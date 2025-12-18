AGENȚII HAOSULUI (9): Cum sunt acaparate comunitățile românești din Timocul sârbesc și Bulgaria de naționaliștii pro-Rusia din AUR și ACT
Ziaristii, 18 decembrie 2025 19:20
În contextul asediului la care Rusia supune Lumea Liberă, favorizat de acțiunile controversate prin care președintele american Donald Trump slăbește democrația, relația statului român cu românii din Diaspora și din comunitățile din statele vecine dobândește o importanță tot mai mare. Acești români trebuie ajutați să-și păstreze identitatea națională și, totodată, să contribuie la apărarea Lumii […]
• • •
Acum 12 ore
10:00
Noul ministru al Apărării va fi deputatul Radu Miruță. La Economie vine senatorul Irineu Darău # Ziaristii
USR îl mută pe Radu Miruță de la Ministerul Economiei la cel al Apărării. Locul său la Economie va fi luat de Irineu Darău. Demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării, ca urmare a scandalului privind studiile dubioase și CV-ul contrafăcut, duce la „mișcări de trupe" în interiorul USR. Moșteanu era și […]
08:50
Relațiile nu se schimbă peste noapte. Ele cresc încet, prin gesturi mici, repetate, sincere. De multe ori, ai tendința să crezi că doar evenimentele mari contează, că doar o surpriză impresionantă sau un moment spectaculos poate aduce bucurie unei persoane dragi. Dacă privești în jur, vei observa că oamenii nu-și amintesc întotdeauna exact cuvintele pe […]
08:30
(P) Uri Poliavich și generația antreprenorilor care construiesc ecosisteme, nu doar companii # Ziaristii
În ultimii ani, peisajul economic din Europa de Est s-a umplut de figuri noi: antreprenori care apar din spații aparent periferice – iGaming, tehnologie, servicii digitale – și ajung să influențeze educație, cultură și chiar siguranța comunităților. Printre ei se află și Uri Poliavich, un exemplu interesant de lider care îmbină spiritul de startup cu o […]
07:30
În timp ce Occidentul încearcă să facă pace între Rusia și Ucraina, după aproape patru ani de război, dictatorul Vladimir Putin vorbește despre escaladarea conflictului. Sceleratul de la Kremlin a anunțat că un sistem de rachete balistice Oreșnik, cu rază intermediară de acțiune (capabile să transporte focoase nucleare), va fi pus în stare de luptă, […]
Acum 24 ore
01:40
Grindeanu-Ordonanța 13, incredibil de ticălos: „Cu ce e mai bună conducerea USR decât Liviu Dragnea?!” / „USR vrea schimbarea legilor justiţiei, Dragnea a încercat acelaşi lucru” # Ziaristii
PSD nu are nicio șansă de însănătoșire: președintele său, Sorin Grindeanu, este de o ticăloșie bolnăvicioasă, foarte apreciată în partid. Comparația făcută azi între USR și pușcăriașul Liviu Dragnea este o vomă politică, demnă de antologia mizeriilor PSD-iste. În încercarea de a ataca încă o dată partenerul de guvernare USR, pe care l-ar dori plecat […]
00:40
Să fim, totuși, optimiști. Avem și trei vești bune. 1. Cristi Danileț a primit o decizie favorabilă de la CEDO privind problemele pe care i le-au inventat detractorii săi de la vârful sistemului de justiție. Practic, începând de acum, și cei din magistratură se pot exprima liber, ca avertizori de integritate, privind problemele din sistem […]
00:20
S-a născut în Nigeria, pe 4 decembrie 1998, într-un loc care poate fi catalogat drept "ghetou". A plecat de acasă la 13 ani pentru a deveni fotbalist, deși tatăl său a insistat să-și cultive talentul la pictură. A ieșit repede din zona de confort și, în plină adolescență, a mers în Statele Unite. Mai târziu, […]
17 decembrie 2025
23:20
VIDEO. „Georgiștii” au încercat să deturneze mitingul anti-Savonea. Provocatorii au apărat „Mafia din justiție” # Ziaristii
Miercuri seara, protestul anti-Savonea din Piața Victoriei, organizat de societatea civilă, s-a confruntat cu o provocare mizerabilă din partea „suveraniștilor" care-l susțin pe Călin Georgescu. Aceștia au încercat să deturneze mișcarea civică de însănătoșire a justiției. Cea de-a șasea manifestație pentru reforma justiției, organizată de ONG-ul „Corupția ucide" și de alte patru organizații civice la […]
Ieri
11:40
Anii precedenți ne-au arătat cât de valoros este spațiul din grădină, ne-au adus aminte cât de important este să avem un loc al nostru unde să ne savurăm în tihnă cafeaua de dimineață sau un loc unde să ne întâlnim cu prietenii. Ei bine, dacă ai în gând să organizezi mai bine acest spațiu, ar […]
08:10
Nenorocitul de Mihai Neamțu, care ne cunoaște totuși bine, se chinuie să acrediteze ideea că Parisul transformă oamenii în stângiști, iar opozanții mizeriei de partid în care s-a înglodat el ar fi „globaliști", „soroșiști", „neomarxiști" etc. Ei bine, toți prietenii mei din această poză au trecut prin școlile pariziene și toți sunt creștin-ortodocși practicanți, ucenici […]
16 decembrie 2025
23:10
Zice duamna Anca: „Dacă nici azi n-ați înțeles ce a zis Georgescu, sunteți proști" sau cam pe acolo. Păi, n-am înțeles, de aceea o așteptăm pe duamna să ne spună cine a câștigat alegerile în 1915 și din ce parte a corpului a scos guru „citatul" ăla inventat cu care se chinuia pe treptele tribunalului. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Cei 13 judecători care l-au hăituit pe colegul lor Danileț: 8 sunt deja pensionari speciali! # Ziaristii
Victoria răsunătoare a fostului judecător Cristi Danileț la CEDO are în spate o lungă perioadă de hăituire la care acesta a fost supus de către alți judecători – 13 la număr. „Hăitașii" lucrau la Inspecția Judiciară, CSM și Curtea Supremă. În anii 2019-2020, judecătorul Cristi Danileț, care activa la Tribunalul Cluj, a fost vânat în […]
16:50
PSD-ist în cătușe: Răzvan Cuc, ministru în trei guverne, a fost reținut pentru o mega-șpagă # Ziaristii
Fostul ministru Răzvan Cuc va dormi cel puțin o noapte în arest: el a fost reținut de procurorii DNA pentru 24 de ore, urmând ca mâine să fie prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ziua de marți a început prost pentru fostul ministru Alexandru-Răzvan Cuc (42 de ani) și afaceristul […]
15:40
Încă un șpăgar din „sufrageria lui Grindeanu”: Răzvan Cuc, ministrul șpăgarilor Bădălău și Arsene. Percheziții DNA la „combinatorul” PSD-ist # Ziaristii
Corupția „regimului Dragnea" ne plesnește cu un nou corupt, la mulți ani după comiterea faptelor: Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în guvernele conduse de Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. Acesta făcea combinații de dare și luare de mită, cu mize de milioane de lei. Procurorii DNA au declanșat marți dimineață percheziții la fostul ministru […]
10:30
Represiunea de tip Belarus la care a fost supus judecătorul Cristi Danileț de către mafia din justiție, coordonată de sinistra Lia Savonea, a fost dovedită implacabil de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Fostul magistrat a câștigat ambele faze ale procesului de la Strasbourg. Danileț s-a pensionat în ianuarie 2024, sătul de hăituirea administrativă continuă […]
14 decembrie 2025
21:50
Ministrul PSD al Justiției pune umărul la denigrareaa judecătoarei disidente din Craiova # Ziaristii
Gest de mare gravitate al ministrului Justiției, Radu Marinescu (PSD), care sună și a răfuială în justiția craioveană. Avocat în Baroul Dolj, fost apărător al Liei Olguța Vasilescu, acesta a contribuit la denigrarea judecătoarei Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova, una dintre inițiatoarele protestului anti-mafia care zguduie justiția română. Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu […]
18:40
În urmă cu 36 de ani, prin Iași erau răspândite manifeste ce chemau la o demonstrație împotriva regimului ceaușist. „Participați la demonstrația din P. Unirii. La 14XII Ora 16", scriseseră – cu o matriță confecționată din radieră – cei din „grupul Spiridon-Prutianu". A fost mobilizare mare din partea regimului. „Dinamoviada" a fost mutată de la […]
17:00
O jurnalistă o întreabă pe o doamnă de ce a venit la protest, la care ea îi răspunde: – Vreau să-mi întorc dreptul la bunătate! Se vede că femeia şi-a pierdut acest drept pe la vreunul dintre proteste. Şi, participând la acesta din urmă, consideră că bunătatea o va ajunge din urmă şi i se […]
15:50
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 26 ianuarie 1995. Doctorul Bombard, care a străbătut cu o mică ambarcaţiune Oceanul Atlantic şi vreme de 65 de zile s-a hrănit doar cu ceea ce-i oferea oceanul – a consumat peşti şi a băut suc de peşte, apă de ploaie etc. –, a făcut […]
01:50
M-a sunat Lia! Mă duc să vorbesc. Nu pe mine m-a sunat Lia Savonea, ci pe conducerea Curții de Apel București, pe care o conduce prin Liana Arsenie. Tot așa vin și verdictele pentru corupți. Tot prin telefon. Hal de Justiție! *** Așa arată eroii! Judecătorul Laurențiu Beșu, cel ce apare în documentarul Recorder despre […]
01:30
PNL, Bolojan, dudes. Eu știu că Predoiu dă acum disperat forward la tot felul de chestii care zic că USR și Nicușor Dan au un plan malefic să fie el dat la o parte ca să… Ca să ce, nu e clar. A ajuns Predoiu pavază la democrație, te pomenești… Hai, că stiți, că primiți […]
00:00
Nu doar justiția din România e capturată. Absolut toate domeniile sunt capturate, sau măcar infiltrate de o mafie securistă, care subminează națiunea, joacă cu Rusia împotriva Occidentului și se pretează la orice ticăloșie și vânzare de țară în interes propriu. PSD a fost o vreme tartorul mafiei securiste, iar AUR e integral creația ei. De […]
13 decembrie 2025
23:20
Oamenii ăștia ne tot spun, de foarte mult timp, ce au de gând să facă. Ne spun că sunt în război cu lumea liberă, cu civilizația europeană. Mai rămâne doar să înțelegem ce se întâmplă. Aleksandr Dughin în 2012 (acum aproape 14 ani!), într-un dialog cu filosoful Olavo de Carvalho: „(…) Dacă vreun nord-american curajos […]
21:50
Ni se aplică modelul rusesc: după achitarea marilor corupți, urmează condamnarea marilor luptători pentru dreptate # Ziaristii
România a rămas fără Justiție. Câtă mai era, că niciodată n-a dat pe-afară. Doar că acum n-o mai avem deloc. E concluzia esențială a investigației Recorder. Pur și simplu, una dintre cele trei puteri în stat, judecătorească, a fost înghițită, anulată, de celelalte două, legislativă și executivă. De politic, adică. Este exclus să mai putem […]
14:20
Revolta magistraților devine revoluție: aproape 700 de judecători și procurori sunt susținuți de Laura Codruța Kovesi # Ziaristii
Revolta magistraților față de „mafia din justiție", care în mare parte e „mafia Savonea", a atins masa critică: aproape 700 de magistrați au semnat lista de susținere a judecătorilor Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București (CAB). Printre ei, 14 judecători chiar de la instanța bucureșteană controlată din umbră de sinistra […]
07:20
Genoa – Inter: prima confruntare Șucu – Chivu în Serie A. Gazdele vor un miracol, oaspeții au nevoie de 3 puncte # Ziaristii
Inter vine în Liguria cu ambiția clară de a continua cursa spre vârful clasamentului, în timp
12 decembrie 2025
18:40
Cum să ai o justiție ordonată, dreaptă, onestă când aceleași personaje care au pus-o pe butuci se află la guvernare?! Prea mulți magistrați, obișnuiți să pună mâna pe Biblie, au ajuns să se comporte exact ca hienele, nu ca „buni” creștini și legiuitori ce se pretind a fi. Îți iau și mâncarea de la gură. […] Articolul Caracatița robelor apare prima dată în Ziariștii.
11:00
În ultimele două zile, președintele Nicușor Dan a avut două intervenții publice, prin mesaje postate pe pagina sa de Facebook, în scandalul uriaș privind mafia din justiție. Miercuri a scris un text mai lung, analizând cauzele situației descrise de documentarul Recorder. Nicușor Dan constată că „lupta anticorupție s-a redus dramatic”, iar „la nivelul Ministerului Justiției […] Articolul Nicușor Dan sună goarna pentru destructurarea „mafiei din justiție” apare prima dată în Ziariștii.
02:40
Conferința de presă organizată de conducerea Curții de Apel București reprezintă o absolut sinistră demonstrație de supușenie a magistraților față de mafia politică ajunsă stăpână peste Justiția din România. O înșiruire penibilă de justificări administrative, de abureli avocățești și de bălmăjeli gen „nici usturoi n-am mâncat, nici gura nu ne miroase” – asta a fost […] Articolul Ne-am săturat de voi, magistrați corupți! Nicușor Dan, trezește-te! apare prima dată în Ziariștii.
02:10
Revoluție în justiție! 177 de magistrați se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu # Ziaristii
Un număr de 177 de magistrați – activi sau pensionați – se solidarizează, într-un mesaj public, cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, „care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție”. Mesajul celor 177 de magistrați a fost publicat de judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova. […] Articolul Revoluție în justiție! 177 de magistrați se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu apare prima dată în Ziariștii.
11 decembrie 2025
20:50
VIDEO. Disidența curajoasă a judecătoarei Raluca Moroșanu. Se clatină fortăreața construită de sinistra Lia Savonea la Curtea de Apel București! # Ziaristii
Cutremurul produs în sistemul de justiție de dezvăluirile făcute de mai mulți magistrați, în documentarul „Justiție capturată”, realizat de site-ul Recorder, a înregistrat joi un episod memorabil. Raluca Moroșanu, judecătoare la Curtea de Apel București, a intervenit chiar în conferința de presă organizată de șefa instituției, Liana Arsenie, făcând-o șah-mat pe aceasta prin solidarizarea cu […] Articolul VIDEO. Disidența curajoasă a judecătoarei Raluca Moroșanu. Se clatină fortăreața construită de sinistra Lia Savonea la Curtea de Apel București! apare prima dată în Ziariștii.
13:00
VIDEO. „Justiție capturată” – documentarul-fenomen care dezvăluie cum funcționează „mafia dosarelor”. Metode: detașarea, transferul, promovarea, tărăgănarea, prescrierea. Rotițe-cheie: CSM, șefa ÎCCJ, șeful DNA, conducerea Curții de Apel București # Ziaristii
Un nou documentar marca Recorder, intitulat „Justiție capturată”, dezvăluie mecanismele prin care un grup de tip mafiot, format din procurori, judecători și politicieni, a capturat sistemul judiciar, asigurând distrugerea dosarelor grele și „albirea” marilor corupți. Regula generală a mecanismului mafiot din justiție: dosarele sunt tărăgănate până se ajunge la prescriere. E folosită metoda scoaterii judecătorilor dn […] Articolul VIDEO. „Justiție capturată” – documentarul-fenomen care dezvăluie cum funcționează „mafia dosarelor”. Metode: detașarea, transferul, promovarea, tărăgănarea, prescrierea. Rotițe-cheie: CSM, șefa ÎCCJ, șeful DNA, conducerea Curții de Apel București apare prima dată în Ziariștii.
10 decembrie 2025
13:50
Nicăieri în perioada asta nu se vede mai bine diferența dintre stat și privat decât în conflictul dintre Ministerul Transporturilor și Fondul Proprietatea la compania Aeroporturi București. Fondul Proprietatea deține 20% din companie, Ministerul Transporturilor restul de 80%. Fondul Proprietatea, privat fiind și deci grijuliu cu banii, a vrut să pună remunerația membrilor Consiliului de […] Articolul Privatul zgârcit și statul generos apare prima dată în Ziariștii.
13:10
Dacă nu-ți poți începe dimineața fără o cană aburindă de cafea, să știi că sunt mulți oameni, în întreaga lume, care au același obicei. Consumul de cafea face parte din rutina zilnică a majorității adulților, iar beneficiile ei sunt reale: energie și claritate mentală. Și pentru că somnul de calitate este tot mai prețios, apare […] Articolul Cafeaua și somnul: când ar trebui să bei ultima ceașcă apare prima dată în Ziariștii.
9 decembrie 2025
13:40
Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: O radiografie asupra diferențialului ’r-g’ din perspectiva sustenabilității fiscale pentru economiile din Europa Centrală și de Est # Ziaristii
O analiză de Leonardo Badea (prim-viceguvernator al BNR) Analiza comparativă a diferențialului ‘r-g‘ pentru economiile din Europa Centrală și de Est arată că, deși România a beneficiat în numeroase perioade de un nivel favorabil al acestuia, avantajul nu a putut compensa efectele negative pe care le-au avut deficitele primare persistent ridicate, astfel că datoria publică […] Articolul Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: O radiografie asupra diferențialului ’r-g’ din perspectiva sustenabilității fiscale pentru economiile din Europa Centrală și de Est apare prima dată în Ziariștii.
10:30
Bravo, Ciprian Ciucu! O victorie meritată a unui om care chiar a fost un excelent edil la Sectorul 6. (Am anunțat că-l susțin, am prevăzut că va câștiga.) Drulă și Nicușor Dan au jucat neinspirat. Asta e. Nu zic nimic răutăcios, fiindcă încă aș vrea ca ND să aibă un mandat de succes. Bolojan, Ciucu […] Articolul Turul doi înapoi, turul trei doar cu ei! apare prima dată în Ziariștii.
09:20
Fără a știrbi cu nimic meritele lui Ciprian Ciucu în aceste alegeri, unde el a dus greul atât cu cei din PNL, cât mai ales cu cei din afara PNL, nu pot să nu-l menționez pe Ludovic Orban. Este a doua oară când Ludovic Orban are o contribuție importantă și directă în alegerea primarului Capitalei. […] Articolul Mâna lui Orban apare prima dată în Ziariștii.
07:30
Elena Lasconi se bucură de eșecul lui Drulă. Fritz: „Posibil că își dorește să fie exclusă” # Ziaristii
Răfuială între ultimii doi președinți demisionari ai USR. Elena Lasconi simte că a venit vremea răzbunării: Cătălin Drulă a luat abia locul 4 la alegerile pentru Primăria Capitalei, deci trebuie lovit! Deputatul n-a răspuns răutății venite dinspre Câmpulung Muscel. Cătălin Drulă și Elena Lasconi au fost ultimii doi președnți ai USR, înaintea actualului lider Dominic […] Articolul Elena Lasconi se bucură de eșecul lui Drulă. Fritz: „Posibil că își dorește să fie exclusă” apare prima dată în Ziariștii.
06:00
Atât a înțeles Grindeanu din noua înfrângere a PSD la București: vrea să scoată USR de la guvernare! # Ziaristii
După o nouă înfrângere umilitoare în București, cu un candidat (Daniel Băluță) clasat pe locul 3, PSD „a înțeles” din nou „mesajul alegătorilor”: amenință cu provocarea unei noi crize politice! De data asta, șantajul lui Sorin Grindeanu sună astfel: dacă nu e dat afară USR-ul de la guvernare, atunci plecăm noi și pică Guvernul! PSD-iștii […] Articolul Atât a înțeles Grindeanu din noua înfrângere a PSD la București: vrea să scoată USR de la guvernare! apare prima dată în Ziariștii.
8 decembrie 2025
11:30
Rezultate finale: Ciucu 36,16%, Alexandrescu 21,94%, Băluță 20,51%, Drulă 13,90%, Ciceală 5,85% # Ziaristii
S-a încheiat numărarea și centralizarea voturilor la alegerile pentru Primăria Capitalei: scorul marelui câștigător, Ciprian Ciucu (PNL), a urcat la 36,16%, mult peste ce estimau sondajele. Candidatul PSD, Daniel Băluță, s-a clasat doar pe locul 3, fiind depășit și de „independenta AUR” Anca Alexandrescu. La alegerile de duminică, din Capitală, în cele 1.289 de secții […] Articolul Rezultate finale: Ciucu 36,16%, Alexandrescu 21,94%, Băluță 20,51%, Drulă 13,90%, Ciceală 5,85% apare prima dată în Ziariștii.
7 decembrie 2025
23:20
Ora 22.50. Rezultate după 75% din secțiile de votare: Ciucu 34,83%, Alexandreasca 22,88%, Băluță 20,95%, Drulă 13,75% # Ziaristii
Până la ora 22.50 au fost centralizate procesele-verbale din 75,02% din totalul secțiilor de votare (967 din 1.289). Ciprian Ciucu (PNL) și-a mărit avansul față de Anca Alexandrescu („independentă AUR”) la aproape 12 procente (34,83% – 22,88%), respectiv 49.412 voturi (144.001 – 94.589). După centralizarea a 75,02% din totalul secțiilor de votare, Anca Alexandrescu e […] Articolul Ora 22.50. Rezultate după 75% din secțiile de votare: Ciucu 34,83%, Alexandreasca 22,88%, Băluță 20,95%, Drulă 13,75% apare prima dată în Ziariștii.
22:50
Excitația „suveranistă” a fost de scurtă durată: Anca Alexandrescu a stat pe primul loc mai puțin de un sfert de oră de când a început centralizarea proceselor-verbale dn secțiile de votare. la Ora 21.55, „rezistul” Ciprian Ciucu (PNL) a venit ca racheta și a depășit-o decisiv pe „independenta AUR”. Și fuseseră procesate doar 9,31% din […] Articolul La 21.55, Ciucu a trecut pe primul loc. Decisiv! Alexandreasca se duce de-a berbeleacul apare prima dată în Ziariștii.
22:10
x Până la ora 21.47 au fost centralizate voturile din 64 de secții, reprezentând 4,97% din totalul de 1.289. Pe primul loc se afla Anca Alexandrescu („independenta” AUR), cu 30,61%, urmată de Ciprian Ciucu (PNL) – 26,49%, Daniel Băluță (PSD) – 22,34%, Cătălin Drulă (USR) – 12,41% și Ana Ciceală (SENS) – 5,89%. Ceilalți 12 […] Articolul Excitație „suveranistă”: după numărarea a 5% din voturi, Alexandreasca e pe primul loc! apare prima dată în Ziariștii.
21:30
Primele rezultate ale exit-poll-ului CURS–Avangarde (Iosif Buble – Marius Pieleanu), valabile pentru ora 19.30 la votul pentru Primăria Capitalei, îl indică pe primul loc pe Ciprian Ciucu (PNL), cu 6,4 procente în fața lui Daniel Băluță (PSD). Dacă rezultatele acestui exit poll vor fi confirmate de numărătoarea voturilor (și sunt mari șanse, dată fiind diferența […] Articolul EXIT POLL. Capitala rămâne #Rezist: Ciprian Ciucu are șanse majore să fie noul primar! apare prima dată în Ziariștii.
21:00
Prezența la vot s-a prăbușit din nou după ora 18.00: în două ore, decalajul a crescut de la –2,13% la –4,56%, față de alegerile de anul trecut! # Ziaristii
Prezența la vot, la alegerile pentru Primăria Capitalei, s-a prăbușit din nou, după ora 18.00, revenind la trendul dezastruos din intervalul 7.00 – 12.00. Singura perioadă cu o participare bună a fost 12.00 – 18.00. La ora 20.00, prezența la vot era de 31,50%, cu 4,56% mai mică decât cea de la alegerile similare din […] Articolul Prezența la vot s-a prăbușit din nou după ora 18.00: în două ore, decalajul a crescut de la –2,13% la –4,56%, față de alegerile de anul trecut! apare prima dată în Ziariștii.
19:00
Prezența la vot crește constant de 6 ore: de la –3,28% (ora 12.00) la –2,13% (ora 18.00) față de anul trecut # Ziaristii
Astăzi, la alegerile pentru Primăria Capitalei, prezența la vot a fost foarte slabă în primele 5 ore (7.00 – 12.00), după care au urmat 6 ore mai bune, de recuperare (12.00 – 18.00). Deficitul de –3,28% față de scrutinul de anul trecut, înregistrat la ora 12.00, a scăzut constant în următoarele 6 ore, ajungând la […] Articolul Prezența la vot crește constant de 6 ore: de la –3,28% (ora 12.00) la –2,13% (ora 18.00) față de anul trecut apare prima dată în Ziariștii.
17:10
Madrid, inima Spaniei, este un oraș fascinant, plin de energie, cultură și gastronomie. De la bulevardele largi până la micile piețe ascunse, de la muzeele celebre până la barurile de tapas zgomotoase, totul respiră farmecul iberic autentic. Dar vestea și mai bună este că te poți bucura de Madrid chiar și cu un buget limitat. […] Articolul Cum să te bucuri de o vacanță în Madrid cu un buget redus apare prima dată în Ziariștii.
15:50
VIDEO. Traian Băsescu: „Am venit la vot îngrijorat. Statele Unite mai au puțin și declară cel mai bun aliat al lor – Rusia” # Ziaristii
Fostul președinte Traian Băsescu (2004-2014) a votat în jurul orei 10.00, la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, funcție pe care a deținut-o tmp de patru ani și jumătate (2000-2004), după ce a câștigat la urne de două ori (în 2000 și 2004). La ieșirea din secția de votare, Traian Băsescu (74 de ani) […] Articolul VIDEO. Traian Băsescu: „Am venit la vot îngrijorat. Statele Unite mai au puțin și declară cel mai bun aliat al lor – Rusia” apare prima dată în Ziariștii.
15:00
„Rămânem datori cu răspunsul pe altă dată, dar nu vă îngrijoraţi, totul e în regulă în familie”, a spus Nicușor Dan când a fost întrebat de ce partenera sa, care l-a însoțit la Școala Luceafărul, n-a votat alături de el. Ulterior, ea a votat la altă secție de votare. Președintele Nicușor Dan (55 de ani) […] Articolul VIDEO. De ce n-a votat Mirabela alături de Nicușor Dan, deși l-a însoțit la secție apare prima dată în Ziariștii.
