Papa Leon al XIV-lea solicită un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit faptul că Rusia a respins cererea”

Lista mai mult decât discutabilă a războaielor pe care Donald Trump pretinde că le-a încheiat de la revenirea sa la Casa Albă ar putea fi în curând extinsă pentru a include un conflict interreligios în Nigeria. Trump a amenințat deja cu o intervenție directă dacă autoritățile nigeriene nu vor reuși să oprească violențele comise de grupurile jihadiste, ale căror victime sunt adesea creștini. Conflictul devine din ce în ce mai acut, fiind însoțit de impunerea legii sharia și de o criză umanitară. Numărul refugiaților se măsoară deja în milioane, iar numărul persoanelor care se confruntă cu foametea se ridică la zeci de milioane, scrie The Insider.