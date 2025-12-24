A decedat în timp ce servea masa

15:10

A apărut din nou „al doilea om”. Un chip nou, o voce nouă, o promisiune reciclată. Dar înainte ca el să rostească inepţia că „trăim bine”, lângă el stătea sfătuitorul lui de azi – același om care, cu douăzeci de ani în urmă, a rostit pentru prima dată minciuna fatală: „trăiți bine!” Cel care a […] Articolul Al doilea om – același discurs, aceeași minciună apare prima dată în Monitorul de Neamț.