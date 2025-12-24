Ce nume sunt vehiculate pentru Ministerul Educației, după demisia lui Daniel David
ObservatorNews, 24 decembrie 2025 08:20
Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei. Spune că nu îl mai interesează politica şi guvernul este suficient de stabil pentru a nu fi afectat de plecarea sa. Surse Observator spun, însă, că ministrul n-ar fi fost de acord cu tăierile preconizate în Educaţie, anul viitor. În locul său ar putea veni Marilen Pirtea, deputat PNL, rector al Universităţii de Vest din Timişoara şi sponsor al liberalilor în campanie. În timp ce un ministru pleacă, alţi doi vin. Noii miniştrii ai Apărării şi Economiei au depus jurământul.
• • •
Acum o oră
08:20
Exploze urmată de incendiu la un azil de bătrâni din SUA. Cel puțin doi morți și mai mulți dispăruți # ObservatorNews
Cel puțin două persoane au murit și mai multe sunt date dispărute în urma unei explozii la un azil de bătrâni din Pennsylvania. Explozia a provocat un incendiu și prăbușirea parțială a clădirii, notează ABC News.
08:20
Ce a lăsat moştenire Rodica Stănoiu pentru iubitul cu 50 de ani mai tânăr: "O a doua mamă pentru mine" # ObservatorNews
Percheziţii ieri la vila din Pipera a fostei ministre Rodica Stănoiu. Procurorii şi mascaţii au ridicat telefoane, laptopuri și documente, după ce rudele au reclamat dispariția unor obiecte de artă şi bijuterii. La descinderi a fost prezent şi bărbatul căruia Rodica Stănoiu i-a lăsat mare parte din avere, un jurist cu 50 de ani mai tânăr.
08:20
08:10
Medicul Andra Balcangiu - Stroescu, specialist în nefrologie, diabet, nutriție și boli metabolice, a explicat cum ar trebui să facem tranziția de la post la mesele bogate de sărbători, fără a ne pune sănătatea în pericol. Potrivit acesteia, revenirea la alimentele de origine animală trebuie făcută treptat, pentru a nu suprasolicita sistemul digestiv. Recomandarea este să mâncăm lent, în porții mici, și să respectăm structura unei farfurii echilibrate: jumătate legume, un sfert proteine și un sfert carbohidrați complecși. De asemenea, este indicat să facem mișcare după masă și să evităm consumul excesiv de alcool, potrivit News.ro.
08:00
Mai multe judeţe, cod galben de vreme rea: ninsori, ceaţă, risc de polei. Cum se circulă pe drumurile din ţară # ObservatorNews
Centrul INFOTRAFIC din IGPR anunţă miercuri dimineaţă că circulaţia se desfăşoară în condiţii de ceaţă în judeţele Cluj, Constanţa, Covasna, Harghita şi Ilfov. De asemenea, se înregistrează ninsori uşoare în judeţele Alba, Botoşani şi Hunedoara, care însă nu afectează traficul rutier.
Acum 2 ore
07:50
Horoscop 25 decembrie 2025. Tensiuni, revelații și schimbări bruște pentru toate zodiile # ObservatorNews
Horoscop 25 decembrie 2025. Finalul de săptămână aduce o trecere bruscă de la introspecție la acțiune. Sâmbătă, Luna în Pești amplifică emoțiile și nevoia de liniște, în timp ce duminică, odată cu intrarea Lunii în Berbec, apar provocări, tensiuni și impulsul de a lua decizii rapide.
07:30
În fiecare an, lansarea unui nou iPhone stârnește curiozitate și dezbateri aprinse. Mulți se întreabă dacă schimbările sunt cu adevărat semnificative sau doar ajustări cosmetice. Cu modelele iPhone 16 și iPhone 17, Apple promite o experiență mai fluidă, performanțe superioare și funcții care redefiniesc modul în care interacționăm cu tehnologia. Dar ce înseamnă concret aceste îmbunătățiri?
Acum 12 ore
22:00
Valoarea punctului în ambulatoriu creşte la 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026. Anunţul ministrului Sănătăţii # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi seara, că valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026. Anunțul făcut de ministru vine după negocieri intense purtate „cu argumente și cu responsabilitate față de sistem”.
21:40
Armata ucraineană anunţă că s-a retras din oraşul Siversk: "Moscova dispune de un avantaj semnificativ" # ObservatorNews
Armata ucraineană a anunțat, marți, că s-a retras din orașul Siversk, aflat în estul Ucrainei, în fața atacurilor trupelor ruse. Rușii au revendicat capturarea acestei localități încă de pe 11 decembrie, scrie AFP, citat de Agerpres.
21:40
Cei 3 administratori ai "Fermei Dacilor", unde opt oameni au murit acum 2 ani, trimiși în judecată # ObservatorNews
Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunțat finalizarea cercetărilor în dosarul privind incendiul produs la pensiunea "Ferma Dacilor", în data de 26 decembrie 2023, tragedie în urma căreia opt persoane și-au pierdut viața. Procurorii au dispus trimiterea în judecată a trei inculpați persoane fizice și a unei societăți comerciale, sub acuzația de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.
21:30
Guvernul renunță la impozitarea serelor. Florin Barbu: "Producătorii au nevoie de sprijin, nu de piedici" # ObservatorNews
Serele și solariile utilizate de fermieri și de gospodăriile populației nu vor fi impozitate, după ce Guvernul a decis modificarea Codului Fiscal. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a precizat că măsura a fost adoptată în ședința de Guvern de marți.
21:20
CSM dă vina pe pasivitatea Parlamentului și pe durata prea mare a urmăririi penale pentru prescrierea faptelor # ObservatorNews
Potrivit celor mai mulţi dintre judecătorii care au răspuns la chestionarul despre problemele din justiţiei, pasivitatea Parlamentului, durata urmăririi penale şi deciziile CCR au dus, de cele mai multe ori, la prescripţia răspunderii penale. Puţini dintre judecătorii care au participat la sondaj au răspuns că schimbarea completurilor de judecată, invocată în discursul public, este văzută ca principala cauză a prescripţiei. Majoritatea judecătorilor apreciază că volumul mare de muncă şi schemele de personal insuficiente sunt principalele probleme din sistem. De asemenea, peste 98% dintre judecătorii care au răspuns la chestionarul privind problemele de actualitate din sistemul judiciar au resimţit în ultimul an o campanie publică împotriva justiţiei
21:20
Rompetrol ar putea opri temporar rafinăriile Petromidia și Vega, din februarie. Strategia pentru Petrobrazi # ObservatorNews
Rompetrol ar urma să suspende temporar activitatea celor două rafinării ale sale, Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, pentru o perioadă de 30 de zile, începând din luna februarie. Decizia, potrivit surselor Mediafax din industrie, vine pe fondul presiunii fiscale crescute, reclamate de companie în ultimele luni, și ar putea avea un impact major asupra pieței carburanților din România.
21:00
Chestionar CSM: 98% dintre judecători acuză "o campanie publică împotriva justiției" # ObservatorNews
20:50
Autostrada Moldovei a ajuns la 200 de kilometri. Şoferii au acum alternativă la "Drumul Morţii" # ObservatorNews
România mai adaugă 50 de kilometri pe Autostrada Moldovei. Începând de azi se merge numai pe şosea de mare viteză de la Bucureşti la Adjud. La nici două ore însă de la deschiderea circulației, pe noul tronson s-a produs un accident grav.
20:40
50% dintre români spun că se trăia mai bine în comunism. Fotograful Emanuel Tânjală desfiinţează mitul # ObservatorNews
La 36 de ani de la căderea comunismului jumătate dintre români spun că înainte de 89 se trăia mai bine. Iar peste un sfert sunt de părere că Ceauşescu a fost cel mai bun lider pe care l-a avut România, aşa cum reiese din studiul Ipsos Antena. În faţa acestor cifre, oameni care au trăit din plin comunismul ridică din umeri. Şi ne avertizează - singurul lucru bun în comunism era, poate, că eram mai tineri. Asta spune şi Emanuel Tânjală, fotoreporter în România anilor ‘70. A văzut ororile comunismului prin obiectivul aparatului, dar fotografiile lui nu au fost publicate niciodată. Erau interzise. Ni le poate arăta azi ca să vedem cu ochii noştri ce nu era bine în comunism.
20:10
Bolojan anunţă concedieri printre bugetari: "Trebuie făcute reduceri". Singurii care vor primi măriri # ObservatorNews
Controversata ordonanţă-trenuleţ este pe masa Guvernului în această seară. Printre atâtea tăieri şi măriri de taxe, legea vine şi cu o supriză. Firmele mici, cu afaceri de până la 100 mii euro, vor plăti un impozit mai mic, în loc de de trei la sută, unu la sută. Pe de altă parte, medicii sunt revoltaţi, Guvernul amână majorarea tarifelor în ambulatoriul de specialitate. Premierul anunţă un val de concedieri în aparatul bugetar.
Acum 24 ore
19:50
Societatea de Transport Public Bucureşti este aproape de faliment, cu datorii de aproape 1,4 miliarde de lei. Primarul general vrea să restructureze din temelii STB şi să scadă costurile de funcţionare. Călătorii se tem că asta ar putea însemna şi scumpirea biletelor. Tarifele sunt oricum printre cele mai mici din ţară, dar şi serviciile lasă de dorit.
19:50
ANIMAŢIE. Tavan prăbuşit peste 7 turişti, la piscina unui hotel. Imagini surprinse în interior # ObservatorNews
Vacanţă de Crăciun transformată în coşmar pentru 7 turişti cazaţi într-un hotel de cinci stele din Sibiu! Patru copii şi trei adulţi care se relaxau la piscină şi-au văzut moartea cu ochii după ce tavanul fals s-a prăbuşit cu totul peste ei. Vorbim de 120 de metri pătraţi de panouri de rigips şi pvc. Imediat a fost activat planul roşu de intervenţie iar la faţa locului au fost trimişi pompieri şi mai multe ambulanţe. Din fericire, rănile victimelor au fost minore.
19:40
Asigurările obligatorii pentru mașini s-au scumpit după eliminarea plafonării, dar prețurile vor continua să crească. Anul viitor, am putea plăti cu 10% în plus. Autoritățile dau vina pe inflație și pe valoarea daunelor, care e tot mai mare.
19:40
Vom avea un Crăciun alb! Meteorologii anunță ninsori în jumătatea de sud a țării. Pe alocuri, stratul de nea va depăși 20 de centimetri. Mare atenție dacă porniți la drum în următoarele zile! Vom avea parte și de polei și viscol!
19:40
Austeritate de Sărbători. Doar 18% dintre români fac Revelionul la restaurant sau în altă ţară # ObservatorNews
Sărbătorile ne bat la uşă, după un an greu, de austeritate. Iar asta o resimt din plin foarte mulţi oameni. Unul din doi români va cheltui mai puţin de Crăciun decât anul trecut, arată cel mai recent studiu Avangarde. Iar de revelion doar 18% dintre români ies la restaurant sau pleacă în vacanţă, restul stau acasă sau cel mult merg la rude.
19:30
De ce ar fi demisionat Daniel David de la Educaţie. PNL are două variante de înlocuire # ObservatorNews
19:30
Percheziţii la vila Rodicăi Stănoiu. Rudele acuză că i-au fost furate obiecte de valoare # ObservatorNews
Percheziții astăzi la vila din Pipera a fostei ministre Rodica Stănoiu. Procurorii și mascații au ridicat telefoane, laptopuri și documente, după ce rudele au reclamat dispariția unor obiecte de artă și bijuterii. La descinderi a fost prezent și bărbatul căruia Rodica Stănoiu i-a lăsat mare parte din avere, un jurist cu 50 de ani mai tânăr.
19:20
Petrecerea de Revelion care îi încântă pe copii și le oferă părinților timp pentru ei, petrecută altfel # ObservatorNews
Un concept nou prinde contur în acest an: Revelionul Copiilor. De petrecerea dintre ani se pot bucura astfel nu doar cei mici, dar şi părinţii lor, care se pot distra fără griji. Pachetele pornesc de la 70 de euro până la 500 de euro în funcţie de activităţile şi de programul copiilor.
19:10
Planul de pace pe care Trump îl vrea semnat înainte de Crăciun. Zelenski, de acord cu 90% din puncte # ObservatorNews
Rusia a lansat sute de drone și rachete asupra Ucrainei. În Kiev, un bloc de locuințe a fost distrus. Mai multe explozii au fost și pe Dunăre, lângă granița României. Cu toate acestea, un acord de pace ar putea fi semnat până de Crăciun, crede președintele Donald Trump. Volodimir Zelenski este mulțumit de garanțiile de securitate primite de la Washington și Bruxelles.
18:10
Economia SUA, cel mai rapid ritm de creştere din ultimii doi ani: A crescut cu 4,3% în trimestrul trei # ObservatorNews
Departamentul american al Comerţului a anunţat marţi că Produsul Intern Brut al SUA a crescut în ritm anual cu 4,3% în trimestrul trei din 2025, după un avans de 3,8% în precedentele trei luni. Este cel mai rapid ritm de creştere din ultimii doi ani şi peste estimările analiştilor, de 3%.
18:00
Vlad Pascu atacă sentința de 10 ani la CEDO și acuză presa că ar fi "influențat" judecătorii # ObservatorNews
Vlad Pascu nu îşi acceptă sentinţa de 10 ani la închisoare nici după condamnarea definitivă. Tânărul care a ucis doi oameni în timp ce conducea drogat în 2 Mai se plânge la CEDO că nu a avut parte de un proces echitabil. Motivul este halucinant. Pascu dă vina pe jurnalişti care, prin presiunea mediatică, i-ar fi influenţat pe judecători.
17:50
Pompier român și polițist maghiar, uciși pe banda de urgență în Ungaria de o dubă condusă de un alt român # ObservatorNews
Un ofițer de poliție maghiar și un pompier român, aflați în ziua lor liberă, au murit luni dimineață într-un accident rutier grav produs pe autostrada M1, pe sensul de mers spre Budapesta, în apropiere de localitatea Bőny, în vestul Ungariei.
17:50
„Referendumul” propus de preşedintele Nicuşor Dan în rândul magistraţilor va fi, de fapt, o consultare similară cu votul prin corespondenţă. Surse Observator spun că judecătorii și procurorii vor primi, la instanţe și parchete, plicuri nominale cu întrebarea adresată de preşedinte: „CSM acţionează în interes public sau în numele unui grup din interiorul sistemului de Jusiţie?”. Magistraţii vor trimite răspunsurile către Administraţia Prezidenţială, având garanţia că scrisorile lor vor rămâne anonime.
17:40
Pompier român și polițist maghiar, uciși pe banda de urgență în Ungaria. Loviţi mortal de o dubă cu viteză # ObservatorNews
Un ofițer de poliție maghiar și un pompier român, aflați în ziua lor liberă, au murit luni dimineață într-un accident rutier grav produs pe autostrada M1, pe sensul de mers spre Budapesta, în apropiere de localitatea Bőny, în vestul Ungariei.
17:40
Vremea de mâine 24 decembrie. Ajun cu ninsori la munte și ploi care se transformă în lapoviță. Maxime de 10°C # ObservatorNews
Ajunul Crăciunului aduce vreme închisă și precipitații în aproape toată țara, cu ninsori la munte și în Moldova, ploi în sud și vest, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni, iar izolat vor fi condiții de polei și carosabil alunecos. Temperaturile vor scădea pe timpul nopții, cu valori negative în multe zone, în timp ce la munte stratul de zăpadă va continua să se depună.
17:40
Vorbind despre dreptul la o viață decentă, trebuie să ne gândim că acesta este pus la încercare pentru peste un milion de români. Salariul minim actual în România este de 2.600 de lei, insuficient pentru un trai decent. Guvernul anunță că, de la 1 iulie 2026, salariul minim va fi majorat cu 100 de lei net, sumă care abia acoperă o factură la curent.
17:30
De ce trăiesc finlandezii mai mult. Rutina simplă care scade riscul de deces cu 40% # ObservatorNews
Un studiu recent oferă explicații pentru viaţa lungă a finlandezilor, iar răspunsul se găsește într-un obicei zilnic: sauna, prezentă în majoritatea locuințelor din Finlanda.
17:30
Epstein i-ar fi trimis din închisoare o scrisoare vulgară infractorului sexual Larry Nassar. Ce spune de Trump # ObservatorNews
Mii de noi documente din dosarul Jeffrey Epstein au fost publicate marți de Departamentul Justiției din SUA (DOJ), acuzat de democrați că ar fi cenzurat masiv informațiile. Potrivit CNN, în noul lot de documente făcute publice se află și o scrisoare scrisă de mână, semnată "J. Epstein", care pare să conțină referiri la președintele Donald Trump care "ar împărtăşi iubirea noastră faţă de fetele tinere şi nubile". Miliardarul prădător sexual ar fi trimis în 2019 această scrisoare, din închisoare, către un alt infractor sexual condamnat, Larry Nassar.
17:20
Italia sancționează Ryanair cu peste 255 mil. de euro. Compania aeriană, acuzată de abuz de poziţie dominantă # ObservatorNews
Compania aeriană low-cost Ryanair a fost amendată cu peste 255 de milioane de euro de către Autoritatea pentru concurență din Italia (AGCM) pentru abuz de poziție dominantă pe piață. Ryanair a anunțat că va contesta decizia, scrie DW.
17:10
Deghizat în livrator, a intrat într-o locuință și a furat un seif cu 40.000 €. Bărbat din Cluj, arestat # ObservatorNews
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce s-a deghizat în livrator de mâncare și a pătruns într-o locuință din Cluj-Napoca, de unde a furat un seif cu aproximativ 40.000 de euro, potrivit News.ro. Aceeași măsură a fost dispusă și față de complicele său, care l-ar fi ajutat să fugă după comiterea faptei.
16:50
Impozite chiar şi de 5 ori mai mari pentru clădirile în paragină, la Braşov. 143 de edificii, pe lista neagră # ObservatorNews
Impozite mai mari pe urâțenie. La Brașov, proprietarii clădirilor vechi, care nu se ocupă de reabilitarea fațadelor, vor fi obligați să plătească taxe chiar și de cinci ori mai mari. 143 de edificii sunt pe lista neagră. Deși renovarea lor ar putea schimba în bine imaginea orașului, pentru localnici, orice majorare în vremuri de austeritate e un stres pe care nu-l mai pot duce.
16:40
Gazprom negociază cu compania petrolieră ungară MOL vânzarea participaţiei sale majoritare deţinută la NIS, singura rafinărie a Serbiei. Informaţia a fost confirmată marţi preşedintele sârb Aleksandar Vucic, relatează Reuters.
16:40
Pompier român și polițist maghiar, uciși pe banda de urgență în Ungaria. Familia poliţistului era în maşină # ObservatorNews
Un ofițer de poliție maghiar și un pompier român, aflați în ziua lor liberă, au murit luni dimineață într-un accident rutier grav produs pe autostrada M1, pe sensul de mers spre Budapesta, în apropiere de localitatea Bőny, în vestul Ungariei.
16:40
Angajata unei săli de jocuri de noroc a dat cheia ruletei unor clienți care au câștigat fictiv 464.000 de lei # ObservatorNews
O angajată de 26 de ani a unei săli de jocuri de noroc din Argeș este cercetată pentru delapidare, după ce ar fi ajutat doi bărbați să obțină câștiguri fictive la ruletă, provocând un prejudiciu de peste 460.000 de lei. În dosar au fost puse sechestre pe bunurile celor trei suspecț, scrie Agerpresi.
16:30
Hoţul i-a furat BMW-ul cu cei trei copii înăuntru. Cursa nebună a unui cântăreţ olandez, pe urmele răpitorului # ObservatorNews
Un cântăreț olandez a trăit clipe de groază sâmbătă dimineață, după ce hoțul care i-a furat mașina a plecat cu tot cu cei trei copii ai săi pe bancheta din spate. Totul s-a întâmplat în câteva secunde, pe aleea casei sale din Breda. Suspectul a fugit spre Belgia, unde a fost prins de poliția federală.
16:30
Cum arată noile variante de programe pentru Limba şi literatura română la clasa a IX-a # ObservatorNews
Ministerul Educației a publicat, marți, variantele revizuite de programe pentru Limba și literatura română, clasa a IX-a. A fost astfel extinsă lista autorilor români recomandați, printre care se numără și autoare precum Maria Rosetti, care introduce cronica dramatică în spațiul publicistic din secolul al XIX-lea, și Sofia Nădejde, o pionieră a feminismului românesc. Lista de autori străini recomandați mai conține nume de autoare consacrate din spațiul occidental, precum Doamna de Staël și George Eliot.
15:50
Greta Thunberg, arestată la Londra în baza legii antitero, la un protest faţă de compania israeliană Elbit # ObservatorNews
Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg a fost arestată marți la Londra, în timpul unei manifestații de susținere a grupării interzise Palestine Action. Anunțul a fost făcut de asociațiile Defend Our Juries și Prisoners for Palestine, scrie AFP, citată de Agerpres.
15:40
A fost arestat proxenetul care exploata sexual minora de 16 ani, ucisă de client într-o garsonieră din Galati # ObservatorNews
Poliţiştii au reținut un bărbat de 27 de ani, acuzat că exploata sexual minora de 16 ani, ucisă de un client pe 16 noiembrie, într-o garsonieră din Galați. Clientul a fost arestat luna trecută.
15:40
Tavanul piscinei Hilton din Sibiu s-a prăbușit. 8 persoane, 5 adulți și 3 minori, scoase din apă # ObservatorNews
În incinta Hotelului Hilton situat la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari, tavanul de deasupra piscinei s-a prăbușit peste persoanele aflate în apă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a declanșat, marți, Planul Roșu de Intervenție, după ce tavanul care acoperea piscina unui hotel situat la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari s-a prăbușit.
15:40
Activista suedeză Greta Thunberg, arestată la Londra "în baza legislaţiei antiteroriste" # ObservatorNews
Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg a fost arestată marți la Londra, în timpul unei manifestații de susținere a grupării interzise Palestine Action. Anunțul a fost făcut de asociațiile Defend Our Juries și Prisoners for Palestine, scrie AFP, citată de Agerpres.
15:40
(P) Flexibilitate, muncă hibridă și alte beneficii „moderne” - ce impact au asupra retenției angajaților # ObservatorNews
Pentru foarte mult timp, munca „adevărată” a fost asociată cu un birou fix, un badge la intrare și o cafea băută pe fugă între două ședințe. Programul avea ore clare, iar performanța era măsurată inclusiv în prezență fizică. Apoi, lucrurile s-au schimbat. Nu brusc, dar definitiv.
15:10
Analist, despre criza din Justiţie şi reforma pensiilor speciale: Mă aştept să pice la CCR # ObservatorNews
Luni a fost ziua consultărilor dintre Nicuşor Dan şi magistraţi la Palatul Cotroceni. Doar 11 dintre ei au acceptat să fie filmaţi, ceilalţi 40 - împărţiţi în două grupuri - au decis că e mai indicat să nu fie văzuţi. În primele patru ore de discuţii, cele transmise pe canalul oficial al Palatului Cotroceni, Nicuşor Dan a fost informat că justiţia din România a fost capturată de un sistem oligarhic, format din unii lideri politici şi magistraţi de la vârful sistemului. Mai mult, au spus că există abuzuri ale Inspecţiei Judiciare, structură de control din cadrul CSM, cu privire la judecătorii incomozi. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Cristian Andrei, consultant politic.
15:00
FCSB-istul Ngezana, titular la primul meci jucat de Africa de Sud la Cupa Africii pe Naţiuni # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a Africii de Sud a debutat cu o victorie la Cupa Africii pe Naţiuni, 2-1 cu Angola, iar FCSB-istul Siyabonga Ngezana a fost printre cei mai activi jucători de pe teren.
