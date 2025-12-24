Fostul preşedinte sud-corean a fost pus sub acuzare pentru noi încălcări ale legii

12:00

Vremea se răceşte semnificativ din această seară – mai ales în sudul şi estul ţării. Meteorologii au emis o informare fără cod, valabilă de la ora 18:00. Sunt aşteptate precipitaţii în toată ţara, în timp ce la munte şi în Moldova vor predomina ninsorile. De mâine de la ora 12:00 avem cod galben de vânt […]