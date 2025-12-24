Nume de copii inspirate de Crăciun. Cum poți să-ți botezi fetița sau băiețelul dacă se naște de sărbători
Newsweek.ro, 24 decembrie 2025 14:20
Pentru unii români, sărbătorile de iarnă vin cu daruri prețioase. Mulți copii vin pe lume în prajma ...
• • •
Acum 5 minute
15:00
Rusia anunță planuri ambițioase de explorare spațială: până în 2036, ar putea construi o centrală nu...
Acum 30 minute
14:40
Secretul liftingului făcut acasă. Netezește ridurile și stimulează colagenul fără proceduri complicate # Newsweek.ro
Un lifting eficient nu înseamnă neapărat proceduri costisitoare sau vizite la salon: câteva tehnici ...
Acum o oră
14:20
Nume de copii inspirate de Crăciun. Cum poți să-ți botezi fetița sau băiețelul dacă se naște de sărbători # Newsweek.ro
Pentru unii români, sărbătorile de iarnă vin cu daruri prețioase. Mulți copii vin pe lume în prajma ...
14:10
Pentru bunicii singuri, sărbătorile de iarnă pot părea mai liniștite sau chiar singuratice, dar aces...
14:10
Două persoane trimise în judecată pentru fraudă de aproape 1,5 milioane de lire din alocații britanice # Newsweek.ro
Două persoane au fost trimiste în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucu...
Acum 2 ore
14:00
Ce cadouri de Crăciun își doresc cei din Generația Z? Sunt riscante dar își doresc astfel de experiențe # Newsweek.ro
Tinerii din Generația Z nu vor cadouri de Crăciun tradiționale. Astfel că dacă te-ai gândit că ar fi...
13:50
Zelenski dezvăluie planul SUA pentru oprirea războiului din Ucraina. A fost trimis Moscovei pentru răspuns # Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit miercuri detaliile ultimului plan al Statelor ...
13:40
Prematurii ar putea fi crescuți în „uter artificial” în primele săptămâni vitale. Ce descoperire s-a făcut # Newsweek.ro
Naşterea prematură rămâne una dintre principalele cauze de deces neonatal la nivel mondial, iar copi...
13:10
Alertă de gripă: Ministerul Sănătății anunță intensificarea răspândirii virusurilor respiratorii. Ce recomandă # Newsweek.ro
Ministerul Sănătăţii anunţă miercuri că în această perioadă se înregistrează o intensitate crescută ...
Acum 4 ore
12:50
Ministrul Economiei: Companiile de stat vor funcționa pe baza performanței, cu criterii clare stabilite # Newsweek.ro
Companiile de stat trebuie să funcţioneze pe bază de performanţă de sus până jos, declară la RFI nou...
12:30
O încăierare violentă a izbucnit în Parlamentul turc, în weekend, între membri ai Partidului Justiți...
12:30
Ofensivă ucraineană în forță la Pokrovsk. Tancurile americane Abrams, în prima linie spulberă trupele ruse # Newsweek.ro
Forțele armate ale Ucrainei intră în ofensivă în apropierea orașului Pokrovsk cu tancurile americane...
12:10
Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, a făcut o declarație despr...
11:40
Bolojan strânge cureaua. Statul cheltuiește mai puțin decât în 2024. De ce a fost adoptată Ordonanța trenuleț # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan susține că măsurile adoptate prin așa-numita „Ordonanță trenuleț” asigură un ...
11:40
Butonul „A” din mașină: funcția ignorată care te ajută să economisești bani. Ce trebuie să știe șoferii # Newsweek.ro
Mulți șoferi opresc butonul cu „A” din frustrare, dar această funcție poate de fapt să economisească...
11:20
Sute de mii de amenzi pentru viteză radar din Austria ar putea fi invalide. Ce s-a întâmplat? Pe ce direcție? # Newsweek.ro
Zona de 80 km/h de pe A21 din Austria Inferioară ar fi putut fi marcată incorect – impactul asupra a...
11:10
Moș Crăciun pornește din Laponia cu sacul plin. Cum poate fi urmărit LIVE traseul său în Ajunul Crăciunului # Newsweek.ro
Cu ciorapii agățați la șemineu, fursecurile pregătite și bradul împodobit, milioane de copii din înt...
Acum 6 ore
10:50
Oamenii de știință, uimiți de o planetă bizară în formă de lămâie. Sfidează orice teorie sau explicație # Newsweek.ro
Oamenii de știință se confruntă cu un mister: o planetă bizară, în formă de lămâie, care sfidează or...
10:40
Accident mortal în Ajunul Crăciunului, la Argeș. O femeie, care a luat mașina la ocazie a murit. 4 răniți # Newsweek.ro
O tragedie rutieră a avut loc în dimineața Ajunului de Crăciun, în localitatea Lunca Corbului, județ...
10:20
Dulciurile devin un produs de lux. Tot mai multă ciocolată falsă în produsele de Crăciun # Newsweek.ro
Deoarece cacao este scumpă și rară, mulți producători apelează la înlocuitori în acest an - ciocolat...
10:10
Aparatul aparent inofensiv din bucătărie care poate provoca incendii iarna, dacă rămâne în priză # Newsweek.ro
În sezonul rece, consumul crescut de energie electrică pune o presiune suplimentară pe instalațiile ...
09:50
Cele mai frumoase mesaje de Crăciun 2025. Idei de urări scurte de trimis rapid pe WhatsApp # Newsweek.ro
Ajunul Crăciunului este momentul perfect pentru a transmite gânduri bune și emoții sincere celor dra...
09:30
Tragedie aviatică în Turcia. Avionul care îl transporta pe șeful Armatei libiene s-a prăbușit # Newsweek.ro
Tragedie în Turcia. Avionul privat care îl transporta pe șeful Statului Major al armatei libiene s-a...
09:10
Gazul rusesc, din nou pe agenda Europei? Dilema energetică a UE în eventualitatea păcii în Ucraina # Newsweek.ro
Un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina ar putea reaprinde una dintre cele mai sensibile dez...
Acum 8 ore
08:50
Inspectoratul General al Poliției Române avertizează că, miercuri dimineață, circulația rutieră se d...
08:40
Bugetul MApN pe 2025, suplimentat cu 1.600.000.000 de lei pentru modernizarea și înzestrarea Armatei României # Newsweek.ro
Guvernul României a aprobat, în ședința de marți seara, două hotărâri prin care bugetul Ministerul A...
08:20
Eroare corectată de Guvern în HG 1101/2025. Fondurile pentru concedii medicale pot fi folosite integral # Newsweek.ro
Guvernul României a adoptat marți seara o hotărâre prin care corectează o eroare materială din HG nr...
08:10
Tragedia din Rahova s-a repetat în SUA. Cel puțin doi morți, după o explozie puternică la un azil de bătrâni # Newsweek.ro
Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva sunt date dispărute după o explozie put...
07:50
Turcia și Franța își fac portavioane pentru a se impune în Mediterana și Marea Neagră. Care e mai tare? # Newsweek.ro
Turcia și Franța își construiesc portavioane noi pentru a-și impune autoritatea în apele disputate. ...
07:40
Ți-au „bombardat” porumbeii mașina? Când și cum cureți găinațul de păsări ca să nu facă „gaură” în vopsea? # Newsweek.ro
Excrementele de păsări sunt extrem de dăunătoare pentru vopsea. Prin urmare, dacă ți-au „bombardat” ...
07:20
Horoscop 25 decembrie. Luna în Pești îi face sensibili pe Vărsători. Racii, surprinși de partener # Newsweek.ro
Horoscop 25 decembrie. Luna în Pești îi face sensibili pe Vărsători. Racii, surprinși de partener. T...
07:10
Un pensionar obține creșterea pensiei de Crăciun, dovedind că a lucrat în condiții speciale. Ce meserie a avut # Newsweek.ro
Un pensionar și-a făcut cel mai frumos cadou de Crăciun. El a reușit să își crească pensia în instan...
Acum 24 ore
22:40
Şedinţa Guvernului Bolojan a fost amânată şi reluată. Bolojan a discutat cu miniştrii Ordonanţa Trenuleţ # Newsweek.ro
Şedinţa Guvernului Bolojan a fost amânată, apoi reluată. Existau nemulţumiri la capitolul Sănătate. ...
22:30
30.000.000 € costă consolidarea clădirilor istorice cu risc seismic pe care o va gestiona Primăria Capitalei # Newsweek.ro
30.000.000 € costă consolidarea a şase clădiri istorice cu risc seismic, pe care o va gestiona Primă...
21:40
Gazprom negociază cu MOL vânzarea rafinăriei NIS din Serbia. Ungurii vor să cumpere şi Lukoil România # Newsweek.ro
Gazprom negociază cu MOL vânzarea participaţiei sale la rafinăria NIS, din Serbia. Ungurii de la MOL...
21:20
Un atac rusesc asupra sitului fostei centrale nucleare de la Cernobîl ar putea să distrugă sarcofagu...
21:10
Preşedintele Donald Trump a zburat cu avionul privat al infractorului sexual condamnat Jeffrey Epste...
20:40
Gabriel Resources este executată silit de ANAF. Are datorii uriaşe, de peste 10 milioane de euro # Newsweek.ro
Gabriel Resources este executată silit de ANAF. Fiscul Român acţionează pentru că firma are datorii ...
20:20
Ucraina pregătește alegeri sub Legea Marțială, cum cer Putin și Trump. Comisia Electorală a reluat activitatea # Newsweek.ro
Comisia Electorală Centrală a Ucrainei a reluat funcționarea Registrului de Stat al Alegătorilor pen...
20:10
Peștele rusesc ar putea să ți se strecoare pe masa de Crăciun. Cum este posibil aşa ceva? # Newsweek.ro
Peștele rusesc ar putea să ți se strecoare totuşi, pe masa de Crăciun, în pofida embargoului. Cum es...
19:50
Gabriel Biriş: România începe să arunce "bolovanii" căraţi ani în şir. Ce schimbă Ordonanţa Trenuleţ # Newsweek.ro
Avocatul fiscalist Gabriel Biriş spune, comentând conţinutul Ordonanţei Trenuleţ de anul acesta, că ...
19:40
De ce au aurul și argintul un preț record? De ce se scumpește cuprul și legătura cu Inteligența artificială # Newsweek.ro
Creșterea aurului și argintului a survenit pe fondul pariurilor traderilor pe noi reduceri ale ratei...
19:20
Salata boeuf este nelipsită de pe mesele de sărbătoare din România, iar bunicii știau exact cum să-i...
19:10
Taxele pe proprietate cresc cu 70%. Cum este la alţii? România, aproape cel mai sărac stat UE # Newsweek.ro
De la 1 ianuarie, taxele pe proprietate vor creşte cu 70%. Cum este în celelalte state ale UE? Român...
18:50
Ședință la Palatul Victoria. Guvernul adoptă Ordonanța Trenuleț cu 2 zile înainte de Crăciun. Măsurile fiscale # Newsweek.ro
Guvernul adoptă marți seara Ordonanța de Urgență cu măsurile fiscale pentru anul 2026, cunoscută ca ...
18:50
VIDEO Piloții ucraineni de F-16, antrenați și în România, au doborât rachetele Kinzhal ale Rusiei # Newsweek.ro
Aproape toate rachetele de croazieră din timpul atacului Rusiei din noaptea de 22-23 decembrie au fo...
18:40
Care este cea mai bună băutură pentru imunitate pe timp de iarnă. Este un antiviral mai puternic decât ceaiul # Newsweek.ro
Pe timp de iarnă, imunitatea are nevoie de un boost real. Există băuturi cu efect antiviral mult mai...
18:20
Horoscop 2026 Aceste 3 zodii dau lovitura în carieră și în bani. „Vor fi poleite cu aur” # Newsweek.ro
Anul nou 2026 se va dovedi excelent pentru trei semne zodiacale în ceea ce privește cariera și aface...
18:00
Ryanair a fost amendată cu peste 255 de milioane de euro în Italia pentru strategie abuzivă # Newsweek.ro
Compania aeriană low-cost Ryanair a fost amendată cu peste 255 de milioane de euro de către Autorita...
17:50
Angajată a unei săli de jocuri din Argeș, cercetată după ce ar fi dat cheia ruletei pentru unii clienți # Newsweek.ro
O angajată de 26 de ani a unei săli de jocuri de noroc din Argeș este cercetată pentru delapidare, d...
