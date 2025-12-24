SUA au mutat avioane și forțe speciale de elită mai aproape de Venezuela. E pregătit Trump să treacă Rubiconul în America Latină?
Adevarul.ro, 24 decembrie 2025 12:15
Statele Unite au transferat în această săptămână un număr semnificativ de aeronave militare și trupe în regiunea Caraibilor, pe fondul intensificării presiunii exercitate de Washington asupra Venezuelei.
• • •
„Am fost dezbrăcați cu totul și interogați". Aventurile a doi vloggeri români care au mers în Rusia cu vize de Ucraina
Cristi şi Denisa, doi vloggeri români, au ajuns în Rusia pentru a filma mai multe videoclipuri, după ce anterior au fost în Ucraina. Vizele de Ucraina de pe pașapoartele lor nu au trecut neobservate, iar ofițerii ruși i-au considerat suspecți. Cei doi au povestit ce a urmat.
Plutonier major, mort într-un cumplit accident produs în Ungaria. Încerca să ofere ajutor unor șoferi, când a fost spulberat de un microbuz cu numere românești
Un tragic accident produs pe autostrada M1 din Ungaria, luni, 22 decembrie 2025, în care a fost implicat un microbuz românesc, s-a soldat cu moartea a doua persoane. Una dintre victime este un pompier român în vârstă de 33 de ani.
Zelenski prezintă planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA: „Am înregistrat progrese semnificative"
După săptămâni de negocieri, Ucraina și Statele Unite au elaborat un plan de pace revizuit pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia.
Un bărbat din Satu Mare și-a incendiat iubita, apoi a fugit pe un cal. Femeia e în stare gravă
O femeie din Satu Mare a ajuns în stare gravă la spital, marți seară, cu arsuri pe 50% din corp, după ce concubinul ar fi incendiat-o. Agresorul a fugit cu un cal. Individul a fost prins miercuri dimineață.
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis, de Crăciun, un mesaj oficial din partea însărcinatului cu afaceri Michael Dickerson.
Escrocherie la scară largă cu pașapoarte românești: cum cumpără rușii cetățenia UE pentru a ocoli sancțiunile — Le Monde
Autoritățile din România au descoperit o amplă rețea de corupție care ar fi permis aproape 10.000 de cetățeni ai Rusiei și ai altor state din fostul spațiu sovietic să obțină ilegal documente europene.
Ucraina testează „infanteria robotică". Cum a fost oprită înaintarea rusă cu o dronă cu mitralieră controlată de la distanță
Trupele ucrainene afirmă că un vehicul terestru telecomandat, echipat cu o mitralieră de calibru mare, a reușit să respingă atacuri rusești timp de 45 de zile consecutive.
Se termină aventura în La Liga. Horațiu Molodvan semnează cu noua formație, după un sezon de coșmar la Real Oviedo
Salariul anual al lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid depășește un milion de euro.
Răsturnare de situație în cazul femeii spulberate de o mașină. Imaginile apărute în spațiul public contrazic apărarea șoferiței
Au apărut imaginile imagini de la un accident produs recent în comuna Tăcuta din județul Vaslui, unde o femeie care a coborât dintr-un microbuz a fost luată pe sus de o mașină condusă de o tânără.
Ninsoare și vânt puternic în mai multe zone din țară: drumurile montane și județene sunt deszăpezite
În zonele montane, precipitațiile sub formă de ninsoare au început să afecteze traficul rutier, iar autoritățile recomandă prudență șoferilor.
Un microbuz care efectua curse internaţionale, implicat într-un accident la Iași. Doi oameni au fost răniți
Două persoane au fost rănite în urma unui accident produs miercuri dimineaţa într-o comună din județul Iași. Un microbuz care efectua curse internaţionale a ieșit de pe șosea.
Administrația Națională „Apele Române", după recentul atac cibernetic: „Situația este sub control. Aplicația de dispecerat a fost relocată"
Administrația Națională „Apele Române” informează că, în urma incidentelor recente care au afectat o parte dintre sistemele informatice, au fost inițiate și se află în desfășurare măsuri tehnice clare și etapizate pentru restabilirea completă, sigură și controlată a activităților instituției.
Administrația Trump interzice vizele SUA pentru mai multe personalități europene: „Nu mai tolerăm cenzura"
Washingtonul anunță sancțiuni fără precedent împotriva unor personalități europene implicate în reglementarea tehnologiei și combaterea dezinformării online.
„Ordonanța trenuleț", adoptată: Premierul Bolojan anunță cheltuieli mai mici și deficit în scădere
Guvernul României a adoptat marți seară Ordonanța de Urgență pentru completarea unor măsuri fiscal-bugetare, cunoscută drept „Ordonanța trenuleț”.
Sacrifică tenisul pentru visul de a fi mamă. Celebra tenismenă s-a retras din competiții după ce a aflat că se confruntă cu infertilitatea. Supusă tratamentului minune
Danielle Collins se confruntă cu provocări personale și profesionale în timp ce își urmărește visul de a-și întemeia o familie.
„Donald J. Trump m-a violat împreună cu Jeffrey Epstein". Ce dezvăluie noile documente din dosarele care-l vizează pe infractorul sexual
Noi documente făcute publice din „dosarele Epstein” dezvăluie acuzaţii grave împotriva preşedintelui american Donald Trump.
Accident grav în Argeș: o femeie a murit, iar alte patru persoane au fost rănite după ce o mașină a ieșit de pe carosabil
O persoană și-a pierdut viața, iar alte patru au fost rănite miercuri dimineață, într-un grav accident rutier produs pe DN 65, în zona localității Lunca Corbului, județul Argeș.
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
SBU a dezvăluit detalii până acum necunoscute despre pregătirea operațiunii prin care un submarin rus a fost lovit în portul Novorossiisk.
Explozii în sudul Moscovei, la locul unde în urmă cu câteva zile a fost ucis generalul Fanil Sarvarov
Mai multe explozii au fost auzite miercuri în sudul Moscovei, la locul unde generalul-locotenent Fanil Sarvarov a fost ucis, luni, de o bombă amplasată într-o maşină, au relatat canalele Telegram Baza şi SHOT, informează agenția Reuters.
Milionarul român, care s-a lăfăit în banii celor de la Dinamo, a murit singur și uitat de lume. „Îi dădea bani Elenei Cîrstea. S-a separat de soție"
Viața lui Vasile Ianul a fost marcată de un contrast puternic între opulența anilor de glorie și singurătatea profundă din final.
Pastorală de Crăciun. Patriarhul Daniel: „Este tot mai necesară o reînnoire a chemării fiecărui creştin de a fi, asemenea îngerilor şi păstorilor de la Betleem"
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, subliniază, în Pastorala de Crăciun, că, în societatea contemporană, marcată de „secularizare sau indiferenţă duhovnicească”, este tot mai necesară o reînnoire a chemării fiecărui creştin „de a fi vestitor sau apostol ai iubirii milostive a lui Hristos în lume".
Pensia lui Ion Țiriac stârnește controverse. Ce cotizație primește miliardarul de la statul român. L-a surclasat pe fostul coleg Năstase
La vârsta de 21 de ani, Ion Țiriac a fost numit sublocotenent de miliție și a activat în cadrul secției de tenis a Clubului Sportiv Dinamo București.
Dezvăluiri din dosarele Epstein: cine este „A", bărbatul care cerea „prietene noi nepotrivite"
Un schimb de e-mailuri apărut în cel mai recent val de documente din dosarele Epstein sugerează că o persoană care semna cu inițiala „A” ar putea fi fostul duce de York, Andrew Mountbatten-Windsor.
China, moment dureros din trecut. Imagini din procesul generalului care a sfidat ordinul de înnăbușire a protestelor din Tiananmen
Imagini video cu Xu Qinxian, generalul Armatei Populare de Eliberare (PLA) care a sfidat ordinele de a-şi conduce trupele în Piaţa Tiananmen şi de a reprima protestatarii studenţi din 1989 au fost publicate online.
Perioada sărbătorilor de iarnă înseamnă bucurie, timp cu cei dragi, lumini, decorațiuni minunate și, câteodată, zăpadă!
Un fotbalist a murit după ce s-a prăbușit din telescaun, de la 70 de metri înălțime, în timpul unei vacanțe la schi
Soția sa a rămas agățată de scaunul instalației.
Dispar rețeta electronică, scrisoarea medicală și trimiterea de la medicul de familie. O nouă platformă va fi funcționa din august
De anul viitor, platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va fi înlocuită în 2026 cu un sistem „modern, sigur şi accesibil”, a anunțat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Rețeta electronică, scrisoarea medicală și trimiterea dispar.
Ordine de evacuare în Los Angeles după ce un „râu atmosferic" a fost anunțat în Ajunul Crăciunului
Autorităţile din Los Angeles au emis ordine de evacuare marţi, 23 decembrie, deoarece în statul american California sunt aşteptate ploi torenţiale, notează AFP. Prognozele au stârnit temeri privind inundaţii periculoase în Ajunul Crăciunului.
Zelenski: „Simţim că America doreşte să ajungă la un acord final. Esenţial este ca Rusia să nu saboteze această diplomaţie"
După ce negociatorii ucraineni, conduşi de Rustem Umerov, au prezentat un raport al întâlnirilor cu emisarii SUA, Volodimir Zelenski a declarat că America doreşte să ajungă la un acord final privind pacea, iar din partea Ucrainei există o cooperare deplină
Sondaj: Aliați importanți consideră Statele Unite că sunt imprevizibile și destabilizatoare
Un nou sondaj internațional sugerează că o parte semnificativă dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite percep Washingtonul drept un partener imprevizibil și, în unele cazuri, o forță negativă pe scena globală.
Motivul pueril pentru care Lamine Yamal spune că nu poate avea o iubită: „Îmi place să fac asta"
Starul Barcelonei a făcut turul casei pe care se pregătește să o schimbe cu propria vilă.
Șeful Statului Major al armatei libiene a murit după ce avionul în care se afla s-a prăbușit în Turcia, la o zi după prelungirea mandatului trupelor turce dislocate în Libia
Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, șeful Statului Major al armatei libiene a murit marți într-un accident de avion în Turcia, după ce s-a întâlnit cu omologul său turc și cu ministerul Apărării de la Ankara.
Catedrala Naţională este deschisă de miercuri până pe 8 ianuarie 2026, potrivit unei informări transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
Italia își consolidează apărarea antiaeriană. Compania Leonardo va dezvolta radare capabile să detecteze amenințări balistice la 3.000 km
Italia face un nou pas în întărirea capacităților sale de apărare aeriană și antirachetă, după ce compania italiană din industria de apărare Leonardo a semnat un contract pentru dezvoltarea și livrarea unor radare de mare putere
Doi oameni au murit şi mai mulţi sunt dați dispăruţi în urma unei explozii la un azil de bătrâni în Pennsylvania
Cel puţin două persoane au murit şi alte câteva sunt căutate în urma unei explozii produse marţi, 23 decembrie, la un azil de bătrâni din apropierea oraşului Philadelphia, în statul american Pennsylvania, a anunţat guvernatorul statului, Josh Shapiro.
Sprijinul militar acordat Ucrainei de Statele Unite a fost redus semnificativ, iar golul creat este acoperit doar parțial de statele europene, în special de țările din Europa de Nord și de principalele economii occidentale.
Putin nu câștigă în Ucraina. Mizează doar pe iluzie și pe oboseala Occidentului ANALIZĂ
Președintele Rusiei nu este pe punctul de a câștiga războiul din Ucraina.
Imaginile apărute recent din estul Ucrainei, care arată soldați ruși atacând poziții ucrainene călare, nu reprezintă un episod izolat sau o improvizație de moment.
Există analiști care susțin că războiul declanșat de președintele rus Vladimir Putin împotriva Ucrainei nu este motivat exclusiv de temeri de securitate sau de ambiții imperiale, ci și de o dorință profundă de a recâștiga respectul pierdut pe scena internațională.
Vânzarea de haine second-hand online este impozitată? Dezbaterea aprinsă stârnită de o tânără îngrijorată de ANAF
O tânără care a vândut haine și produse second-hand pe o platformă online se teme că va fi obligată să își declare veniturile la ANAF, deși susține că nu a obținut profit. Relatarea sa a stârnit o dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare.
Trucuri pentru sărbători memorabile, fără stres și cu mai mult sens. Psihoterapeut: „Ritualurile dau profunzime momentelor"
În luna decembrie, listele de cadouri, mesele în familie și obligațiile sociale se adună rapid și pot cauza experiențe mai puțin plăcute, dacă nu știm să le gestionăm. Pentru mulți dintre noi, sentimentul acela de conectare cu cei dragi poate rămâne doar o intenție.
Tot mai multe afaceri se vor închide în 2026. Creșterea impozitului pe dividende lovește mediul privat
Majorarea impozitului pe dividende la 16% nu înseamnă doar că antreprenorii vor avea mai puțini bani în buzunar, ci că mulți nici nu vor mai scoate dividende, ceea ce înseamnă mai puțin bani direcționați la stat.
Preparatul tradițional românesc cu origini antice, nelipsit de sărbători. Era delicatesa de pe mesele romanilor
Unele dintre mâncărurile tradiționale românești aproape nelipsite din mesele de iarnă au origini antice. Printre acestea se numără cârnații de porc, considerați o delicatesă în anumite regiuni ale Imperiului Roman.
24 decembrie: Ziua când Apollo 8 a orbitat pentru prima dată în jurul Lunii. Echipajul a realizat o misiune de Crăciun
Pe 24 decembrie 1968, Apollo 8 a orbitat Luna de zece ori de-a lungul a 20 de ore, timp în care echipajul a realizat o emisiune de Crăciun în care membrii săi au recitat primele 10 versete din Geneză.
Un loc de parcare din Londra a fost scos la vânzare pentru aproape 300.000 de lire sterline
Un loc de parcare dintr-un cartier exclusivist al Londrei a ajuns pe piață la prețul exorbitant de aproape 300.000 de lire.
Papa Leon al XIV-lea face apel la o zi de armistițiu în întreaga lume cu ocazia Crăciunului
Papa Leon al XIV-lea a cerut marţi seară un armistiţiu de o zi în lumea întreagă cu ocazia Crăciunului, fără a menţiona niciun conflict specific, dar exprimându-şi regretul că "Rusia pare să fi respins cererea de armistiţiu".
După doi ani marcați de volatilitate ridicată, piața creditelor din România va intra în 2026 într-o fază de stabilizare, de prudență, arată o analiză de piață, trecând în revistă principalele aspecte ale anului 2025.
Comitetul privind monitorizarea Strategiei pentru combaterea antisemitismului condamnă atacurile antisemite împotriva lui Silviu Vexler
Comitetul interministerial pentru monitorizarea Strategiei naționale împotriva antisemitismului condamnă valul de manifestări antisemite și de instigare la ură din ultimele zile la adresa deputatului Silviu Vexler, avertizând asupra riscurilor pentru comunitățile evreiești și pentru democrație.
Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, anunță ministrul Sănătății. Măsura va fi aplicată de la 1 ianuarie
Valoarea punctului în ambulatoriu va crește la 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026, a anunțat, marți seară, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, adăugând că ambulatoriul „nu este o anexă a sistemului de sănătate”, ci „structura care susţine prevenţia”.
