Ministrul PSD al Justiției pune umărul la denigrareaa judecătoarei disidente din Craiova

Oricât de performant ar fi un material izolant, eficiența lui depinde direct de modul în care este aplicat. Polistirenul extrudat, cunoscut pentru rezistența la compresiune și impermeabilitatea sa, este alegerea preferată pentru fundații, socluri, terase sau pardoseli. Însă chiar și cel mai bun material își poate pierde proprietățile dacă este montat greșit. De la alegerea […]