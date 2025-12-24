Cresc tensiunile UE – SUA: Comisia Europeană condamnă ”ferm” decizia SUA de a impune restricții de călătorie fostului comisar european Thierry Breton
Comisia Europeană a condamnat miercuri "cu fermitate" decizia de marți a SUA de a impune restricții de călătorie împotriva a cinci cetățeni europeni, inclusiv a fostului comisar european Thierry Breton, potrivit unui comunicat al executivului european. Administrația Trump, unde mogulii tech joacă un rol major, i-a ridicat dreptul de viză lui Breton pentru că acesta
• • •
Miercuri a fost confirmat primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon. Este vorba de o femeie în vârstă de 88 de ani, din județul Cluj. Aceasta avea și alte probleme medicale și nu era vaccinată anti-gripal, transmite Mediafax. Tot miercuri, Ministerul Sănătății a anunțat că în această perioadă se înregistrează o intensitate crescută
CSM i-a trimis președintelui Nicușor Dan propria consultare din care reiese ca judecatorii se simt amenințați # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) i-a trimis miercuri președintelui Nicușor Dan propria consultare din care reiese ca judecatorii se simt amenințați. "În contextul demersului inițiat de Secția pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii privind consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, aducem la cunoștință că rezultatele acestei consultări, respectiv
Acum o oră
A intrat în vigoare legea care prevede că permisul de conducere se obține mai ușor pentru anumite categorii, fără examenul teoretic # G4Media
O lege care prevede că permisul de conducere se obține mai ușor pentru anumite categorii, fără examenul teoretic (sala) a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial și va intra in vigoare în data de 27 decembrie 2025, potrivit unui comunicat al deputatei PSD Silvia Mihalcea. Legea 240/2025 prevede eliminarea probei teoretice din cadrul examenului pentru
Acum 2 ore
Înainte de seara de Ajun, stocul de dulciuri pentru colindători trebuie refăcut/ Bomboanele și figurinele de ciocolată sunt soluția ideală, când vrei să oferi ceva simplu, dar cu impact # G4Media
Sărbătorile de iarnă vin cu bucuria colindelor, a vizitelor neașteptate și a micilor gesturi care aduc zâmbete sincere. Fie că este vorba despre colindători care bat la ușă sau de musafiri care trec pragul casei în această perioadă, dulciurile rămân cea mai simplă și sigură formă de a oferi un strop de bucurie.
Un studiu recent al Băncii Centrale Europene, prezentat de Euronews, arată că, în ciuda declinului constant, banii cash rămân esențiali în multe țări, influențați de cultură, obiceiuri și nivelul de digitalizare. Potrivit unui sondaj realizat de Banca Centrală Europeană, suma medie de bani cash pe care oamenii o au asupra lor în zona Euro este
Un comitet guvernamental condamnă valul de manifestări antisemite și de instigare la ură și violență împotriva deputatului Silviu Vexler # G4Media
Comitetul interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027, condus de secretarul de stat Dragoș Hotea, condamnă valul de manifestări antisemite și de instigare la ură și violență din ultimele zile împotriva președintelui Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, deputatul
Ministerul Sănătății a anunțat miercuri într-un comunicat că în această perioadă se înregistrează o intensitate crescută a activității gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări. Pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătății recomandă respectarea următoarelor măsuri: Măsuri generale pentru populație – Prezentarea la medicul
Doi bărbați din Afumați (Ilfov), trimiși în judecată pentru că ar fi fraudat fiscul britanic cu aproape 1,5 milioane de lire # G4Media
Doi bărbați din Afumați (Ilfov) au trimiși miercuri în judecată de Parchetul Curții de Apel București pentru că ar fi fraudat fiscul britanic cu aproape 1,5 milioane de lire, potrivit unui comunicat. Doru Țănăcui și Alexandru Dumitrașcu au fost arestați preventiv de instanță la cererea procurorilor. Parchetul îi acuză pe cei doi că au au
Meatology: brandul românesc super premium cu un model de business bazat pe expertiză medicală și formulare responsabilă # G4Media
Meatology este un nou brand românesc de hrană super premium pentru câini și pisici, lansat într-un context de maturizare accelerată a pieței locale de hrană pentru animalele de companie. Poziționarea brandului răspunde unei tendințe clare: creșterea cererii pentru produse super premium, cu formulări transparente, dezvoltate pe baze nutriționale solide și aliniate la standarde internaționale. Brandul
O procuroare acuză șefii DNA că l-au protejat pe primarul din Chiajna pe care ea voia să-l percheziționeze într-un dosar de corupție. Fratele primarului Mircea Minea a făcut afaceri imobiliare cu Lia Savonea și soțul ei # G4Media
Procuroarea Laura Deriuș, dată afară din DNA de Marius Voineag, i-a acuzat într-un interviu la Hotnews pe șefii Direcției Naționale Anticorupție că au stopat un dosar care îl viza pe primarul PNL din Chiajna (Ilfov), Mircea Minea. Fratele și cumnata primarului Minea au fost implicați în afaceri imobiliare cu Lia Savonea, puternica șefă a Curții
Lindsey Vonn s-a calificat la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 la 41 de ani. Ea a revenit în schi în noiembrie 2024 # G4Media
Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, vedeta schiului alpin american, revenită în noiembrie 2024 după cinci ani de absență, s-a calificat în echipa olimpică a Statelor Unite la proba de coborâre, după un start excelent de sezon în Cupa Mondială, care a confirmat-o din nou drept cea mai bună schioare americană de viteză,
Acum 4 ore
Primarul unei comune din Suceava, condamnat doar la amendă penală de 6.900 de lei pentru că a bătut un consilier local. El scapă de închisoare și poate fi primar în continuare # G4Media
Primarul unei comune din județul Suceava a fost condamnat definitiv de instanțele de judecată pentru că a bătut un consilier local. Primarul comunei Satu Mare din județul Suceava, Toader Adrian Lavric, a fost condamnat definitiv de instanțele de judecată într-un dosar de agresiune, potrivit Mediafax. Concret, acesta a primit o amendă penală în valoare de
Indiferent de vârstă, sănătatea ramane o prioritate. De sărbători, medicii buni de la MedLife sunt alături de tine # G4Media
Spitalele MedLife cu camere de gardă rămân deschise non-stop, pentru situațiile medicale care nu pot aștepta Pediatria și urgențele pediatrice sunt disponibile inclusiv de sărbători, la Spitalul de Pediatrie MedLife, cu parcare dedicată pentru părinți Sărbătorile sunt despre timp petrecut alături de cei dragi, liniște și bucurie. Însă, atunci când apar probleme de sănătate,
Doi români, la vârful fotbalului italian – Cristi Chivu și Dan Șucu, situație fără precedent # G4Media
Doi români se pregătesc să încheie anul în vârful fotbalului italian – Dan Șucu ca acționar majoritar la Genoa și Cristi Chivu antrenând Inter Milano -, o situație fără precedent în Serie A. Este pentru prima dată în istorie când doi români închid un an calendaristic în funcții decisive pe prima scenă a fotbalului italian.
Fostul ministru PSD al Transporturilor Răzvan Cuc rămâne în arest preventiv după ce Curtea de Apel București a respins miercuri cererea sa de eliberare, transmite biroul de presă al instanței. Decizia este definitivă. Cuc e vizat de un dosar DNA de corupție. Procurorii au cerut arestarea sa preventivă, aprobată de Tribunalul București. Cuc este acuzat
Documentar realizat de Mediafax: Ajunul Crăciunului, sărbătorit în data de 24 decembrie, este una dintre cele mai așteptate și pline de semnificație zile din an. Această zi pregătește sufletele oamenilor pentru Nașterea Domnului și este bogată în tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație. Luna decembrie este în sine o întreagă sărbătoare, vestind apropierea
BREAKING Președintele Zelenski a prezentat în premieră proiectul de pace în 20 de puncte negociat cu SUA. Liderul ucrainean anunță că așteaptă azi un răspuns al Rusiei / Ce conține planul de pace # G4Media
Președintele Volodimir Zelenski a prezentat public miercuri, pentru prima dată, un proiect de document în 20 de puncte privind încetarea războiului, pe care l-a numit un document-cadru sau un „document de bază" între Ucraina, Statele Unite, Europa și Rusia, transmit publicațiile Ukrinform, Pravda și Suspilne. Zelenski a făcut anunțul într-o discuție cu mai mulți ziariști.
Cât de relevant este chestionarul pe care CSM l-a propus judecătorilor ca replică la scandalurile din Justiție. Nu e o întrebare, ci o explicație # G4Media
Cifrele, ce-i drept, arată foarte frumos. Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să fi slobozit un chiot de bucurie atunci când cifrele chestionarului pe care l-a propus judecătorilor au început să fie centralizate. Nu-mi pot închipui satisfacție mai mare decât atunci când cifrele au arătat, spre exemplu, că la întrebarea „Ați resimțit
Franța condamnă sancțiunile impuse de Administrația Trump fostului comisar european Thierry Breton, cel care a sancționat marile rețele sociale americane # G4Media
Guvernul francez a condamnat miercuri interdicţia de intrare în SUA impusă de administraţia preşedintelui Donald Trump lui Thierry Breton, fost
Doi poliţişti şi un civil, ucişi de un dispozitiv exploziv în sudul Moscovei, lângă locul în care a fost omorât luni generalul rus de rang înalt Fanil Sarvarov # G4Media
Doi ofiţeri de poliţie şi un civil au fost ucişi miercuri într-un atac cu bombă asupra unui vehicul de patrulare rutieră în sudul Moscovei, acesta fiind al doilea atentat din capitala Rusiei în ultimele trei zile, informează Agerpres. Luni, şeful operaţiunilor Statului Major General rus, Fanil Sarvarov, a fost ucis într-un atac cu maşină-capcană în […] © G4Media.ro.
SUA mobilizează lângă Venezuela forțe speciale impresionante: elita infanteriei, specializată în capturarea aeroporturilor # G4Media
Statele Unite au desfășurat în această săptămână un număr semnificativ de trupe, echipamente și aeronave pentru operațiuni speciale în regiunea Caraibelor, anunță în exclusivitate The Wall Street Journal. Mișcarea oferă Washingtonului opțiuni militare suplimentare în raport cu Venezuela, pe fondul intensificării presiunilor exercitate de administrația Trump asupra regimului lui Nicolás Maduro. Potrivit oficialilor americani și […] © G4Media.ro.
Max Verstappen, gânduri de retragere? Neerlandezul recunoaște că dacă noile reguli nu vor fi „distractive” nu știe dacă va mai rămâne în F1 # G4Media
Vicecampionul mondial Max Verstappen (RedBull Racing) a recunoscut într-un interviu pentru Press Association că ar putea părăsi Formula 1 mai devreme de termen. Unul dintre cei mai importanți piloți ai Formulei din ultima perioadă și cvadruplu campion mondial, Verstappen a explicat în interviu că nu exclude deloc o retragere mai devreme decât se așteaptă fanii. […] © G4Media.ro.
Toate cele șase persoane pe care a căzut tavanul de la piscina hotelului Hilton din Sibiu au fost externate din spitale # G4Media
Toate cele şase persoane pe care a căzut tavanul de la piscina hotelului Hilton Sibiu, de cinci stele, au fost externate marţi seara de la Spitalul Clinic de Pediatrie şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, transmite Agerpres. „La noi au fost doar examinaţi în CPU şi nu au necesitat internare nici unul din […] © G4Media.ro.
Analiză a publicației franceze Liberation, via Rador: Dacă Rusia și Statele Unite nu duc lipsă de cuvinte dure pentru a critica Europa, considerată vinovată în ochii lor pentru sprijinul și înarmarea Ucrainei, cei doi autocrați par să ezite asupra mijloacelor de a-i face rău. Statele Unite sunt copii ai Europei, produsul unei căsătorii între dreptul […] © G4Media.ro.
Abandonată și singură, Ucraina continuă să lupte, protejând Occidentul laș de Putin – analiză The Telegraph # G4Media
Analiză THE TELEGRAPH via Rador: În vreme ce încă unul dintre termenele-limită pentru încheierea războiului auto-impuse de Trump se pierde în zări, el pare mai interesat de terenurile de golf din Florida și de proiectarea unor ipotetice nave militare care să-i poarte numele decât de confruntarea realității amarnice a războiului din Ucraina. Ucraina care între […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
Maia Sandu, Igor Dodon și Vasile Costiuc – în topul politicienilor cu cea mai mare încredere în Republica Moldova. Costiuc e aliatul lui George Simion și a beneficiat de o campanie online similară cu cea a lui Călin Georgescu # G4Media
Președinta Maia Sandu se menține în fruntea clasamentului politicienilor în care cetățenii Republicii Moldova au cea mai mare încredere, cu aproape 32%. Ea este urmată de liderul Partidului Socialiștilor (PSRM), Igor Dodon, cu circa 10%, și de liderul Partidului Democrația Acasă (PPDA), Vasile Costiuc, care înregistrează aproximativ 6%, arată Barometrul iData citat de agenția IPN. […] © G4Media.ro.
Congresul Evreiesc European condamnă hărțuirea și amenințările antisemite la adresa deputatului Silviu Vexler # G4Media
Congresul Evreiesc European (EJC) a condamnat miercuri ”cu fermitate” hărțuirea și amenințările antisemite la adresa lui Silviu Vexler, membru al Camerei Deputaților din România, reprezentant oficial al comunității evreiești în Parlament și președinte al Federației Comunităților Evreiești din România, potrivit unui comunicat al organizației. Hărțuirea a avut loc în timpul și după un vot parlamentar […] © G4Media.ro.
Bulgaria se situează pe ultimul loc în UE în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în sistem part-time din numărul total de persoane angajate, conform unor statistici publicate de Eurostat și citate de agenția Sega. În timp ce în Olanda peste o treime dintre angajați lucrează în sistem part-time – 38,6%, în Bulgaria ponderea […] © G4Media.ro.
Eșec major pentru Coridorul Vertical de gaze, care ar fi trebuit să transporte gaze lichefiate americane din Grecia în Ucraina: nici o ofertă depusă la licitații # G4Media
Rezultatele celor trei licitații organizate în data de 22 decembrie pentru angajarea capacității de transport a gazului natural lichefiat (GNL) american din Grecia către Ucraina au evidențiat provocările pe care Coridorul Vertical le are de înfruntat pentru a deveni viabil din punct de vedere economic. La cele trei licitații desfășurate simultan pentru produsele Ruta 1 […] © G4Media.ro.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că deficitul bugetar înregistrat în luna noiembrie este mai redus față de aceeași perioadă a anului trecut și că ținta de deficit pentru anul 2026 va fi stabilită în momentul elaborării bugetului. Întrebat când vor începe discuțiile privind bugetul pe anul viitor, Alexandru Nazare a precizat că primele […] © G4Media.ro.
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins marți cererea administrației Trump de a permite trimiterea de trupe ale Gărzii Naționale la Chicago, menținând o decizie judecătorească federală care blochează temporar măsura, potrivit Mediafax. Prin decizia de marți, judecătorii de la Curtea Supremă au menținut o decizie federală care nu permite guvernului de la Washington desfășurare […] © G4Media.ro.
Un miliard de lei în plus la bugetul Apărării pentru înzestrarea Armatei române. Banii merg și la baza Mihail Kogălniceanu # G4Media
Guvernul a aprobat marți o hotărâre privind alocarea sumei de 1.3 miliarde de lei din Fondul de rezervă pentru Ministerul Apărării în vederea continuării programelor de înzestrare a Armatei. „Bugetul Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2025 a fost suplimentat cu suma de 1,3 miliarde de lei, în vederea continuării procesului de înzestrare a Armatei României, […] © G4Media.ro.
Cornulețe fragede cu untură: Trucul simplu care le face să nu se sfărâme / Rețeta tradițională ca să îți iasă fix „ca la bunica” # G4Media
În fiecare an, înainte de Crăciun, cornulețele fragede revin în topul căutărilor. Sunt poate cel mai iubit desert de casă, asociat cu copilăria, cu bucătăria bunicii și cu mirosul de vanilie care umplea casa. Și totuși, una dintre cele mai frecvente plângeri este aceeași: cornulețele se sfărâmă, se rup sau devin prea tari după coacere. © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți că monitorizarea strictă a concediilor medicale a dus la recuperarea a 120 de milioane de lei pe lună, doar din concedii medicale fictive, potrivit agenției Mediafax. „La început de mandat am pornit cu monitorizarea strictă a concediilor medicale. Controalele mari au dus la 120 de milioane de lei […] © G4Media.ro.
Papa Leon al XIV-lea a cerut marţi seară un armistiţiu de o zi în lumea întreagă cu ocazia Crăciunului, fără a menţiona niciun conflict specific, dar exprimându-şi regretul că „Rusia pare să fi respins cererea de armistiţiu”, notează agenția AFP, citată de Agerpres. „Reînnoiesc această cerere către toţi oamenii de bună-credinţă ca să respecte cel […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026. Anunțul vine după negocieri intense purtate „cu argumente și cu responsabilitate față de sistem”, potrivit agenției Mediafax. „Ambulatoriul nu este o anexă a sistemului de sănătate. Este structura care susține prevenția, diagnosticul precoce și […] © G4Media.ro.
Comitetul privind monitorizarea Strategiei pentru combaterea antisemitismului condamnă instigarea la ură şi violenţă la adresa lui Vexler # G4Media
Comitetul interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură 2024 – 2027 condamnă valul de manifestări antisemite şi de instigare la ură şi violenţă din ultimele zile împotriva preşedintelui Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic, deputatul Silviu Vexler, cu efecte îngrijorătoare […] © G4Media.ro.
Șeful statului major din vestul Libiei a murit într-un „accident” aviatic după decolarea din Ankara # G4Media
Prim-ministrul libian Abdel Hamid Dbeibah a anunțat marți moartea șefului de stat major libian Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, în timp ce autoritățile turce au identificat epava avionului care îl transporta pe șeful de stat major al armatei libiene, potrivit Le Figaro. „Epava avionului care decolase de pe aeroportul Ankara-Esenboga cu destinația Tripoli a fost găsită […] © G4Media.ro.
Trump interzice intrarea în SUA a cinci europeni acuzați de cenzurarea discursului american / Printre ei, fostul comisar Thierry Breton # G4Media
Președintele Donald Trump interzice intrarea în Statele Unite a cinci „agenți ai complexului industrial global de cenzură”, potrivit unei informații exclusive publicate de The Daily Signal. Departamentul de Stat a luat măsuri pentru a impune restricții de viză pentru cinci cetățeni europeni „a căror intrare, prezență sau activități în Statele Unite pot avea consecințe negative […] © G4Media.ro.
Ministrul Agriculturii: Serele şi solariile fermierilor şi din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate # G4Media
Serele şi solariile fermierilor şi din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate, a anunţat, marţi, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, transmite Agerpres. „În şedinţa de guvern din această seară a fost modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor […] © G4Media.ro.
Guvernul a adoptat marți seara Ordonanța trenuleț, documentul care reglementează principalele măsuri fiscale care se aplică începând cu 1 ianuarie 2026, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Vom reveni cu amănunte © G4Media.ro.
EXCLUSIV Edupedu.ro: Cinci profesori s-au retras în ultima săptămână din grupul de lucru la programa de limba și literatura română. Ministerul Educației a decis că activitatea continuă și fără ei # G4Media
Cinci profesori s-au retras din grupul de lucru al Ministerului Educației la programa de limba română, după ce instituția a pus în dezbatere prima formă a proiectului de programă școlară. Patru dintre experții Ministerului s-au retras pe 15 decembrie, iar al cincilea s-a retras în urmă cu o zi, pe 22 decembrie 2025, arată Ministerul […] © G4Media.ro.
Matera, cel mai subestimat oraș din Italia. Este autentic italian, dar nu se impune în topurile turistice # G4Media
Cel mai subestimat oraș din Italia este în sudul țării. Este autentic italian, are o mâncare senzațională și nu este aglomerat, la fel ca alte destinații turistice din Italia. În plus, are o istorie spectaculoasă, dar nici acest lucru nu îl ajută să se impună în topurile turistice, scrie agenția Mediafax. Orașul antic Matera este […] © G4Media.ro.
Preparate europene specifice de Crăciun/ Ce se pune, în fiecare țară sau regiune, pe masa de sărbătoare # G4Media
Crăciunul în Europa nu este doar o sărbătoare spirituală, ci și un adevărat regal gastronomic. Din patria lui Moș Crăcin până la malul Mediteranei, mese de sărbătoare se întind în fiecare familie, iar rețete transmise din generație în generație reflectă istoria și produsele locale. Iată o trecere în revistă a celor mai emblematice feluri servite de Crăciun […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV O soluție pentru „referendumul” președintelui Nicușor Dan: cum poate fi securizată participarea la vot a magistraților # G4Media
Un judecător activ, care lucrează la o Curte de Ape din țară, a explicat pentru G4Media că există o soluție pentru ca magistrații care vor să participe la „refendumul” anunțat de președintele Nicușor Dan să aibă asigurat secretul participării la consultare și să nu riște represalii din partea celor care actualmente controlează sistemul de Justiție: […] © G4Media.ro.
Prefectul PSD de Olt și subprefectul PNL, audiați de procurorii militari / Cei doi sunt acuzați că au tras fără drept patru încărcătoare de Kalașnikov, la un exercițiu militar # G4Media
Prefectul PSD de Olt, Cosmin Florescu, și subprefectul Ștefan Nicolae (PNL), sunt audiați marți seara de procurorii militari din București într-un dosar în care sunt acuzați de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei. Ancheta de la Parchetul Militar Teritorial București vizează un exercițiu […] © G4Media.ro.
Concursurile de directori de școli și numirea noilor șefi la Inspectorate – lăsate în aer, fără metodologii și fără calendare clare, prin demisia ministrului Daniel David # G4Media
Daniel David include noi conduceri „performante” în școli și licee printre potențialele realizări ale mandatului său, într-un bilanț publicat pe propriul blog, în contextul demisiei pe care și-a dat-o din funcția de ministru al Educației și Cercetării. Or, procedurile de desemnare a noilor directori și reorganizarea în inspectorate, programate să aibă loc începând cu prima parte […] © G4Media.ro.
Peste 400 de personalităţi feminine din lumea întreagă cer Iranului să anuleze execuţia unei militante # G4Media
Peste 400 de personalităţi feminine din lumea întreagă, între care patru laureate ale premiului Nobel şi mai multe foste preşedinte şi şefe de de guvern, au cerut marţi Teheranului eliberarea „imediată” a militantei iraniene Zahra Tabari, temându-se că execuţia ei este iminentă, relatează agenția AFP, citată de Agerpres. Zahra Tabari, o mamă în vârstă de […] © G4Media.ro.
Episod șocant în ciclism: Echipă din Italia, ținta focurilor de armă în timpul unui antrenament # G4Media
Echipa SD Padovani Polo Cherry Bank a anunțat duminică faptul că mai mulți dintre rutierii săi au fost ținta unor focuri de armă în timpul unui antrenament desfășurat în nordul Italiei, relatează L’Equipe. Formația italiană a relatat un incident extrem de grav, care ar fi putut avea consecințe dramatice. SD Padovani Polo Cherry Bank a […] © G4Media.ro.
