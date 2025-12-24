„Atunci nu mai erau probleme?” Nicolae Stanciu, replici acide pentru Lucescu și Boloni : „În privat îți zice ceva, iar în presă altceva”
Golazo.ro, 24 decembrie 2025 10:20
Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul celor de la Genoa, a vorbit despre situația sa și le-a oferit un răspuns lui Mircea Lucescu (80 de ani) și Ladislau Boloni (72 de ani), după ce aceștia l-au criticat.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
10:40
Dosar penal redeschis Războiul Mihai Rotaru - Adrian Mititelu continuă și în 2026: „Câștigăm 100% procesul pentru palmares” # Golazo.ro
Universitatea Craiova, club condus de acționarul majoritar Mihai Rotaru, a redeschis dosarul penal împotriva FCU Craiova, patronată de Adrian Mititelu, privind identitatea mărcii „Știința”.
Acum o oră
10:20
„Atunci nu mai erau probleme?” Nicolae Stanciu, replici acide pentru Lucescu și Boloni : „În privat îți zice ceva, iar în presă altceva” # Golazo.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul celor de la Genoa, a vorbit despre situația sa și le-a oferit un răspuns lui Mircea Lucescu (80 de ani) și Ladislau Boloni (72 de ani), după ce aceștia l-au criticat.
Acum 2 ore
09:50
„Galben” după câteva secunde Fotbalistul de la FCSB, avertizat imediat după ce a intrat pe teren » Debut cu stângul la Cupa Africii # Golazo.ro
Baba Alhassan (25 de ani), mijlocașul lui FCSB, a fost sancționat cu cartonaș galben la doar câteva secunde de la intrarea pe teren în meciul dintre Tunisia și Uganda, scor 3-1.
Acum 12 ore
23:50
Primele mutări la CSM București Două jucătoare de top au semnat: „Un pas foarte important” # Golazo.ro
Crina Pintea (35 de ani) și Emma Friis (26 de ani) și-au prelungit contractele cu CSM București.
23:20
Are 58 de ani, dar nu se retrage! Cel mai bătrân fotbalist din lume, aproape de un nou contract # Golazo.ro
Kazuyoshi Miura (58 de ani), cel mai în vârstă jucător în activitate, ar putea evolua încă un sezon.
22:50
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi # Golazo.ro
Dinamo București și Știința Miroslava au încheiat un parteneriat ce aduce avantaje pentru ambele cluburi.
22:40
Accident grav. Acuzații! Ce leziune a suferit cel mai scump jucător din Premier după atacul brutal al colegului lui Drăgușin # Golazo.ro
Alexander Isak a fost victima tacklingului lui Micky van de Ven la golul marcat de atacantul lui Liverpool la 2-1 cu Tottenham
22:30
Real Oviedo e istorie Horațiu Moldovan, negocieri avansate cu o formație din Serie B: „Se află în pole position pentru postul de titular” # Golazo.ro
Horațiu Moldovan (27 de ani) se va despărți în această iarnă de Real Oviedo.
22:10
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr” # Golazo.ro
Eric de Oliveira, cel mai bun marcator din istoria campionatului nostru, a povestit în podcastul TOP LEVEL cum a refuzat să se implice în traficul de droguri.
Acum 24 ore
21:40
Inter, salvarea lui Radu Drăgușin? Agentul fotbalistului, despre revenirea în Serie A: „Chivu vrea fundaș la vară, poate să mă sune” # Golazo.ro
Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul celor de la Inter, ar dori să transfere un fundaș central în vară.
21:20
Tragedie în Germania Un fost internațional a murit la doar 34 de ani după un accident cu telescaunul # Golazo.ro
Sebastian Hertner, fost internațional la grupele de U18 și U19 ale Germaniei, a murit la doar 34 de ani într-un accident de telescaun pe pârtia de schi din Muntenegru.
20:50
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!” # Golazo.ro
Ionuț Lupescu (56 de ani) a venit cu o veste mare pentru fanii lui Dinamo.
20:20
„A venit un alt Ongenda” Jucătorul care o face pe Botoșani să viseze la play-off: „Eu nu-l cunoșteam. Are o calitate aparte” # Golazo.ro
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a dezvăluit momentul care l-a ajutat pe Hervin Ongenda (30 de ani) să își îmbunătășească evoluțiile.
20:10
Andrea Mikloș a răbufnit Mesaj puternic pentru autorități a uneia dintre cele mai bune atlete din România: „Suntem lăsați în voia sorții” # Golazo.ro
Andrea Mikloș (26 de ani), semifinalistă la la proba de 400 de metri de la Campionatele Mondiale de la Tokyo, a transmis un mesaj puternic cu privire la slaba implicare a autorităților în susținerea sportivilor români.
20:00
„Chivu trebuie să găsească soluția” Presa din Italia a identificat marea problemă a Interului # Golazo.ro
Gazzetta dello Sport, cea mai importantă publicație de sport din Italia a găsit principala problemă din jocul lui Inter, formație antrenată de Cristi Chivu (45 de ani).
19:50
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important dezvăluie cum a fost contactat să trântească un meci decisiv # Golazo.ro
Eric de Oliveira, cel mai bun marcator din istoria campionatului nostru, a povestit în podcastul TOP LEVEL, cum a fost contactat pentru un blat și ce i s-a propus
19:20
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit # Golazo.ro
FCSB - RAPID 2-1. Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul căpitan al giuleștenilor, a comentat imaginile de la finalul partidei.
19:00
Aproape de tragedie VIDEO. Fotbalistul din Premier League era să-și rupă gâtul la bucuria de după gol # Golazo.ro
Patson Daka (27 de ani), atacantul celor de la Leicester și al naționalei Zambiei, a fost aproape de tragedie la Cupa Africii pe Națiuni.
18:50
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului # Golazo.ro
RD Congo - Benin 1-0. Yohan Roche (28 de ani), fundașul de la Petrolul, a greșit flagrant la golul marcat de congolezi.
18:40
Eric de Oliveira, la podcastul TOP LEVEL LIVE ACUM. Cel mai bun marcator străin din istoria campionatului, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, rasism, depresie și blaturi # Golazo.ro
Brazilianul Eric de Oliveira, invitat la podcastul TOP LEVEL, alături de Cătălin Țepelin și de Dan Udrea
18:20
Spectacol Total de Sărbători: Ghidul Complet al Maratonului Sportiv dintre Crăciun și Anul Nou 2026 # Golazo.ro
Pentru fanii care caută acțiune, acest sfârșit de an este un adevărat festival al performanței.
18:20
Se ajunge la FIFA? Jucătorul venit în vară în Liga 1 i-ar fi anunțat pe șefi că nu se mai întoarce după sărbători # Golazo.ro
Vadrik Murria (25 de ani), fundașul celor de la Oțelul Galați, a plecat de sărbători în țara natală și nu s-ar mai întoarce la echipă.
18:10
„Înțeleg interesul” Noul ministru al Apărării, despre situația clubului din Liga 2: „Vreau să văd dacă e adevărat ce se spune” # Golazo.ro
Radu Miruță (40 de ani), noul ministru al Apărării, a vorbit despre echipa de fotbal din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua.
17:40
A fugit de Real! Cu cine a semnat copilul teribil al Madridului ca să nu piardă Mondialul cu Brazilia # Golazo.ro
Endrick, 19 ani, a plecat de la Real Madrid, împrumut până la sfârșitul sezonului. De ce a ales tânărul atacant brazilian să joace la echipa aflată pe locul 5 din prima ligă franceză
17:00
2 milioane € pentru CFR Cluj Ofertă din străinătate pentru unul dintre cei mai importanți jucători din Gruia # Golazo.ro
Meriton Korenica (29 de ani), mijlocașul lui CFR Cluj, ar putea părăsi formația ardeleană, în această pauză competițională.
16:30
S-au convins de Moruțan Decizia luată de Aris Salonic în privința fotbalistului român, la 5 luni de la transfer # Golazo.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) ar putea pleca de la Aris Salonic după doar jumătate de sezon petrecut în Grecia.
16:20
A ieșit sau nu mingea? FIFA testează o nouă tehnologie ca să evite controverse. Alt ajutor pentru arbitri și la ofsaid # Golazo.ro
FIFA și Hawk-Eye Innovations vor să ajute și mai mult arbitrii în două cazuri foarte importante care apar în timpul meciurilor
16:10
Lipă atacă: „Un boschetar, un bișnițar!” Acuzată că a primit cadouri Rolex și Louis Vuitton, Lipă susține că „trei indivizi conduc o campanie de denigrare” # Golazo.ro
Elisabeta Lipă s-a dezlănțuit, într-un dialog cu GOLAZO.ro, după ce i-au fost aduse noi acuzații. „N-am cerut niciodată nimic!”. Explică în ce au constat cadourile primite și descrie cele 3 persoane despre care spune că „se ocupă de denigrarea mea”
15:20
„Au fost și momente tensionate” Fostul „tricolor” a fost antrenat de selecționerul Turciei și avertizează: „Are o capacitate specială” # Golazo.ro
Ciprian Tătărușanu (39 de ani), fostul portar al echipei naționale, l-a caracterizat pe Vicenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei.
15:00
Alarmă în lupta antidoping O nouă amenințare: se dezvoltă „EPO din viermi marini”. Legătura cu Lance Armstrong # Golazo.ro
Alertă la Agenția Mondială Antidoping (WADA) înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă. China, Belarus și Rusia creează o substanță care poate genera putere și rezistență maxime
14:20
Șoc la Rapid: Gâlcă amenință că pleacă! O decizie a antrenorului, încălcată de conducere, l-a înfuriat pe Gâlcă. A izbucnit și la interviu # Golazo.ro
În acest moment, există tensiuni între Constantin Gâlcă și conducerea clubului Rapid, conform surselor GOLAZO.ro. Ce l-a deranjat extrem de tare pe antrenor.
14:10
Drama lui Verkuijl Iubita mijlocașului de la Ajax, ucisă într-un accident » FOTO: Tânărul fotbalist, devastat înainte de meci # Golazo.ro
Elisa (21 de ani), iubita tânărului mijlocaș de la Ajax, Mark Verkuijl (19 ani) a decedat ca urmare a unui accident teribil de mașină, în după-amiaza zilei de joi.
13:40
Andrei Vlad, pe lista neagră Aktobe vrea să renunțe la portarul român după doar un an » Care este motivul # Golazo.ro
Andrei Vlad (26 de ani), fostul portar de la FCSB, ar urma să o părăsească pe Aktobe, formație din Kazakhstan, în această iarnă.
13:00
Decizie bizară în Liga Florilor Au schimbat antrenorul după 4 victorii consecutive + transfer de la CSM București # Golazo.ro
HC Dunărea Brăila, ocupanta locului 4 în Liga Națională de Handbal Feminin, a anunțat despărțirea de antrenorul Jan Leslie (54 de ani).
12:40
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper. Tottenham trebuie să accepte o condiție # Golazo.ro
Radu Drăgușin, 23 de ani, s-ar putea întoarce în ianuarie în Serie A, pe care a părăsit-o în urmă cu doi ani, când s-a transferat de la Genoa la Tottenham
12:10
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua # Golazo.ro
Jake Paul (28 de ani) a postat o imagine controversată pe rețelele de socializare, după lupta pierdută împotriva lui Anthony Joshua (36 de ani).
11:40
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off # Golazo.ro
Statisticienii de la Football Meets Data a analizat situația din Liga 1 și a dat un verdict cu privire la componența play-off-ului, dar și a clasamentului final.
11:40
„L-a făcut praf” Ngezana, stoperul FCSB, criticat de sud-africani după debutul la CAN. Turneul s-ar putea prelungi pentru el # Golazo.ro
Siyabonga Ngezana, 28 de ani, a făcut mai multe greșeli în prima repriză, la Africa de Sud - Angola 2-1, startul său la Cupa Africii pe Națiuni
11:10
Italienii s-au răzgândit AC Milan - Como nu se mai joacă în Australia: „Am înghițit pilula amară, cereri inacceptabile” # Golazo.ro
Partida dintre AC Milan și Como, din etapa #16 a Serie A, nu se va mai juca la Perth, în Australia, așa cum fusese anunțat inițial.
Ieri
10:40
U-BT Cluj, tot mai aproape de play-off Victorie categorică obținută de campioana României în ABA League » Și-a luat revanșa # Golazo.ro
U-BT Cluj-Napoca a făcut un nou pas important spre play-off-ul ABA League, după ce și-a luat revanșa în fața echipei KK Split (Croația), scor 105-87.
10:00
„Dacă nu face asta, nu prinde podiumul” Gică Craioveanu avertizează una dintre favoritele la titlu: „N-a arătat deloc bine” # Golazo.ro
Gică Craioveanu (57 de ani), fostul fotbalist al Universității Craiova, a vorbit despre lupta la titlu, după ultima etapă din 2025.
09:00
Bilanțul lui Darius Olaru ANALIZĂ. Căpitanul de la FCSB a avut un an marcat de o accidentare gravă: „E greu să egalez ce-am făcut acum 1-2 ani” # Golazo.ro
Darius Olaru a început 2025 cu o accidentare gravă care l-a ținut patru luni pe tușă. Totuși, căpitanul FCSB a încheiat anul cu un gol decisiv în derby-ul cu Rapid și cu cifre apropiate de cele ale sezoanelor sale de top.
22 decembrie 2025
23:30
U Craiova - Csikszereda 5-0. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre victoria categorică în ultimul meci al anului 2025.
23:00
„N-am trăit așa umilință” Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii după eșecul rușinos cu Craiova: „Neputință, dar nici n-au vrut!” # Golazo.ro
U Craiova - Csikszereda 5-0. Robert Ilyes (51 de ani), antrenorul ciucanilor, și-a certat dur jucătorii după eșecul rușinos suferit în Bănie.
22:50
„Cea mai bună seară” Puștiul David Matei a marcat primele goluri în Liga 1 și își mobilizează colegii: „Nu putem plânge un an pentru meciul cu AEK” # Golazo.ro
U Craiova - Csikszereda 5-0. David Matei (19 ani) a vorbit despre meciul cu ciucanii, în care a marcat două goluri, primele sale reușite în Superliga.
22:40
„Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu...” MM Stoica, noi detalii despre transferuri + revenire surpriză la FCSB # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat ce transferuri ar putea urma la echipă.
22:00
Motivați de Dinamo Ce le-a spus MM Stoica jucătorilor de la FCSB înainte de meciul cu Rapid: „Hai să le-o facem și noi!” # Golazo.ro
FCSB - Rapid 2-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a vorbit despre cum au fost motivați elevii lui Elias Charalambous (45 de ani) în victoria cu giuleștenii.
21:50
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (48 de ani), președintele lui Dinamo, a dezvăluit ce transferuri își doresc „câinii” în iarnă.
21:40
Nicolescu caută soluții Arena Națională, blocată pe final de play-off » Unde ar putea juca Dinamo: „Chiar vrem asta cu FCSB?” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a discutat despre variantele luate în calcul pentru momentul în care nu va fi disponibilă Arena Națională. Stadionul de 55.000 de locuri nu va fi putea fi utilizat în luna mai 2026 din cauza concertelor programate.
21:10
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, îi ia apărarea lui Daniel Bîrligea (27 de ani).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.