Ce a lăsat moştenire Rodica Stănoiu pentru iubitul cu 50 de ani mai tânăr: "O a doua mamă pentru mine"

20:40

La 36 de ani de la căderea comunismului jumătate dintre români spun că înainte de 89 se trăia mai bine. Iar peste un sfert sunt de părere că Ceauşescu a fost cel mai bun lider pe care l-a avut România, aşa cum reiese din studiul Ipsos Antena. În faţa acestor cifre, oameni care au trăit din plin comunismul ridică din umeri. Şi ne avertizează - singurul lucru bun în comunism era, poate, că eram mai tineri. Asta spune şi Emanuel Tânjală, fotoreporter în România anilor ‘70. A văzut ororile comunismului prin obiectivul aparatului, dar fotografiile lui nu au fost publicate niciodată. Erau interzise. Ni le poate arăta azi ca să vedem cu ochii noştri ce nu era bine în comunism.