Primării, duși din nou cu zăhărelul. Pensiile speciale aleșilor locali, amânate al șaptelea an la rând
Cotidianul de Hunedoara, 24 decembrie 2025 10:10
Nici în 2026 primarii nu vor beneficia de pensie specială.
Acum 10 minute
10:20
2026, anul strategiilor integrate: de ce marketingul fragmentat nu mai funcționează
Anul 2026 marchează o schimbare clară. Brandurile care continuă cu marketing fragmentat rămân în urmă. Cele care investesc în strategii integrate câștigă avantaj competitiv.
Acum 30 minute
10:10
Premierul a vorbit, într-un interviu pentru Cotidianul, despre ce pune pe masa de Crăciun.
10:10
10:00
Dacă vrei să primești o viză de lucru în SUA, trebuie să ai grijă ce postezi în mediul online. Autoritățile americane fac verificări ale activității din online ale celor ce aplică pentru viză. Aceasta nu este singura măsură menită să descurajeze imigrarea.
Acum o oră
09:40
Compania deține două rafinării pe teritoriul țării, una la Năvodari, iar cealaltă la Ploiești. Închiderea temporară a acestora, despre care a scris Mediafax, nu a fost momentan confirmată de firmă.
09:40
O notă internă a FBI, din octombrie 2020, consemnează declarațiile unei femei care susține că ar fi fost violată de Trump și de Epstein în anii 90.
Acum 2 ore
09:10
„Câteva plăci de rigips". Ce a înțeles managerului hotelului din Sibiu unde s-a dărâmat tavanul
Managerul hotelului, Nicolae Aron, susține că personalul colaborează cu autoritățile și pune la dispoziție toate informațiile și documentele necesare anchetei.
08:50
Trump i-a pus interdicție unui comisar UE care a vorbit de anularea alegerilor din România
Decizia a fost justificată de Departamentul de Stat prin acuzații de „cenzură" exercitată în detrimentul intereselor americane.
Acum 4 ore
08:10
Fără ea, Crăciunul n-ar mai suna la fel. Când Mariah Carey spune „It's Time!", toată lumea știe ce urmează.
08:10
Guvernul a decis. Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei din ianuarie 2026
„Ambulatoriul nu este o anexă a sistemului de sănătate. Este structura care susține prevenția, diagnosticul precoce și continuitatea îngrijirii medicale", spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
08:10
Negocierile de pace. Zelenski: Ucraina nu a fost şi nu va fi niciodată un obstacol
Declarațiile liderului de la Kiev vin după ce echipa de negociere ucraineană, condusă de ministrul apărării Rustem Umerov, a prezentat un raport detaliat în urma întâlnirilor cu emisarii americani.
07:40
Peste 3000 de polițiști de frontieră, la datorie de sărbători. Situația din aeroporturi
Poliția de Frontieră anunță că pe toată perioada sărbătorilor de iarnă polițiștii de frontieră vor fi la datorie.
07:30
„Un boschetar, un bișnițar!". Lipă răbufnește după ce a fost acuzată că a primit cadouri de lux
Fosta șefă a ANS neagă că ar fi primit Rolex-uri și produse Louis Vuitton și vorbește despre o „campanie de denigrare" dusă de trei persoane din interiorul sistemului sportiv.
07:10
Ministerul Culturii a prezentat o situație amplă a activității instituției odată cu preluarea funcției de ministru de către András István Demeter.
06:30
Gustul Sărbătorilor de altădată – ce mâncam, ce am uitat și ce merită păstrat
În urmă cu 50–60 de ani, sub constrângerile aprovizionării din perioada comunistă, meniurile românilor erau relativ uniforme, dar profund tradiționale. Astăzi, într-o abundență de opțiuni și influențe, unele dintre aceste mâncăruri s-au pierdut. Adriana Sohodoleanu, unul dintre puținii antropologi culinar din România, explică pentru Cotidianul.ro de ce și ce ar merita păstrat dintre preparatele românești de odinioară.
Acum 12 ore
23:10
Mai mulți bani pentru medicina de ambulatoriu. Valoarea punctului, 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026
Anunțul cu privire la majorarea punctului destinat medicinei de ambulatoriu a fost făcut de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.
22:30
„Trenulețul" lui Bolojan, undă verde în Guvern. Modificări de ultim moment la taxe și impozite
Ordonanța „trenuleț" se rezumă simplu: dă și ia în același timp, potrivit proiectului de act normativ consultat de Cotidianul.
21:30
Procurorii Parchetului Militar au descins în birourile prefectului și subprefectului de Olt, cei doi fiind în prezent la audieri la sediul instituției.
Acum 24 ore
21:10
PSD a reușit, în ședința de vineri, să-l înduplece pe premierul Ilie Bolojan și pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
20:50
Potrivit unui sondaj de opinie, în România, Justiția traversează și o criză de încredere.
19:30
Datorii către stat de 47 milioane de lei în scandalul Roșia Montană. Firma executată silit de ANAF
Vizate de măsurile de recuperare a datoriilor aplicate de ANAF sunt acțiunile pe care Gabriel Rersources Limited compania le deține în cadrul SC Roșia Montană Gold Corporation SA.
19:20
19:10
Dacă nu curge, pică. Guvernul Bolojan deschide robinetul cu bani pentru aleșii locali ANALIZĂ
Guvernul Bolojan a ținut pe ghimpi administrația locală în ultimele luni, în condițiile în care banii pentru proiectele de din teritoriu au plecat cu zgârcenie. Acum, pe ultima sută de metri, Executivul dă drumul la mai multe miliarde.
19:10
Italia amendează Ryanair cu 255 milioane de euro. Ce nereguli s-au descoperit
Autoritățile din Italia acuză compania aeriană low-cost Ryanair de poziție dominantă.
18:40
Vicepreședinte ASF: Moment istoric pentru sistemul de pensii private din România
Legea privind plata pensiilor private a primit votul de încredere al Parlamentului și urmează să fie transmisă spre promulgare.
15:40
Bolojan a dat startul revizuirii legilor justiției. Când vom avea primele propuneri – VIDEO
Ilie Bolojan a deschis lucrările la prima ședință a Comitetului.
15:40
ISU Sibiu a anunţat că intervine în incinta unei unităţi de cazare situată la ieşirea din municipiul Sibiu spre Răşinari pentru degajarea unor elemente de construcţie prăbuşite la piscina aflată în interior.
15:40
Parlamentarii au rămas fără 10% din suma forfetară. Cât pierd, de fapt, deputații și senatorii
Măsura se va aplica începând cu anul 2026.
15:10
15:10
Cercul vicios al sărăciei. 5,5 milioane de români câștigă 3.000 lei pe lună
Datele europene arată că avem cei mai mulți angajați în risc de sărăcie, 1 din 10. În cazul pensionarilor, situația este și mai dramatică.
15:10
Ludovic Orban, ironic la adresa lui Nicușor Dan: „Așa zisul referendum este un demers inutil"
Relația dintre Ludovic Orban și Nicușor Dan s-a răcit în urmă cu aproximativ o lună, când președintele l-a demis pe fostul premier din funcția de consilier prezidențial.
14:50
Este vorba despre o practică neobişnuită - prin amploarea sa. În mod normal, ambasadorii de carieră sunt eliberaţi din post după numirea succesorilor lor.
14:40
Circulația pe sensul de mers Focșani-Adjud a fost deviat pe DN2. În urma accidentului, patru persoane au fost transportate la spital.
14:40
Eșec în tabăra suveraniștilor pentru suspendarea președintelui. Gavrilă, de neclintit: „Vom încerca să o convingem"
„În acest moment, ne bazăm pe aproximativ 120 de semnături, putând ajunge la aproximativ 140. Până în februarie, pe baza discuțiilor pe care le vom avea, putem să strângem cele 155 de semnături".
14:10
Proiectul propune un cadru legal unitar, modern şi digitalizat, care urmăreşte digitalizarea completă a proceselor de angajare a lucrătorilor străini.
14:00
Proiectul a fost aprobat în ședința de marți a CGMB cu 45 de voturi pentru, o abținere și patru voturi împotrivă.
13:40
Senatul și-a adoptat bugetul pentru 2026: „O creștere moderată față de 2025"
Cheltuielile de personal vor scădea cu nouă milioane de lei în 2026.
13:20
SRI primește 810 mil. lei ca să organizeze apărarea cibernetică a României cu AI. Proiect vizează implementarea unui sistem complex bazat pe AI și Machine Learning și este finanțat prin PNRR și de la bugetul de stat.
13:20
13:20
Cum alegi vinul potrivit pentru masa de Crăciun: recomandări de la expertii Unvinpezi.ro
Experții Unvinpezi.ro vin în întâmpinarea celor care doresc să-și răsfețe invitații cu alegeri de vinuri bune. Toate vinurile recomandate de experți sunt disponibile pe Unvinpezi.ro, platforma care aduce zilnic iubitorilor de vin selecții speciale din cramele României și nu numai
13:10
12:50
Artistul, a cărui identitate este în continuare un mister, a revendicat lucrarea luni după-amiaza, postând o fotografie pe contul de Instagram.
12:50
Un deputat trecut de la POT la PSD a demisionat și din grupul social-democraților
Dorin Popa a demisionat din POT în mai și a trecut la PSD în iunie.
12:50
Marilen Pirtea este favorit să preia portofoliul de ministru al Educației, așa cum a scris și Cotidianul luni seară. Acesta a confirmat pentru Agerpres faptul că i-a fost propusă funcția, dar nu a luat momentan o decizie.
12:20
Sondaj. Cum a câștigat Ciucu alegerile. Îndemnul lui Georgescu la boicot pare că a funcționat
Un sondaj post-alegeri pentru Primăria Capitalei realizat de Agenția de Rating Politic arată faptul că primarul ales Ciprian Ciucu a reușit să convingă cei mai mulți oameni indeciși să vină la vot și să-l aleagă pe el. Totodată, dintre cei ce au decis să nu participe, cei mai mulți ar fi ales să voteze cu Anca Alexandrescu.
12:10
Serviciul militar este obligatoriu pentru toţi bărbaţii în Finlanda, atunci când împlinesc vârsta de 18 ani.
12:10
Aceeaşi sursă informa că procurorul de caz a dispus efectuarea exhumării cadavrului Rodica Stănoiu, de la Cimitirul Izvorul Nou, din Bucureşti, pentru stabilirea cauzelor morţii şi a
12:00
Bugetul Camerei Deputaților pe 2026, aproape un miliard de lei credite de angajament: „Austeritatea nu e pentru toți” # Cotidianul de Hunedoara
„Creșterea taxelor a scăzut veniturile și a crescut prețurile pentru populație, dar la stat totul merge bine. A fost o mare greșeală creșterea taxelor”. The post Bugetul Camerei Deputaților pe 2026, aproape un miliard de lei credite de angajament: „Austeritatea nu e pentru toți” appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Sondaj: Cât cheltuie românii de Sărbători. Peste jumătate fac Revelionul acasă # Cotidianul de Hunedoara
Un sondaj Avangarde prezintă cât vor cheltui românii de Sărbători comparativ cu 2024. Totodată, studiul arată și unde își petrec Sărbătorile românii. The post Sondaj: Cât cheltuie românii de Sărbători. Peste jumătate fac Revelionul acasă appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după aproape un an de absență. The post Radu Drăgușin se poate întoarce în Serie A appeared first on Cotidianul RO.
