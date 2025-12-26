FESTIVALUL DE DATINI ŞI OBICEIURI DE IARNĂ „STEAUA SUS RĂSARE”, ediția 55

14:00

Un bărbat în vârstă de 44 de ani care a provocat un scandal monstru, ameninţând printre altele că dă foc unei locuinţe, a fost încătuşat de poliţiştii nemţeni. „La data de 17 decembrie a.c., ora 04:00, polițiștii Secției de Poliție Rurală Gârcina au fost sesizați cu privire la faptul că, un bărbat, în vârstă de […]