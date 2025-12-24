Brașovul rămâne orașul cu cele mai mari probabilități de peisaj alb de Crăciun. Analiză a datelor climatice din ultimii 75 de ani
BizBrasov.ro, 24 decembrie 2025 12:10
Șansele de a avea zăpadă în ziua de Crăciun au scăzut semnificativ în multe orașe din România, mai ales în sud și vest. O analiză realizată de platforma InfoClima, pe baza datelor climatice din perioada 1950–2024, arată că Brașovul rămâne orașul cu cele mai mari probabilități de peisaj alb de sărbători, în timp ce Bucureștiul [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
12:10
Brașovul rămâne orașul cu cele mai mari probabilități de peisaj alb de Crăciun. Analiză a datelor climatice din ultimii 75 de ani # BizBrasov.ro
Șansele de a avea zăpadă în ziua de Crăciun au scăzut semnificativ în multe orașe din România, mai ales în sud și vest. O analiză realizată de platforma InfoClima, pe baza datelor climatice din perioada 1950–2024, arată că Brașovul rămâne orașul cu cele mai mari probabilități de peisaj alb de sărbători, în timp ce Bucureștiul [...]
12:10
În 2026, dispar scrisoarea medicală, trimiterea de la medicul de familie și rețeta electronică. Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate va fi înlocuită # BizBrasov.ro
Rețeta electronică, scrisoarea medicală și trimiterea de la medicul de familie dispar în actuala formă, după lansarea acestei platforme. Documentele amintite se mută în noua platformă din Sănătate care va funcționa din august 2026, a anunțat ministrul Sănătății. Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate va fi înlocuită în 2026 cu un sistem modern, sigur [...]
Acum o oră
11:30
Crăciunul aduce o serie de obiceiuri care ne încarcă de căldura și armonia spiritului festiv al acestei sărbători: postul, împodobirea bradului, colindatul, darurile și mesele de Crăciun în familie. Punctul culminant al sărbătorii de Crăciun coincide cu sosirea lui Moș Crăciun, un moment magic care ne face să ne simțim din nou copii. El vine [...]
Acum 2 ore
11:20
Corectată după sesizarea președintelui, legea privind terenurile necesare lărgirii străzilor Institutului și Cucului a trecut din nou de Parlament # BizBrasov.ro
Legea care vizează transferul a aproape 30.000 de metri pătrați de teren din domeniul public al statului către Municipiul Brașov, necesari pentru lărgirea străzilor Institutului și Cucului, a fost votată din nou în Camera Deputaților și merge din nou spre promulgare la președintele României, Nicușor Dan. Actul normativ fusese retrimis Parlamentului la începutul acestei luni, [...]
11:10
„Tragedia reală a turismului românesc – dominaţia celor care fac rău şi sunt mai vizibili. Turistul nu mai știe ce să aleagă” – director în Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor # BizBrasov.ro
„Tragedia reală a turismului românesc – dominaţia celor care fac rău şi sunt mai vizibili. Turistul nu mai știe ce să aleagă”” – director în Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Directorul general al Direcţiei Generale Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) Paul Anghel, comentează, într-o postare pe pe Facebook [...]
11:00
FOTO Tradiția colindatului caritabil continuă la Brașov: Mai mulți copii au donat peste 8.000 de euro, bani strânși la colindat # BizBrasov.ro
Pentru al 5-lea an consecutiv, tradiția colindatului caritabil continuă la Brașov. Câțiva copii din Brașov, sub îndrumarea lui Radu Paul, președintele Asociației „Brașovul Altfel”, au fost la colindat și au strâns 42.560 lei, pe care i-au oferit asociațiilor „Drumul Independenței” și „Care 4 Dogs”. „Am început această acțiune în decembrie 2021 și am vrut să [...]
10:30
Un nou cutremur a avut loc seara trecută, la ora 21.43, în România, într-o zonă mai puțin obișnuită din perspectiva activității seismice. Un cutremur de 3,7 grade a fost înregistrat marți noaptea, 23 decembrie 2025, în județul Prahova, potrivit datelor oficiale ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul a fost resimțit în [...]
Acum 4 ore
10:20
„Asul volanului” din Galați a ajuns în această dimineață la Brașov. Circulă pe contrasens, pe strada Hărmanului, în trafic intens # BizBrasov.ro
O mașină înmatriculată în Galați a fost surprinsă în această dimineață circulând pe contrasens, pe benzile de ieșire din giratoriul Hărmanului-Vlahuță-Gării, pe direcția de mers spre Hărman. Nu e foarte clar cum a ajuns șoferul cu mașina acolo, având în vedere că a trecut de o trecere de pietoni în, probabil, încercarea de a ajunge [...]
10:00
Într-o cameră de 8 metri pătrați, speranța nu a înghețat: Asociația „Lângă Oameni Mereu”, alături de familiile nevoiașe din Brașov # BizBrasov.ro
Asociația „Lângă Oameni Mereu” continuă seria acțiunilor caritabile dedicate familiilor din municipiul Brașov aflate în situații materiale dificile, demonstrând, încă o dată, că solidaritatea și grija față de semeni nu sunt doar simple intenții, ci fapte concrete. Cel mai recent demers a dus membrii asociației într-un loc mic, dar plin de speranță. O familie care [...]
09:50
„Un miliard de lei cheltuiți de stat pe concedii medicale fictive”, anunță ministrul Sănătații. Certificatele de handicap reversibil „au fost date pentru unele boli care nu există sau au fost inventate” # BizBrasov.ro
„Un miliard de lei cheltuiți de stat pe concedii medicale fictive”, anunță ministrul Sănătații. Certificatele de handicap reversibil „au fost date pentru unele boli care nu există sau au fost inventate”. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți că monitorizarea strictă a concediilor medicale a dus la recuperarea a 120 de milioane de lei pe [...]
09:40
Tânăr din Hărman, dat dispărut, după ce a plecat de acasă cu mașina și nu a mai revenit. Dacă îl vedeți, sunați la 112 # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute, după ce, ieri, 23 decembrie, au fost sesizați cu privire la faptul că CIOBOTARU ANDREI-VALENTIN, în vârstă de 38 de ani, ar fi plecat de la adresa de domiciliu din localitatea Hărman, în dimineața aceleiași zile și nu ar mai [...]
Acum 8 ore
05:50
Proiectul hobanatului dintre Gară și Tractorul deblocat, după ce un vrâncean care voia să construiască blocuri contestase în instanță planul urbanistic # BizBrasov.ro
Primăria Brașov ar urma să reia parcursul procedural în vederea implementării proiectului de amenajare a unei noi rute de legătură spre cartierul Tractorul, prin construcția unui pasaj hobanat din zona Gării. Primarul George Scripcaru a precizat că planul urbanistic zonal aferent acestei investiții fusese atacat în instanță de către un vrâncean care avea planuri pentru [...]
05:40
Municipiul Săcele va întâmpina Noul An cu artificii. Distracția va costa peste 24.000 de lei # BizBrasov.ro
Dacă multe administrații locale din județ au preluat modelul municipiului Brașov și au renunțat la focul de artificii din noaptea de Revelion, totuși, pentru cei nostalgici, care vor să vadă astfel de spectacol de lumini pe cer, o vor putea face la Săcele. Municipalitatea semnat un contract în valoare de 24.079 lei pentru a organiza [...]
05:40
Comuna Sânpetru va avea energie de la soare până la finalul anului viitor. Primăria a semnat contractul pentru amenajarea parcului fotovoltaic # BizBrasov.ro
Anul viitor, în comuna Sânpetru vor începe lucrările de amenajare a unui parc fotovoltaic, după ce, zilele trecute, Primăria a atribuit contractul pentru lucrările de amenajare. La licitația lansată în septembrie au fost depuse cinci oferte, iar în urma analizei acestora din punct de vedere tehnic și financiar a fost desemnată câștigătoare cea a asocierii [...]
05:30
Ajunul Crăciunului este sărbătorit în 24 decembrie și este o zi în care se fac ultimele pregătiri pentru Crăciun. Potrivit tradiției, în această zi oamenii pot respecta unele superstiții pentru ca totul să le meargă mai bine în anul care vine. Ajunul Crăciunul reprezintă și ultima zi din postul Crăciunului, când se pot consuma doar [...]
05:30
VIDEO Un minut de „sălbăticie”: O haită de lupi, un urs și un râs, la adăpătoare. La 30 de kilometri de Brașov, în Piatra Craiului # BizBrasov.ro
Un minut de „sălbăticie”. O haită de lupi, un urs și un râs, la adăpătoare. La 30 de kilometri de Brașov, în Piatra Craiului. Fauna extraordinară a Parcului Național Piatra Craiului a fost surprinsă, din nou, de o cameră de monitorizare instalată într-o pădure din masiv de către specialiștii Romsilva din cadrul administrației Parcului Național [...]
05:10
O firmă din Brașov produce lockerele pentru toate companiile de curierat din România, pentru Poșta din Austria și exportă produsele în 10 țări. A fost pornită de un student de la UNITBV # BizBrasov.ro
O firmă din Brașov produce lockerele pentru toate companiile de curierat din România, pentru Poșta din Austria și exportă produsele în 10 țări. A fost pornită de un student de la UNITBV. Lucian Ulmanu pornea, în 2007, la 21 de ani, pe vremea când era student la Facultatea de Ştiinţe Economie a Universităţii Transilvania din [...]
Acum 12 ore
04:00
Colindele de Crăciun au legătură cu semnificația religioasă a Nașterii Domnului. De-a lungul timpului, colindele au devenit un simbol al Crăciunului, reflectând valori transmise din generație în generație. Tradiția de a cânta colinde de Crăciun are rădăcini adânci în istorie și poate fi legată, într-o oarecare măsură, de obiceiuri mult mai vechi. În Roma antică [...]
Acum 24 ore
18:10
8 contracte de echipamente IT, achiziționate din fonduri europene pentru trei spitale din Brașov # BizBrasov.ro
Digitalizarea activității medicale la nivelul spitalelor clinice de interes județean va fi implementată începând de anul viitor. Reprezentanții Consiliului Județean Brașov au semnat 8 contracte de furnizare a echipamentelor IT necesare implementării platformelor e-Health la Spitalul Clinic Județean de Urgență, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii. Este [...]
17:10
A fost lansat Muzeul Virtual al Artei sub Comunism: Proiectul reunește peste 500 de lucrări din colecția Muzeului de Artă Brașov # BizBrasov.ro
Muzeul de Artă Brașov, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), anunță lansarea website-ului proiectului Muzeul Virtual al Artei sub Comunism, care poate fi accesat la adresa: https://mvac.muzeulartabv.ro/ Muzeul Virtual al Artei sub Comunism este o platformă digitală dedicată recuperării, reinterpretării și valorificării patrimoniului artistic realizat în România [...]
15:40
Ce program au farmaciile din județul Brașov de sărbători. Patru vor fi deschise non-stop # BizBrasov.ro
Patru farmacii din județul Brașov vor avea program non-stop în perioada sărbătorilor de iarnă. În conformitate cu datele publicate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brașov, în municipiul Brașov, vor fi deschise non-stop atât de Crăciun, cât și de Revelion, farmaciile de pe Bulevardul Griviței nr. 67, str. 13 Decembrie 117 și de pe [...]
15:30
Legea privind pensiile private, adoptată de Parlament: Bolnavii de cancer nu primesc banii integral. Rămâne tranșa de 30% # BizBrasov.ro
După pensionare, toți românii participanți la fondurile de pensii private vor putea retrage din aceste fonduri maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani, conform proiectului de lege adoptat din nou de Parlament, după ce Curtea Constituțională a stabilit ca neconstituțională prevederea ca bolnavii de [...]
14:40
Brașoveanul Irineu Darău depune astăzi jurământul în fața președintelui Nicușor Dan. Devine ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului # BizBrasov.ro
Brașoveanul Irineu Darău depune astăzi jurământul în fața președintelui. Devine ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Radu Miruță și Irineu Darău sunt astăzi, la ora 15.00, investiți oficial în funcțiile de ministru al Apărării și al Economiei. Cei doi miniștri USR vor participa, de la ora 18.00, și la ședința de Guvern, unde este așteptată [...]
14:40
Lotul PNL de la Compania Apa, trimis în judecată de către DNA. „A fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat” # BizBrasov.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lotului PNL Brașov implicat în jocurile de la Compania Apa. Potrivit unui comunicat al DNA au fost trimiși în judecată, ȘERBAN TODORICĂ CONSTANTIN, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov și președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în [...]
14:10
30 de bețivi la volan, scoși de polițiști de pe străzile din municipiul Brașov în ultimele 7 zile. Nouă dintre ei s-au ales cu dosare penale # BizBrasov.ro
30 de bețivi la volan, scoși de polițiști de pe străzile din municipiul Brașov în ultimele 7 zile. Nouă dintre ei s-au ales cu dosare penale. În perioada 15–22 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier au desfășurat acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere și combaterea uneia dintre cele mai periculoase comportamente [...]
14:00
Codlean, arestat după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție. Bărbatul a șantajat-o pe fosta iubită # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale au fost sesizați de către o femeie, care semnala faptul că fostul său iubit ar fi încălcat, în mod repetat, un ordin de protecție. „Din cercetările imediat efectuate de polițiști, după primirea sesizării, a reieșit că, în perioada 16 – 21 decembrie 2025, bărbatul, [...]
13:50
Accident mortal azi-noapte, în zona Hanul din Ardeal. Un tir a intrat pe contrasens, a lovit o autoutilitară și un autoturism. Șoferul de pe autoutilitară a murit # BizBrasov.ro
Accident mortal azi-noapte, în zona Hanul din Ardeal. Un tir a intrat pe contrasens, a lovit o autoutilitară și un autoturism. Șoferul de pe autoutilitară a murit. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au fost sesizați aseară în jurul orei 22.40, cu privire la faptul că, pe DN 13, în zona unei girații de la [...]
13:30
Au mai rămas doar două zile până se dă startul sărbătorilor de iarnă, iar românii așteaptă cu nerăbdare vacanțele de Crăciun și Revelion. Hotelierii din Poiana Brașov se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru sezonul de sărbători. Turiștii sunt așteptați cu pachete complete, care includ facilități pentru relaxare și activități pentru copii, [...]
Ieri
12:20
Taximetriștii vor face concurență Uber și Bolt, urmând ca de la 1 ianuarie cursele să poată fi solicitate printr-o aplicație valabilă în toate orașele din România # BizBrasov.ro
Aplicația SPEED Taxi va funcționa la nivel național, în toate orașele din România unde există taxiuri autorizate, începând cu anul viitor. Platforma, care rulează sub numele dispeceratului Speed Taxi, intermediază și transmite comenzi doar către serviciul de taxi prin aplicațiile deținute de către acestea. Începând cu 01.01.2026, plata dispeceratului SPEED Taxi va fi: 40 lei/săptămână [...]
12:10
Jandarmii brașoveni au ajutat un vârstnic care rătăcea pe străzile orașului, neștiind cum să mai ajungă acasă # BizBrasov.ro
În ajunul sărbătorilor, când graba și agitația sunt tot mai mari, o mână de ajutor poate face diferența.Jandarmii din cadrul Grupării Mobile Brașov au intervenit pentru sprijinirea unui bărbat în vârstă de aproximativ 80 de ani, care se afla într-o stare de confuzie și nu mai știa cum să ajungă la domiciliu, după ce plecase [...]
12:00
Germanii de la Diehl Controls au pus investiția de la Brașov în așteptare. Halele din CTP Park sunt goale # BizBrasov.ro
CTP, cel mai mare dezvoltator industrial de pe piaţa europeană, a demarat în septembrie 2023 construcţia pentru Diehl Controls a unei fabrici la Braşov, investiţie de 40 milioane de euro. Nemţii anunţau la acea vreme faptul că primele componente vor ieşi din fabrică la jumătatea anului 2024. În prezent, la final de 2025 halele sunt [...]
11:50
Brașovenii și turiștii sunt aștepați și în perioada sărbătorilor la Patinoarul Olimpia, care va funcționa după un program special. „Miercuri 24 decembrie, vor fi 3 serii disponibile, începând cu orele 10:00; 12:00; 14,00. Joi, 25 decembrie patinoarul este închis. În zilele de 26, 27, 28 și 30 decembrie patinoarul va avea program normal de funcționare, [...]
11:40
Vremea de Ajun și Crăciun. Coduri galbene de vânt, ninsori și polei, depuneri de zăpadă de până la 25 de centimetri # BizBrasov.ro
Vremea de Ajun și Crăciun. Coduri galbene de vânt, ninsori și polei, depuneri de zăpadă de până la 25 de centimetri. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite şi polei, care vizează, în intervalul 23 decembrie, ora 18:00 – 25 decembrie, ora 20:00, Dobrogea, Muntenia, Oltenia [...]
11:20
În perioada sărbătorilor, mallurile din Brașov, respectiv Coresi Shopping Resort, AFI Brașov și Eliana Mall vor avea program special. Programul de sărbători la Coresi Shopping Resort: Programul de sărbători la AFI Brașov: Programul de sărbători la Eliana Mall:
11:10
Aplicația CEC Bank nu funcționează în prezent, fiind semnalate, totodată, probleme și în funcționarea bancomatelor. „Vă informăm că momentan aplicațiile de Internet Banking și Mobile Banking sunt indisponibile. Echipele noaste tehnice lucrează cu prioritate pentru remedierea situației într-un timp cât mai scurt. Vă cerem scuze pentru eventualele neplăceri provocate”, se arată într-un mesaj al CEC [...]
10:20
Kaufland își extinde oferta de sărbători cu noi produse românești, provenite din mai multe regiuni ale țării. este vorba de peste 200 de produse noi, de la peste 30 de furnizori locali, de la alimente de bază și produse de panificație, până la lactate, mezeluri și dulciuri. Aceste produse se adaugă portofoliului existent de peste 19.500 deproduse [...]
10:00
Temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a ţării. Ninge mult de Bobotează și Sfântul Ioan # BizBrasov.ro
Temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a ţării. Ninge mult de Bobotează și Sfântul Ioan. Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a ţării, anunţă meteorologii. Pentru săptămâna 5 – 12 ianuarie, este prognozat un „regim [...]
09:50
Investiție de peste 10 milioane de lei finalizată pentru modernizarea DJ 130B, între Părău și Grid # BizBrasov.ro
Ieri, au fost finalizate procedurile de recepție la terminarea lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 130B, pe tronsonul cuprins între km 3+150 și km 4+550, în cadrul contractului „Proiect tehnic și execuție modernizare DJ 130B Părău (DN 1S) – Grid Perșani (DN 1)”. Recepția a avut loc în satul Grid, comuna Părău, în prezența [...]
09:50
Salariul minim rămâne cu facilități fiscale și în 2026. Ce condiții impune „ordonanța-trenuleț” # BizBrasov.ro
ngajații plătiți cu salariul de bază minim brut pe țară ar putea beneficia de menținerea facilităților fiscale până la finalul anului 2026, în anumite condiții, potrivit unui proiect de Ordonanță de urgență privind măsuri fiscale, cunoscut drept „ordonanța-trenuleț”. Documentul a fost pus luni seară în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor. Concret, proiectul prevede menținerea scutirii [...]
09:40
Programul băncilor de Crăciun și Anul Nou 2025. Ce trebuie să știe clienții. În perioada sărbătorilor de iarnă 2025, clienții principalelor bănci din România trebuie să țină cont de modificările programului unităților. Majoritatea sucursalelor vor fi închise pe 25 și 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie, precum și pe 6 și 7 ianuarie. Program BCR [...]
09:30
Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), instituţie aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), a recepționat, în municipiul Codlea 30 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. Locuințele (13 garsoniere și 17 apartamente cu 2 camere) au fost construite în amplasamentul din str. Venus nr. 18, pe un regim de înălţime P+4E (parter+4 etaje), [...]
09:10
Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei. Cine e pe „lista scurtă” pentru a ocupa această poziție # BizBrasov.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a demisionat aseară din funcţie. El a refuzat să mai facă reduceri de cheltuieli de la domeniile pe care le gestiona, respectiv Educaţie şi Cercetare. Daniel David a confirmat depunerea demisiei pe blogul personal şi a precizat că a primit răspuns de la Cabinetul premierului. ”Am vrut să fie o plecare [...]
05:50
Primăria Brașov face planul pentru revitalizarea unor vechi cartiere, expuse degradării urbane și excluziunii sociale. Se va face și o evaluare a riscului seismic al clădirilor # BizBrasov.ro
După ce anii trecuți, Agenția Metropolitană Brașov a întocmit un studiu de regenerare urbană pentru municipiul Brașov, care ar urma să stea la baza accesării unor noi finanțări nerambursabile, acum, Primăria, ar urma să întocmească un plan similar pentru alte zone care nu au fost cuprinse în respectivul document. Astfel, edilii vor să semneze un [...]
05:40
Luminițele de Crăciun: De unde vine tradiția și cine este inventatorul acestui obicei # BizBrasov.ro
Strălucirea luminițelor de Crăciun care împodobesc casele, pomii și străzile orașelor este unul dintre cele mai îndrăgite simboluri ale sezonului sărbătorilor. Dar cum a început și de unde vine tradiția luminițelor de Crăciun? Istoria luminițelor festive este o poveste interesantă despre inovație, credință și spirit festiv, care a evoluat de-a lungul secolelor. Istoria luminițelor de [...]
05:40
Lipsa telefoanelor în școală îmbunătățește substanțial rezultatele și comportamentul elevilor și reduce diferențele de învățare – studiu # BizBrasov.ro
Lipsa telefoanelor în școală îmbunătățește substanțial rezultatele și comportamentul elevilor și reduce diferențele de învățare – studiu. Studiile desfășurate în diverse țări, în 2025, au demonstrat clar că lipsa telefoanelor mobile în timpul orelor are rezultate pozitive majore asupra învățării, notează site-ul de specialitate Edutopia într-un sumar al studiilor de impact pe teme educaționale, publicate în lume [...]
05:40
Contract de aproape 325 de milioane de lei pentru amenajarea centurii mari a județului, de la Săcele, la Vulcan # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a semnat în luna iunie contractul de finanțare, prin Programul „Regiunea Centru” 2021 – 2027, pentru implementarea proiectului de modernizare a „ocolitoarei mari” a Brașovului, respectiv a drumurilor DJ103B Săcele (DN1A) – Tărlungeni – Budila – Teliu (DN10) până la limita cu județul Covasna, DJ103A Hărman (DN11) – Bod – Hălchiu – Codlea [...]
05:40
Până vom avea Skywalk din sticlă pe Tâmpa, se expertizează platforma betonată degradată pentru a se stabili ce lucrări sunt necesare # BizBrasov.ro
Reamenajarea platformei belvedere de pe Tâmpa a fost luată în calcul de către executivul Primăriei Brașov, în contextul în care actuala structură este degradată, dar și pentru a crește atractivitatea din punct de vedere turistic pentru acest simbol al municipiului. În vederea implementării unui proiect de modernizare, ar urma să fie efectuată o expertiză tehnică [...]
05:20
Aproape 75% dintre români nu consumă nici măcar o porţie de legume sau fructe pe zi. România are una dintre cele mai scăzute rate de consum de fructe şi legume din Uniunea Europeană, în condiţiile în care aproape 75% dintre români nu consumă nici măcar o porţie de legume sau fructe pe zi, arată datele [...]
04:40
Tradițiile de Crăciun, păstrate cu sfințenie într-un sat din județul Brașov: Localnicii, invitați să participe la jocuri și baluri # BizBrasov.ro
În satul Berivoi, județul Brașov, este păstrată vie tradiția sărbătorilor de iarnă și în sezonul 2025–2026. Ceata de feciori va merge la colindat pe la casele oamenilor, ducând vestea Nașterii Domnului și spiritul comunității, iar localnicii sunt invitați să participe la jocuri și baluri organizate pe tot parcursul sărbătorilor de iarnă. Evenimentele aduc împreună tradiția, [...]
22 decembrie 2025
17:40
6 din 10 români consideră că Justiția este controlată politic / 2 din 3 români cred că este important ca cetățenii să susțină independența magistraților prin acțiuni civice # BizBrasov.ro
66% dintre români declară că nu s-ar simți în siguranță dacă ar ajunge în fața Justiției pentru a li se face dreptate. Tot două treimi dintre români sunt nemulțumiți de modul în care se împarte dreptatea, iar peste 60% consideră că Justiția este controlată politic în mare și foarte mare măsură, arată un studiu statistic [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.