Crăciun la Cotroceni: Nicușor Dan și familia au întâmpinat colindătorii. Imagini adorabile cu mezinul Președintelui României
Antena1, 24 decembrie 2025 16:20
Nicușor Dan, alături de familie, a deschis porțile Palatului Cotroceni pentru colindători, într-o seară plină de emoție și tradiție. Copii, ansambluri folclorice și colinde autentice au creat momente speciale, iar reacția sinceră și adorabilă a fiului președintelui României a atras toate privirile.
Acum 15 minute
16:20
Acum 2 ore
15:30
Cum și-a făcut apariția Serena Williams la nunta surorii ei, Venus. Petrecerea a ținut 5 zile # Antena1
Venus Williams s-a căsătorit cu Andrea Preti. Iată ce detalii au ieșit în evidență la ceremonia care a durat mai bine de cinci zile.
15:20
Când temperaturile scad și zilele devin tot mai scurte, o supă fierbinte poate fi răspunsul perfect.
15:00
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce vor face Lavinia și Adin cu banii din marele premiu. În ce vor să investească # Antena1
Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, au dezvăluit ce planuri au cu banii din marele premiul. Anais, sora cea mică a fetei, le-a găsit întrebuințarea perfectă.
Acum 4 ore
13:50
Nativii binecuvântați de univers în prima lună din 2026. Zodiile acestea vor fi ocrotite de necazuri # Antena1
Ianuarie 2026 va veni cu vești excelente pentru o parte dintre nativii zodiacului. Astrele se vor alinia favorabil, iar câteva zodii vor simți că norocul va fi de partea lor încă din primele zile ale anului.
13:40
Fanii Chefi la cuțite au descoperit cu surpriză cine este soțul Sorinei. Din ce proiect televizat a făcut parte Nobo # Antena1
Sorina Jumaga, de la echipa lui Chef Richard Abou Zaki, a ajuns în semifinala Chefi la cuțite. Iată cine este soțul ei.
13:30
Iancu Sterp a devenit tată! Denisa a adus pe lume un băiețel. Cum au apărut în mediul online # Antena1
Bucurie fără margini în familia Sterp! Iancu Sterp și soția lui, Denisa, trăiesc unele dintre cele mai emoționante momente din viața lor, după ce tânăra a născut un băiețel sănătos.
13:30
Cine este soțul Ștefanei Mercori de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Bărbatul, foarte cunoscut în mediul online. Cu ce se ocupă # Antena1
Ștefana Mercori a gătit alături de soțul ei în semifinala sezonului 16 Chefi la cuțite. Bărbatul care susține că nu are nicio treaba cu bucătăria are o carieră de succes în mediul online.
13:30
Stomatologia modernă a evoluat mult dincolo de ideea de tratament strict medical, devenind un domeniu în care tehnologia, estetica și experiența pacientului se întâlnesc armonios.
13:00
(P) Cei care planifică din timp câștigă: DAL Travel deschide rezervările pentru circuitele de toamnă # Antena1
Toamna a devenit, în ultimii ani, unul dintre sezoanele preferate de călătorie pentru turiștii români: temperaturi mai blânde, destinații mai puțin aglomerate și tarife mai echilibrate decât în vârful verii.
12:40
Chefi la cuțite, lider de audiență. Marea finală e azi la ora 20:30. Urmează cea mai intensă cursă culinară a sezonului 16 # Antena1
În această seară, 24 decembrie 2205, de la 20:30, urmează Marea Finală a sezonului 16 Chefi la cuțite – ediția va dezvălui finaliștii care se vor lupta, în cea mai intensă sesiune de gătit, pentru marele trofeu al acestui sezon. Este seara de gală când show-ul culinar va desemna persoana care își va adjudeca premiul de 30.000 de euro.
Acum 6 ore
12:20
Achiziția unui automobil este o decizie importantă, care ține cont atât de nevoile personale, cât și de caracteristicile fiecărui model. În funcție de stilul de viață, frecvența deplasărilor și preferințele legate de confort, siguranță și tehnologie, fiecare model oferă avantaje distincte.
Acum 12 ore
06:10
Crăciun 2025: Felicitări cu mesaje „Crăciun Fericit” de trimis prin SMS, WhatsApp sau Facebook pe 25 decembrie # Antena1
Crăciunul este prilejul ideal de a petrece timp cu persoanele dragi și de a le trimite felicitări/mesaje celor pe care nu-i poți avea aproape fizic. De aceea, ți-am pregătit o serie de imagini cu urarea „Crăciun fericit”, pe care le poți trimite prin SMS, pe Facebook, Messenger, Instagram sau alte platforme ca să le aduci zâmbetul pe buze în Ajunul Crăciunului sau de Crăciun 2025.
Acum 24 ore
23:40
Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Ce probe i-au pus pe jar pe concurenți. Ultima jurizare s-a lăsat cu scântei # Antena1
Semifinala sezonului 16 Chefi la cuțite a fost alcătuită din trei probe! Punctajul se adună, iar în marea finală aflăm cine se va lupta pentru premiul cel mare. Ultima ediție a acestui sezon se vede, miercuri, 24 decembrie 2025, de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
23:00
Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Semifinaliștii au gătit pentru concurenții din sezonul trecut alături de familii # Antena1
Marea Finală a sezonului 16 Chefi la cuțite se vede, mâine, 24 decembrie 2025, de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
21:10
Horoscop zilnic 24 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de miercuri, 24 decembrie 2025, aduce vești neașteptate pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
18:50
Te-ai întrebat care sunt cadourile pe care le cumpără bogații de Crăciun? Sunt foarte diferite față de cadourile obișnuite care se găsesc sub brad în perioada sărbătorilor.
18:00
Află care sunt tendințele în manichiură pentru sărbătorile de iarnă din acest an. Descoperă cele mai frumoase modele de unghii pentru Crăciun 2025: elegante și minimaliste, albe și scurte, cu french clasic. Inspirație pentru un look festiv și rafinat, potrivit oricărei ocazii de sărbătoare.
17:50
Românii, campionii Europei la reciclare! Țara noastră deține cea mai mare rețea de acest tip din lume. Ce scrie presa străină # Antena1
România a impresionat presa străină datorită rezultatelor uimitoare în reciclare. Iată ce s-a scris despre țara noastră și despre Sistemul Garanție-Returnare (SGR).
17:50
Ce pensie încasează Ilie Năstase, de fapt. Suma modestă în comparație cu performanțele lui sportive # Antena1
Ilie Năstase primește o lunar sumă modestă de la statul român. Ce detalii surprinzătoare au ieșit la iveală despre veniturile fostului lider mondial ATP.
17:30
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Lavinia și Adin, despre speculațiile că au câștigat datorită susținătorilor Dianei și ai lui Sorin # Antena1
Câștigătorii sezonului 12 Mireasa - Iubire Mediteraneeană au fost primii invitați din sezonul 8 al emisiunii Mireasa: Confesiuni. Lavinia și Adin au vorbit despre planurile lor de viitor, despre experiența în cadrul emisiunii, dar și despre controversele apărute în urma Finalei.
17:10
Andreea Antonescu, schimbare de look înainte de sărbători. La ce a apelat cântăreața recent întoarsă în România # Antena1
Andreea Antonescu s-a întors recent în țară, iar în prag de sărbători a decis să facă o schimbare de look îndrăzneață.
17:10
Când ești răcit, nopțile pot fi cele mai dificile: nasul înfundat nu te lasă să dormi, tusea apare exact când te pui în pat, iar febra îți dă o stare de neliniște. Totuși, o rutină de seară bine gândită poate face diferența. Ea îți ajută corpul să se refacă mai repede și să treci mai ușor peste răceală.
17:10
Sănătatea orală joacă un rol esențial în calitatea vieții, influențând nu doar aspectul estetic al zâmbetului, ci și funcțiile de bază precum masticația, vorbirea și confortul general.
17:10
În ultimii ani, stomatologia a cunoscut o transformare spectaculoasă, determinată de integrarea tehnologiilor digitale, a materialelor inovatoare și a procedurilor minim invazive.
Ieri
16:30
Vedetele s-au pregătit deja pentru sărbători. Ținutele sunt festive și... sexy. Iată cu ce poze a atras atenția un supermodel de peste Ocean.
16:20
Tzancă Uraganu, dat în judecată din cauza unei datorii. De la ce a pornit scandalul: „Se laudă cu mașini de sute de mii de euro” # Antena1
Tzancă Uraganu a reacționat după ce a fost acuzat că refuză să își achite o datorie. Firma manelistului a fost dată în judecată, iar până acum au avut loc deja șase termene.
15:40
Cum arată apartamentul în care locuiesc Ana Bodea și iubitul ei, Valentin Butnaru. Imagini din locuința de poveste # Antena1
Ana Bodea și iubitul ei, Valentin Butnaru, au împodobit împreună bradul de Crăciun și ne-au vorbit despre magia sărbătorilor de iarnă la ei acasă.
15:30
(P) Transferul de responsabilitate pentru DEEE: obligațiile producătorilor și importatorilor de echipamente electrice # Antena1
Știai că lumea aruncă anual 91 miliarde de euro la gunoi? O faci chiar și tu - atunci când depozitezi dispozitive electrice la întâmplare.
15:10
Kate Middleton, gest deosebit pentru spitalul în care a fost tratată de cancer. Ce a făcut Prințesa de Wales în prag de sărbători # Antena1
Kate Middleton a revizitat spitalul în care a fost tratată pentru cancer. Iată ce gest a făcut înainte de Crăciun.
14:40
Facilități fiscale pentru angajații cu salariul minim, din 2026. Ce prevede ordonanța-trenuleț # Antena1
Angajații plătiți cu salariul de bază minim brut pe țară ar putea beneficia și în 2026 de facilități fiscale menite să le crească venitul net, potrivit unui proiect de Ordonanță de urgență privind mai multe măsuri fiscale, așa-numita „ordonanță-trenuleț”.
14:20
Experții au dezvăluit cât de repede pot crește oamenii și care ar fi recordul biologic posibil, mai mare decât își imaginează mulți.
14:00
Te-ai întrebat cum a apărut tradiția globurilor de Crăciun? Primele ornamente arătau foarte diferit atunci când oamenii au început să împodobească brazii.
13:50
Motivul pentru care Andreea Bănică a fost dată afară din trupa Exotic. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani # Antena1
După 20 de ani de când trupa Exotic făcea furori în industria muzicală din România, s-a aflat abia acum care a fost, de fapt, motivul pentru care Andreea Bănică a fost dată afară din formație.
13:50
(P) Ce invertor pentru panouri fotovoltaice să alegi de la TREVORA ELECTRIC în funcție de consumul tău # Antena1
Sistemul fotovoltaic instalat nu mai ține pasul cu consumul? Află aici ce oferte au TREVORA ELECTRIC dacă ai nevoie de un nou invertor pentru panouri fotovoltaice.
13:40
Ursidele reprezintă ultima ploaie de stele din 2025, dar promite un spectacol astronomic inedit ce poate fi văzut cu ochiul liber, în funcție de condițiile meteo.
13:00
Ședința foto incendiară a Andreei Marin la împlinirea vârstei de 51 ani. Decolteu cu care a atras atenția fanilor # Antena1
Andreea Marin și-a sărbătorit ziua de naștere, frumoasa vârstă de 51 de ani.
12:40
Victorie istorică pentru Chef Sautner, cu un singur concurent, ieri, la Chefi la cuțite, într-o ediție lider de audiență # Antena1
În seara aceasta, de la ora 20:30, urmează marea semifinală a sezonului 16 Chefi la cuțite – după ce aseară, ultimul battle a adus surprize uriașe, atât în privința deznodământului, cât și a noului mecanism de calificare în Semifinală.
12:10
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiica Nicoletei Luciu la 14 ani. Kim Csergo s-a transformat într-o domnișoară # Antena1
Kim Csergo este fiica Nicoletei Luciu și a lui Zsolt Csergo, iar fetița de altă dată s-a transformat într-o frumoasă adolescentă.
11:30
Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit părinți pentru a patra oară. Prima fotografie cu bebelușul # Antena1
Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit din nou părinți. Iată prima fotografie făcută publică.
11:20
Mesajul dureros transmis de Darius Ticmenov după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite chiar înainte de semifinală # Antena1
Darius Ticmenov, unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți din sezonul 16 Chefi la cuțite, a părăsit marea competiție chiar înainte de semifinală. Bucătarul de la Formula 1 a postat pe internet câteva gânduri după ce drumul lui s-a încheiat aici.
11:10
Daniel David a demisionat de la Ministerul Educației. Cum își motivează decizia ministrul Educației și Cercetării # Antena1
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a demisionat din funcție ieri, 22 decembrie 2025.
10:20
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, mărturisiri încărcate de emoție și optimism, înainte de startul sezonului Power Couple # Antena1
Viața de cuplu nu este doar ușoară sau grea, nu este doar bazată pe momente frumoase sau dure și nu vine niciodată la pachet cu multe clipe de iubire sau de ceartă. O relație presupune responsabilitatea de a învăța că alături de persoana care ți-a furat sufletul, poți face orice.
09:50
Războinicii sunt gata de luptă! 12 concurenți motivați să simtă gustul victoriei intră în competiție, din 9 ianuarie, la Survivor! # Antena1
Show-ul care rescrie limitele umane, care face din supraviețuire o artă și din conviețuirea cu oameni pe care abia i-ai cunoscut, o poveste de viață.
09:30
(P) Întrebările pe care le au toți pacienții despre implantul dentar. Dr. Florin Lupu răspunde clar # Antena1
Întrebările pe care le au toți pacienții despre implantul dentar. Dr. Florin Lupu răspunde clar
00:00
Chefi la cuțite, 22 decembrie 2025. Cine sunt semifinaliștii sezonului 16. Patru concurenți au părăsit marea competiție în lacrimi # Antena1
În ediția 21 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 22 decembrie 2025, patru concurenți au fost eliminați. Chef Alexandru Sautner a luat o decizie neașteptată, iar un cuțit de aur s-a aflat printre cei care au plecat acasă.
22 decembrie 2025
22:40
Mireasa, sezon 11. Ce a postat Mihaela, după speculațiile că ea și Ștefan s-au despărțit. Imaginile care au pus fanii pe gânduri # Antena1
Mihaela a publicat un videoclip care i-a băgat și mult în ceață pe urmăritori. Cum au apărut finaliștii sezonului 11 Mireasa pe rețelele sociale.
22:20
Mireasa, sezon 12. Gestul făcut de Emily, imediat după Marea Finală. Ce a apărut pe conturile soției lui Liviu din online # Antena1
Emily a apelat la un gest care nu a trecut neobservat de fani, imediat după ce a intrat în posesia telefonului, după Finala sezonului 12 Mireasa.
22:20
Chefi la cuțite, 22 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat ultimul battle și cine este primul semifinalist al sezonului 16 # Antena1
În ediția 21 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 22 decembrie 2025, concurenții s-au luptat pentru un loc sigur în semifinală. Echipele au dat tot ce au avut mai bun, însă notele obținute pentru preparatele lor au conturat un scenariu greu de imaginat.
18:40
Cum să prepari cel mai bun Pumpkin Spice Latte acasă: rețeta pas cu pas pentru un rezultat perfect # Antena1
Pumpkin Spice Latte nu mai este de mult doar băutura-vedetă a cafenelelor.
