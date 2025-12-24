Ce au pățit doi vloggeri români care au vrut să intre în Rusia cu vize de Ucraina. „Am fost dezbrăcați cu totul și interogați”
Gândul, 24 decembrie 2025 14:20
Doi vloggeri români au mers în Rusia cu intenția de a filma câteva cadre, dar niciun moment nu s-au gândit că ce va urma o să-i marcheze pentru totdeauna. Denisa și Cristi au avut parte de aventura vieții lor în cea mai întinsă țară de pe glob, aflată într-un război teribil, de aproape patru ani, […]
• • •
Acum 5 minute
15:00
În cel mai recent set de documente publicate din dosarele Epstein se află un schimb de e-mailuri între Ghislaine Maxwell şi cineva care semnează cu „A” – a cărui adresă de e-mail este salvată ca „Omul invizibil” şi despre care se crede că este fostul duce de York, Andrew Mountbatten-Windsor, relatează ABC News. ABC News […]
15:00
Superstiții de Crăciun. Ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă, pregătirile sunt în toi, iar atmosfera pozitivă inundă casele oamenilor. Urmează zile pline de sărbătoare, voie bună și petrecere. De altfel, tot de Crăciun există câteva superstiții și tradiții pe care multe persoane încă le respectă. De exemplu, iată ce nu trebuie să lipsească din […]
Acum 30 minute
14:40
Alina Pușcău, în vârstă de 44 de ani, este din nou pe băncile școlii. ”Mama este foarte fericită că mă duc la liceu”, a mărturisit vedeta. Alina Pușcău a revenit pe băncile școlii. Aceasta nu a terminat liceul dat fiind că la finalul clasei a IX-a a plecat în America, după câștigarea unui concurs de […]
Acum o oră
14:30
Drama solistei de muzică populară care și-a găsit soțul în comă profundă, în pat, înainte de Crăciun. „Dumnezeu l-a luat ca să mă protejeze de acolo” # Gândul
Crăciunul nu va mai fi niciodată la fel pentru o solistă de muzică populară. În urmă cu mulți ani, îndrăgita artistă își găsise soțul în comă profundă, în pat, înainte de Crăciun. De fiecare dată când sărbătorile de iarnă se apropie, își amintește sufierința trăită și modul în care și-a găsit partenerul de viață într-una […]
14:20
Acum 2 ore
14:00
14:00
Pentru mulți dintre noi, întrebarea „Ce mâncăm diseară?” are un răspuns imediat: una dintre pizzale noastre preferate. Deși există zeci de rețete diferite, fiecare persoană tinde să aibă câteva variante favorite. Această preferință selectivă ridică întrebarea: de ce ne atașăm de anumite pizza și ignorăm alte combinații? Biologia gustului Psihologii gustului explică faptul că avem […]
14:00
Apa din locuința ta îți influențează mai mult viața de zi cu zi decât pare la prima vedere. Fie că observi depunerile albe pe robinete, rigiditatea hainelor după spălare sau faptul că gelul de duș nu face spumă așa cum te-ai aștepta, toate acestea pot indica o problemă comună în multe orașe din România: apa […]
13:50
13:50
(P) De ce sistemele fotovoltaice pentru case dezamăgesc inițial: ce întârzie economiile? Cum se rezolvă? # Gândul
Sistemele fotovoltaice pentru case sunt atractive datorită faptului că oferă independență energetică, însă există cazuri de economii întârziate. Care ar fi cauzele? Cum se rezolvă? Blocajul apare din mai multe direcții, de obicei combinate, atunci când montezi pentru prima dată sisteme fotovoltaice pentru case. Utilizatorii văd că panourile funcționează, însă economiile apar doar când sistemul, […]
13:50
13:40
Cântăreața Cristina Spătar, în vârstă de 53 de ani, a explicat cum se descurcă în bucătărie. ”În ciuda aparențelor chiar fac de toate”, a afirmat aceasta. Cristina Spătar se descurcă de minune în bucătărie. Artista a învățat să gătească de la mama sa. Cum se descurcă Cristina Spătar în bucătărie. ”Le place copiilor ceea ce […]
13:40
FCSB stârnește invidia rivalelor din Liga 1: ce achiziție de 600.000 de euro a făcut Gigi Becali # Gândul
Când vine vorba de fotbal, Gigi Becali nu se uită la bani, mai ales că vrea doar ce este mai bun pentru FCSB. Și cum obrazul subțire cu cheltuială se ține, latifundiarul din Pipera a dat 600.000 de euro pe o achiziție care va face din echipa sa cea mai invidiată din Liga 1. Concret, […]
13:40
Accesarea unui card de credit îți oferă practic acea sursă de bani de care ai nevoie ca să o gestionezi în situațiile financiare importante pentru tine. Această linie de credit îți aduce resursele de care ai nevoie la momentul potrivit. Poate fi un mod eficient prin care să îți manevrezi planul economic, să te ocupi […]
13:30
13:30
Cosmin Floreanu și Ștefan Nicolae, prefectul și subprefectul de Olt, au fost reținuți, după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov # Gândul
Cosmin Floreanu și Ștefan Nicolae, prefectul și subprefectul de Olt, au fost reținuți. Cel doi sunt suspectați că ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov, într-un poligon al MApN. Aceștia au fost audiați până târziu în noapte, până în jurul orei 02:00, la Parchetul Militar din Capitală. Cosmin Floreanu și Ștefan Nicolae, prefectul și subprefectul […]
13:10
ARCMEDIA își consolidează portofoliul producțiilor video: Dan Capatos se alătură echipei CANCAN începând cu ianuarie 2026! # Gândul
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, anunță cooptarea jurnalistului și realizatorului TV Dan Capatos în cadrul echipei editoriale CANCAN, începând cu ianuarie 2026. Această decizie strategică reflectă direcția de dezvoltare video a grupului și angajamentul constant pentru consolidarea poziției sale de lider în furnizarea de conținut editorial premium, cu relevanță și impact […]
13:10
Kremlinul a anunțat miercuri că pregătește un răspuns la propunerile elaborate de SUA și Ucraina pentru încheierea războiului. „Emisarul Kremlinului pentru probleme economice, Kiril Dmitriev, i-a transmis deja lui Vladimir Putin detaliile negocierilor cu Statele Unite privind planul de pace, în urma întâlnirii de la Miami. În prezent, Moscova trebuie să își formuleze poziția și […]
Acum 4 ore
13:00
Un studiu arată ce își doresc copiii de la Moș Crăciun. Jucăriile ocupă un loc dominant în clasament # Gândul
Un nou studiu arată ce își doresc copiii de la Moș Crăciun. În urma datelor colectate de la 261 de respondenți, lista dorințelor de sărbători conține și jucării, acestea aflându-se pe un loc dominant. Iată mai jos, în articol, datele. A fost efectuat un studiu legat de lucrurile pe care copiii și le doresc de […]
13:00
Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit refuzul Rusiei” # Gândul
Papa Leon al XIV-lea și-a reiterat marți apelul său pentru un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume, exprimându-și regretul că Rusia a respins acest apel, transmite France24. „Reînnoiesc această cerere adresată tuturor persoanelor de bună credinţă, pentru ca ele să respecte, măcar în această sărbătoare a naşterii Mântuitorului, o zi de pace”, […]
13:00
Jobul fără facultate plătit cu 15.000 de lei pe lună. Meseriile cu cele mai mari salarii din România # Gândul
Piața muncii din România este profund dezechilibrată, cu diferențe salariale majore între profesii similare, în funcție de regiune și nivelul de studii. Potrivit Observator, care citează o analiză realizată de un furnizor de servicii HR din România, există meserii fără diplomă universitară care pot aduce venituri lunare comparabile sau chiar mai mari decât cele din […]
13:00
13:00
Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat # Gândul
Când vine vorba despre finanțele Bucureștiului, începutul fiecărui mandat de primar general a fost marcat de o temă comună: datoriile uriașe ale Primăriei. „Înapoi în viitor” – așa putem descrie cel mai bine situația de la PMB. Când Nicușor Dan a preluat Primăria Capitalei în 2020, instituția avea datorii curente de aproximativ 3 miliarde de […]
12:50
Autocar modern pentru Poli Timișoara. Alfred Simonis: „Un club de fotbal serios nu înseamnă doar jucători, antrenori și rezultate bune” # Gândul
Politehnica Timișoara face un pas important în direcția revenirii în prim-planul fotbalului românesc. Echipa beneficiază acum de condiții dintre cele mai bune, fapt remarcat inclusiv de președintele Consiliului Județean, Alfred Simonis. Într-o postare pe Facebook, Simonis anunță că formația „alb-violetă” a primit un cadou binemeritat de la Moș Crăciun. Astfel, începând de astăzi, clubul dispune […]
12:50
Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan ca taie de la educație ca sa protejeze multinaționalele # Gândul
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a taiat fondurile de Ministerul Educației pentru a le vira în buzunarele susținătorilor săi din cadrul confederației Concordia. „Guvernul Bolojan taie din banii de învățământ pentru a-și răsplăti susținătorii din confederația Concordia: bugetele educației se reduc, pentru a scădea impozitele multinaționalelor. A trecut […]
12:40
Cum arată masa de Crăciun a Monicăi Tatoiu. ”Am zis că mai bine să rămână farfuria goală decât să arunc la gunoi” # Gândul
Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a spus ce bunătăți va avea anul acesta la masa de Crăciun. ”Am zis că mai bine să rămână farfuria goală decât să arunc la gunoi”, a declarat aceasta. Monica Tatoiu va petrece Crăciunul acasă anul acesta, în timp ce de Revelion va pleca în vacanță. Aceasta […]
12:40
Fostul premier Victor Ponta s-a amuzat alături de urmăritorii săi de pe contul de socializare. Astfel, politicianul a postat un videoclip de sezon care îl are ca protagonist pe un simpatic Moș Martin. Din fericire pentru iubitorii animalelor, totul ia o turnură neașteptată. Anul 2025 a fost unul destul de rodnic pentru fostul premier Victor […]
12:30
Președintele Poloniei Karol Nawrocki a tăiat singur bradul de Crăciun, pentru a transmite un mesaj clar Rusiei # Gândul
Președintele Poloniei Karol Nawrocki a publicat un clip pe contul oficial de pe platforma X, care-l înfățișează în timp ce taie singur un brad Crăciun. Filmarea este un manifest al liderului Poloniei prin care respinge discursul Kremlinului, potrivit căruia liderii europeni ar vrea să interzică Crăciunului. Karol Nawrocki s-a filmat în timp ce merge într-o […]
12:20
12:10
Ion Cristoiu: Gabriel Oprea dezvăluie: Joe Biden mi-a cerut să accept relocarea în România a 3000 de mujahedini! # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție dezvăluirile făcute de Gabriel Oprea, fost ministru al Apărării Naționale. „Apelând la formula unei spovedanii, Gabriel Oprea, fost vicepremier cu siguranța națională, cu securitatea națională, unul dintre politicienii de vizibilitate spectaculoasă cu ceva timp în urmă, face pe […]
12:10
„Râu atmosferic” peste Los Angeles, de Crăciun. Autorităție metropolei de pe Coasta de Vest au emis ordine de evacuare # Gândul
Autoritățile din Los Angeles au emis ordine de evacuare, deoarece în statul american California sunt așteptate ploi torențiale, ceea ce a stârnit temeri privind inundații periculoase în Ajunul Crăciunului. Un coridor masiv de precipitații, cunoscut sub numele de „râu atmosferic”, care transportă vapori de apă înmagazinați în tropice, urmează să lovească sudul Californiei de marți […]
12:00
„Fără analogie la nivel mondial”. „Vulturul” Patrușev anunță că Rusia lucrează la un submarin nuclear strategic de a cincea generație. Ce urmează după Typhoon, Akula și seria Borei, echipată cu rachetele balistice Bulava # Gândul
Rusia a confirmat, oficial, lucrările la un nou submarin nuclear strategic de a cincea generație, ceea ce marchează o escaladare semnificativă a ambițiilor sale nucleare navale pe termen lung. Vorbind cu ocazia celei de-a 125-a aniversări a Biroului Central de Proiectare Rubin pentru Inginerie Marină, consilierul prezidențial și președintele Consiliului Naval Rus, Nikolai Patrușev – […]
11:50
Interzicerea lui Thierry Breton în SUA declanșează un război. Care este reacția guvernului francez # Gândul
Guvernul francez a reacționat rapid, după ce Thierry Breton, fost comisar UE pentru Piața internă din 2019 până în 2024, a fost interzis în SUA de Administrația Trump. De altfel, au mai fost interziși și alți patru lideri europeni, iar cenzura a fost condamnată la Washington. În urma deciziei luate de Administrația Trump, de a […]
11:50
Nu sunt bani pentru nimic, dar guvernul Bolojan a găsit peste 1 miliard de lei în plus pentru înarmare # Gândul
Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seară, două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naţionale. Bolojan a decis să majoreze cu 1,3 miliarde de lei bugetulul de consolidare a Armatei României. Pentru continuarea procesului de transformare structurală şi calitativă a Armatei României au fost alocate alte 300 de milioane de lei. Potrivit unui […]
11:40
Apele Romane intervin în controversa fisurilor de la Barajul Paltinu. Cât de gravă este situația # Gândul
Reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” au explicat miercuri care este situația reală a semnelor apărute pe barajul Paltinu, după ce în spațiul public au circulat imagini și speculații potrivit cărora acestea ar fi dovezi ale unei fisuri serioase. Conform instituției, urmele vizibile nu reprezintă o fisură activă și nu există pericol atât pentru populație, cât […]
11:40
11:40
Scenariu-bombă avansat de Tăriceanu: Bolojan pare că merge la rupere/Poate că există un scenariu de scoatere a PSD de la guvernare # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a comentat prestația actualului premier. În opinia invitatului, fost lider al liberalilor, Ilie Bolojan face deliberat anumite gesturi care să ducă la ruperea coaliției. În plus, șeful actual al PNL este incontestabil influențat de USR, apreciază fostul premier. Invitat de moderatorul emisiunii […]
11:30
Sania lui Moș Crăciun a pornit în fabuloasa călătorie în jurul lumii. Primele opririi au fost Groenlanda și Noua Zeelandă # Gândul
Moș Crăciun a pornit și în acest an din Laponia, Finlanda, într-o cursă magică în jurul lumii, pentru a aduce cadouri copiilor și adulților, deopotrivă. Evenimentul este urmărit chiar și de platforma Flightradar, care monitorizează, cu acuratețe, fiecare zonă unde poposește legendara sanie cu reni. Pe 24 decembrie, la doar câteva ore după miezul nopții, Moș Crăciun și-a înhămat renii la sanie și a început fabuloasa călătorie pe mapamond.
11:20
Siguranța asupra proprietății începe cu un pas esențial: înregistrarea terenului și construcțiilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Doar astfel statul poate garanta dreptul de proprietate. Cartea funciară cuprinde informații esențiale: cine este proprietarul, care este suprafața, care este amplasamentul terenului și construcțiilor, dacă există ipoteci sau alte sarcini asupra imobilului. Pentru ca […]
11:20
SUA răspund dur Uniunii Europene: fostul comisar Thierry Breton și alți patru lideri, interziși în America # Gândul
Administrația Trump a anunțat sancțiuni care vizează cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton, care a denunțat un „val de macartism”. Acțiunile acestor persoane, cărora li se interzice intrarea în Statele Unite, echivalează cu „cenzura” în detrimentul intereselor americane, a justificat […]
11:10
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vin americanii. Revoluția din America nu a ajuns și în România” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum revoluția americană nu a ajuns și în România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Sunt două lucruri diferite. De ce Revoluția americană nu a ajuns la noi? Și nu a […]
11:10
Două rețete mănăstirești simple și gustoase, perfecte pentru ultima zi din Postul Crăciunului # Gândul
Postul Crăciunului nu trebuie să se rezume la mese fade sau lipsite de savoare. Dimpotrivă, folosind ingrediente simple și ținând cont de câteva trucuri ușoare, poți avea preparate sățioase, aromate și care ajută silueta. Pentru ultimele zile din Postul Crăciunului, GÂNDUL.RO ți-a pregătit două rețete mănăstirești simple și gusoase. Ciorba de varză niciodată nu dă […]
11:10
Compromis dificil în Ucraina. Zelenski este dispus să retragă trupele din Donețk și să facă o zonă demilitarizată, ca parte a planului de pace # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este dispus să retragă trupele ucrainene din anumite zone ale regiunii Donețk aflate sub controlul Kievului și să le transforme într-o zonă demilitarizată, ca parte a unui posibil acord de pace cu Rusia, potrivit The New York Times. Propunerea reprezintă cel mai clar pas făcut până acum de […]
Acum 6 ore
11:00
Insula europeană în care cumperi o casă la 1 euro, dar primești 15.000 de euro dacă te muți acolo. Ce condiții trebuie să îndeplinești # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care este insula europeană în care cumperi o casă la 1 euro, dar primești 15.000 de euro dacă te muți acolo? Este vorba despre o zonă apreciată chiar de mulți turiști români. Însă, pentru a te muta aici și pentru a facilita de acest program, trebuie să îndeplinești o serie de condiții. […]
11:00
Sorin Cârţu, mesaj pentru cei de la Universitatea Craiova în LUPTA pentru titlu: „Să ţinem la tăvăleală și la şmecherii” # Gândul
Universitatea Craiova e pe primul loc în Superliga, 40 de puncte, iar FCSB e pe locul nouă, 31 de puncte, dar cu șanse să intre în play-off, diferența până la poziția șase, ocupată acum de Oțelul Galați, fiind de două puncte. Sorin Cârțu, fotbalist de legendă al echipei oltene, a spus cum trebuie să joace […]
10:50
Premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri despre hotărârea Guvernului de a adopta cu o seară înainte „Ordonanța trenuleț”. Într-o postare pe Facebook, el a explicat că acest pachet de măsuri vine să mențină statul pe un curs stabil până când va fi aprobat bugetul pe 2026. Potrivit lui Bolojan, cifrele recente arată că statul „cheltuiește […]
10:40
Zilele lui Denis Alibec la FCSB sunt numărate și, cel mai probabil, atacantul nu se va regăsi în lot începând cu anul 2026. Chiar managerul Mihai Stoica a recunoscut despărțirea de „vârful” adus în vară de la Farul Constanța. „Am avut o discuție, probabil că ne vom despărți în iarnă. Nu știu ce vrea el, […]
10:30
Vești bune pentru pensionarii și românii cu venituri mici, care pot primi ultimul bonus din 2025, sub forma ajutorului pentru încălzirea locuinței. Sprijinul poate ajunge până la 320 de lei pe lună, însă acordarea banilor depinde strict de nivelul veniturilor și de situația fiscală a beneficiarilor. Totuși există și o condiție foarte importantă care poate […]
10:20
Preparatul tradițional românesc de Crăciun cu origini romane. Delicatesa de sezon care a traversat mileniile, nelipsită la masa de sărbători # Gândul
Multe dintre preparatele care ajung de Crăciun pe mesele românilor au fost împrumutate și adaptate de-a lungul secolelor, însă unele au origini mult mai vechi decât te-ai fi gândit vreodată. Printre ele se numără și un preparat cu rădăcini antice, considerat delicatesă în anumite regiuni ale Imperiului Roman și descris în scrieri clasice, dar și legat […]
10:10
Cum au ajuns bloggeri ruși pro-război să fie pedepsiți de Kremlin și etichetați drept „agenți străini”. Moscova vrea să limiteze influența „ultrapatrioților”, deși îl susțin cu frenezie pe Putin # Gândul
O serie de represalii împotriva unor bloggeri ruși pro-război pare să fie în concordanță cu logica neutralizării amenințărilor înainte ca acestea să devină prea grave. Dar o privire mai atentă dezvăluie, totuși, că fiecare caz a avut propria motivație clară. Bloggerii pro-război din Rusia cad din ce în ce mai mult sub presiunea represiunii statului, fiind […]
