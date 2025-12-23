”Referendumul” CSM o bucură pe Savonea. CSM susține că marea majoritate a judecătorilor spun că au fost să fie înlocuiți în procese. Cine ar fi de vină pentru prescripții

20:30

Avocații lui Vlad Pascu, tânărul condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru accidentul din 2 Mai, se plâng la CEDO că acesta nu a avut parte de un proces echitabil, deoarece presiunea mediatică i-ar fi influențat pe judecători, potrivit ObservatorNews. Oricare ar fi decizia Curții Europene a drepturilor omului, aceasta nu afectează sub nicio […]