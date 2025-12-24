Legea pentru simplificarea obținerii permisului de conducere, publicată în Monitorul Oficial. Ce trebuie să știe cei care dau sala
Gândul, 24 decembrie 2025 16:20
Legea inițiată de deputatul USR Cezar Drăgoescu pentru simplificarea și eficientizarea procedurii de obținere a permisului de conducere a fost publicată astăzi, miercuri, în Monitorul Oficial. Astfel, modificările aduse OUG 195/2002 în ce privește circulația pe drumurile publice introduc excepții clare de la susținerea probei teoretice („sala”) acolo unde experiența practică demonstrează deja competența conducătorului […]
• • •
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis, pe 24 decembrie, un mesaj de Crăciun adresat românilor, în care a subliniat relația strânsă dintre SUA și România. Reprezentanții ambasadei au arătat că SUA și România au un parteneriat solid, care continuă să se dezvolte. Acesta se bazează pe valori comune și pe interese strategice […]
CNN a filmat din elicopter vârfurile înzăpezite ale Carpaților, rutele de fuga pentru bărbații ucraineni in Romania # Gândul
Tot mai mulți ucraineni își riscă viața și traversează Munții Carpați în România pentru a scăpa de război. Potrivit autorităților române, zeci de persoane traversează granița ilegal în fiecare săptămână. O echipă CNN a realizat un reportaj despre bărbații ucraineni care aleg să își riște viața trecând granița în România prin Munții Carpați, decât să […]
Legea pentru simplificarea obținerii permisului de conducere, publicată în Monitorul Oficial. Ce trebuie să știe cei care dau sala # Gândul
Legea inițiată de deputatul USR Cezar Drăgoescu pentru simplificarea și eficientizarea procedurii de obținere a permisului de conducere a fost publicată astăzi, miercuri, în Monitorul Oficial. Astfel, modificările aduse OUG 195/2002 în ce privește circulația pe drumurile publice introduc excepții clare de la susținerea probei teoretice („sala”) acolo unde experiența practică demonstrează deja competența conducătorului […]
Acuzații dure din Franța. Macron spune că sancţionarea lui Thierry Breton de către SUA este o „intimidare”. CE cere „clarificări” # Gândul
Preşedintele francez Emmanuel Macron denunţă miercuri decizia administraţiei Trump de a interzice intrarea în SUA a fostului comisar european Thierry Breton, din cauza voinţei acestuia de a reglementa marile platorme digitale, drept o atingere adusă „suveranităţii digitale europene”. Pe de altă parte, unii eurodeputaţi ai partidului Rassemblement National (RN) susțin că decizia SUA are legătură cu […]
CSM a trimis către Nicușor Dan și Ilie Bolojan rezultatele chestionarului prin care judecătorii contrazic dezvăluirile Recorder # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis președintelui Nicușor Dan, Guvernului și Ministerului Justiției rezultatele preliminare ale unui chestionar completat de judecători, privind problemele din sistemul judiciar. Potrivit CSM, majoritatea covârșitoare a judecătorilor consideră că, în ultimul an, a existat o campanie publică îndreptată împotriva justiției și că principalele probleme nu sunt cele prezentate frecvent […]
Reprezentanți de top ai sportului fac urări de Crăciun fanilor și descriu cum arată pentru ei sărbătorile. Pentru sportivi și antrenori, Crăciunul reprezintă o perioadă de respiro așteptată cu mare nerăbdare. Mai mult, câțiva dintre campionii noștri au ieșit la colindat. Vicecampioană mondială de junioare la înot, Daria Silișteanu abia așteaptă Crăciunul. Obiectivul ei e […]
Cât plătești pentru un teren arabil în România și ce prețuri sunt practicate în alte state ale Uniunii Europene, potrivit INS # Gândul
Institutul Național de Statistică (INS) a emis noi date referitoare la prețurile percepute pentru un teren arabil în România și cele practicate în alte state ale Uniunii Europene, în anul 2024. De menționat faptul că aceste date statistice au fost furnizate de statele membre UE și diseminate de Eurostat. Iată informațiile mai jos, în articol. […]
Cântăreața Otilia Bilionera a mărturisit în ce relații este cu soacra sa. ”Ne certăm, ne împăcăm”, a afirmat artista. Otilia Brumă, cunoscută sub numele de scenă Otilia, este o cântăreață de muzică dance, raggaetton și latino. A atins succesul în anul 2014, atunci când a lansat piesa ”Bilionera”, fiind, de altfel, melodia care a propulsat-o […]
Tăriceanu: Nicușor Dan s-a scăpat la Politico/Trump nu vede cu ochi buni astfel de declarații/Să nu ne mirăm că România este pusă într-un colț # Gândul
Invitat în cea mai recentă ediție a specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a analizat prestația președintelui după primele 6 luni de mandat. Politician de dreapta, Tăriceanu apreciază că Nicușor Dan nu are experiență politică, iar acest lucru se vede atât în plan intern, cât și în plan […]
Gândul şi Descoperă. ro prezintă cele mai incitante momente ale serialului Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea. Urmăriți miercuri, 24 decembrie, de la ora 15:00, prima parte a BEST OF – ION ILIESCU, ISTORIA NEŞTIUTĂ: ION ILIESCU, TINEREȚEA ŞI DRUMURILE LA MOSCOVA. O călătorie inedită prin viața primului […]
Vei descoperi că poți comunica la un nivel foarte productiv. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 25 decembrie 2025. Berbec Astăzi îți vei păstra calmul, așa că profită de această ocazie pentru a lua decizii raționale cu privire la cele mai intense probleme aflate în discuție. Rămâi cu picioarele pe pământ și […]
George Simion, ședință foto cu familia de Sărbători. Cum s-a pozat liderul AUR alături de soție și fiul său # Gândul
Liderul AUR, George Simion, a lăsat deoparte, pentru câteva momente, rolul de politician, pentru a se dedica în întregime celui de tată și soț. Acesta s-a fotografiat în intimitatea căminului, alături de familie, într-un decor de Sărbători. George Simion, președintele formațiunii AUR, a organizat o sesiune foto cu soția sa, Ilinca Simion, și fiul lor, […]
Dosarele Epstein. Noi suspiciuni privind fostul prinț Andrew: îi cerea lui Maxwell să-i găsească „partenere nepotrivite” # Gândul
În cel mai recent set de documente publicate din dosarele Epstein se află un schimb de e-mailuri între Ghislaine Maxwell şi cineva care semnează cu „A” – a cărui adresă de e-mail este salvată ca „Omul invizibil” şi despre care se crede că este fostul duce de York, Andrew Mountbatten-Windsor, relatează ABC News. ABC News […]
Superstiții de Crăciun. Ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă, pregătirile sunt în toi, iar atmosfera pozitivă inundă casele oamenilor. Urmează zile pline de sărbătoare, voie bună și petrecere. De altfel, tot de Crăciun există câteva superstiții și tradiții pe care multe persoane încă le respectă. De exemplu, iată ce nu trebuie să lipsească din […]
Alina Pușcău, în vârstă de 44 de ani, este din nou pe băncile școlii. ”Mama este foarte fericită că mă duc la liceu”, a mărturisit vedeta. Alina Pușcău a revenit pe băncile școlii. Aceasta nu a terminat liceul dat fiind că la finalul clasei a IX-a a plecat în America, după câștigarea unui concurs de […]
Drama solistei de muzică populară care și-a găsit soțul în comă profundă, în pat, înainte de Crăciun. „Dumnezeu l-a luat ca să mă protejeze de acolo” # Gândul
Crăciunul nu va mai fi niciodată la fel pentru o solistă de muzică populară. În urmă cu mulți ani, îndrăgita artistă își găsise soțul în comă profundă, în pat, înainte de Crăciun. De fiecare dată când sărbătorile de iarnă se apropie, își amintește sufierința trăită și modul în care și-a găsit partenerul de viață într-una […]
Ce au pățit doi vloggeri români care au vrut să intre în Rusia cu vize de Ucraina. „Am fost dezbrăcați cu totul și interogați” # Gândul
Doi vloggeri români au mers în Rusia cu intenția de a filma câteva cadre, dar niciun moment nu s-au gândit că ce va urma o să-i marcheze pentru totdeauna. Denisa și Cristi au avut parte de aventura vieții lor în cea mai întinsă țară de pe glob, aflată într-un război teribil, de aproape patru ani, […]
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj” # Gândul
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat miercuri că, la summitul UE de la Bruxelles, din 18-19 decembrie, au fost luate decizii care vizează escaladarea conflictului din Ucraina și intensificarea confruntării cu Rusia. Orbán admite că în 2026 ar putea izbucni un război în Europa, spre care, în opinia sa, întregul continent este împins de liderii […]
Pentru mulți dintre noi, întrebarea „Ce mâncăm diseară?” are un răspuns imediat: una dintre pizzale noastre preferate. Deși există zeci de rețete diferite, fiecare persoană tinde să aibă câteva variante favorite. Această preferință selectivă ridică întrebarea: de ce ne atașăm de anumite pizza și ignorăm alte combinații? Biologia gustului Psihologii gustului explică faptul că avem […]
Apa din locuința ta îți influențează mai mult viața de zi cu zi decât pare la prima vedere. Fie că observi depunerile albe pe robinete, rigiditatea hainelor după spălare sau faptul că gelul de duș nu face spumă așa cum te-ai aștepta, toate acestea pot indica o problemă comună în multe orașe din România: apa […]
Accident teribil în Italia. O cisternă cu GPL a explodat pe cea mai aglomerată arteră. Un local din zonă a fost spulberat # Gândul
Un incident dezastruos a avut loc marți după-amiază în Italia, pe autostrada principală A1, după ce o cisternă încărcată cu GPL a explodat. Traficul a fost restricționat în pe aglomerata arteră ce leagă Milano de Napoli, ceea ce a provocat un blocaj major. Incidentul a avut loc în apropiere de Teano, în parcarea unei benzinării, […]
(P) De ce sistemele fotovoltaice pentru case dezamăgesc inițial: ce întârzie economiile? Cum se rezolvă? # Gândul
Sistemele fotovoltaice pentru case sunt atractive datorită faptului că oferă independență energetică, însă există cazuri de economii întârziate. Care ar fi cauzele? Cum se rezolvă? Blocajul apare din mai multe direcții, de obicei combinate, atunci când montezi pentru prima dată sisteme fotovoltaice pentru case. Utilizatorii văd că panourile funcționează, însă economiile apar doar când sistemul, […]
Cântăreața Cristina Spătar, în vârstă de 53 de ani, a explicat cum se descurcă în bucătărie. ”În ciuda aparențelor chiar fac de toate”, a afirmat aceasta. Cristina Spătar se descurcă de minune în bucătărie. Artista a învățat să gătească de la mama sa. Cum se descurcă Cristina Spătar în bucătărie. ”Le place copiilor ceea ce […]
FCSB stârnește invidia rivalelor din Liga 1: ce achiziție de 600.000 de euro a făcut Gigi Becali # Gândul
Când vine vorba de fotbal, Gigi Becali nu se uită la bani, mai ales că vrea doar ce este mai bun pentru FCSB. Și cum obrazul subțire cu cheltuială se ține, latifundiarul din Pipera a dat 600.000 de euro pe o achiziție care va face din echipa sa cea mai invidiată din Liga 1. Concret, […]
Accesarea unui card de credit îți oferă practic acea sursă de bani de care ai nevoie ca să o gestionezi în situațiile financiare importante pentru tine. Această linie de credit îți aduce resursele de care ai nevoie la momentul potrivit. Poate fi un mod eficient prin care să îți manevrezi planul economic, să te ocupi […]
Cosmin Floreanu și Ștefan Nicolae, prefectul și subprefectul de Olt, au fost reținuți, după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov # Gândul
Cosmin Floreanu și Ștefan Nicolae, prefectul și subprefectul de Olt, au fost reținuți. Cel doi sunt suspectați că ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov, într-un poligon al MApN. Aceștia au fost audiați până târziu în noapte, până în jurul orei 02:00, la Parchetul Militar din Capitală. Cosmin Floreanu și Ștefan Nicolae, prefectul și subprefectul […]
ARCMEDIA își consolidează portofoliul producțiilor video: Dan Capatos se alătură echipei CANCAN începând cu ianuarie 2026! # Gândul
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, anunță cooptarea jurnalistului și realizatorului TV Dan Capatos în cadrul echipei editoriale CANCAN, începând cu ianuarie 2026. Această decizie strategică reflectă direcția de dezvoltare video a grupului și angajamentul constant pentru consolidarea poziției sale de lider în furnizarea de conținut editorial premium, cu relevanță și impact […]
Kremlinul a anunțat miercuri că pregătește un răspuns la propunerile elaborate de SUA și Ucraina pentru încheierea războiului. „Emisarul Kremlinului pentru probleme economice, Kiril Dmitriev, i-a transmis deja lui Vladimir Putin detaliile negocierilor cu Statele Unite privind planul de pace, în urma întâlnirii de la Miami. În prezent, Moscova trebuie să își formuleze poziția și […]
Un studiu arată ce își doresc copiii de la Moș Crăciun. Jucăriile ocupă un loc dominant în clasament # Gândul
Un nou studiu arată ce își doresc copiii de la Moș Crăciun. În urma datelor colectate de la 261 de respondenți, lista dorințelor de sărbători conține și jucării, acestea aflându-se pe un loc dominant. Iată mai jos, în articol, datele. A fost efectuat un studiu legat de lucrurile pe care copiii și le doresc de […]
Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit refuzul Rusiei” # Gândul
Papa Leon al XIV-lea și-a reiterat marți apelul său pentru un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume, exprimându-și regretul că Rusia a respins acest apel, transmite France24. „Reînnoiesc această cerere adresată tuturor persoanelor de bună credinţă, pentru ca ele să respecte, măcar în această sărbătoare a naşterii Mântuitorului, o zi de pace”, […]
Jobul fără facultate plătit cu 15.000 de lei pe lună. Meseriile cu cele mai mari salarii din România # Gândul
Piața muncii din România este profund dezechilibrată, cu diferențe salariale majore între profesii similare, în funcție de regiune și nivelul de studii. Potrivit Observator, care citează o analiză realizată de un furnizor de servicii HR din România, există meserii fără diplomă universitară care pot aduce venituri lunare comparabile sau chiar mai mari decât cele din […]
Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat # Gândul
Când vine vorba despre finanțele Bucureștiului, începutul fiecărui mandat de primar general a fost marcat de o temă comună: datoriile uriașe ale Primăriei. „Înapoi în viitor” – așa putem descrie cel mai bine situația de la PMB. Când Nicușor Dan a preluat Primăria Capitalei în 2020, instituția avea datorii curente de aproximativ 3 miliarde de […]
Autocar modern pentru Poli Timișoara. Alfred Simonis: „Un club de fotbal serios nu înseamnă doar jucători, antrenori și rezultate bune” # Gândul
Politehnica Timișoara face un pas important în direcția revenirii în prim-planul fotbalului românesc. Echipa beneficiază acum de condiții dintre cele mai bune, fapt remarcat inclusiv de președintele Consiliului Județean, Alfred Simonis. Într-o postare pe Facebook, Simonis anunță că formația „alb-violetă” a primit un cadou binemeritat de la Moș Crăciun. Astfel, începând de astăzi, clubul dispune […]
Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan ca taie de la educație ca sa protejeze multinaționalele # Gândul
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a taiat fondurile de Ministerul Educației pentru a le vira în buzunarele susținătorilor săi din cadrul confederației Concordia. „Guvernul Bolojan taie din banii de învățământ pentru a-și răsplăti susținătorii din confederația Concordia: bugetele educației se reduc, pentru a scădea impozitele multinaționalelor. A trecut […]
Cum arată masa de Crăciun a Monicăi Tatoiu. ”Am zis că mai bine să rămână farfuria goală decât să arunc la gunoi” # Gândul
Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a spus ce bunătăți va avea anul acesta la masa de Crăciun. ”Am zis că mai bine să rămână farfuria goală decât să arunc la gunoi”, a declarat aceasta. Monica Tatoiu va petrece Crăciunul acasă anul acesta, în timp ce de Revelion va pleca în vacanță. Aceasta […]
Fostul premier Victor Ponta s-a amuzat alături de urmăritorii săi de pe contul de socializare. Astfel, politicianul a postat un videoclip de sezon care îl are ca protagonist pe un simpatic Moș Martin. Din fericire pentru iubitorii animalelor, totul ia o turnură neașteptată. Anul 2025 a fost unul destul de rodnic pentru fostul premier Victor […]
Președintele Poloniei Karol Nawrocki a tăiat singur bradul de Crăciun, pentru a transmite un mesaj clar Rusiei # Gândul
Președintele Poloniei Karol Nawrocki a publicat un clip pe contul oficial de pe platforma X, care-l înfățișează în timp ce taie singur un brad Crăciun. Filmarea este un manifest al liderului Poloniei prin care respinge discursul Kremlinului, potrivit căruia liderii europeni ar vrea să interzică Crăciunului. Karol Nawrocki s-a filmat în timp ce merge într-o […]
Ion Cristoiu: Gabriel Oprea dezvăluie: Joe Biden mi-a cerut să accept relocarea în România a 3000 de mujahedini! # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție dezvăluirile făcute de Gabriel Oprea, fost ministru al Apărării Naționale. „Apelând la formula unei spovedanii, Gabriel Oprea, fost vicepremier cu siguranța națională, cu securitatea națională, unul dintre politicienii de vizibilitate spectaculoasă cu ceva timp în urmă, face pe […]
„Râu atmosferic” peste Los Angeles, de Crăciun. Autorităție metropolei de pe Coasta de Vest au emis ordine de evacuare # Gândul
Autoritățile din Los Angeles au emis ordine de evacuare, deoarece în statul american California sunt așteptate ploi torențiale, ceea ce a stârnit temeri privind inundații periculoase în Ajunul Crăciunului. Un coridor masiv de precipitații, cunoscut sub numele de „râu atmosferic”, care transportă vapori de apă înmagazinați în tropice, urmează să lovească sudul Californiei de marți […]
„Fără analogie la nivel mondial”. „Vulturul” Patrușev anunță că Rusia lucrează la un submarin nuclear strategic de a cincea generație. Ce urmează după Typhoon, Akula și seria Borei, echipată cu rachetele balistice Bulava # Gândul
Rusia a confirmat, oficial, lucrările la un nou submarin nuclear strategic de a cincea generație, ceea ce marchează o escaladare semnificativă a ambițiilor sale nucleare navale pe termen lung. Vorbind cu ocazia celei de-a 125-a aniversări a Biroului Central de Proiectare Rubin pentru Inginerie Marină, consilierul prezidențial și președintele Consiliului Naval Rus, Nikolai Patrușev – […]
Interzicerea lui Thierry Breton în SUA declanșează un război. Care este reacția guvernului francez # Gândul
Guvernul francez a reacționat rapid, după ce Thierry Breton, fost comisar UE pentru Piața internă din 2019 până în 2024, a fost interzis în SUA de Administrația Trump. De altfel, au mai fost interziși și alți patru lideri europeni, iar cenzura a fost condamnată la Washington. În urma deciziei luate de Administrația Trump, de a […]
Nu sunt bani pentru nimic, dar guvernul Bolojan a găsit peste 1 miliard de lei în plus pentru înarmare # Gândul
Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seară, două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naţionale. Bolojan a decis să majoreze cu 1,3 miliarde de lei bugetulul de consolidare a Armatei României. Pentru continuarea procesului de transformare structurală şi calitativă a Armatei României au fost alocate alte 300 de milioane de lei. Potrivit unui […]
Apele Romane intervin în controversa fisurilor de la Barajul Paltinu. Cât de gravă este situația # Gândul
Reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” au explicat miercuri care este situația reală a semnelor apărute pe barajul Paltinu, după ce în spațiul public au circulat imagini și speculații potrivit cărora acestea ar fi dovezi ale unei fisuri serioase. Conform instituției, urmele vizibile nu reprezintă o fisură activă și nu există pericol atât pentru populație, cât […]
Scenariu-bombă avansat de Tăriceanu: Bolojan pare că merge la rupere/Poate că există un scenariu de scoatere a PSD de la guvernare # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a comentat prestația actualului premier. În opinia invitatului, fost lider al liberalilor, Ilie Bolojan face deliberat anumite gesturi care să ducă la ruperea coaliției. În plus, șeful actual al PNL este incontestabil influențat de USR, apreciază fostul premier. Invitat de moderatorul emisiunii […]
Sania lui Moș Crăciun a pornit în fabuloasa călătorie în jurul lumii. Primele opririi au fost Groenlanda și Noua Zeelandă # Gândul
Moș Crăciun a pornit și în acest an din Laponia, Finlanda, într-o cursă magică în jurul lumii, pentru a aduce cadouri copiilor și adulților, deopotrivă. Evenimentul este urmărit chiar și de platforma Flightradar, care monitorizează, cu acuratețe, fiecare zonă unde poposește legendara sanie cu reni. Pe 24 decembrie, la doar câteva ore după miezul nopții, Moș Crăciun și-a înhămat renii la sanie și a început fabuloasa călătorie pe mapamond.
