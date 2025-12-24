Accident în Rădăuţi, trei persoane fiind încarcerate / Una dintre ele este resuscitată - FOTO

13:40

Secţia pentru judecători Consiliului Superior al Magistraturii anunţă că a trimis preşedintelui Nicuşor Dan, Guvernului şi Miisterului Justiţiei ” rezultatele consultării corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar”. Analiza realizată în urma acestui chestionar relevă că peste 98% dintre judecătorii care au completat chestionarul online cu referire la problemele din justiţie au resimţit în ultimul an o campanie publică împotriva justiţiei, iar 67% dintre ei sunt de acord cu poziţiile publice ale CSM. De asemenea, cei mai mulţi dintre judecătorii care au răspuns la chestionarul despre problemele din justiţie apreciază că pasivitatea Parlamentului, durata urmăririi penale şi deciziile CCR au dus, de cele mai multe ori, la prescripţia răspunderii penale.