecător al Curții Federale de Justiție și plasat în arest preventiv.
20:30
Actorul britanic Russell Brand, acuzat de noi infracțiuni de viol și agresiune sexuală # Adevarul.ro
Russell Brand a fost acuzat de două noi infracțiuni, inclusiv un caz de viol, a anunțat Poliția Metropolitană din Londra.
20:15
Alexandru Rafila critică amânarea majorării punctului pentru medicii din ambulatorii: „Face imposibilă orice reformă” # Adevarul.ro
Fostul ministru al Sănătății și președinte al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, a criticat dur proiectul Ordonanței „Trenuleț” prezentat de Guvern.
20:15
Omul Kremlinului îl contrazice pe J.D. Vance. Peskov consideră că nu au fost făcute progrese în discuțiile ruso-americane de la Miami # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că recentele consultări dintre Rusia și Statele Unite privind situația din Ucraina, desfășurate la Miami, nu pot fi considerate un progres. Acesta a contrazis evaluările optimiste făcute de oficiali americani.
20:00
Jaf neobișnuit în sudul Franței. O bandă de hoți a furat o stație de epurare de 400 de kilograme din curtea unei companii # Adevarul.ro
O bandă de hoți a reușit să fure o stație de epurare de aproape 400 de kilograme din curtea unei întreprinderi din sudul Franței.
19:45
Cele mai bune 15 vinuri de pe eMAG în 2025: ce aleg românii de sărbători. Transformă mesele de Crăciun și Revelion în momente magice # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune vinuri de pe eMAG în 2025, alese de români pentru Crăciun, Revelion și sărbătorile de iarnă. Ghid complet cu top selecții, recenzii verificate și recomandări pentru mese festive și cadouri rafinate.
19:30
Comisia Federală de Comunicaţii din SUA a anunţat luni că interzice importurile tuturor modelelor noi de drone fabricate în străinătate şi ale unor componente critice, inclusiv de la producătorii chinezi DJI și Autel.
19:15
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața # Adevarul.ro
Un expert în mecanismele interne ale Pământului a dezvăluit că planeta are, de fapt, doi poli nordici, iar mișcarea unuia dintre ei ar putea perturba călătoriile la nivel global.
19:15
Chestionar CSM: majoritatea judecătorilor spun că au resimțit o campanie publică împotriva justiției. Volumul de muncă și lipsa de personal, principalele probleme # Adevarul.ro
Aproape toți judecătorii din România susțin că au resimțit, în ultimul an, existența unei campanii publice îndreptate împotriva justiției, arată analiza preliminară realizată pe baza unui chestionar completat de magistrați.
19:15
Metodă inedită de furt în Cluj: un bărbat s-a dat drept livrator și a furat un seif cu 40.000 de euro # Adevarul.ro
Un bărbat din Cluj a fost arestat preventiv după ce a furat un seif cu bani dintr-o locuință, folosind o metodă atent pusă la punct.
19:00
Donald Trump anunță o nouă clasă de nave militare care îi va purta numele: „Vor fi de o sută de ori mai puternice” # Adevarul.ro
Donald Trump a anunțat lansarea unei noi clase de nave de război care îi poartă numele.
Acum 24 ore
18:45
Compania Ryanair, amendată cu 256 de milioane de euro pentru „strategie abuzivă”. A îngreunat activitatea agențiilor de turism și experiența pasagerilor # Adevarul.ro
Compania aeriană Ryanair a fost amendată cu 256 de milioane de euro pentru abuz de poziție dominantă pe piață. Autoritatea italiană pentru concurență a acuzat operatorul Ryanair că a impus obstacole tehnice pentru a limita vânzarea biletelor prin intermediul agențiilor de turism online.
18:30
Se înțelege din surse bine informate că nici premierul nu era foarte mulțumit de ministrul Educației, Daniel David, și nici ministrul de complicațiile funcției, cărora nu a știut mereu să le răspundă adecvat.
18:15
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi plăcea să pună mâna” # Adevarul.ro
O scrisoare atribuită lui Jeffrey Epstein, trimisă din închisoare către Larry Nassar, reapare în noile documente publicate de Departamentul de Justiție. Textul face referiri explicite la Donald Trump și la „dragostea” pentru „fetele tinere”.
18:15
După finala MasterChef România 2025, Sorin Bontea a vorbit despre cum arată sărbătorile de iarnă în familia sa.
18:00
Imagini inedite cu Emmanuel Macron. Președintele și-a sărbătorit ziua de naștere antrenându-se alături de soldați, în Emiratele Arabe Unite # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron, care a împlinit, duminică, 48 de ani, și-a petrecut ziua de naștere într-un mod inedit.
18:00
Adăpostul antiradiație de la Cernobîl ar putea fi distrus de un atac rus. Avertismentul directorului Centralei Nucleare # Adevarul.ro
Un atac direct al armatei ruse ar putea provoca surparea adăpostului antiradiație intern al Centralei Nucleare de la Cernobîl, în prezent oprită, a avertizat directorul centralei, Serghii Tarakanov.
17:30
Bărbat condamnat la închisoare cu executare după ce a maltratat un cățeluș în Sectorul 5 al Capitalei # Adevarul.ro
Bărbatul în vârstă de 71 de ani, care în luna iulie a agresat un câine de talie mică în Sectorul 5 al Capitalei, a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare. Instanța a dispus o pedeapsă de doi.
17:15
Vicepreședintele ASF: Adoptarea de către Parlament a legii plății pensiilor private aduce stabilitate și predictibilitate # Adevarul.ro
Parlamentul României a adoptat Legea privind plata pensiilor private, act normativ care urmează să fie transmis spre promulgare.
17:00
ANAF a început executarea silită a acțiunilor Gabriel Resources la Roșia Montană. Creanțele se apropie de 47 milioane de lei # Adevarul.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat măsurile de executare silită a acțiunilor deținute de compania canadiană Gabriel Resources Limited la SC Roșia Montană Gold Corporation SA, în vederea recuperării unor creanțe.
17:00
Delapidare la o sală de jocuri din Argeș: o angajată ar fi ajutat clienți să câștige ilegal aproape 500.000 de lei # Adevarul.ro
O tânără de 26 de ani, angajată ca supraveghetor într-o sală de jocuri de noroc din județul Argeș, este cercetată pentru delapidare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.