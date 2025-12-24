Spotify confirmă furtul a 86 de milioane de melodii
Profit.ro, 24 decembrie 2025 08:50
La câteva zile după ce hackerii au anunțat că au învins măsurile de protecție ale platformei și au dobândit acces la muzica găzduită, Spotify confirmă incidentul și anunță măsuri noi de securitate.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
09:20
Acțiunile Novo Nordisk au înregistrat o creștere semnificativă, după ce compania daneză a devenit primul producător farmaceutic care obține aprobarea FDA pentru o pastilă GLP-1 destinată pierderii în greutate.
09:20
Ciprian Ciucu a semnat un contract de finanțare de aproape 30 de milioane de euro cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru consolidarea a șase clădiri din perioada interbelică.
Acum 15 minute
09:10
Vinul zilei: un asamblaj roșu clasic și elegant, obținut din Pinot Noir, Cabernet Sauvignon și Merlot, un vin cu arome principale de fructe roșii, savuros alături brânzeturi fine și preparate din carne # Profit.ro
Navicella Roșu 2020 este un vin cu personalitate, care aduce laolaltă tradiția locului și eleganța soiurilor clasice.
Acum 30 minute
09:00
Forțată de noua legislație pentru piețe digitale, Apple va deschide accesul dezvoltatorilor terți de accesorii la două funcții pe care, până acum, le puteau folosi doar accesoriile companiei.
Acum o oră
08:50
La câteva zile după ce hackerii au anunțat că au învins măsurile de protecție ale platformei și au dobândit acces la muzica găzduită, Spotify confirmă incidentul și anunță măsuri noi de securitate.
Acum 2 ore
08:20
Audi e-tron și Q4 e-tron sunt gândite ca electrice premium, iar capitolul confort termic este unul dintre argumentele lor principale.
08:10
Rețea de piste pentru biciclete lungă de 115 km într-un sector din București. Proiect de aproape 200 milioane lei # Profit.ro
Primăria Sectorului 3 vrea să construiască o rețea de piste pentru biciclete, cu o lungime de aproximativ 115 km, proiectul fiind estimat la 195 milioane lei, fără TVA, relevă datele Profit.ro.
08:00
VIDEO Cei mai buni bani investiți. Vlad Mihălăchioiu, Romanian Business Club: Dacă aș face acum un business de la zero, primul lucru ar fi să plătesc un consultant care să știe foarte bine domeniul - Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
De la networking ca strategie de creștere la scalarea prin AI, Vlad Mihălăchioiu, fondatorul Romanian Business Club și N Space, explică de ce comunitățile de business, informația relevantă și adaptarea rapidă fac diferența între creștere și irelevanță în antreprenoriat.
07:50
În 22 decembrie, s-au împlinit 36 de ani de la căderea comunismului în România. O aniversare marcată cu o jenă vizibilă, fără fast, fără adevărată comemorare și, mai ales, fără liniștea morală pe care o aduce, de regulă, dreptatea. Nici pentru familiile celor care au pierdut pe cineva în acele zile nu există, nici astăzi, un sentiment de încheiere. Vinovații pentru manipularea, crimele și haosul de după 22 decembrie nu au fost pedepsiți. Cu „voia” marelui stăpân din Est, desigur.
07:40
GRAFIC România, a doua cea mai mare creștere a vânzărilor de autoturisme din Europa. Cota de piață a mașinilor electrice în Europa urcă din nou # Profit.ro
Piața auto din Europa a reușit o creștere, mică, în luna noiembrie, dar este departe de nivelurile dinainte de pandemie. A crescut în schimb cota de piață a mașinilor electrice, acest segment fiind pe un trend pozitiv care va continua și în 2026, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:40
Producătorul de căldură al Craiovei a intrat în insolvență cu pierderi cumulate de peste 1,5 miliarde lei. Idei de redresare: Bani de la ″terți″ și vânzări de active neesențiale # Profit.ro
Compania de stat Electrocentrale Craiova, controlată de Ministerul Energiei, producătorul de energie termică și electrică al municipiului doljean, cel care asigură agentul termic pentru sistemul centralizat de încălzire al capitalei Olteniei, dar și aburul tehnologic pentru platforma industrială Ford Otosan, a intrat în insolvență cu pierderi cumulate de peste 1,5 miliarde lei.
07:30
VIDEO MBA în străinătate. Ana Maria Costache, expert educație: Inteligența artificială rămâne pe locul întâi în preferințele tinerilor din România. Taxele au rămas nemodificate. Nu îți trebuie experiență! - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Piața educației internaționale rămâne atractivă pentru tinerii români, cu Olanda în continuare lider al preferințelor, costuri relativ stabile și un interes tot mai mare pentru programe de master și MBA. Universitățile europene își diversifică oferta, pun accent pe specializări cerute de piață și vin tot mai des în România pentru a recruta studenți.
Acum 4 ore
07:20
Garanta Asigurări, controlată de grupul german Signal, își va majora capitalul social cu 5 milioane de lei, de la 52,44 milioane de lei.
07:10
Compania germană de logistică Schnellecke, afacere de familie la a treia generație axată pe sectorul auto, industrie și bunuri de consum, a intrat pe piața românească, relevă date analizate de Profit.ro.
07:10
Prognozele ING în România pentru deficit, creștere economică, inflație și dobânzi. „Scena politică și socială rămâne mai dificil de prevăzut la intrarea în 2026” # Profit.ro
ING Bank anticipează în România o corecție importantă a deficitului bugetar în 2026, precum și o accelerare a creșterii economice, pe fondul investițiilor din fonduri europene, în timp inflația ar urma să scadă. Pe de altă parte, consumul va rămâne slab, cu o scădere a veniturilor reale, deși o recuperare este așteptată din a doua parte a anului.
06:20
Rezervări scumpe. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
01:40
Șeful armatei libiene - decedat în accident aviatic la scurt timp după decolarea de la Ankara VIDEO # Profit.ro
Șeful Statului Major al armatei libiene, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, a decedat într-un accident aviatic.
Acum 12 ore
00:20
EXCLUSIV Vânzare în România. Münzer explică ieșirea din compania locală de colectare a uleiului uzat # Profit.ro
Tranzacția prin care grupul austriac Münzer, cel mai mare producător de biodiesel pe piața de origine, a cedat business-ul din România, în care intrase în urmă cu 4 ani, unuia dintre partenerii locali, face parte din strategia de concentrare pe anumite piețe și pe activitățile principale.
00:20
ULTIMA ORĂ Primele prețuri pentru noua Dacia Spring de 100 CP și baterie LFP, care rivalizează cu modelele din China # Profit.ro
Dacia a deschis comenzile pentru noul Spring actualizat, care vine cu motoare mai puternice și o baterie complet nouă, dar și cu o serie de setări îmbunătățite.
00:20
EXCLUSIV FOTO Cadou special de la Bolojan. Înainte de Crăciun, a dat fiecărui ministru un ”babka” de la Oradea # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut cadou fiecărui ministru, în ședința de guvern de dinaintea Crăciunului, un cozonac special, inspirat din cel evreiesc, cunoscut sub denumirea ”babka”, și produs la Oradea, unde șeful Executivului a fost primar, conform informațiilor Profit.ro.
00:10
EXCLUSIV VIDEO Premieră în România - Prima linie de metrou cu panouri de protecție anti-suicid # Profit.ro
Peroanele viitoarelor stații aferente tronsonului dintre Gara de Nord și Gara Progresul, al magistralei M4 de metrou, vor fi dotate cu panouri de protecție anti-suicid, transmite Metrorex pentru Profit.ro. Extinderea magistralei de metrou M4, cu 14 noi stații între Gara de Nord și Gara Progresul, este cea mai mare investiție publică derulată în acest moment în România la nivel local.
00:00
REACȚIA Hilton după incidentul din România. Tavan prăbușit la piscina interioară - Explicațiile managerului: Incidente nefericite, supuse hazardului # Profit.ro
Managerul hotelului Hilton Sibiu reacționează după ce tavanul de la piscina interioară s-a prăbușit.
23 decembrie 2025
23:50
REACȚIA Hilton după incidentul din România. Tavan prăbușit la piscina interioară - Explicațiile managerului # Profit.ro
Managerul hotelului Hilton Sibiu reacționează după ce tavanul de la piscina interioară s-a prăbușit.
23:30
DECIZIE ULTIMA ORĂ Guvernul va finanța doar cu 80% investițiile Programului ”Anghel Saligny” pentru Capitală, municipii reședință de județ și consilii județene # Profit.ro
Obiectivele de investiții din Programul ”Anghel Saligny” care au ca beneficiari consiliile județene, sectoarele Capitalei sau municipiile reședință de județ vor fi finanțate anul viitor de la buget în proporție de 80%, cu o co-finanțare locală în cuantum de 20%, a stabilit Guvernul.
23:30
Start la o nouă linie de metrou. Bolojan dă undă verde pentru începerea noii linii de metrou Gara de Nord – Gara Progresul # Profit.ro
Executivul a aprobat amplasamentul lucrărilor de extindere a Magistralei 4 de metrou, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, precum și exproprierea imobilelor aflate pe coridorul de expropriere al acestei lucrări.
23:20
Subvenția alocată partidelor politice va fi tăiată cu 10% anul următor, comparativ cu nivelul din acest an, a decis Guvernul prin ordonanță de urgență.
23:10
Guvernul a adoptat ordonanța "trenuleț" - modificări la impozitarea microîntreprinderilor, schimbări la e-Factură și decontul de TVA, reducere la IMCA # Profit.ro
Guvernul a adoptat ordonanța cu măsuri necesare pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, printre care modificarea regimului microîntreprinderilor, schimbări la e-Factură și decontul de TVA, reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri, reducerea unor cheltuieli bugetare și combaterea evaziunii cu produse accizabile.
23:00
DECIZIE ULTIMA ORĂ Bani de la Guvern pentru factura la energie. Guvernul a decis ca ajutorul de 50 lei pe lună pentru facturile la energie să fie acordat întreg anul viitor # Profit.ro
Guvernul a decis ca sprijinul de 50 de lei pe lună acordat de stat consumatorilor casnici de energie electrică afectați de sărăcie energetică, să fie acordat pe parcursul întregului an viitor. În lipsa deciziei, sprijinul de 50 de lei pe lună ar fi expirat după iarna aceasta.
22:40
Operatorul român de telecomunicații Digi confirmă că a lansat în Spania un val de angajări, ofertând peste 430 de locuri de muncă pe diferite poziții tehnice, comerciale și de management.
22:20
Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, de la 1 ianuarie 2026.
22:20
ULTIMA ORĂ Nazare: Deficitul pentru primele 11 luni este 6,4% din PIB, față de 7,1% anul trecut. Primele consultări pe proiectul de buget pe 2026 vor fi în ianuarie, cu o țintă între 6% și 6,5% # Profit.ro
Deficitul bugetar pentru primele 11 luni din acest an s-a situat la 6,4%, 121 miliarde lei, comparativ cu 7,1%, 125 miliarde lei, în primele 11 luni din 2024, a anunțat astăzi, în conferință de presă, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Referitor la bugetul pe anul următor, Nazare a afirmat că primele consultări vor începe în ianuarie, urmând ca ținta de deficit să fie anunțată la momentul respectiv, dar cu încadrare în intervalul 6-6,5% și cu respectarea angajamentelor convenite cu Comisia Europeană.
22:10
DECIZIE ULTIMA ORĂ Taxa pe stâlp - eliminată abia din 2027, IMCA se reduce la 0,5% și se elimină tot din 2027, impozitul pe cifra de afaceri din petrol și gaze va fi achitat de companii și anul următor # Profit.ro
Impozitul pe construcții (taxa pe stâlp) se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol și gaze, a decis astăzi Guvernul. Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) a fost redus la 0,5% și va fi eliminat din 2027, prevede ordonanța de urgență adoptată de executiv.
22:10
DECIZIE ULTIMA ORĂ România a schimbat graficul de închidere a termocentralelor pe cărbune # Profit.ro
Guvernul a modificat, prin ordonanță de urgență, legislația decarbonării producției de energie a României, după negocierile cu Comisia Europeană privind amânarea închiderii unor termocentrale pe cărbune.
21:50
DECIZIE ULTIMA ORĂ Bani din privatizare puși la loc. Guvernul ajută Ministerul Energiei cu sute de milioane de lei să pună la loc banii încasați din privatizări folosiți la subvenționarea Complexului Energetic Oltenia # Profit.ro
Guvernul a hotărât suplimentarea bugetului Ministerului Energiei cu peste 473 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Executivului, pentru ca, la rândul său, instituția să aibă suficienți bani pentru a pune la loc suma luată acum 3 ani din încasările din privatizare ale statului român pentru subvenționarea Complexului Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din România.
21:40
DECIZIE ULTIMA ORĂ Guvernul a eliminat cota de 3% la microîntreprinderi. Facilitatea vine după ce în ultimii ani regimul micro a fost restricționat drastic # Profit.ro
Guvernul a decis, prin ordonanță de urgență, să elimine cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderi, astfel că de anul următor se va aplica o singură cotă de impozit pe venit, de 1%, a transmis pentru Profit.ro ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
21:30
DECIZIE ULTIMA ORĂ Bani în plus la Apărare pe final de an pentru arme, vehicule, infrastructură și IT&C # Profit.ro
Guvernul a hotărât în ședința de astăzi suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale (MApN) pe 2025 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Executivului.
21:20
DECIZIE ULTIMA ORĂ Guvernul revine: Serele și solariile fermierilor, din gospodării, nu vor fi impozitate. Alte clădiri agricole sunt scutite în continuare # Profit.ro
Guvernul a modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit.
21:20
DECIZIE ULTIMA ORĂ Bolojan reduce suma neimpozabilă pe care o pot primi salariații cu venit minim # Profit.ro
De la 1 iulie, odată cu majorare salariului minim la 4.325 lei, Guvernul va reduce de la 300 lei la 200 lei suma pe care angajații plătiți cu salariul minim o pot primi în plus de la angajator fiind scutiți de impozit pe venit.
21:10
DECIZIE Guvernul revine: Serele și solariile fermierilor, din gospodării, nu vor fi impozitate. Alte clădiri agricole sunt scutite în continuare # Profit.ro
Guvernul a modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit.
21:10
Barrier, unul dintre cei mai mari producători români de tâmplărie PVC și aluminiu, pune pe hold investițiile, argumentând prin contextul incertitudinilor care afectează mediul de afaceri și, implicit, piața de tâmplărie termoizolantă.
20:50
Pentru a-și consolida pregătirea militară împotriva amenințării Rusiei Finlanda urmează să crească limita de vârstă a rezerviștilor din armată de la 60 la 65 de ani în 2026.
Acum 24 ore
20:20
Bursa de la București cucerește un nou maxim. Tranzacție specială cu acțiuni Purcari GRAFIC # Profit.ro
Pe volume foarte bune, indicele BET, al celor mai importante acțiuni românești, a doborât o nouă valoare-record.
20:10
Cel mai greu Minister din România: 16 miniștri în 10 ani. Astăzi a fost operată o nouă schimbare, Irineu Darău preia Ministerul Economiei # Profit.ro
În ultimii zece ani, Ministerul Economiei a trecut prin 16 mandate distincte, potrivit succesiunii oficiale a miniștrilor care au condus instituția între 2014 și 2025, incluzând un mandat de interimat. E cel mai “frecventat” Minister din Guvern, următorul pe listă fiind cel al Sănătății, cu o rată de un ministru pe an.
20:00
„A fost șoc când mi-am văzut picioarele”. Ucrainenii sar granița în România pentru a scăpa de război # Profit.ro
Ucraina se confruntă astăzi cu o criză tot mai gravă de oameni.
20:00
Grupul francez Engie anunță că, în perioada sărbătorilor de iarnă, Centrele de relații cu clienții vor avea în România un program special de funcționare.
19:40
Constructorul român Dorinel Umbrărescu a venit la deschiderea circulației pe Autostrada Moldovei până la Adjud în mașină alături de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, prezentând o filmare în acest sens.
19:40
Un experiment realizat de Renault cu un concept-car a stabilit un nou record de consum pentru vehicule electrice. Mașina a parcurs 1000 de km în doar 10 ore.
19:20
Erste Group a primi undă verde de la autoritățile de resort pentru o achiziție majoră.
19:10
Compania de curierat Sameday, parte din grupul eMAG, și-a anunțat clienții că, începând cu 1 ianuarie 2026, în baza Legii 239/2025, va fi introdusă o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet, care îndeplinește următoarele condiții:
19:10
ULTIMA ORĂ Hidroelectrica se asociază cu un gigant francez pentru proiectul-mamut Tarnița, ce datează de pe vremea lui Ceaușescu # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, se asociază cu gigantul energetic francez EDF pentru a implementa proiectul centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița, ce datează de pe vremea lui Ceaușescu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.