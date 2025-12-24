Parlamentul algerian a adoptat în unanimitate o lege care criminalizează colonizarea franceză

08:40

Analiză THE TELEGRAPH via Rador: În vreme ce încă unul dintre termenele-limită pentru încheierea războiului auto-impuse de Trump se pierde în zări, el pare mai interesat de terenurile de golf din Florida și de proiectarea unor ipotetice nave militare care să-i poarte numele decât de confruntarea realității amarnice a războiului din Ucraina. Ucraina care între […] © G4Media.ro.