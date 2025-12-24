Ce nu îi lipsește lui Ilie Bolojan de pe masa de Crăciun

12:20

Un sondaj post-alegeri pentru Primăria Capitalei realizat de Agenția de Rating Politic arată faptul că primarul ales Ciprian Ciucu a reușit să convingă cei mai mulți oameni indeciși să vină la vot și să-l aleagă pe el. Totodată, dintre cei ce au decis să nu participe, cei mai mulți ar fi ales să voteze cu Anca Alexandrescu. The post Sondaj. Cum a câștigat Ciucu alegerile. Îndemnul lui Georgescu la boicot pare că a funcționat appeared first on Cotidianul RO.