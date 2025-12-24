Horoscop joi, 25 decembrie. Racii, probleme cu partenerul de viață, evenimente neașteptate pentru Pești

23:10

Așteptat tot anul de români, Crăciunul înseamnă mai mult decât brazi împodobiți, lumânări aprinse, miros de cozonac, mese îmbelșugate. Este însă și un timp în care credința are locul ei, iar rugăciunile, de mulțumire pentru tot ce a însemnat anul și de speranță pentru ceea ce va veni.