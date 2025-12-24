Brașovul rămâne orașul cu cele mai mari probabilități de peisaj alb de Crăciun. Analiză a datelor climatice din ultimii 75 de ani

05:20

Aproape 75% dintre români nu consumă nici măcar o porţie de legume sau fructe pe zi. România are una dintre cele mai scăzute rate de consum de fructe şi legume din Uniunea Europeană, în condiţiile în care aproape 75% dintre români nu consumă nici măcar o porţie de legume sau fructe pe zi, arată datele [...]