Echipa Gadget.ro vă urează Crăciun Fericit şi Sărbători Frumoase alături de cei dragi!

21:20

Microsoft Copilot este aplicaţia de AI a gigantului american, una care din cele mai recente surse, nu pare a prinde foarte bine la utilizatorii de Windows. Oamenii din întreaga lume folosesc cu precădere ChatGPT şi Gemini, iar Copilot este cumva o a treia soluţie (dacă este şi aceea luată în calcul). Se pare că sub […] The post LG instalează forţat aplicaţia Microsoft Copilot pe televizoarele sale, iar aceasta (se pare că) NU poate fi dezinstalată appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.