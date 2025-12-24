Aurul a trecut de 4.500 de dolari uncia pe fondul cererii ridicate pentru metale preţioase

14:00

Apa din locuința ta îți influențează mai mult viața de zi cu zi decât pare la prima vedere. Fie că observi depunerile albe pe robinete, rigiditatea hainelor după spălare sau faptul că gelul de duș nu face spumă așa cum te-ai aștepta, toate acestea pot indica o problemă comună în multe orașe din România: apa […]