Povestea de iubire dintre Cătălin Botezatu și Tania Budi. Au fost împreună în anii ‘90 și au rămas prieteni după despărțire: „Eu cu ea am vrut să mă însor!”
Click.ro, 24 decembrie 2025 12:50
Tania Budi și Cătălin Botezatu au fost protagoniștii unei povești de iubire la începutul anilor ‘90, în care au fost foarte discreți. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, însă păstrează o relație specială de prietenie.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
13:10
Omagiu adus personalităților care „au plecat” în 2025 prin propriile lor cuvinte: „Poți trăi mai multe vieți în loc de una” # Click.ro
2025 a fost anul în care cinematografia a pierdut voci care au marcat întreaga industrie și inimile publicului. Figuri legendare ne-au părăsit, lăsând în urmă filme, amintiri și lecții de viață. La final de an, New York Times
Acum o oră
12:50
Diseară urmează cea mai intensă cursă culinară a sezonului 16 Chefi la cuțite, Marea Finală, de la 20:30.
12:50
Povestea de iubire dintre Cătălin Botezatu și Tania Budi. Au fost împreună în anii ‘90 și au rămas prieteni după despărțire: „Eu cu ea am vrut să mă însor!” # Click.ro
Tania Budi și Cătălin Botezatu au fost protagoniștii unei povești de iubire la începutul anilor ‘90, în care au fost foarte discreți. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, însă păstrează o relație specială de prietenie.
12:40
Un faimos vlogger, impresionat de un loc din România: „Bate la fundul gol orice stradă decorată de Crăciun din New York” # Click.ro
Cristi, un faimos vlogger din România, afirmă cu încredere că, în perioada sărbătorilor de iarnă, Calea Victorie are un decor mult mai frumos și o atmosferă mult mai plăcută de Crăciun, decât New York.
12:40
Sami, fiica de 21 de ani a lui Charlie Sheen: „Îmi este greu să spăl rufe și să plătesc facturi singură” # Click.ro
Sami Sheen, fiica lui Charlie Sheen și Denise Richards, poate că are 21 de ani și o viață independentă, cu propria carieră, dar nu pretinde că ar avea totul sub control.
Acum 2 ore
12:20
Bella Santiago, părăsită de soț de Crăciun pentru „Survivor”! Care sunt mâncărurile tradiționale românești preferate de solista filipineză?! „Soacră-mea face de toate” # Click.ro
Bella face Crăciunul cu fiica ei și cu soacra. Nicu Grigore a plecat, zilele trecute, la „Survivor”.
12:20
Zelenski dezvăluie înainte de Crăciun planul de pace în 20 de puncte. A fost deja transmis Rusiei # Click.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat în premieră detaliile unui plan de pace în 20 de puncte, elaborat împreună cu Statele Unite și transmis deja spre avizare Federației Ruse, transmite miercuri AFP.
12:10
Tylor Chase, actorul care trăiește pe străzi, a primit un cadou incredibil de Crăciun! Un fost coleg i-a sărit în ajutor # Click.ro
Fostul star Nickelodeon, Tylor Chase (36 de ani), despre care s-a adlat recent că trăiește pe străzi într-un videoclip viral, a fost cazat într-un hotel cu ajutorul fostului său coleg din Ned's Declassified School Survival Guide, Daniel Curtis Lee (34 de ani).
11:50
Madonna, în lenjerie intimă înainte de Crăciun alături de iubitul tinerel: „Moșul vrea să știe dacă ați fost cuminți sau obraznici” # Click.ro
Madonna (67 de ani) este cunoscută pentru personalitatea ei provocatoare, iar nici sezonul festiv nu i-a domolit latura sălbatică. În preajma Crăciunului, ea a realizat o ședință foto sexy în lenjerie intimă alături de iubitul ei, Akeem Morris (29 de ani).
11:40
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei” # Click.ro
Cornel Dinu, una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea fotbalului românesc, vorbește deschis despre pensia pe care o încasează după peste 40 de ani de carieră petrecuți la Dinamo, și în câteva funcții de conducere.
Acum 4 ore
11:30
Sarmale perfecte în trei țări: mici trucuri păstrate în bucătăriile din România, Bulgaria și Ungaria # Click.ro
Sarmalele sunt mai mult decât un preparat tradițional: sunt un test al priceperii și al răbdării în bucătărie. În fiecare familie există o rețetă moștenită, dar diferențele apar acolo unde intervin micile trucuri, nu doar ingredientele.
11:10
De ce e deprimată Irina Fodor de Sărbători: „Intru în depresie” Prezentatoarea de la Antena 1 și Răzvan Fodor petrec de Crăciun pe la prieteni! „Gătim la domiciliul gazdei” # Click.ro
Irina și Răzvan Fodor nu fac Crăciunul acasă.
11:00
Anunțul făcut de Dragoș Bucur după 20 de ani de căsnicie cu Dana Nălbaru: „Trăim într-o perioadă în care puține lucruri se mai repară” # Click.ro
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc, și o familie frumoasă alături de cei trei copii Sofia (18 ani), Kadri (9 ani) și Roxana India (12 ani), fetița lor adoptată. Recent, actorul a explicat cum a reușit el și soția sa să își mențină căs
10:40
Scrisoarea sinistră trimisă de Epstein înainte să se sinucidă îl menționează pe Trump: „Președintelui nostru îi plac fetele tinere” # Click.ro
O carte poștală presupus a fi scrisă de Jeffrey Epstein și trimisă agresorului sexual pedofil în serie Larry Nassar, cu câteva zile înainte de sinuciderea lui Epstein din 2019, susținea că „președintele nostru” iubește „fetele tinere și nubile”.
10:40
Singura zodie ce va avea noroc înzecit până pe 3 ianuarie. Universul îi deschide toate ușile, banii, iubirea și succesul vin în valuri # Click.ro
Până pe data de 3 ianuarie, astrele fac o alegere clară: Capricornul este singura zodie care se bucură de un noroc înzecit, rar întâlnit, pe toate planurile importante ale vieții. Cu Soarele aflat în semnul său, susținut de aspecte favorabile cu Jupiter și Marte, Capricornul intră într-o perioadă în
10:30
Dezastru pe autostrada care leagă Milano de Napoli, după explozia unei cisterne pline cu GPL|VIDEO # Click.ro
Un accident grav produs marți seara pe autostrada A1, principala arteră rutieră a Italiei, a provocat momente de panică și blocaje masive de trafic. O cisternă care transporta GPL s-a ciocnit cu un camion încărcat
10:20
Dora, prințesa lui Temișan, pentru prima dată pe scenă la „Vedeta familiei”! Moment surpriză pentru mama ei, Monica Davidescu! # Click.ro
Aurelian Temișan și fiica sa, Dora, au pregătit, zilele trecute, un moment artistic special, prezentat în premieră pe scena emisiunii „Vedeta familiei”.
10:10
„Domnul e pe pământ”-Primarul care a compus și a cântat un colind în trei limbi pentru comunitatea sa|VIDEO # Click.ro
De Crăciun, un primar din România a înlocuit discursul cu un colind interpretat chiar de el la vioară și voce. El este și autorul colindului, atât al muzicii, cât și al versurilor. Nu întâmplător, locul ales pentru a transmite comunității sale
Acum 6 ore
09:20
Guvernul a adoptat marți seară mult așteptata Ordonanță trenuleț, documentul care stabilește cadrul fiscal, bugetar și social pentru anul 2026. Actul normativ combină reduceri de impozite pentru companii cu măsuri de sprijin pentru populație
09:10
Inteligența artificială, noul nostru „prieten”? Cristian Jura arată cum ne schimbă AI viața, inclusiv de sărbători: „Nu vom mai simți nevoia să ne consultăm cu alte persoane” # Click.ro
Inteligența artificială, noul nostru „prieten”? Cristian Jura arată cum ne schimbă AI viața, inclusiv de sărbători
09:00
Anul 2025 a fost unul dintre cei mai urmăriți ani ai ultimului deceniu, dominat de evenimente care au ținut lumea conectată clipă de clipă. Întâlniri între lideri aflați în conflict, momente istorice și pierderi
08:40
O imagine face ocolul Pământului: 8.000 de candidați pentru 187 de posturi, examen susținut pe pista de aterizare|VIDEO # Click.ro
O mulțime neobișnuit de mare s-a adunat pe pista Jamadarpali din districtul Sambalpur, statul Odisha, India pentru a susține un examen de recrutare pentru posturile de gardieni civili. Imaginile cu mii de aspiranți așezați
08:10
Pentru mulți dintre noi, amintirile copilăriei sunt legate de noaptea de Crăciun, când Moș Crăciun aducea cadouri sub brad. Îl recunoaștem după barba albă și costumul roșu, dar puțini știu că aspectul său actual a evoluat de-a lungul timpului. Moșul nu a purtat mereu haine roșii și a avut costume în
08:10
În pragul sărbătorilor, Kaufland România vine în sprijinul clienților cu o promoție fulger: între 18 și 31 decembrie 2025, utilizatorii Kaufland Card pot obține vouchere de până la 250 de lei, în funcție de valoarea cumpărăturilor realizate în această perioadă.
Acum 8 ore
07:10
Obiceiurile care defineau sărbătoarea Nașterii Domnului se schimbă vizibil de la un an la altul. În timp ce orașele se îndepărtează tot mai mult de tradițiile vechi, satele și unele comunități încearcă să le păstreze vii.
06:10
Horoscop rune 24–27 decembrie. Mesajele destinului pentru fiecare zodie, ce schimbări se produc de Crăciun. Taurii primesc runa abundenței, transformare profundă pentru Fecioare # Click.ro
Perioada 24–27 decembrie este una profund simbolică, marcată de energia Crăciunului, de reîntoarcerea la familie și de revelații importante. Runele, vechi simboluri sacre ale destinului, transmit mesaje clare pentru fiecare zodie, indicând schimbări, protecție, dar și avertismente. Aceste zile pot a
Acum 12 ore
02:10
Analistul sportiv Bill Simmons a declarat că Taylor Swift este însărcinată, în timpul unui apel pasionat adresat lui Travis Kelce de a-și încheia cariera la Kansas City Chiefs cu două meciuri mai devreme.
01:10
Reguli regale: ce cadouri de Crăciun au voie să primească copiii Prințului William și ai Prințesei Kate de la oamenii de rând # Click.ro
Prințul William și Kate Middleton au trei copii care primesc numeroase cadouri, însă există reguli regale oficiale privind darurile oferite de public. Chiar și copiii regali se bucură de cadourile de sărbători!
00:40
Sanda Ladoși a defilat pentru Sonia Trifan, pe podiumul de la Bukarest Fashion Week.
Acum 24 ore
00:10
Cum să împachetezi corect cadourile de Crăciun! Detaliile simple care îi vor impresiona pe cei dragi # Click.ro
Un cadou de Crăciun nu începe atunci când este desfăcut, ci în momentul în care este oferit. Modul în care este împachetat poate transforma un dar simplu într-o surpriză memorabilă, iar atenția la detalii spune, uneori, mai mult decât obiectul din interior.
23 decembrie 2025
23:50
Iancu Sterp a devenit tătic! Prima imagine cu bebelușul și proaspăta mămică! „Cele mai frumoase Sărbători” # Click.ro
Bucurie mare în preajma Sărbătorilor în familia Sterp! Denisa Coțolan, soția lui Iancu Sterp, a născut un băiețel.
23:40
Ce a putut să zică Giani Kiriță despre Anamaria Prodan, la ziua ei?! „A venit, a pus piciorul în prag și…” # Click.ro
Unde face Sărbătorile fostul fotbalist de la Dinamo, Giani Kiriță?
23:10
Cele mai cunoscute rugăciuni pe care trebuie să le spui de Crăciun pentru mulțumire și familie # Click.ro
Așteptat tot anul de români, Crăciunul înseamnă mai mult decât brazi împodobiți, lumânări aprinse, miros de cozonac, mese îmbelșugate. Este însă și un timp în care credința are locul ei, iar rugăciunile, de mulțumire pentru tot ce a însemnat anul și de speranță pentru ceea ce va veni.
22:40
Un simplu mesaj transmis persoanelor apropiate sau colegilor de muncă în preajma sărbătorilor le poate schimba radical starea și cu siguranță le va aduce zâmbetul pe buze. Cum deja ne aflăm în pragul Crăciunului, este momentul să ne oprim din agitația zilnică și să ne bucurăm de momentele importante
22:20
Afacerea profitabilă care îl face pe Alex Pițurcă să câștige sume impresionante lunar. A ales inteligent un domeniu care a cunoscut o creștere explozivă în România # Click.ro
Departe de lumina reflectoarelor din fotbal, Alex Pițurcă a ales un drum diferit, unul care îi asigură stabilitate financiară și venituri consistente lună de lună.
22:10
Planta superbă pe care trebuie să o ai în casă de Crăciun! Se spune că atrage norocul și armonia # Click.ro
Crăciunul este un moment plin de tradiții, unele deja bine cunoscute de-a lungul întregii lumi, iar altele mult mai obscure. De exemplu, o tradiție destul de comună în această perioadă a anului spune că există o plantă anume care poate atrage norocul în casă de sărbători.
21:40
Nici sărbătorile nu mai sunt la fel ca odinioară, căci scumpirile din ultima vreme afectează viața românilor. Foarte mulți devin atenți la fiecare kilowatt consumat, pentru a se asigura că plata facturilor la energie electrică nu-i va lăsa fără bani în buzunar.
21:10
Greșeala fatală după post: ce mănânci dintr-odată îți poate „arde” pancreasul și declanșa diabetul # Click.ro
Mulți așteaptă finalul unui post prelungit ca pe o eliberare totală: mese bogate, dulciuri „recuperate”, preparate grase și, uneori, alcool. Medicii avertizează însă că exact acest comportament este una dintre cele mai periculoase greșeli pentru digestie și poate avea consecințe grave, de la dureri
20:40
Anul 2026 promite să fie unul cu totul special pentru nativii unei zodii care se bucură de un noroc cu adevărat remarcabil. Astrologii susțin că stelele le vor zâmbi celor născuți sub acest semn, iar șansele lor la jocurile de noroc, inclusiv la Loto, vor fi neașteptat de mari. În lumea fascinantă a
20:10
Fenomen neașteptat pe Netflix! Un film vechi de peste trei decenii revine în topurile din România, cu o artistă legendară dispărută tragic în rolul principal # Click.ro
În luna decembrie, un film lansat în urmă cu aproape trei decenii a reușit o performanță surprinzătoare: a intrat în top zece cele mai urmărite filme de români pe Netflix, demonstrând că poveștile puternice și distribuțiile memorabile pot traversa generații fără să-și piardă relevanța.
19:40
Secretul siluetei Sandei Ladoși, la 55 de ani! „De trei luni…” A făcut furori în prezentarea de modă a Soniei Trifan! # Click.ro
Cum se menține în formă Sanda Ladoși la 55 de ani?
19:10
Ce noutăți aduce 2026 în industria croazierelor. Vacanțe de la 599 de euro pentru români. Noul trend - "Sea and Land Wonder" # Click.ro
Ce definește o croazieră perfectă? Itinerariile, cu destinații exclusive, pentru a descoperi locuri emblematice, gastronomia, cu preparate excepționale care transformă bucătăria într-o călătorie senzorială de neuitat, și flota de nave, în care se investește continuu.
18:40
De ce ne certăm mai des de sărbători cu partenerul și cum negociem programul între două familii. Sfatul psihologului: „Clarificarea nevoilor nu reduce romantismul, ci îl întărește” # Click.ro
De ce ne certăm mai des de sărbători cu partenerul și cum negociem programul între două familii.
18:20
Românii care locuiesc la bloc riscă amenzi mari de Crăciun și de Revelion. Regula pe care trebuie să o respecte ca să nu le bată poliția la ușă # Click.ro
Românii petrecăreți trebuie să fie atenți în perioada Crăciunului și a Revelionului, deoarece riscă amenzi usturătoare. Vor fi sancționați aspru dacă nu respectă liniștea și își deranjează vecinii.
17:40
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova # Click.ro
Pentru sarmale gustoase, fragede și proaspete pentru cât mai multe zile, iată de ingredient trebuie să adaugi în compoziția lor. Îți vei impresiona familia și apropiații la mesele de sărbători.
17:10
Reacții în lanț după demisia lui Daniel David de la Ministerul Educației! Un dascăl își strigă nemulțumirile: „Educația are nevoie de un ministru care să fie constructor de încredere, nu distribuitor de vină” # Click.ro
Reacții în lanț după demisia lui Daniel David de la Ministerul Educației
16:50
În ce și-a investit Giani Kiriță toți banii: „Am lăsat-o mai moale cu televiziunea!” Care este „secretul” său pentru nu te îngrășa de Crăciun # Click.ro
Giani Kiriță a dat televiziunea pe … fotbal.
16:40
Horoscop miercuri, 24 decembrie. Ziua aduce accent pe organizare, relații și gestionarea energiei personale.
16:00
Greta Thunberg a fost arestată la Londra după ce a participat la un protest în cadrul căruia a afișat un mesaj de susținere pentru deținuții aflați în greva foamei, asociați grupării Palestine Action.
16:00
Slănina de porc, sub lupă! Ce conține cu adevărat. Mihaela Bilic: „Mai aproape de uleiul de măsline şi de somon” # Click.ro
Mihaela Bilic vine cu o serie de recomandări, în pragul sărbătorilor de iarnă. Specialistul în nutriție atrage atenția asupra consumului de slănină, pe care mulți români îl asociază cu punerea în pericol a sănătății. Total greșit, susține Mihaela Bilic, și explică de ce slănina este sănătoasă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.