Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan ca taie de la educație ca sa protejeze multinaționalele

10:10

O serie de represalii împotriva unor bloggeri ruși pro-război pare să fie în concordanță cu logica neutralizării amenințărilor înainte ca acestea să devină prea grave. Dar o privire mai atentă dezvăluie, totuși, că fiecare caz a avut propria motivație clară. Bloggerii pro-război din Rusia cad din ce în ce mai mult sub presiunea represiunii statului, fiind […]