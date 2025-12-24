Răzvan Pîrcălabu și-a adus aminte cu emoție de sărbătorile de iarnă petrecute în copilărie: „Se umplea ulița satului de copii”

05:10

Ce sentimente nobile ne încearcă cu fiecare Crăciun care vine! Ce senzație de frumos și de lumină. Ce bucurie să pui pe masă tot ce ai mai bun din cele bune și să-i aduni pe toți în jurul bradului. Să asculți colinde cu o tihnă nesfârșită, după ce zile întregi alergătura și goana după cumpărături, […]