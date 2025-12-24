Unde merită să emigrezi în 2026? Cinci țări cu salarii atractive pentru români

Newsweek.ro, 24 decembrie 2025 17:50

Mulți români se gândesc să plece din țară, anul viitor. Unii și-au găsit ceva locuri de muncă, alții...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
17:50
17:40
VIDEO Zelenski pune data Crăciunului 25 Decembrie, nu ca la ruși. Povestea celui mai popular colind ucrainean Newsweek.ro
„Adevăratul Crăciun a fost readus la data de 25 și același lucru ar trebui făcut și cu alte date”, a...
17:40
Escrocheria cu coletul de Crăciun. Ajunge la tine acasă dar nu l-ai comandat. Adevărul e sinistru și periculos Newsweek.ro
O escrocherie periculoasă circulă în perioada sărbătorilor. Oamenii primesc colete nesolicitate. Ade...
Acum o oră
17:20
De ce se pune fân sub masă în Ajunul Crăciunului? Strămoșii spuneau că atrage bogăția și prosperitatea în casă Newsweek.ro
În Ajunul Crăciunului, tradiția spune să punem fân sub masă. Strămoșii credeau că acest gest aduce b...
17:10
Horoscop ianuarie 2026 Cinci zodii care atrag bani fără efort încă din prima lună a lui 2026. Au mare noroc Newsweek.ro
Cinci semne zodiacale atrag bani fără efort în 2026, universul lucrând neobosit în favoarea lor pe t...
Acum 2 ore
16:50
BREAKING Directorul TAROM și-a dat demisia. Ce motiv a invocat Costin Iordache? Newsweek.ro
Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut de com...
16:50
BNR lansează o monedă de aur de 10 lei, temă: „Istoria aurului – Plăcuţele votive de la Germisara” Newsweek.ro
Banca Națională a României a lansat o monedă din aur cu valoarea nominală de 10 lei, dedicată temei ...
16:40
Viktor Orban avertizează: Europa ar putea fi împinsă spre război în 2026, forțele pro-conflict au avantaj Newsweek.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avertizat că Europa ar putea fi împinsă spre un război în 2026, ...
16:20
Custodele Coroanei, mesaj de Crăciun: Românii au arătat curaj și bun-simț în fața greutăților Newsweek.ro
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a transmis un mesaj de Crăciun în care a lăudat curajul...
16:10
Monede celtice de aur vechi de peste 2.000 de ani, descoperite într-o mlaștină din Elveția Newsweek.ro
Arheologi voluntari au descoperit două monede celtice rare de aur într-o mlaștină din Elveția, datân...
Acum 4 ore
15:50
O singură ștampilă l-a lăsat pe un pensionar fără pensie. Cum au dispărut 5 ani de muncă din evidențele ITM? Newsweek.ro
O singură ștampilă a fost suficientă pentru ca un pensionar să rămână fără pensia la care avea drept...
15:40
Platforma Informatică de Asigurări de Sănătate este realizată în proporție de 65%, anunță ministrul Sănătății Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, a anunțat că noua Platformă Informatică de Asigurări de Sănătate este realizată ...
15:20
Gripa face prima victimă în acest sezon. Cazurile aproape s-au dublat Newsweek.ro
Institutul Național de Sănătate Publică a confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon, ...
15:00
Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară pe Lună până în 2036 Newsweek.ro
Rusia anunță planuri ambițioase de explorare spațială: până în 2036, ar putea construi o centrală nu...
14:40
Secretul liftingului făcut acasă. Netezește ridurile și stimulează colagenul fără proceduri complicate Newsweek.ro
Un lifting eficient nu înseamnă neapărat proceduri costisitoare sau vizite la salon: câteva tehnici ...
14:20
Nume de copii inspirate de Crăciun. Cum poți să-ți botezi fetița sau băiețelul dacă se naște de sărbători Newsweek.ro
Pentru unii români, sărbătorile de iarnă vin cu daruri prețioase. Mulți copii vin pe lume în prajma ...
14:10
Viața la pensie - Cum pot avea bunicii singuri un Crăciun frumos? Newsweek.ro
Pentru bunicii singuri, sărbătorile de iarnă pot părea mai liniștite sau chiar singuratice, dar aces...
14:10
Două persoane trimise în judecată pentru fraudă de aproape 1,5 milioane de lire din alocații britanice Newsweek.ro
Două persoane au fost trimiste în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucu...
Acum 6 ore
14:00
Ce cadouri de Crăciun își doresc cei din Generația Z? Sunt riscante dar își doresc astfel de experiențe Newsweek.ro
Tinerii din Generația Z nu vor cadouri de Crăciun tradiționale. Astfel că dacă te-ai gândit că ar fi...
13:50
Zelenski dezvăluie planul SUA pentru oprirea războiului din Ucraina. A fost trimis Moscovei pentru răspuns Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit miercuri detaliile ultimului plan al Statelor ...
13:40
Prematurii ar putea fi crescuți în „uter artificial” în primele săptămâni vitale. Ce descoperire s-a făcut Newsweek.ro
Naşterea prematură rămâne una dintre principalele cauze de deces neonatal la nivel mondial, iar copi...
13:10
Alertă de gripă: Ministerul Sănătății anunță intensificarea răspândirii virusurilor respiratorii. Ce recomandă Newsweek.ro
Ministerul Sănătăţii anunţă miercuri că în această perioadă se înregistrează o intensitate crescută ...
12:50
Ministrul Economiei: Companiile de stat vor funcționa pe baza performanței, cu criterii clare stabilite Newsweek.ro
Companiile de stat trebuie să funcţioneze pe bază de performanţă de sus până jos, declară la RFI nou...
12:30
Încăierare violentă în Parlamentul Turciei între partidul de guvernământ și opoziție Newsweek.ro
O încăierare violentă a izbucnit în Parlamentul turc, în weekend, între membri ai Partidului Justiți...
12:30
Ofensivă ucraineană în forță la Pokrovsk. Tancurile americane Abrams, în prima linie spulberă trupele ruse Newsweek.ro
Forțele armate ale Ucrainei intră în ofensivă în apropierea orașului Pokrovsk cu tancurile americane...
12:10
Ce spune Ambasada SUA la București despre parteneriatul cu România Newsweek.ro
Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, a făcut o declarație despr...
Acum 8 ore
11:40
Bolojan strânge cureaua. Statul cheltuiește mai puțin decât în 2024. De ce a fost adoptată Ordonanța trenuleț Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan susține că măsurile adoptate prin așa-numita „Ordonanță trenuleț” asigură un ...
11:40
Butonul „A” din mașină: funcția ignorată care te ajută să economisești bani. Ce trebuie să știe șoferii Newsweek.ro
Mulți șoferi opresc butonul cu „A” din frustrare, dar această funcție poate de fapt să economisească...
11:20
Sute de mii de amenzi pentru viteză radar din Austria ar putea fi invalide. Ce s-a întâmplat? Pe ce direcție? Newsweek.ro
Zona de 80 km/h de pe A21 din Austria Inferioară ar fi putut fi marcată incorect – impactul asupra a...
11:10
Moș Crăciun pornește din Laponia cu sacul plin. Cum poate fi urmărit LIVE traseul său în Ajunul Crăciunului Newsweek.ro
Cu ciorapii agățați la șemineu, fursecurile pregătite și bradul împodobit, milioane de copii din înt...
10:50
Oamenii de știință, uimiți de o planetă bizară în formă de lămâie. Sfidează orice teorie sau explicație Newsweek.ro
Oamenii de știință se confruntă cu un mister: o planetă bizară, în formă de lămâie, care sfidează or...
10:40
Accident mortal în Ajunul Crăciunului, la Argeș. O femeie, care a luat mașina la ocazie a murit. 4 răniți Newsweek.ro
O tragedie rutieră a avut loc în dimineața Ajunului de Crăciun, în localitatea Lunca Corbului, județ...
10:20
Dulciurile devin un produs de lux. Tot mai multă ciocolată falsă în produsele de Crăciun Newsweek.ro
Deoarece cacao este scumpă și rară, mulți producători apelează la înlocuitori în acest an - ciocolat...
10:10
Aparatul aparent inofensiv din bucătărie care poate provoca incendii iarna, dacă rămâne în priză Newsweek.ro
În sezonul rece, consumul crescut de energie electrică pune o presiune suplimentară pe instalațiile ...
Acum 12 ore
09:50
Cele mai frumoase mesaje de Crăciun 2025. Idei de urări scurte de trimis rapid pe WhatsApp Newsweek.ro
Ajunul Crăciunului este momentul perfect pentru a transmite gânduri bune și emoții sincere celor dra...
09:30
Tragedie aviatică în Turcia. Avionul care îl transporta pe șeful Armatei libiene s-a prăbușit Newsweek.ro
Tragedie în Turcia. Avionul privat care îl transporta pe șeful Statului Major al armatei libiene s-a...
09:10
Gazul rusesc, din nou pe agenda Europei? Dilema energetică a UE în eventualitatea păcii în Ucraina Newsweek.ro
Un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina ar putea reaprinde una dintre cele mai sensibile dez...
08:50
Atenție șoferi! Ceață densă în cinci județe. În ce județe a început deja să ningă Newsweek.ro
Inspectoratul General al Poliției Române avertizează că, miercuri dimineață, circulația rutieră se d...
08:40
Bugetul MApN pe 2025, suplimentat cu 1.600.000.000 de lei pentru modernizarea și înzestrarea Armatei României Newsweek.ro
Guvernul României a aprobat, în ședința de marți seara, două hotărâri prin care bugetul Ministerul A...
08:20
Eroare corectată de Guvern în HG 1101/2025. Fondurile pentru concedii medicale pot fi folosite integral Newsweek.ro
Guvernul României a adoptat marți seara o hotărâre prin care corectează o eroare materială din HG nr...
08:10
Tragedia din Rahova s-a repetat în SUA. Cel puțin doi morți, după o explozie puternică la un azil de bătrâni Newsweek.ro
Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva sunt date dispărute după o explozie put...
07:50
Turcia și Franța își fac portavioane pentru a se impune în Mediterana și Marea Neagră. Care e mai tare? Newsweek.ro
Turcia și Franța își construiesc portavioane noi pentru a-și impune autoritatea în apele disputate. ...
07:40
Ți-au „bombardat” porumbeii mașina? Când și cum cureți găinațul de păsări ca să nu facă „gaură” în vopsea? Newsweek.ro
Excrementele de păsări sunt extrem de dăunătoare pentru vopsea. Prin urmare, dacă ți-au „bombardat” ...
07:20
Horoscop 25 decembrie. Luna în Pești îi face sensibili pe Vărsători. Racii, surprinși de partener Newsweek.ro
Horoscop 25 decembrie. Luna în Pești îi face sensibili pe Vărsători. Racii, surprinși de partener. T...
07:10
Un pensionar obține creșterea pensiei de Crăciun, dovedind că a lucrat în condiții speciale. Ce meserie a avut Newsweek.ro
Un pensionar și-a făcut cel mai frumos cadou de Crăciun. El a reușit să își crească pensia în instan...
Acum 24 ore
22:40
Şedinţa Guvernului Bolojan a fost amânată şi reluată. Bolojan a discutat cu miniştrii Ordonanţa Trenuleţ Newsweek.ro
Şedinţa Guvernului Bolojan a fost amânată, apoi reluată. Existau nemulţumiri la capitolul Sănătate. ...
22:30
30.000.000 € costă consolidarea clădirilor istorice cu risc seismic pe care o va gestiona Primăria Capitalei Newsweek.ro
30.000.000 € costă consolidarea a şase clădiri istorice cu risc seismic, pe care o va gestiona Primă...
21:40
Gazprom negociază cu MOL vânzarea rafinăriei NIS din Serbia. Ungurii vor să cumpere şi Lukoil România Newsweek.ro
Gazprom negociază cu MOL vânzarea participaţiei sale la rafinăria NIS, din Serbia. Ungurii de la MOL...
21:20
Un atac rusesc ar putea să distrugă sarcofagul de la Cernobîl în orice moment Newsweek.ro
Un atac rusesc asupra sitului fostei centrale nucleare de la Cernobîl ar putea să distrugă sarcofagu...
21:10
Preşedintele Donald Trump a zburat cu avionul privat al lui Jeffrey Epstein Newsweek.ro
Preşedintele Donald Trump a zburat cu avionul privat al infractorului sexual condamnat Jeffrey Epste...
