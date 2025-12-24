Dulciurile devin un produs de lux. Tot mai multă ciocolată falsă în produsele de Crăciun
Newsweek.ro, 24 decembrie 2025 10:20
Deoarece cacao este scumpă și rară, mulți producători apelează la înlocuitori în acest an - ciocolat...
Acum 10 minute
10:50
Oamenii de știință, uimiți de o planetă bizară în formă de lămâie. Sfidează orice teorie sau explicație # Newsweek.ro
Oamenii de știință se confruntă cu un mister: o planetă bizară, în formă de lămâie, care sfidează or...
Acum 30 minute
10:40
Accident mortal în Ajunul Crăciunului, la Argeș. O femeie, care a luat mașina la ocazie a murit. 4 răniți # Newsweek.ro
O tragedie rutieră a avut loc în dimineața Ajunului de Crăciun, în localitatea Lunca Corbului, județ...
Acum o oră
10:20
Dulciurile devin un produs de lux. Tot mai multă ciocolată falsă în produsele de Crăciun # Newsweek.ro
Deoarece cacao este scumpă și rară, mulți producători apelează la înlocuitori în acest an - ciocolat...
10:10
Aparatul aparent inofensiv din bucătărie care poate provoca incendii iarna, dacă rămâne în priză # Newsweek.ro
În sezonul rece, consumul crescut de energie electrică pune o presiune suplimentară pe instalațiile ...
Acum 2 ore
09:50
Cele mai frumoase mesaje de Crăciun 2025. Idei de urări scurte de trimis rapid pe WhatsApp # Newsweek.ro
Ajunul Crăciunului este momentul perfect pentru a transmite gânduri bune și emoții sincere celor dra...
09:30
Tragedie aviatică în Turcia. Avionul care îl transporta pe șeful Armatei libiene s-a prăbușit # Newsweek.ro
Tragedie în Turcia. Avionul privat care îl transporta pe șeful Statului Major al armatei libiene s-a...
09:10
Gazul rusesc, din nou pe agenda Europei? Dilema energetică a UE în eventualitatea păcii în Ucraina # Newsweek.ro
Un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina ar putea reaprinde una dintre cele mai sensibile dez...
Acum 4 ore
08:50
Inspectoratul General al Poliției Române avertizează că, miercuri dimineață, circulația rutieră se d...
08:40
Bugetul MApN pe 2025, suplimentat cu 1.600.000.000 de lei pentru modernizarea și înzestrarea Armatei României # Newsweek.ro
Guvernul României a aprobat, în ședința de marți seara, două hotărâri prin care bugetul Ministerul A...
08:20
Eroare corectată de Guvern în HG 1101/2025. Fondurile pentru concedii medicale pot fi folosite integral # Newsweek.ro
Guvernul României a adoptat marți seara o hotărâre prin care corectează o eroare materială din HG nr...
08:10
Tragedia din Rahova s-a repetat în SUA. Cel puțin doi morți, după o explozie puternică la un azil de bătrâni # Newsweek.ro
Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva sunt date dispărute după o explozie put...
07:50
Turcia și Franța își fac portavioane pentru a se impune în Mediterana și Marea Neagră. Care e mai tare? # Newsweek.ro
Turcia și Franța își construiesc portavioane noi pentru a-și impune autoritatea în apele disputate. ...
07:40
Ți-au „bombardat” porumbeii mașina? Când și cum cureți găinațul de păsări ca să nu facă „gaură” în vopsea? # Newsweek.ro
Excrementele de păsări sunt extrem de dăunătoare pentru vopsea. Prin urmare, dacă ți-au „bombardat” ...
07:20
Horoscop 25 decembrie. Luna în Pești îi face sensibili pe Vărsători. Racii, surprinși de partener # Newsweek.ro
Horoscop 25 decembrie. Luna în Pești îi face sensibili pe Vărsători. Racii, surprinși de partener. T...
07:10
Un pensionar obține creșterea pensiei de Crăciun, dovedind că a lucrat în condiții speciale. Ce meserie a avut # Newsweek.ro
Un pensionar și-a făcut cel mai frumos cadou de Crăciun. El a reușit să își crească pensia în instan...
Acum 12 ore
22:40
Şedinţa Guvernului Bolojan a fost amânată şi reluată. Bolojan a discutat cu miniştrii Ordonanţa Trenuleţ # Newsweek.ro
Şedinţa Guvernului Bolojan a fost amânată, apoi reluată. Existau nemulţumiri la capitolul Sănătate. ...
22:30
30.000.000 € costă consolidarea clădirilor istorice cu risc seismic pe care o va gestiona Primăria Capitalei # Newsweek.ro
30.000.000 € costă consolidarea a şase clădiri istorice cu risc seismic, pe care o va gestiona Primă...
Acum 24 ore
21:40
Gazprom negociază cu MOL vânzarea rafinăriei NIS din Serbia. Ungurii vor să cumpere şi Lukoil România # Newsweek.ro
Gazprom negociază cu MOL vânzarea participaţiei sale la rafinăria NIS, din Serbia. Ungurii de la MOL...
21:20
Un atac rusesc asupra sitului fostei centrale nucleare de la Cernobîl ar putea să distrugă sarcofagu...
21:10
Preşedintele Donald Trump a zburat cu avionul privat al infractorului sexual condamnat Jeffrey Epste...
20:40
Gabriel Resources este executată silit de ANAF. Are datorii uriaşe, de peste 10 milioane de euro # Newsweek.ro
Gabriel Resources este executată silit de ANAF. Fiscul Român acţionează pentru că firma are datorii ...
20:20
Ucraina pregătește alegeri sub Legea Marțială, cum cer Putin și Trump. Comisia Electorală a reluat activitatea # Newsweek.ro
Comisia Electorală Centrală a Ucrainei a reluat funcționarea Registrului de Stat al Alegătorilor pen...
20:10
Peștele rusesc ar putea să ți se strecoare pe masa de Crăciun. Cum este posibil aşa ceva? # Newsweek.ro
Peștele rusesc ar putea să ți se strecoare totuşi, pe masa de Crăciun, în pofida embargoului. Cum es...
19:50
Gabriel Biriş: România începe să arunce "bolovanii" căraţi ani în şir. Ce schimbă Ordonanţa Trenuleţ # Newsweek.ro
Avocatul fiscalist Gabriel Biriş spune, comentând conţinutul Ordonanţei Trenuleţ de anul acesta, că ...
19:40
De ce au aurul și argintul un preț record? De ce se scumpește cuprul și legătura cu Inteligența artificială # Newsweek.ro
Creșterea aurului și argintului a survenit pe fondul pariurilor traderilor pe noi reduceri ale ratei...
19:20
Salata boeuf este nelipsită de pe mesele de sărbătoare din România, iar bunicii știau exact cum să-i...
19:10
Taxele pe proprietate cresc cu 70%. Cum este la alţii? România, aproape cel mai sărac stat UE # Newsweek.ro
De la 1 ianuarie, taxele pe proprietate vor creşte cu 70%. Cum este în celelalte state ale UE? Român...
18:50
Ședință la Palatul Victoria. Guvernul adoptă Ordonanța Trenuleț cu 2 zile înainte de Crăciun. Măsurile fiscale # Newsweek.ro
Guvernul adoptă marți seara Ordonanța de Urgență cu măsurile fiscale pentru anul 2026, cunoscută ca ...
18:50
VIDEO Piloții ucraineni de F-16, antrenați și în România, au doborât rachetele Kinzhal ale Rusiei # Newsweek.ro
Aproape toate rachetele de croazieră din timpul atacului Rusiei din noaptea de 22-23 decembrie au fo...
18:40
Care este cea mai bună băutură pentru imunitate pe timp de iarnă. Este un antiviral mai puternic decât ceaiul # Newsweek.ro
Pe timp de iarnă, imunitatea are nevoie de un boost real. Există băuturi cu efect antiviral mult mai...
18:20
Horoscop 2026 Aceste 3 zodii dau lovitura în carieră și în bani. „Vor fi poleite cu aur” # Newsweek.ro
Anul nou 2026 se va dovedi excelent pentru trei semne zodiacale în ceea ce privește cariera și aface...
18:00
Ryanair a fost amendată cu peste 255 de milioane de euro în Italia pentru strategie abuzivă # Newsweek.ro
Compania aeriană low-cost Ryanair a fost amendată cu peste 255 de milioane de euro de către Autorita...
17:50
Angajată a unei săli de jocuri din Argeș, cercetată după ce ar fi dat cheia ruletei pentru unii clienți # Newsweek.ro
O angajată de 26 de ani a unei săli de jocuri de noroc din Argeș este cercetată pentru delapidare, d...
17:40
Impozite de până la cinci ori mai mari pentru clădirile nereabilitate: 143 de imobile vechi din Brașov # Newsweek.ro
La Brașov, proprietarii clădirilor vechi, care nu se ocupă de reabilitarea fațadelor, vor fi obligaț...
17:20
Un bărbat deghizat în livrator de mâncare a fost arestat preventiv după ce a furat un seif cu 40.000 de euro # Newsweek.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, la începutul lunii noiembrie, s-a deghizat în livrator d...
17:10
Calculator online de alcoolemie. Un „păhărel” de Sărbători la volan? Nu! Și la 0,2 la mie apar probleme! # Newsweek.ro
Mergi în vizită sau la o petrecere de Sărbători și ești tentat să ciocnești un „păhărel”. Fă-o, dar ...
16:50
Susținător al lui Georgescu, condamnat pentru agresiunea asupra unui jandarm la mitingul ‘Turul 2 Înapoi’ # Newsweek.ro
Un susținător al lui Călin Georgescu a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru ...
16:30
Albinele și viespile joacă roluri importante în natură, polenizând plantele și controlând dăunătorii...
16:20
Amenzi de peste 230.000 lei la târgurile de Crăciun. ANPC a descoperit nereguli semnificative # Newsweek.ro
Amenzi de peste 230.000 lei la târgurile de Crăciun. Comisarii ANPC au verificat peste 80 de comerci...
16:10
Comisia Europeană a anunțat norme mai stricte privind siguranța jucăriilor, menite să protejeze copi...
16:00
Turiști răniți într-un hotel de 5 stele din Sibiu. A căzut tavanul peste piscină. A fost activat Planul Roșu # Newsweek.ro
A fost declanșat planul roșu de intervenție la Sibiu, după ce mai mulți turiști cazați la un hotel a...
15:50
Tone de deșeuri aruncate de "suveraniști" în parcările de la graniță: „Afară sigur n-au curaj să facă aşa" # Newsweek.ro
Parcările de la intrarea în România au fost transformate, din nou, în adevărate gropi de gunoi. Româ...
15:50
18.000 de certificate de handicap false în județ? Acuzații fulminante ale ministrului Sănătății # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății spune că aproape jumătate dintre certificatele de handicap ar fi false.
15:40
Dosarul de trafic de droguri al fiului latifundiarului Ion Zapodeanu intră în noul an bine scuturat ...
15:40
Primarul pierde iar majoritatea în CL? Încă o săptămână de suspans până la adoptarea taxelor mărite cu 80% # Newsweek.ro
Consilierii locali au trecut ieri prin comisiile de specialitate mai multe amendamente, unele admise...
15:40
Cum va arăta noua navă de luptă a SUA? Va avea rachete hipersonice, dar și lasere și costă 15.000.000.000$ # Newsweek.ro
Navele de luptă din clasa Trump vor avea 128 de lansatoare pentru rachete de croazieră și antiaerien...
15:30
Motivul pentru care o mașină electrică a reușit să meargă 1.000 km, la viteze de autostradă, cu o baterie # Newsweek.ro
O mașină electrică a reușit să meargă 1.000 km, la viteze de autostradă, înregistrând o viteză medie...
15:20
Consiliul General al Municipiului București a aprobat modificările pentru 2026. Impozitele pe locuin...
15:00
Noii miniștri din Guvernul Bolojan - Radu Miruță (Apărare) și Irineu Darău (Economiei) depun jurămân...
14:50
Senatul a adoptat bugetul pentru anul 2026, de 279,9 milioane lei. Creștere moderată față de 2025 # Newsweek.ro
Senatul României a adoptat, marţi, bugetul pentru anul 2026, de 279,9 milioane lei, care prevede o c...
