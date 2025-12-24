Trei PLECĂRI de la codașa din Superliga. Urmează alte trei despărțiri
Gândul, 24 decembrie 2025 10:10
Marius Burcă, președintele de la Metaloglobus, a declarat că trei jucători au plecat de la echipă, Achim, Milea și Ubbink, urmând alți trei să încheie acordurile. Echipa lui Teja are 11 puncte, după 21 de etape, și la reluarea campionatului va juca în ianuarie cu Rapid, FC Argeș și CFR Cluj. Trei plecări de la […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
10:20
Preparatul tradițional românesc de Crăciun cu origini romane. Delicatesa de sezon care a traversat mileniile, nelipsită la masa de sărbători # Gândul
Multe dintre preparatele care ajung de Crăciun pe mesele românilor au fost împrumutate și adaptate de-a lungul secolelor, însă unele au origini mult mai vechi decât te-ai fi gândit vreodată. Printre ele se numără și un preparat cu rădăcini antice, considerat delicatesă în anumite regiuni ale Imperiului Roman și descris în scrieri clasice, dar și legat […]
Acum 30 minute
10:10
Cum au ajuns bloggeri ruși pro-război să fie pedepsiți de Kremlin și etichetați drept „agenți străini”. Moscova vrea să limiteze influența „ultrapatrioților”, deși îl susțin cu frenezie pe Putin # Gândul
O serie de represalii împotriva unor bloggeri ruși pro-război pare să fie în concordanță cu logica neutralizării amenințărilor înainte ca acestea să devină prea grave. Dar o privire mai atentă dezvăluie, totuși, că fiecare caz a avut propria motivație clară. Bloggerii pro-război din Rusia cad din ce în ce mai mult sub presiunea represiunii statului, fiind […]
10:10
În emisiunea Marius Tucă Show de luni 22 decembrie, analistul politic Valentin Stan comentează în acest fragment o declarație a secretarului general NATO, criticând ideea că SUA sau NATO s-ar pregăti pentru război cu Rusia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a citat direct din strategie și a ironizat ignoranța celor care […]
10:10
Marius Burcă, președintele de la Metaloglobus, a declarat că trei jucători au plecat de la echipă, Achim, Milea și Ubbink, urmând alți trei să încheie acordurile. Echipa lui Teja are 11 puncte, după 21 de etape, și la reluarea campionatului va juca în ianuarie cu Rapid, FC Argeș și CFR Cluj. Trei plecări de la […]
10:10
Răzvan Pîrcălabu și-a adus aminte cu emoție de sărbătorile de iarnă petrecute în copilărie: „Se umplea ulița satului de copii” # Gândul
De fiecare dată când vorbește despre perioada copilăriei, mai ales a sărbătorilor de iarnă, lui Răzvan Pîrcălabu, președintele Federației Române de Lupte i se umezesc ochii de emoție. Răzvan Pîrcălabu a fost ales la începutul lui 2025, în unanimitate pentru un nou mandat, al patrulea, în funcția de președinte al Federației Române de Lupte, în […]
10:00
S-a stabilit: 11 echipe din Superliga de fotbal se vor pregăti în Antalya! Când reîncepe campionatul # Gândul
Rapid București, echipa antrenată de Costel Gâlcă, va efectua un stagiu de pregătire în Turcia, în perioada 3-12 ianuarie, în care va disputa două meciuri amicale, potrivit paginii de Facebook a clubului. Giuleșteniii se vor pregăti timp de 10 zile în Turcia, în stațiunea Belek, din Antalya, dipă ce anul trecut, sub comanda lui Marius […]
Acum o oră
09:50
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Data exactă în care vin ninsorile în București # Gândul
Meteorologii de la AccuWeather au actualizat prognoza meteo pentru finalul lunii decembrie 2025. Potrivit noilor estimări, Bucureștiul nu va avea parte de ninsori de Crăciun, însă vremea se schimbă radical chiar înainte de Revelion. Potrivit prognozei actualizate AccuWeather, vremea din Capitală rămâne închisă în următoarele ore, cu valori termice apropiate de normalul perioadei. Până mâine […]
09:50
Crăciun cu zăpadă la Alba Iulia. ANM a emis cod galben de ninsori pentru aceste regiuni din România # Gândul
Atenționarea ANM cu privire la schimbarea vremii începe să se vadă. La Alba Iulia a nins în noaptea de marți spre miercuri, 24 decembrie, iar Ajunul Crăciunului le-a adus transilvănenilor zăpadă din belșug. Din imaginile publicate pe Faceboook de pagina Meteoplus se vede cum utilajele de deszăpezire au fost scoase în oraș să curețe carosabilul. […]
09:50
Un nou posibil atentat cu bombă la Moscova. Doi polițiști și un suspect, uciși în urma unei explozii # Gândul
Doi ofițeri de poliție și o altă persoană au fost uciși într-o explozie din sudul Moscovei, potrivit Comitetului de Investigații Rus. Incidentul a avut loc în apropiere de zona unde Cei doi ofițeri de poliție rutieră au fost uciși în noaptea de marți spre miercuri într-o explozie care a avut loc în timp ce încercau […]
09:40
Ion Cristoiu: „Omul anului care a reușit să-și mențină nivelul de popularitate este Călin Georgescu” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre politicienii care au marcat anul 2025, cu focus pe ascensiunea premierului Ilie Bolojan, al cărui parcurs îl compară cu cel al fostului președinte Klaus Iohannis. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu vorbește […]
Acum 2 ore
09:10
Valentin Stan: Gabbard anunță că declarațiile europenilor încearcă să atragă Armata Americană în război direct cu Rusia # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat un material Reuters preluat în presa din România despre Rusia și Ucraina. El spune că informația este falsă și că intră în contradicție cu declarația șefei serviciilor secrete americane. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Ce spune Reuters și ce spune, […]
09:10
Unde lovește codul galben de ninsoare deja. Gândul prezintă zonele în care ninge abudent. Vești de ultimă oră de la ANM # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologică – cod galben -, valabilă în perioada 24 decembrie (ora 12:00) – 23 decembrie (ora 20:00). Potrivit meteorologilor, vor fi intensificări ale vântului, ninsori viscolite, se va depune strat de zăpadă și polei. Sunt vizate Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului. În intervalul menționat, vor […]
09:00
„Bună dimineața la Moș-Ajun!”. Tradiții autentice așa cum le trăiesc românii. Colinde, pițărăi și obiceiuri vechi păstrate din regiune în regiune # Gândul
Ajunul Crăciunului a fost și va rămâne una dintre cele mai vii sărbători din calendarul tradițional românesc, marcată de colinde, urături și ritualuri ale belșugului, diferite de la o regiune la alta. De la „Moș-Ajun” și pițărăi, până la steaua purtată din casă în casă și obiceiuri aproape dispărute precum „butucul de Crăciun”, fiecare zonă […]
09:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.399. Războiul din Ucraina. Trupele lui Zelenski s-au retras dintr-un oraș puternic asediat de ruși # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 24 decembrie 2025, în a 1.399-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Armata ucraineană anunță că s-a retras dintr-un oraș asediat de ruși. Este vorba despre Siversk, din estul țării. Totuși, înainte de plecarea lor, ucrainenii au spus că rușii au avut pierderi mari în timpul luptelor. […]
08:30
Presiunea fiscală lovește Rompetrol. Grupul ia în calcul oprirea rafinăriilor Petromidia și Vega din februarie. Petrobrazi, singura unitate activă # Gândul
Grupul Rompetrol ar putea suspenda temporar activitatea rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, începând din luna februarie, pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia, aflată încă la nivel de analiză, este pusă pe seama presiunii fiscale crescute și ar putea avea un impact devastator asupra pieței carburanților și securității energetice a României. Potrivit surselor […]
Acum 4 ore
08:20
Gigantul suedez Lindab se retrage din România. Ce se întâmplă cu fabrica și echipa de 100 de angajaţi # Gândul
Compania suedeză Lindab, unul dintre cei mai mari producători de acoperişuri, hale metalice şi sisteme de ventilaţie, se retrage din România. Întreaga afacere va fi preluată de antreprenorii slovaci Marián Kapusta Sr. şi Marián Kapusta Jr, scrie Ziarul Financiar. În tranzacție va fi inclusă fabrica de la Ştefăneştii de Jos, din judeţul Ilfov, împreună cu […]
07:40
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 809. Miniștri sirieni, primiți la Moscova de Vladimir Putin # Gândul
Miniștrii de Externe și ai Apărării din noul guvern sirian au fost primiți la Moscova de președintele rus Vladimir Putin, cu care au discutat despre cooperarea militară, a relatat agenția SANA. Șeful diplomației siriene, Asaad al-Shaibani, și ministrul Apărării, Murhaf Abu Qasra, au discutat cu Vladimir Putin „probleme politice, militare și economice de interes comun, […]
07:20
24 Decembrie, calendarul zilei: Ricky Martin împlinește 54 de ani. Lemmy Kilmister ar fi împlinit 80 de ani, Mircea Diaconu ar fi făcut 76 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 24 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ricky Martin este unul dintre cei mai influenți artiști latino din ultimele decenii. Născut pe 24 decembrie 1971, în San Juan, Puerto Rico, el a început să cânte de la o vârstă […]
Acum 6 ore
06:10
De ce să vizitezi Florența în perioada Crăciunului: De la Domul Santa Maria și muzeele de artă la cofetăriile și restaurantele cu meniuri toscane # Gândul
Florența este unul dintre destinațiile ideale pentru a petrece Crăciunul, fiind un oraș amplasat în Toscana, o regiune cu multe tradiții și o bucătărie culinară bogată. Din 8 decembrie, orașul este îmbrăcat ca de sărbătoare cu decorații și lumini de Crăciun, gata să se ia la întrecere cu Carnavalul Anual de la Veneția. Până la […]
06:10
Moșule, ce sărac ești! Marii câștigători din spatele austerității Crăciunului la români. Analist economic: „O cursă infernală după promoții” / „În 2026, supraviețuirea va fi cuvântul de ordine” # Gândul
Sunt scenarii sumbre pentru sărbătorile din acest an, unul aflat în zodia austerității bugetare. Inflația și taxele impuse de Guvernul Bolojan au făcut cheltuielile din buzunarul românilor să fie tot mai greu de suportat. Prețurile la produsele tradiționale pentru masa de Crăciun au crescut, astfel că românii sunt nevoiți să scoată mai mulți bani pentru […]
05:10
Povestea teribilă a copilei care a fost sugrumată după ce iubitul a vândut-o unui prădător sexual # Gândul
Un bărbat în vârstă de 27 de ani, din Galați, a fost arestat preventiv, marți, după ce procurorii DIICOT au probat că acesta și-a vândut iubita minoră unui prădător sexual, care a omorât-o cu sânge rece. Victima era o fată fără părinți, care devenise mamă la vârsta de 13 ani și care renunțase să mai […]
05:10
Top 7 cadouri de Crăciun perfecte pentru adolescenți. Ghid pentru a-ți surprinde copilul la 13 ani # Gândul
Îți oferim un adevărat ghid pentru a-ți surprinde fiul sau fiica de 13 ani cu cadouri de Crăciun. Debutul adolescenței este o perioadă complicată prin care am trecut cu toții. De la 12 la 16 ani, ne dezvoltăm personalitățile, iar gusturile noastre se pot schimba în doar câteva săptămâni. De aceea, pentru a alege cadourile […]
05:10
Scriitoarea Lavinia Betea, călător prin magia Crăciunului de odinioară: „Din seara Ajunului și până în dimineața Crăciunului, era noaptea cea lungă și miraculoasă din an. Cu trei deșteptări” # Gândul
Ce sentimente nobile ne încearcă cu fiecare Crăciun care vine! Ce senzație de frumos și de lumină. Ce bucurie să pui pe masă tot ce ai mai bun din cele bune și să-i aduni pe toți în jurul bradului. Să asculți colinde cu o tihnă nesfârșită, după ce zile întregi alergătura și goana după cumpărături, […]
Acum 12 ore
23:20
Traficul de droguri, lovit din nou în Pacificul de Est: SUA distruge două ambarcațiuni ale traficanților și suplimentează prezența militară în Caraibe # Gândul
În ultimele săptămâni, Statele Unite au intensificat Operațiunea Southern Spear împotriva vaselor care transportă droguri în Marea Caraibelor. Marina SUA a utilizat în special avioanele de atac AC-130 Ghostrider pentru a distruge ambarcațiunile traficanților de droguri. Recent, forțele americane au atacat două bărci de mare viteză și o ambarcațiune semi-submersibilă (a doua de acest tip […]
23:20
Surse Gândul spun că premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seara, ce se va întâmpla în perioada următoare, la nivelul Guvernului pe care îl conduce. Astfel, după demisia lui Daniel David, un nou ministru al Educației va fi numit abia la început de 2026. Pe 30 decembrie va fi ultima ședință de guvern din 2025. […]
23:10
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat creșterea punctului în ambulatoriu la 6,5 lei și înăsprirea controalelor la concediile medicale # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că punctul pentru serviciile din ambulatoriile de specialitate va crește de la 5 lei la 6,50 lei de la 1 ianuarie 2026, iar în 2028 va ajunge la 8 lei. Ministrul a mai anunțat că monitorizarea strictă a concediilor medicale a dus la recuperarea a 120 de milioane de lei […]
22:40
Ministrul Finanțelor anunță sprijin pentru autoritățile locale în 2026. Banii pe care îi pot primi # Gândul
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a vorbit, marți seara, după ședința de Guvern, despre ordonanța-Trenuleț, care vine cu mai multe schimbări pentru 2026. „Avem măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. Vorbim de o perspectivă pentru consumatorul vulnerabil, care se prelungește până la început. Ordonanța a fost adoptată în cursul acestui an, se va prelungi și pentru anul […]
22:30
Un avion care transporta o delegație militară de rang înalt din Libia s-a prăbușit în Turcia. Toți pasagerii de la bord au murit # Gândul
Un avion privat care transporta o delegație militară de rang înalt din Libia s-a prăbușit în apropierea capitalei Turciei. Avionul îl transporta pe Generalul-Colonel Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, Șeful Statului Major al Forțelor Armate Libiene, împreună cu o delegație formată din cinci membri. La bord se mai aflau doi piloți și un însoțitor de zbor. […]
22:20
Rusia este suspectată că dezvoltă o armă spațială pentru distrugerea sateliților Starlink ai lui Elon Musk. Ce spun experții militari # Gândul
Serviciile de informații din cadrul NATO avertizează că Rusia dezvoltă o nouă armă spațială concepută special pentru a neutraliza sateliții Starlink, operați de SpaceX, anunță Associated Press. Spre deosebire de rachetele anti-sateliți clasice, care distrug o singură țintă, noua armă a Rusiei este descrisă ca una zonală, capabilă să distrugă mai mulți sateliți pe o […]
22:10
Guvernul a adoptat ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor! # Gândul
Guvernul adoptă, marți, în ședința de guvern, Ordonanța de Urgență care reglementează un set de măsuri pentru elaborarea bugetului pe anul 2026. Cunoscută ca „Ordonanța Trenuleț”, OUG reglementează mai multe măsuri printre care valoarea salariului minim, termene pentru facturarea în E-Factura și… o serie de tăieri, printre care sumele forfetare ale parlamentarilor sau banii pentru […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment din 2025 – scoaterea la masa verde a lui Călin Georgescu” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre care au fost marile evenimente ale acestui an. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „L-au anulat înainte… Ia imaginează-ți dacă era asta prin, nu știu, 2000 și ceva. Doamne ferește! Era […]
22:00
SOS dorește în Polul suveranist și cheamă AUR și POT la discuții. Au fost propuse două date de întâlnire # Gândul
Partidul SOS vrea în Polul suveranist și cheamă AUR și POT la discuții. Astfel că, partidul Dianei Șoșoacă a indicat două date și locul unde ar putea să aibă loc întâlnirea. Reprezentanții grupurilor parlamentare PACE Întâi România și AUR au anunțat azi înființarea Polului suveranist. Mesajul SOS a fost trimis prin intermediul unui comunicat de […]
21:50
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj clar către președinta SOS România, Diana Șoșoacă și a somat-o să-și ceară scuze pentru jignirile aduse lui Călin Georgescu și susținătorilor acestuia, înainte de a exista orice discuție despre unitatea suveraniștilor. „Ca de la coleg la coleg, ca de la președinte de partid la președinte de partid, […]
21:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu, într-o retrospectivă a anului 2025, a vorbit despre cum se face presă în România, dar și despre parcursul unora dintre persoanele care au marcat politic anul ce aproape a trecut. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Trei sferturi din ceea ce […]
21:40
George Simion anunță proteste și „opoziție totală” față de Guvernul Bolojan: „Trebuie o reacție mult mai apăsată din partea românilor” # Gândul
Liderul AUR, George Simion, a declarat că partidul său de află într-o „opoziție totală” față de actuala guvernare și că va participa la proteste și anul viitor dacă românii decid să iasă în stradă. El a susținut că AUR este acuzat constant pentru situația din țară. „Noi suntem vinovații principali pentru orice. Nu suntem la […]
21:40
Paradă inedită în fața unui spital de copii din SUA. Sute de mașini de poliție și pompieri au defilat cu girofarul pornit pentru copii bolnavi # Gândul
O paradă cu peste 300 de vehicule de urgență și camioane decorate cu lumini de Crăciun a avut loc în fața Spitalului de Copii din Detroit, ca gest de solidaritate și sprijin pentru pacienții și personalul medical din spital. Evenimentul are loc anual pentru a aduce bucurie și alinare copiilor care își petrec sărbătorile în […]
21:40
Sunt vești bune pentru fermieri, acum, în prag de Crăciun. Anunțul a fost făcut chiar de ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Potrivit acestuia, serele și solariile fermierilor și din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate. În ședința de Guvern de marți seara a fost modificat Codul Fiscal, astfel încât clădirile care sunt folosite ca sere, solarii, […]
Acum 24 ore
21:10
Patrick André de Hillerin: Noul hit al Justiției române: Mi-e frică, mi-e frică să dorm singurică # Gândul
În urmă cu 12-13 ani, când începuse economia să-și mai revină din criză, descoperisem o nouă modă în sifonare banului public: din ce în ce mai multe unități militare cheltuiau sume frumoase din bugetul MApN pentru a plăti firme private de pază să le asigure securitatea. Da, citiți corect: eroii în devenire ai nației, militarii […]
21:00
Un stat canadian face demersuri pentru obținerea independenței. Provincia deține a 4-a cea mai mare rezervă de petrol din lume # Gândul
Autoritatea electorală a provinciei canadiene Alberta a aprobat oficial întrebarea pentru un posibil referendum privind separarea de Canada. În eventualitatea organizării unui referendum, canadienii sunt chemați la urne pentru a răspunde la întrebarea: „Sunteți de acord ca provincia Alberta să înceteze să mai facă parte din Canada pentru a deveni un stat independent?”. Mișcarea separatistă, […]
21:00
Purtătorul de cuvânt al PSD dă de pământ cu Ordonanța „Trenuleț” a lui Bolojan: „Are o componentă inacceptabilă” # Gândul
Alexandru Rafila critică dur proiectul Ordonanței „Trenuleț” și spune că acesta conține o prevedere „inacceptabilă”. Fostul ministru al Sănătății anunță că nu va susține ordonanța și că va depune un amendament în Parlament. Rafila arată că ordonanța amână cu un an creșterea valorii punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate. Măsura ar fi […]
20:40
Românii care riscă amenzi mari de Crăciun și de Revelion. Regula pe care trebuie să o respecte cu strictețe # Gândul
Românii petrecăreți trebuie să fie atenți în perioada Crăciunului și a Revelionului, întrucât riscă amenzi mari. Astfel, vor fi sancționați cei care nu respectă liniștea și deranjează vecinii de la bloc. Persoanele care locuiesc la bloc și vor să chefuiască peste măsură pot atrage sancțiuni aspre, aplicate de oamenii legii. Amenzile sunt de până la […]
20:20
Kaja Kallas i-a cerut lui Trump să își ia „mâinile” de pe Groenlanda. Donald Trump: Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională # Gândul
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, a reiterat, printr-o postare pe pagina de socializare X, sprijinul UE pentru suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei, în contextul noilor presiuni venite de la Washington. Declarația lu Kallas a fost făcută după decizia președintelui Donald Trump de a-l numi pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, în […]
20:20
Chestionarul care distruge protestele USR/ Rezist: 98% din magistrați resimt campania anti – Justiție. Vina pentru prescripție aparține Parlamentului. Doar 1 judecător din 2.000 crede că a fost eliminat abuziv din complet # Gândul
Iată chestionarul care distruge protestele USR/ Rezist: 98% din magistrați resimt campania anti – Justiție. Vina pentru prescripție aparține Parlamentului. Numai 1 judecător din 2.000 crede că a fost eliminat abuziv din complet. În urma filmului Recorder, ONG-urile au pornit proteste, în care unii dintre magistrați acuză presiuni. Alți magistrati spun însă că este o […]
20:20
Cum se vede de sus unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Turcia: lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana # Gândul
Cum se vede de sus unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Turcia. Este vorba despre lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana. Lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana, Turcia, este cunoscută prin structurile lor naturale nealterate și prin formele spectaculoase care apar la suprafața apei. Laguna Yumurtalık se întinde […]
20:00
(P) Salubrizare 5: Alegeri sustenabile pentru un mediu mai curat. „Fiecare mic gest contează” # Gândul
Compania Salubrizare Sector 5 promovează un stil de viață sustenabil, prin sfaturi menite să reducă impactul asupra mediului și să optimizeze colectarea și gestionarea deșeurilor. „Alege să îți îmbunătăţeşti stilul de viață printr-o alimentație mai responsabilă! Optează pentru fructe şi legume proaspete la vrac, renunţând la pungile de plastic care dăunează mediului. Îți recomandăm apa […]
19:20
Sondaj CSM: Judecătorii spun că există probleme reale în justiție, dar nu din cauza CSM sau a magistraților # Gândul
Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a publicat analiza preliminară a unui chestionar adresat judecătorilor, pentru a identifica problemele reale din sistemul judiciar. Alin Ene, membru al CSM, a realizat o analiză a rezultatelor sondajului. „Rezultatele principale: 98% dintre judecători au resimțit în ultimul an campanii publice împotriva justiției. Nu sunt percepții izolate, ci aproape unanime. […]
19:10
Momentul impactului. Imagini incredibile cu accidentul celui care a creat jocul Call of Duty. A murit pe loc # Gândul
Vince Zampella, cofondator al studiourilor Infinity Ward și Respawn Entertainment, a decedat la vârsta de 55 de ani în urma unui accident rutier produs în California. El conducea un Ferrari pe autostrada Angeles Crest Highway, din zona Los Angeles, când vehiculul a părăsit carosabilul, a lovit o piatră de pe marginea șoselei și a luat […]
19:00
(P) Infrastructură 5: Intervențiile de pe Calea Rahovei, în zona intersecției cu strada Zaharia Carcalechi, au fost finalizate # Gândul
Societatea Infrastructură 5 anunță că a finalizat lucrările de pe Calea Rahovei, în zona intersecției cu Strada Zaharia Carcalechi. „Echipa noastră a executat lucrări de resistematizare rutieră, menite să ajute la fluidizarea traficului rutier prin realizarea unei noi benzi de circulație. De asemenea, s-a intervenit pentru refacerea trotuarelor și reparații locale la nivelul carosabilului. Zona a […]
19:00
Guvernul adoptă ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor! # Gândul
Guvernul adoptă, marți, în ședința de guvern, Ordonanța de Urgență care reglementează un set de măsuri pentru elaborarea bugetului pe anul 2026. Cunoscută ca „Ordonanța Trenuleț”, OUG reglementează mai multe măsuri printre care valoarea salariului minim, termene pentru facturarea în E-Factura și… o serie de tăieri, printre care sumele forfetare ale parlamentarilor sau banii pentru […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.