Guvernul a decis. Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei din ianuarie 2026

În urmă cu 50–60 de ani, sub constrângerile aprovizionării din perioada comunistă, meniurile românilor erau relativ uniforme, dar profund tradiționale. Astăzi, într-o abundență de opțiuni și influențe, unele dintre aceste mâncăruri s-au pierdut. Adriana Sohodoleanu, unul dintre puținii antropologi culinar din România, explică pentru Cotidianul.ro de ce și ce ar merita păstrat dintre preparatele românești de odinioară.