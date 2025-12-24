”Două clanuri în luptă”: culisele confiscării companiilor din Turcia, o luptă pentru putere în interiorul regimului lui Erdogan

21:50

Cinci profesori s-au retras din grupul de lucru al Ministerului Educației la programa de limba română, după ce instituția a pus în dezbatere prima formă a proiectului de programă școlară. Patru dintre experții Ministerului s-au retras pe 15 decembrie, iar al cincilea s-a retras în urmă cu o zi, pe 22 decembrie 2025, arată Ministerul […] © G4Media.ro.