Greta, arestată din nou pentru proteste pro-Palestina, la Londra
Aktual24, 23 decembrie 2025 20:20
Cunoscuta activistă suedeză Greta Thunberg a fost arestată la o demonstrație de susținere a protestatarilor din gruparea Palestine Action aflați în închisoare și în greva foamei, potrivit organizației de protest Prisoners for Palestine. Activista în vârstă de 22 de ani a fost reținută în City of London, după ce a participat la demonstrația organizată dis-de-dimineață […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
20:30
Avocații lui Vlad Pascu se plâng la CEDO. Clientul lor nu ar fi avut un „proces echitabil” din cauza presiunii mediatice” # Aktual24
Avocații lui Vlad Pascu, tânărul condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru accidentul din 2 Mai, se plâng la CEDO că acesta nu a avut parte de un proces echitabil, deoarece presiunea mediatică i-ar fi influențat pe judecători, potrivit ObservatorNews. Oricare ar fi decizia Curții Europene a drepturilor omului, aceasta nu afectează sub nicio […]
20:30
Ceremonie atipică la Cotroceni când au depus jurământul noii miniștri USR. Nu a venit niciun reprezentant de la PSD și niciun alt ministru # Aktual24
Noii miniştri de la Apărare – Radu Miruţă şi Economie – Irineu Darău au depus, marți, jurământul la Palatul Cotroceni. La ceremonie nu au fost prezenți nici Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, nici vreun alt ministru. La ceremonia de la Palatul Cotroceni a participat doar premierul Ilie Bolojan, fără a fi prezenţi şi miniştrii din […]
Acum 30 minute
20:20
”Referendumul” CSM o bucură pe Savonea. CSM susține că marea majoritate a judecătorilor spun că au fost să fie înlocuiți în procese. Cine ar fi de vină pentru prescripții # Aktual24
Peste 98% dintre judecătorii care au răspuns la chestionarul privind problemele de actualitate din sistemul judiciar au resimţit în ultimul an o campanie publică împotriva justiţiei, a transmis, marţi, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). De asemenea, percepţia majorităţii judecătorilor chestionaţi este că principala cauză care a condus la situaţii în care se constată intervenită prescripţia […]
20:20
Cunoscuta activistă suedeză Greta Thunberg a fost arestată la o demonstrație de susținere a protestatarilor din gruparea Palestine Action aflați în închisoare și în greva foamei, potrivit organizației de protest Prisoners for Palestine. Activista în vârstă de 22 de ani a fost reținută în City of London, după ce a participat la demonstrația organizată dis-de-dimineață […]
20:10
Compania aeriană Ryanair, amendată cu 255 de milioane de euro pentru abuz de poziție dominantă în Italia # Aktual24
Autoritatea antitrust din Italia a decis că Ryanair și-a exploatat poziția dominantă în transportul aerian către și dinspre Italia, obstrucționând în mod deliberat agențiile de turism care se bazează pe zborurile sale. Ryanair operează o mare parte din aceste rute și reprezintă până la 40% din traficul de pasageri către și dinspre Italia, relatează Euronews. […]
Acum o oră
20:00
Presshub: Fiul unui fost primar, scăpat din închisoare pentru evaziune fiscală: ÎCCJ a anulat mandatul de executare a pedepsei # Aktual24
Pe 14 noiembrie 2023, Ionuț Dobre, fiul fostului primar din orașul Mihăilești, Giurgiu, era condamnat la 4 ani și 8 luni închisoare pentru evaziune fiscală, prejudiciul la bugetul statului fiind de 580.000 de lei. Doi ani mai târziu, instanța supremă a anulat pedepasa și a decis rejudecarea dosarului. Firma lui Dobre, controlată prin interpuși, intrată […]
19:40
Cenzură la Moscova: „Rusia privează 100 de milioane de oameni de dreptul la corespondență privată.” WhatsApp protestează # Aktual24
Conducerea serviciului de mesagerie WhatsApp a declarat că autoritățile ruse, prin restricționarea accesului la serviciu, încearcă să priveze peste 100 de milioane de ruși de dreptul la comunicații private, criptate end-to-end, a declarat un reprezentant WhatsApp. „WhatsApp este profund integrat în structura fiecărei comunități din țară – de la grupuri de părinți și de muncă […]
Acum 2 ore
19:20
Scandalul Epstein: Trump apare într-un mail al unui procuror care spune că acesta a zburat cu Epstein și cu „fete tinere” # Aktual24
Departamentul Justiției al SUA a făcut publice, luni seară, aproape 30.000 de pagini suplimentare din dosarele legate de investigațiile privind Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale. În documente apar sute de referințe la președintele Donald Trump. O analiză realizată de The New York Times sugerează că multe dintre aceste mențiuni provin din materiale secundare incluse […]
19:10
Președintele Vucic: Serbia a convenit cu Rusia să continue să primească gaze până la sfârșitul lunii martie # Aktual24
Președintele sârb, Aleksandar Vučić, a declarat că țara sa a convenit cu Rusia să continue să primească gaze până la sfârșitul lunii martie. Vucic a declarat că Serbia va avea atât electricitate, cât și suficient gaz pentru sezonul de iarnă care urmează, relatează televiziunea sârbă RTS. „Am convenit să prelungim livrările de gaze provenite din […]
18:40
Există cel puțin un partid ai cărui lideri au primit cu neplăcere materialul Recorder privind capturarea justiției. El este PSD, fără nicio urmă de îndoială. PSD-ului nu-i plac asemenea materiale și nu-i plac protestele pe tema justiției. PSD se simte foarte, foarte confortabil cu justiția de azi. Pentru că e un sistem de justiție în […]
Acum 4 ore
18:30
Mii de oameni au ieșit luni în stradă, la Tirana, cerând demisia premierului Edi Rama, după ce opoziția a invocat acuzații de corupție la adresa vicepremierului Belinda Balluku, care, spun protestatarii, este protejată de imunitatea parlamentară ce a împiedicat până acum arestarea ei. Criza politică s-a acumulat de câteva săptămâni, de când procurorii anticorupție au […]
18:00
Bolojan și magistrații. O expertă anticorupție a cerut ”revenirea compețentei de anchetare a magistraților la DNA” # Aktual24
Marţi, la Palatul Victoria, a avut loc prima reuniune a Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, în cadrul căreia au fost discutate iniţierea procedurilor pentru realizarea unui audit independent privind repartizarea dosarelor în sistemul judiciar, precum şi identificarea unor soluţii normative concrete pentru problemele semnalate în dezbaterea publică, inclusiv prin investigaţii jurnalistice […]
17:40
Atac rusesc masiv asupra obiectivelor civile din Ucraina: Regiuni întregi fără electricitate # Aktual24
Cel puțin trei persoane au murit și 12 au fost rănite în urma unui atac masiv rusesc cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, în noaptea de 23 decembrie. Ținta principală a fost din nou infrastructura energetică, iar ministerul ucrainean al energiei a transmis că regiunile Rivne, Ternopil și Hmelnițki din vest […]
17:30
Decretele de numire în funcţie a noilor miniştri de la Apărare – Radu Miruţă şi Economie – Irineu Darău au fost publicate marţi în Monitorul Oficial. Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele, iar ceremonia de învestire a celor doi miniştri USR are loc la ora 15:00, la Palatul Cotroceni. Radu Miruţă va ocupa fotoliul de […]
17:00
Macron reafirmă sprijinul Franței pentru suveranitatea Danemarcei și Groenlandei după ce Trump a susținut că are nevoie de insulă pentru securitatea SUA # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron a reafirmat marți sprijinul țării sale pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei și Groenlandei. Referindu-se la vizita sa în capitala Groenlandei, Nuuk, din iunie anul trecut, Macron a declarat că Groenlanda „aparține poporului său”, în timp ce Danemarca „este garantul său”, relatează agenția turcă de presă Anadolu. „Îmi asociez vocea […]
16:50
Suspendarea lui Nicușor Dan, câte semnături au strâns extremiștii în Parlament. AUR s-a aliat cu traseiștii proveniți din SOS, POT și PSD # Aktual24
Grupul „Pace – Întâi România” a anunţat marţi constituirea, împreună cu Alianţa pentru Unirea Românilor, a Polului suveranist din Parlament, o formulă de cooperare legislativă menită să consolideze opoziţia politică şi să ofere o alternativă coerentă la actuala guvernare. ”Pace” e format din traseiști proveniți din SOS, POT și PSD, liderul grupului fiind Ninel Peia, […]
16:40
Cluj: Doi nepalezi, victime într-un caz de tentativă de omor și tâlhărie calificată. Agresorii au fost trimiși în judecată # Aktual24
Procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus trimiterea în judecată a trei inculpați pentru infracțiuni de tentativă de omor și tâlhărie calificată, fapte comise împotriva a doi cetățeni nepalezi, potrivit unui comunicat transmis, marți. Conform sursei citate, un inculpat a fost trimis în judecată pentru […]
Acum 6 ore
16:30
Sentință definitivă pentru un suveranist, susținător de-al lui Georgescu, după ce a lovit un jandarm la ”Turul 2 înapoi”: ”Îmi pare rău dacă cumva am lovit pe respectivul jandarm” # Aktual24
Un susţinător al lui Călin Georgescu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la doi ani închisoare cu suspendare pentru ultraj, după ce a lovit un jandarm în zona feţei, în timp ce participa la protestul „turul 2 înapoi”, desfăşurat în Piaţa Victoriei pe 10 februarie la chemarea liderului suveranist. Este vorba de […]
16:10
Tavan prăbușit în piscina unui hotel din Sibiu. Șapte oameni au ajuns la spital, dintre care patru sunt copii # Aktual24
Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul piscinei interioare a unui hotel situat la ieşirea din municipiul Sibiu spre Răşinari s-a prăbuşit, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu. Potrivit ISU Sibiu, în urma incidentului au fost înregistrate șapte victime, trei adulţi şi patru minori. […]
15:40
AUR-ul din Germania, suspectat de spionaj pentru Rusia. Acuzații la adresa AfD privind colectarea de informații pentru Kremlin # Aktual24
Oponenții politici ai formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) acuză partidul că încearcă să obțină informații sensibile despre rutele de livrare a armelor occidentale pentru Ucraina și sistemele de apărare germane antidrone, care ar putea interesa serviciile secrete rusești. Politicianul german de extremă dreapta Ringo Mühlmann a arătat un interes deosebit pentru subiecte […]
15:20
Analist: Ucraina a lovit Rusia de 246 de ori de la finalul lui octombrie, cam 4 lovituri pe zi # Aktual24
Ucraina a lovit Rusia de 246 de ori în ultimele 2 luni, conform unei analize făcute de Alexander Kruel, un analist specializat în informații din surse deschise și Inteligență Artificială. „În această seară, Ucraina a lovit cu succes uzina petrochimică Stavrolen din orașul Budiônnovsk (Ținutul Stavropol). Instalația, un producător important de polietilenă/polipropilenă, este cuprinsă de […]
15:10
Paramount vs. Netflix: Miliardarul din domeniul tehnologiei Larry Ellison intervine în sprijinul fiului și garantează personal oferta pentru Warner Bros. Discovery # Aktual24
Conglomeratul media Paramount a depus o ofertă revizuită în războiul ofertelor pentru Warner Bros. Discovery, cu scopul de a răspunde preocupărilor gigantului de la Hollywood. Conform unei declarații a Paramount, cofondatorul Oracle și miliardarul software Larry Ellison garantează personal 40,4 miliarde de dolari din oferta totală, care valorează peste 100 de miliarde de dolari. Investitorii […]
14:40
SUA blochează cinci proiecte eoliene offshore din cauza îngrijorărilor legate de radarele militare # Aktual24
Administrația Trump a anunțat luni că a suspendat contractele de închiriere pentru cinci proiecte eoliene offshore de mare anvergură, construite în largul coastei de est a SUA, din cauza îngrijorărilor că acestea ar putea interfera cu sistemele radar militare. Suspendarea marchează cea mai recentă lovitură dată proiectelor eoliene offshore, care s-au confruntat cu perturbări repetate […]
Acum 8 ore
14:20
Trump, ultimatum pentru Maduro: „Dacă adoptă o linie dură, va fi ultima dată când va putea adopta o linie dură” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a cerut din nou ca președintele venezuelean Nicolás Maduro să demisioneze. „Depinde în totalitate de el ce vrea să facă. Cred că ar fi înțelept din partea lui să facă asta”, a răspuns Trump luni, când un reporter l-a întrebat dacă guvernul american, prin presiunea sa asupra Venezuelei, intenționează să-l forțeze […]
14:00
Orban, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: ”Așa zisul referendum inițiat de Președinte este un demers inutil, care poate deveni chiar contraproductiv” # Aktual24
Ludovic Orban, fost consilier prezidențial, îl atacă dur pe Nicușor Dan în legătură cu anunțatul referendum în casdrul magistraților. Orban susține că referendumul ar fi ”inutil”. ”Așa zisul referendum inițiat de Președinte este un demers inutil, care poate deveni chiar contraproductiv. Fără o bază constituțională și legală, președintele nu poate să îi determine pe magistrați […]
13:50
Războiul lui Putin în Ucraina riscă să aducă un colaps financiar în Rusia – Washington Post # Aktual24
Rusia se confruntă cu dificultăți economice serioase din cauza războiului din Ucraina, iar situația s-ar putea înrăutăți semnificativ în 2026. În ciuda declarațiilor președintelui american Donald Trump, care susține că Rusia se presupune că menține un avantaj în războiul împotriva Ucrainei, situația economică a țării sugerează contrariul, relatează The Washington Post. Liderul rus Vladimir Putin […]
13:20
Trump anunță că SUA „trebuie să aibă” Groenlanda. El a numit deja un ”guvernator” al insulei care ține de Danemarca # Aktual24
Donald Trump a stârnit o nouă dispută cu Danemarca după ce a numit un trimis special pentru Groenlanda, insulă arctică pe care a spus că ar dori să o anexeze. Ca răspuns la o întrebare de la BBC despre noul rol al lui Jeff Landry, guvernatorul republican al Louisianei, Trump a spus că SUA au […]
13:00
Agențiile de informații occidentale suspectează Rusia că dezvoltă arme împotriva sateliților Starlink ai lui Elon Musk # Aktual24
Se crede că Rusia dezvoltă o armă antisatelit care vizează rețeaua de sateliți de comunicații Starlink a lui Elon Musk, relatează Associated Press, citând agenții de informații din două țări NATO. Conform informațiilor surselor citate de AP, această armă ar funcționa prin crearea unui nor de sute de mii de fragmente de înaltă densitate, de […]
12:50
Cine a ajuns în Parlament în locul lui Ciolacu: Oana Matache, fost viceprimar al Buzăului # Aktual24
Plenul Camerei Deputaților a validat marți mandatul Oanei Matache, care ocupă locul rămas liber după ce Marcel Ciolacu a demisionat ca urmare a alegerii sale ca președinte al Consiliului Județean Buzău. Matache a fost viceprimar în Buzău. Potrivit prevederilor articolului 233 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, ‘locul vacant va fi ocupat de […]
12:40
Administrația Trump demite aproximativ 30 de ambasadori simultan, o măsură fără precedent. Toți au fost numiți de Biden # Aktual24
Administrația Trump demite aproximativ treizeci de ambasadori în diverse țări din întreaga lume, iar aceștia au primit ordin să se întoarcă în Statele Unite în următoarele săptămâni. Administrația Trump a ordonat unui număr de aproximativ 30 de ambasadori americani să se întoarcă în Statele Unite în următoarele săptămâni, ceea ce sindicatul diplomaților de carieră numește […]
12:40
Noul discurs delirant al lui Georgescu, mesaje codate: ”Luptați, floarea de cireș va înflori” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a susținut și marți un discurs delirant în fața secției de poliție din Buftea, unde a venit pentru a semna controlul judiciar. El a pretins că omagiază ”memoria tinerilor eroi căzuți în Decembrie ’89” chiar în timp ce conturile de propagandă care îl susțin pe Georgescu pe rețelele de socializare promovează […]
Acum 12 ore
12:10
Donald Trump sfidează (iar) matematica: „Vom scădea prețurile medicamentelor cu 1000%, 1200%, 1300%, 1400%!” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a stârnit din nou controverse luni, 22 decembrie 2025, în timpul unei conferințe de presă la reședința din Mar-a-Lago (Florida), declarând că administrația sa va reduce prețurile medicamentelor cu procente astronomice. „Reducem prețurile medicamentelor cu 1000%, 1200%, 1300%, 1400%… Un medicament care se vinde cu 10 dolari la Londra costă 130 […]
11:40
Un pensionar din București a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare după ce a agresat cu sălbăticie un cățel de doar 3 luni # Aktual24
Un bărbat de 71 de ani din Sectorul 5 al Capitalei a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare pentru agresarea brutală a unui pui de câine, în vârstă de doar 3 luni, în iulie 2025. Poliția Capitalei a anunțat marți decizia instanței, care include și interzicerea dreptului de a deține animale pe […]
11:40
Presshub: 2.500 de judecători au participat la consultarea inițiată de CSM privind problemele din sistemul judiciar # Aktual24
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a derulat, în perioada 16–21 decembrie 2025, o consultare a corpului profesional al judecătorilor, prin intermediul unui chestionar online care a vizat probleme de actualitate din sistemul judiciar, precum prescripția răspunderii penale și înlocuirea judecătorilor din completurile de judecată. La consultare au participat 2.583 de judecători, […]
11:10
Inspirat de „Capitalul” lui Marx, un german în vârstă de 90 de ani a câștigat la bursă peste 215.000 de euro și i-a donat pentru pisici # Aktual24
Siegfried Schmidt, un pensionar în vârstă de 90 de ani din Hoyerswerda (Saxonia), fost doctor în economie în RDG (Germania de Est), a transformat economiile sale modeste în câștiguri impresionante la bursă, folosind lecțiile învățate din „Capitalul” lui Karl Marx. Povestea sa, relatată recent de publicația Bild, a devenit virală pentru ironia sa delicioasă. Schmidt […]
10:40
Stat în stat: Serviciile secrete nu i-au transmis președintelui Nicușor Dan nicio informare privind corupția din justiție # Aktual24
Președintele Nicușor Dan pregătește o consultare națională a magistraților privind legitimitatea actualei conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), prin vot secret și anonim, posibil prin corespondență. Consultarea, numită de președinte „referendum”, ar urma să evite CSM-ul și să fie organizată direct prin instanțe. Buletinele ar ajunge la judecători și procurori prin intermediul curților și […]
10:40
Noi atacuri rusești aproape de granița dintre Ucraina și România: Locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje RO-Alert # Aktual24
În noaptea de 22 spre 23 decembrie 2025, forțele ruse au lansat noi atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene din regiunea Odesa, în proximitatea frontierei cu România, provocând alerte în județele Tulcea și Galați. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat printr-un comunicat că sistemele radar românești au detectat, începând cu ora 01:10, două ținte […]
10:10
Idei puține, dar fixe: „Groenlanda trebuie să devină parte a SUA, pentru a contracara influența Rusiei și a Chinei”, spune emisarul special al lui Trump, Jeff Landry # Aktual24
Președintele american Donald Trump a reaprins controversa privind Groenlanda, numindu-l pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, emisar special pentru acest teritoriu autonom al Danemarcei. Landry a declarat deschis că obiectivul său este ca „insula să devină parte a Statelor Unite”. Numirea, anunțată pe 22 decembrie 2025, reprezintă o escaladare a interesului manifestat de Trump încă […]
09:40
Financial Times: Generalii ruși l-au convins pe Putin să refuze încheierea războiului din Ucraina, susținând, în mod cu totul fals, că victoria ar fi „iminentă” # Aktual24
Generalii și serviciile de securitate rusești îi oferă președintelui Vladimir Putin informări distorsionate, umflând pierderile ucrainene și minimizând eșecurile proprii, ceea ce l-a convins pe dictatorul de la Kremlin că Rusia este pe cale să câștige războiul. Potrivit unor surse occidentale anonime citate de Financial Times, șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, este principalul responsabil […]
09:10
„Pacea lui Trump”: Zeci de morți și distrugeri masive în urma escaladării conflictului de frontieră dintre Cambodgia și Thailanda # Aktual24
Guvernul de la Phnom Penh a raportat marți un bilanț tragic în conflictul de frontieră cu Thailanda: 21 de cambodgieni au fost uciși și 83 răniți în urma bombardamentelor și tirurilor de artilerie din ultimele zile. Luptele au provocat moartea a 21 de persoane, majoritatea civili, și rănirea altor 83. Peste 544.700 de civili din […]
08:50
Revoluție în tratamentul obezității: Compania daneză Novo Nordisk lansează în ianuarie prima pastilă de slăbit, în Statele Unite # Aktual24
Compania daneză Novo Nordisk a obținut aprobarea Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA pentru versiunea sub formă de pastilă a medicamentului său blockbuster pentru obezitate, Wegovy (semaglutid oral), marcând un moment crucial în competiția cu rivalul Eli Lilly. Novo va începe vânzarea pastilei – prima din clasa GLP-1 aprobată oral pentru obezitate – […]
08:40
„Magia Crăciunului”: În parcările de la zona de frontieră cu Ungaria au apărut ca prin farmec grămezi de gunoaie, aruncate de românii care se întorc acasă de Sărbători # Aktual24
Întoarcerea masivă a românilor din străinătate pentru sărbătorile de iarnă a adus, pe lângă bucuria revederii, un fenomen regretabil: cantități impresionante de deșeuri abandonate în parcări și pe marginea drumurilor, mai ales în zona de frontieră cu Ungaria. Pe autostrada A1 și pe DN7, între Nădlac și Arad, gunoaiele purtate de vânt acoperă câmpurile sau […]
08:20
Un amplu model matematic relevă că vaccinarea băieților împotriva virusului HPV ar putea elimina cancerul de col uterin # Aktual24
Un nou studiu matematic sugerează că vaccinarea băieților împotriva virusului papiloma uman (HPV) ar putea accelera eliminarea cancerului de col uterin și a altor cancere asociate, salvând mii de vieți anual. Potrivit Science Alert, cercetători de la Universitatea din Maryland, conduși de matematicianul Abba Gumel, au dezvoltat un model care arată că, în țări precum […]
08:10
Ruptură profundă în administrația Trump: emisarul special Witkoff și secretarul de Stat Rubio au viziuni total opuse privind sfârșitul războiului din Ucraina # Aktual24
O ruptură profundă există între emisarul special al președintelui american Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio în privința modului de a pune capăt războiului din Ucraina. NBC News, citând mai mulți oficiali americani și europeni actuali și foști, anonimi, relatează că „există o ruptură de lungă durată între reprezentantul special al președintelui SUA […]
07:50
Jurnalista Emilia Șercan îl desființează pe principalul favorit la postul de ministru al Educației, Marilen Pirtea, acuzându-l de multiple plagiate # Aktual24
Jurnalista de investigație Emilia Șercan a reacționat luni seară, 22 decembrie 2025, pe Facebook, la zvonurile potrivit cărora rectorul Universității de Vest din Timișoara (UVT), Marilen Pirtea, ar fi principalul candidat pentru funcția de ministru al Educației, după demisia lui Daniel David. „Eu nu cred că Marilen Pirtea este, într-adevăr, opţiunea premierului Ilie Bolojan pentru […]
07:40
Dictatorul Kim Jong Un și fiica sa au inaugurat o stațiune montană de lux în Coreea de Nord # Aktual24
Liderul nord-coreean Kim Jong Un, însoțit de fiica sa Ju Ae, a participat recent la inaugurarea unor noi facilități hoteliere luxoase în zona turistică Samjiyon, situată în nordul muntos al țării, lângă emblematicul Munte Paektu. Agenția oficială de știri KCNA a anunțat marți că noile hoteluri, printre care Ikkal și Milyong, au fost deschise oficial […]
Acum 24 ore
07:20
Un kenyan a fost condamnat la închisoare pe viață în SUA după ce a încercat să comită un atentat „în stilul 11 septembrie” # Aktual24
Un tribunal din New York a condamnat un cetățean kenyan la închisoare pe viață pentru tentativă de a comite un ”atac terorist în stilul 11 septembrie” în Statele Unite în numele grupării islamiste al-Shabaab, au anunțat luni autoritățile judiciare americane. Cholo Abdi Abdullah a fost găsit vinovat anul trecut pentru conspirație în vederea uciderii unor […]
07:10
Victimele miliardarului pedofil Jeffrey Epstein au denunțat publicarea doar parțială a dosarului acestuia de către Departamentul de Justiție # Aktual24
Victimele infractorului sexual Jeffrey Epstein au denunțat luni publicarea parțială de către Departamentul american de Justiție (DoJ) a anchetei privindu-l pe finanțistul decedat în închisoare, cunoscut pentru legăturile sale cu politicieni și vedete, inclusiv Donald Trump. Peste 15 victime s-au plâns într-un comunicat publicat pe X că doar o ”parte” a documentelor a fost făcută […]
05:40
Extremiștii ”suveraniști” decid azi dacă dau startul suspendării lui Nicușor Dan: ”Ingerinţă directă într-un organ constituţional independent”. Ei vor să li se alăture și PSD # Aktual24
Parlamentarii suveranişti ar urma să decidă marţi dacă au semnăturile necesare pentru iniţierea procedurii de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan. Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu a declarat că toţi parlamentarii suveranişti se vor întâlni marţi pentru a vedea pe câte semnături se pot baza pentru acest demers. Avrămescu a fost întrebat dacă AUR susţine […]
22 decembrie 2025
23:50
Trump urmează să anunțe o nouă clasă de navă de luptă pe care s-a gândit să o numească „clasa Trump” # Aktual24
Președintele american Donald Trump urmează să anunțe, luni, un nou tip de navă de luptă, pe care s-a gândit să o numească „clasa Trump”, a declarat o persoană familiarizată cu subiectul, în timp ce lucrează la modernizarea flotei navale americane, pe care a descris-o anterior ca fiind neatractivă și ruginită. Președintele urmează să facă anunțul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.