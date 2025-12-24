Trei accidente – două victime
Monitorul de Neamț , 24 decembrie 2025 14:20
Trei accidente rutiere soldate cu două victime s-au produs pe 23 decembrie pe şoselele din Neamţ. La ora 09.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Zimbrului. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă […]
Restricții de circulație (7,5 tone) în perioada Crăciunului CNAIR informează conducătorii auto că în zilele de miercuri 24 decembrie, joi 25 decembrie și vineri 26 decembrie 2025, în perioada Crăciunului, se vor institui restricții de circulație pentru anumite sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv […]
Un tânăr de 22 de ani a fost depistat în trafic de poliţiştii nemţeni în timp ce conducea un autoturism având numărul de înmatriculare provizoriu atribuit unei alte maşini. „La data de 23 decembrie a.c., in jurul orei 08:40, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț, în timp ce efectuau activități de supraveghere și control al […]
Amendă de 5.000 de lei pentru nerespectarea legislației privind plasarea forței de muncă în străinătate # Monitorul de Neamț
Campanie națională de control desfășurată de ITM Neamț în perioada 8–12 decembrie 2025 Amendă de 5.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind plasarea forței de muncă în străinătate a fost aplicată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț, în urma unei campanii naționale de control desfășurate în perioada 8–12 decembrie 2025. Campanie națională de control […]
Recomandările pompierilor pentru prevenirea incendiilor în perioada sărbătorilor de iarnă Sărbători de iarnă în siguranță este mesajul transmis de pompierii nemțeni, care reamintesc populației principalele măsuri de prevenire a incendiilor, pentru ca bucuria Crăciunului să nu fie umbrită de evenimente nedorite. Bradul de Crăciun și instalațiile electrice Sărbătorile de iarnă sunt momente deosebite, care adună […]
Poliţiştii nemţeni investighează circumstanţele în care a survenit decesul unei femei în vârstă de 37 de ani. „La data de 23 decembrie a.c., în jurul orei 07.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați prin apel la 112, cu privire la faptul că, într-un complex de servicii sociale din localitatea Păstrăveni, […]
24 decembrie 2025 : În județul Neamț, ninsorile și porțiunile de drum acoperite cu polei au scos în trafic utilajele de deszăpezire pe majoritatea drumurilor județene. Noaptea trecută s-a intervenit pe mai multe tronsoane de drum, cum ar fi : DJ 207C (Ion Creangă – Valea Ursului), DJ 207D (Sagna – Gădinți), DJ 156A – […]
23 de permise reținute și 12 dosare penale reprezintă bilanţul acţiunilor recente ale polițiștilor Serviciului Rutier Neamț care i-au avut în vizor pe şoferii aflaţi sub influența băuturilor alcoolice. „Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat în perioada 15-21 decembrie a.c., o serie de acțiuni punctuale și controale intensificate, având ca […]
Un tânăr care a tâlhărit un şofer deposedându-l prin violenţă de telefonul mobil a fost prins recent de poliţiştii nemţeni. „La data de 22 decembrie a.c., ora 10.13, Poliția municipiului Roman a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, un conducător auto, în timp ce aștepta în coloană pentru descărcarea mărfii la […]
Soţ violent trimis la beci. A ameninţat că dă foc locuinţei şi a tăiat cauciucurile autoturismului soţiei # Monitorul de Neamț
Un soţ violent a fost reţinut după ce a încălcat un ordin de protecţie şi a mers la locuinţa soţiei şi a ameninţat că incendiază imobilul. „La data de 22 decembrie a.c., în jurul orei 11:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gârcina au fost sesizați cu privire la faptul că, un bărbat de […]
Cătuşe după ce a furat o sticlă de băutură şi a sărit să-i bată pe agenţii de pază # Monitorul de Neamț
Un bărbat în vârstă de 49 de ani s-a ales cu o pereche de cătuşe după ce a furat o stică de băutură dintr-un magazin şi a sărit apoi la bătaie la agenţii de pază. „La data de 22 decembrie a.c., în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin […]
Corpul neînsufleţit al unui bărbat de 70 de ani a fost descoperit, marţi dimineaţă, în locuinţa sa dintr-un bloc de la Aleea Tudor Vladimirescu, din Roman. "În această dimineață, la ora 06:17, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru deblocarea căii de acces a unui apartament situat într-un bloc de locuințe de […]
Un autoturism aflat în mers a fost cuprins de flăcări, în noaptea de luni spre marţi, pe DN 15B, în satul Turtureşti, din cauza unui scurtcircuit. "Noaptea trecută, la ora 00:39, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Girov pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism aflat în mers pe DN 15B (satul […]
Nu trebuie să te afunzi prea mult în istoria României actuale, pentru a descoperi că prea mulţi oameni, cu studii incerte sau fără studii, au ajuns la cârma ţării, de unde pozează în chip de pricepuţii neamului. Reflecţia aceasta mi-a fost provocată de cazul olimpicului Nicușor Dan, care în urma unor ample investigaţii se dovedește […]
Controale desfășurate în trimestrul IV din 2025, în cadrul Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii Verificări ITM Neamț la angajatorii care utilizează agenți chimici periculoși au fost desfășurate în trimestrul IV din 2025, în cadrul unei acțiuni de control ce a vizat respectarea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru protecția lucrătorilor. […]
Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț prezintă activitatea structurilor montane în perioada ianuarie–decembrie 2025. Misiunile jandarmilor montani Neamț desfășurate în perioada 01 ianuarie–15 decembrie 2025 au vizat menținerea ordinii publice, intervenții la solicitările 112 și acțiuni de cooperare interinstituțională. Activități desfășurate în zona montană În perioada 01 ianuarie–15 decembrie 2025, structurile montane din cadrul Inspectoratului de […]
Trăim într-o societate bolnavă. Trăim într-o lume ipocrită, săracă din toate punctele de vedere, inclusiv moral, o lume lipsită de etică și, mai grav, profund autodistructivă. Aceasta este moștenirea pe care o lăsăm copiilor și nepoților noștri: o lume schimonosită, hâdă, sulfuroasă, o lume din care au dispărut aproape complet morala, rușinea, decența, normalitatea, bunul-simț, respectul, […]
Cum se ”descifrează” o infracțiune: experiență practică pentru elevii Colegiului Național Roman-Vodă # Monitorul de Neamț
Elevii Colegiului Național „Roman-Vodă" Roman au intrat în contact cu investigațiile criminalistice, în cadrul unei activități educative organizate în parteneriat cu Poliția Municipiului Roman, la data de 18 decembrie a.c. Continuarea activităților educative Potrivit informării IPJ Neamț, Clubul Juridic al Colegiului Național „Roman-Vodă" Roman a continuat seria activităților educative desfășurate în parteneriat cu Poliția Municipiului […]
Trei accidente s-au produs vineri, 19 decembrie, pe şoselele din Neamţ. Primul, înregistrat la ora 07, a fost şi cel mai grav. Polițiști din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că, în localitatea Grumăzești a avut loc un eveniment rutier. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, […]
Recomandările jandarmilor montani pentru sezonul rece și sărbători vizează siguranța cetățenilor și turiștilor. Ordine publică în perioada sărbătorilor În contextul sărbătorilor de iarnă, Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț are ca obiectiv principal asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Jandarmii vor asigura și sprijini desfășurarea evenimentelor organizate în județ, precum comemorarea Eroilor Revoluției din […]
Un bărbat de 48 de ani care a încălcat ordinul de protecţie ce îi interzicea să intre în domiciliul mamei lui a fost arestat preventiv. „La data de 18 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați de către o femeie de 77 de ani, din Săbăoani, cu privire la […]
Un tânăr în vârstă de 20 de ani, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă, a fost luat de acasă de poliţişti şi escortat la Centrul de Reţinere. „La data de 19 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au acționat în vederea punerii în aplicare a unui […]
Muncă nedeclarată în construcții: amenzi de peste 540.000 lei aplicate de ITM Neamț # Monitorul de Neamț
Inspectorii de muncă au efectuat 83 de controale în domeniul construcțiilor, aplicând sancțiuni și măsuri de remediere. M
Proiectul inițiat de primarul Adrian Niță, „Piatra-Neamț: Recunoștință și omagiu personalităților care au dus și duc mai departe numele orașului” continuă cu inaugurarea a trei noi stele pe Aleea Personalităților. Vineri, 19 decembrie, în fața clădirii Teatrului Tineretului au fost dezvelite stelele a trei personalități marcante ale scenei românești, care s-au născut în Piatra-Neamț, sau […] Articolul Trei noi stele pe Aleea Personalităților din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
În fiecare an, lansările Apple redefinesc standardele industriei, iar ultimele modele nu fac excepție. iPhone 17 Air promite să fie mai mult decât un upgrade – este o declarație de stil și performanță. Cu un design rafinat și funcții avansate, acest model se adresează celor care vor totul: putere, portabilitate și conectivitate. În același timp, […] Articolul Tehnologie care inspiră: ce aduce nou generația Apple apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Cantități mari de sticlă, descoperite îngropate pe domeniul public, la Dumbrava – Timișești FOTO/VIDEO # Monitorul de Neamț
În satul Dumbrava, comuna Timișești, au fost descoperite cantități mari de sticlă și alte deșeuri îngropate pe spațiul public, în timpul săpăturilor realizate pentru noua rețea de canalizare. Potrivit informațiilor preliminare, materialele ar proveni de la o firmă privată și ar fi fost îngropate în zona lucrărilor, fără a exista, la acest moment, date oficiale […] Articolul Cantități mari de sticlă, descoperite îngropate pe domeniul public, la Dumbrava – Timișești FOTO/VIDEO apare prima dată în Monitorul de Neamț.
O bătrână în vârstă de 82 de ani a decedat în urma unui accident rutier produs pe 19 decembrie, în Grumăzeşti. “La data de 19 decembrie a.c., ora 07.00, polițiști din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că, în localitatea Grumăzești a avut loc un eveniment rutier. În urma cercetărilor […] Articolul Bătrână decedată în urma unui accident rutier apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Șoferi depistați băuți la volan, în Piatra-Șoimului și Piatra-Neamț Două opriri, două alcoolemii: șoferii au „suflat” prea mult, după ce polițiștii rutieri au depistat, în aceeași zi, doi conducători auto aflați sub influența alcoolului, pe DJ 156 D și pe o alee din municipiul Piatra-Neamț. Control rutier pe DJ 156 D, în Piatra-Șoimului Potrivit IPJ […] Articolul Eterna problemă: alcool la volan în Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Dosare penale deschise pentru ucidere din culpă Două decese investigate de polițiști, în Trifești și Roznov, după ce oamenii legii au fost sesizați cu privire la două cazuri distincte, ambele fiind încadrate ca ucidere din culpă. Bărbat găsit spânzurat într-o locuință din Trifești Potrivit IPJ Neamț, „la data de 18 decembrie a.c., ora 08.00, polițiștii […] Articolul Două decese investigate de polițiști, în Trifești și Roznov apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acțiunea Alcohol & Drugs, în desfășurare în Neamț: controale intensificate în trafic # Monitorul de Neamț
Polițiștii rutieri desfășoară controale pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Acțiunea Alcohol & Drugs se desfășoară în perioada 15–21 decembrie, la nivelul Serviciului Rutier Neamț, având ca scop combaterea conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Cadrul acțiunii Acțiunea face parte din Programul Operațiunilor Europene 2025 al Organizațiilor Polițiilor […] Articolul Acțiunea Alcohol & Drugs, în desfășurare în Neamț: controale intensificate în trafic apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Tânăr de 19 ani rănit de o liză electrică, în timpul programului de lucru Accident de muncă la un depozit de alimente din Roman, unde un tânăr de 19 ani a fost rănit în timpul programului de lucru, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Intervenția polițiștilor Potrivit IPJ Neamț, „la data de 18 decembrie […] Articolul Accident de muncă la un depozit de alimente din Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
În calendarele iernii, când lumina scade și sufletul caută mai mult ca oricând un semn al nădejdii, Biserica ne pune înainte chipul incandescent al unuia dintre cei mai mari Părinți apostolici: Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei, mărturisitorul care a ars ca o torță vie în cetatea Romei, pentru ca lumina lui Hristos să rămână […] Articolul Calea spre Roma și mărturia unui sfânt: Ignatie Teoforul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Bărbat reținut de polițiștii din Săbăoani pentru încălcarea ordinului de protecție Propriul fiu a încălcat ordinul de protecție emis în favoarea mamei sale, fiind reținut de polițiștii din Săbăoani după ce a fost găsit la domiciliul acesteia, deși avea interdicția de a se apropia de victimă și de locuință. Sesizarea făcută de victimă Potrivit IPJ […] Articolul Propriul fiu a încălcat ordinul de protecție emis în favoarea mamei sale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Luni, 22 decembrie, la ora 11:00, primarul Municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, va avea o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri local. Obiectivul administrației locale Întâlnirea are ca temă măsurile fiscale și economice anunțate de Guvern, măsuri ce vor influența direct activitatea companiilor locale și dinamica economiei municipiului, motiv pentru care dialogul cu mediul de afaceri […] Articolul Primarul Adrian Niță organizează o întâlnire cu mediul de afaceri local apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Preşedintele CJ Neamţ – plângere penală. Ce licitaţie şi ce achiziţie sunt luate în vizor # Monitorul de Neamț
Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel Harpa, a declarat recent că a formulat o sesizare către organele de anchetă pentru a clarifica două aspecte despre care a vorbit ca despre nişte „cartofi fierbinţi” moşteniţi. Este vorba despre achiziţia de microbuze electrice pentru elevi şi despre licitaţia privind transportul judeţean. Dacă în primul caz este luat în […] Articolul Preşedintele CJ Neamţ – plângere penală. Ce licitaţie şi ce achiziţie sunt luate în vizor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Eminescu, Iorga, Slavici, Eliade, Goga, Alecsandri, Kogălniceanu, Hașdeu, Xenopol, Paulescu – Când valorile sunt rupte în plen # Monitorul de Neamț
ragi români, există momente în istoria unei națiuni în care nu zgomotul străzii, nu crizele economice și nici măcar amenințările externe provoacă cea mai adâncă rană, ci gesturile făcute chiar în casa democrației. Astăzi, în plenul Camerei Deputaților, nu a fost rupt doar un afiș. A fost sfâșiată, simbolic, o filă din conștiința națională. Când […] Articolul Eminescu, Iorga, Slavici, Eliade, Goga, Alecsandri, Kogălniceanu, Hașdeu, Xenopol, Paulescu – Când valorile sunt rupte în plen apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Gest de suflet al poliţiştilor nemţeni. Daruri pentru o adolescentă greu încercată de viaţă # Monitorul de Neamț
Polițiștii de prevenire din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au devenit mesagerii faptelor bune la Școala Gimnazială nr. 11 din municipiul Piatra-Neamț, aducând bucurie în sufletul Narcisei, o fetiță în vârstă de 12 ani. „Oamenii legii au cunoscut-o pe Narcisa în cadrul activităților preventive desfășurate pe parcursul anului școlar. Deși viața nu i-a oferit […] Articolul Gest de suflet al poliţiştilor nemţeni. Daruri pentru o adolescentă greu încercată de viaţă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Recoltă bogată pentru poliţişti pe şoselele din Neamţ. Şi două femei au călcat pe lângă lege # Monitorul de Neamț
Poliţiştii nemţeni au adunat recent o bogată recoltă de şoferi care au călcat pe lângă lege. Printre ei şi două femei. La data de 17 decembrie în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești, în timp ce efectuau activități de supraveghere și control al traficului rutier, pe DJ 159C în localitatea […] Articolul Recoltă bogată pentru poliţişti pe şoselele din Neamţ. Şi două femei au călcat pe lângă lege apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Inele cu diamant furate dintr-un magazin din Piatra Neamţ. Hoţii au primit la schimb „brăţări” # Monitorul de Neamț
În loc de inele cu diamant pe care au vrut să le fure dintr-un magazin de bijuterii, doi tineri din Piatra Neamţ s-au ales cu „”brăţări” de la oamenii legii. „La data de 17 decembrie a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați direct, de către un bărbat, cu […] Articolul Inele cu diamant furate dintr-un magazin din Piatra Neamţ. Hoţii au primit la schimb „brăţări” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un bărbat de 30 de ani condamnat la închisoare pentru viol a fost „condus” la Penitenciarul Bacău de poliţiştii nemţeni. „La data de 17 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au acționat în vederea punerii în aplicare a unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de Judecătoria Bicaz, pe numele […] Articolul Violator trimis la penitenciar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un bărbat în vârstă de 44 de ani care a provocat un scandal monstru, ameninţând printre altele că dă foc unei locuinţe, a fost încătuşat de poliţiştii nemţeni. „La data de 17 decembrie a.c., ora 04:00, polițiștii Secției de Poliție Rurală Gârcina au fost sesizați cu privire la faptul că, un bărbat, în vârstă de […] Articolul Scandalagiu băgat la răcoare. A ameninţat că dă foc unei locuinţe apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au participat recent la activitatea “Faptele bune se văd în comportament” din cadrul proiectului educațional “ Parteneri pentru o comunitate sigură”, desfăşurat în cadrul Școlii Gimnaziale “Carmen Sylva” și Liceului Tehnologic “Ion Ionescu de la Brad” din Horia, Școlii Gimnaziale din Făurei și Școlii Primare din Budești. […] Articolul Poliţişti nemţeni – parteneri pentru o comunitate sigură apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Accident rutier cu un autobuz implicat. A lovit un stâlp de electricitate şi un gard # Monitorul de Neamț
Un accident rutier în care a fost implicat un autobuz s-a produs joi dimineaţă în satul Târpeşti. Autobuzul a lovit un stâlp de electricitate şi gardul unei gospodării. “În această dimineață în jurul orei 06:50 prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier produs în satul Târpești din comuna Petricani. Un autobuz în […] Articolul Accident rutier cu un autobuz implicat. A lovit un stâlp de electricitate şi un gard apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț invită publicul la un eveniment muzical dedicat sărbătorilor de iarnă. Concert extraordinar „Ecouri de iarnă” este propunerea Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț pentru publicul nemțean, în preajma Crăciunului. Un eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț aduce parfumul […] Articolul Concert extraordinar „Ecouri de iarnă”, vineri, la sala „Calistrat Hogaș” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Pietreanul Coșarcă Cătălin, campion mondial la Ju Jitsu, titlu cucerit în Thailanda, la începutul lunii noiembrie, a fostul unul dintre laureaţii Galei Celebrităților 2025. „Sunt onorat și mândru să fiu laureat al Galei Celebrităților – ediția a 18-a, o gală care a reunit personalități din domenii diverse: de la medici și psihologi până la artiști, […] Articolul Nemţeanul campion mondial – laureat al Galei Celebrităților apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Consiliul Județean Neamț a aprobat asocierea cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, în vederea organizării „Galei Sportului Nemțean 2025”, eveniment care va avea loc pe 19 decembrie 2025, în sala „Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț. „Gala este dedicată celor care, prin efort zilnic și performanțe remarcabile, au reprezentat cu onoare județul Neamț: […] Articolul Gala Sportului Nemțean – 210.000 lei alocaţi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Serviciul Salvamont al Consiliului Județean Neamț se pregătește pentru asigurarea intervențiilor din sezonul de iarnă. „Vacanța bate la ușă, iar numărul turiștilor este așteptat să crească semnificativ în perioada sărbătorilor care se apropie. Vremea frumoasă din ultimele zile, inclusiv în zona montană înaltă, a permis desfășurarea mai multor sesiuni de pregătire. Acestea au vizat atât […] Articolul Zăpadă în zona montană. Ce pregătiri fac salvamontiştii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Primăria Piatra Neamţ a avut parte, zilele acestea, şi de colindători veniţi din alt judeţ. Este vorba despre 70 de copii de la Școala Gimnazială „George Tutoveanu” din Bârlad. „Zilele acestea, Piatra-Neamț a fost mai cald, mai vesel și mai luminos. 70 de copii de la Școala Gimnazială „George Tutoveanu” din Bârlad ne-au ales ca […] Articolul Colindători din Bârlad la Primăria Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Precupanu I. Doru – Bogdan, titular al proiectului „Construire 4 locuințe de cazare individuale cu regim de înălțime P+M” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către DJM Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului cu continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, pentru proiectul ”Construire 4 locuințe de […] Articolul Anunţ public privind decizia etapei de încadrare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
IPJ Neamț: siguranța elevilor, discutată la Seminarul Teologic din Vânători-Neamț # Monitorul de Neamț
Polițiștii au discutat cu participanții despre prevenirea bullying-ului și a discriminării în mediul școlar. Siguranța elevilor a fost tema centrală a unui grup de lucru la care au participat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț, organizat la Seminarul Teologic din Vânători-Neamț. Participarea polițiștilor La data de 16 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției […] Articolul IPJ Neamț: siguranța elevilor, discutată la Seminarul Teologic din Vânători-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
